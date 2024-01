IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN PRIMA SERATA IN CHIARO AVETE DOPPIA DOSE DI COMMEDIE DI FAUSTO BRIZZI, "EX" E "COM'E' BELLO FAR L'AMORE", E DOPPIA DOSE DI FILM DI CLINT EASTWOOD, "FINO A PROVA CONTRARIA" E "LETTERE DA IWO JIMA" - ALTERNATIVE? IL CURIOSO, MA NON COSÌ RIUSCITO, “HULK” O LA COMMEDIA "UN DISASTRO DI RAGAZZA" - IN SECONDA SERATA OCCHIO AL DOCUMENTARIO SUL SUPERDOTATO STALLONE DELL’HARD RON JEREMY, CIOÈ “RON JEREMY – LIFE AFTER THE BUFFET” E A “IO E TE”, ULTIMO FILM DI BERTOLUCCI… - VIDEO

quando hitler rubo il coniglio rosa 1

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Su Rai Uno alle 21, 30 avete il film sul nazismo spiegato ai ragazzini “Quando Hitler rubò il coniglietto rosa” diretto da Caroline Link, tratto dal romanzo di Judith Kerr con Riva Krymalowski, Marinus Hohmann, Carla Juri, Oliver Masucci, Justus von Dohnanyi, che segue il viaggio di una bambina di nove anni dalla Germania del 1933. E’ lei che perde il suo coniglietto rosa e pensa che sia finito in mano a Hitler. In prima serata in chiaro avete doppia dose di commedie di Fausto Brizzi, e doppia dose di film di Clint Eastwood.

com e bello far l amore 2

Di Brizzi avete, su Canale Nove alle 21, 25 la commedia di successo a episodi “Ex” con Alessandro Gassman, Cécile Cassel, Claudia Gerini, Vincenzo Salemme, Silvio Orlando, Elena Sofia Ricci, Angelo Infanti, Cristiana Capotondi e perfino i Jalisse , cosa che lo rende parecchio di straculto, e su Cine 34 alle 21, la commedia sexy in 3D “Com’è bello far l’amore” con Fabio De Luigi e Claudia Gerini alle prese con una star del porno dal nome esplicativo di Max TwentyFive, Filippo Timi, e la sua partner Giorgia Wurth.

fino a prova contraria 1

Nata come commedia parecchio spinta sul porno in 3D e poi ammosciata per paura di censure in commedia dove le mutande non se le toglieva nessuno, era prodotta dalla prima Wildside, la casa di produzione fondata da Brizzi assieme a Mario Gianani e Lorenzo Mieli, che al tempo non solo aveva prodotto film d’autore come “Vincere” e “In memoria di me”, ma aveva ancora in lavorazione “Io e te”, ultimo film di Bernardo Bertolucci, che doveva essere girato in 3D assieme a questa commedia sexy. Non me lo ricordavo più…

lettere da iwo jima

I film di Clint Eastwood in prima serata sono “Fino a prova contraria” da lui diretto e interpretato assieme a James Woods, Isaiah Washington, Bernard Hill, Diane Venora, Iris alle 21, dove Clint fa il cronista passato alla bottiglia che torna sobrio per salvare un poveraccio innocente dalla sedia elettrica, e il bellissimo “Lettere da Iwo Jima”, seconda parte di un dittico con Clint solo regista con la battaglia di Iwo Jima vista dalla parte dei giapponesi con Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara, Ryo Kase, Shido Nakamura, Warner tv alle 21, 30.

the hollars 1

Alternative? Potreste provare la commedia indie con ritorno nella cittadina con famiglia disfunzionale di un artista con tanto di fidanzata che poi ritrova una ex e bla bla bla, cioè “The Hollars” di e con John Krasinski, il marito di Emily Blunt, con Sharlto Copley, Anna Kendrick, Mary Elizabeth Winstead, Richard Jenkins, Charlie Day, Tv2000 alle 20, 55, carino ma visto mille volte. Su Canale 20 alle 21, 05 trovate il curioso, ma non così riuscito, “Hulk”, diretto da Ang Lee con Eric Bana come Hulk, il cosone verde, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas, Nick Nolte. Rai Movie alle 21, 10 propone legal drama sui diritti civili in quel di Los Angeles “End of Justice. Nessuno è innocente” diretto da Dan Gilroy con Denzel Washington con capello afro nel ruolo di Roman J. Israel, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Shelley Hennig.

AMY SCHUMER UN DISASTRO DI RAGAZZA

Più divertente la commedia di Jud Apotow, campione del genere, “Un disastro di ragazza” con Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson, Colin Quinn, John Cena, Vanessa Bayer, dove una giornalista di successo, cinica, disincantata, negata per la monogamia, si ritrova innamorata per la prima volta e cambia idea su tutto- Molto divertente. Fu un successo per Amy Schuler. Su Italia 1 alle 21, 20 trovate l’action “Safe” di Boaz Yakin con Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon, Robert John Burke, Reggie Lee, Danny Hoch. Piuttosto riuscito il molto visto “Robin Hood principe dei ladri” di Kevin Reynolds con Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Sean Connery, Alan Rickman, Tv 8 alle 21, 30.

robin hood 5

Funziona, anche se Kevin Costner non è il massimo come Robin Hood, ma in coppia con Morgan Freeman sono piaciuti a tutti. Molte delle battute più divertenti del perfido Sceriffo di Nottingham interpretato da Alan Rickman erano scritte dai suoi amici comici Ruby Wax e Peter Barnes. Rickman trovava il copione molto debole. Mary Elizabeth Mastrantonio entrò nel film quattro giorni prima dell’inizio delle riprese dovendo sostituire Robin Wright, incinta.

la felicità nel peccato

Passiamo alla seconda serata su Rai Storia alle 22, 05 col curioso docu-fim “Quei due” di Wilma Labate dove Silvia D'Amico e Simone Liberati leggono i diari e le lettere di Edda Mussolini e di Galeazzo Ciano. Proposta interessante. Cielo alle 23, 15 ripropone un vecchio erotico di Jesús Franco, “La felicità nel peccato” con Alice Arno, Lina Romay, Verónica Llimerá, Paul Muller, Monica Swinn, James Harris. In un mare di repliche, vi segnalo il “Godzilla” diretto nel 2014 dall’inventivo regista inglese Gareth Edwards, autore del recente “The Creator”, con Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche.

godzilla

Avvertiamo i fan che questo “Godzilla” americano c’è grande rispetto per il vecchio Godzilla re dei mostri nato alla Toho nel 1954. Grande rispetto per la statura del personaggio, per i suoi rumori, per la sua camminata, anche per il suo sguardo, che Edwards ha voluto un po’ da aquila (no, laziale no, vi prego…). E Godzilla, che entra in campo dopo quaranta abbondanti minuti, funziona benissimo.

Godzilla

E’ una forza della natura, mena i due mostri cattivi chiamati M.U.T.O., che sta per Massive Unidentified Terrestrial Organism, cioè una coppia di insettoni giganti non particolarmente belli che seminano il terrore per ben quattro città e vorrebbero riempire San Francisco di figlioletti brutti come loro, a uno dei M.U.T.O. gli spara pure un’alitata in piena bocca che lo fa stramazzare. Non solo. Edwards preferisce darci di Godzilla e dei suoi scontri coi mostri delle visioni non precise, ma quasi dei particolari, piedoni, code che si agitano, come se fosse lo sguardo degli esseri umani presenti sul posto a raccontare. Il film è mediamente piaciuto ai critici americani, le scene dei mostri e di Godzilla in particolare sono tutte molto belle, specialmente quando non c’è dialogo. Ma il recente “Godzilla Minus Zero”, ritorno al cinema di mostro giapponese, è superiore. Chevelodicoaffà.

camera con vista

La7D alle 00, 05 presenta il fondamentale “Camera con vista”, il mondo e la Firenze vista dagli inglesi raccontata da E.M.Forster, riscritta da James Ivory e dalla sua sceneggiatrice Ruth Prawer Jhabvala con gli strepitosi Maggie Smith, Helena Bonham Carter, Daniel Day Lewis, Denholm Elliott, Julian Sands, Simon Callow. “Un tributo di due ore all’eccentrico e ricco inglese”. Italia 1 alle 00, 10 passa l’action ben fatto “Lone Survivor” di Peter Berg con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Eric Bana, Sammy Sheik.

ron jeremy – life after the buffet 1

Su Rai Movie all’1, 35 trovate il buffo action-spy-comedy “Il tuo ex non muore mai” di Susanna Fogel con Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan, Gillian Anderson, Ivanna Sakhno, dove le due giovani protagoniste, a causa del fidanzato di una delle due, spione, si ritrovano inseguite da killer in ogni parte del mondo. Cielo all’1, 45 passa un documentario sul superdotato stallone dell’hard Ron Jeremy, cioè “Ron Jeremy – Life After the Buffet” diretto da Hedda Muskat con Ron Jeremy, Bettina Brighton, Craig Gross, Dennis Hof, Bill Kinison.

io e te

Qualche anno fa a Stracult volevo fare uno shetch con Lillo come Ron Jeremy che aveva il record di scopate e qualsiasi cosa facesse, come incontrava una donna, o un uomo, aumentava il numero. Non so perché non l’abbiamo fatto. Su Cine 34 alle 2, 20 passa “Io e te”, ultimo film di Bernardo Bertolucci, tratto dal romanzo di Niccolò Ammanniti con Tea Falco, Jacopo Olmo Antinori, Sonia Bergamasco, Pippo Delbono, Veronica Lazar. Un'opera lieve, girata con grande intelligenza e senza alcuna pretenziosità da un Bertolucci che si serve del racconto di Ammaniti (migliorandolo nel diverso finale col permesso dell'autore, che firma la sceneggiatura) per rileggere i suoi vecchi temi e i suoi vecchi protagonisti, da "Prima della rivoluzione" a "Ultimo tango a Parigi".

io e te

Ma anche per provare a se stesso e alla sua piccola famiglia di fedeli amici e collaboratori (Fiorella Amico, Metka, Veronica Lazar, Jacopo Quadri, Fabio Cianchetti) che riesce ancora a costruire e a dirigere perfettamente un film, a muoversi negli spazi chiusi alla "Dreamers" e alla "Ultimo tango" inventandosi ancora dal nulla le sue star come fosse un anziano George Cukor e anche grandi sequenze musicali e liberatorie, come il ballo dei due ragazzi che cantano il pezzo di Bowie.

i cannoni di san sebastian

Su Iris alle 2, 25 trovate “I cannoni di San Sebastian” diretto da Henri Verneuil, scritto d aun prete gesuita, Willianm Flaherty, con Anthony Quinn, che prese il posto di Gregory Peck, Anjanette Comer, Charles Bronson, Sam Jaffe, Silvia Pinal. Kolossal avventuroso franco-italiano-messicano con cast americano di primissimo ordine. È davvero un falso spaghetto western. Ambientato (e girato) nel Messico del 1750 con un bandito in fuga mascherato da prete, Anthony Quinn, che organizza la difesa di un villaggio di peoni che aspettano l’attacco degli indiani Yaquis, messi su da un meticcio carico d’odio, cioè Charles Bronson, non ha nulla dei codici del genere.

d'artagnan contro i tre moschettieri

Ma l’azione non manca, Quinn e soprattutto Bronson sono perfetti, Anjanette Comer è bellissima e la musica di Ennio Morricone, vero elemento da eurowestern, è di primissimo ordine. Chiudo con “D’Artagnan contro i tre moschettieri” di Fulvio Tului con Fernando Lamas, Roberto Risso, Walter Barnes, Franco Fantasia, Folco Lulli, Cine 34 alle 4, 20. Scordavo che su Iris alle 5, 50, l’ora migliori per i vecchi cinephiles, arriva “Taxi di notte” diretto nel 1950 da Carmine Gallone con Beniamino Gigli, Danièle Godet, Philippe Lemaire, Carlo Ninchi.

