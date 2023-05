IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN PRIMA SERATA NON AVETE GRANDI COSE. PUNTEREI DI PIÙ SU QUALCHE FILM ITALIANO PREMIATO AI DAVID, A MENO CHE NON SIATE MANIACI DI EDWIGE E DELLE SUE COMMEDIE SEXY DEGLI ANNI’70, COME “L’INSEGNANTE” - IN SECONDA SERATA TROVATE LO STREPITOSO “CLOSER”. MI DISPIACE PER I FAN DI NATALIE PORTMAN, MA LEGGO CHE MIKE NICHOLS GIRÒ LE SCENE CON LEI NUDA, MA POI LE BRUCIÒ. MORTACCI - NELLA NOTTE AVETE ANCHE L’EROTICO D’AUTORE “L'EDUCAZIONE SENTIMENTALE DI EUGÉNIE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

settembre di giulia steigerwalt

Che vediamo stasera? Vi dico subito che in prima serata non avete grandi cose. Punterei di più su qualche film italiano premiato ai David, come “Settembre” di Giulia Steigerwalt, premiato sia come opera prima sia come miglior attrice protagonista, la formidabile Barbara Ronchi, che vedremo presto come protagonista anche di “Rapito” di Marco Bellocchio.

la soldatessa alle grandi manovre

A meno che non siate maniaci di Edwige e delle sue strepitose commedie sexy degli anni’70, come “L’insegnante” di Nando Cicero con Vittorio Caprioli, Mario Carotenuto, Carlo Delle Piane, Enzo Cannavale, Alvaro Vitali, che passa stasera ovviamente su Cine 34 alle 21, seguita da “La soldatessa alle grandi manovre” sempre di Cicero alle 22, 50.

l insegnante 1

“L’insegnante”, come sapete, è il primo, storico film di tutta la serie delle insegnanti, prodotto da Luciano Martino e scritto da Tito Carpi e Francesco Milizia. Incasso strepitoso di 2 miliardi, 194 milioni con un budget di poco più di 150 milioni. Come diceva Luciano Martino è “il film che ha cambiato la mia vita”, quello andato meglio di tutti e che produsse la nascita di un genere e della unione tra Martino e la Medusa. “Era un film con un budget molto ridotto. Poi ci fu questa grande riunione con una società che diventò, in piccolissima parte, mia, la Medusa, una società molto gloriosa che adesso poi è diventata di Berlusconi, a cui l’abbiamo venduta noi”.

l insegnante 2

E trionfo di Edwige Fenech nel genere scolastico alla sua prima apparizione. “Mi chiamò il produttore Luciano Martino”, dichiarò sulle pagine di “Oggi” nel 1989, “e mi disse di avere una parte giusta per me. Il titolo del film era L’insegnante. Serio serio, mi annunciò: ‘Per inserirti nel cast rinuncio a cinquanta milioni. Questa cifra è il minimo garantito che i distributori mi avrebbero anticipato se avessi preferito a te un’altra attrice”. Ohibò, e chi era?

In un primo tempo, si legge nelle cronache di “Variety” (7 maggio 1975) il film doveva iniziare addirittura con Giusva Fioravanti nel ruolo alla Momo che poi andrà a Alfredo Pea, che era comunque già presente tra i protagonisti. Pea non ricorda che ci dovesse essere Fioravanti, ricorda però che Fioravanti aveva girato in precedenza Grazie, nonna e era rimasto molto preso dalla Fenech. Cicero lega altri temi a quello fondamentale di Malizia. Intanto, la Fenech si porta dietro il successo delle prime commedie sporcaccione anni ’70, l’Ubalda, ma soprattutto Giovannona Coscialunga. Infatti, si chiama ancora Giovanna e, come nell’altro film, è presente Vittorio Caprioli.

l insegnante 4

Poi c’è la scuola, cioè la scuola dei ragazzi che fanno gli scherzi perché si annoiano come nel capolavoro di Federico Fellini “Amarcord”, uscito solo pochi anni prima. E’ da quel film che proviene quello che sarà il protagonista della commedia sexy scolastica, cioè Alvaro Vitali, con tutto quello che si porta naturalmente dietro. Ma in un primo tempo doveva esserci, in alternativa a Giusva Fioravanti o a Pea, addirittura Bruno Zanin, come si legge su “Variety” (7 maggio 1975), cioè il Titta di Amarcord, che avrebbe reso questo film ancor più felliniano.

clint eastwood potere assoluto

Su Iris alle 21 può essere una valida alternativa “Potere assoluto”, grande thriller di Clint Eastwood con Gene Hackman cattivissimo presidente americano, Clint Eastwood, Laura Linney, Scott Glenn, E.G. Marshall, Ed Harris. Magari non ce lo ricordiamo più… Non mi ricordo più neanche “La mummia. Il ritorno” di Stephen Sommers con Brendan Fraser ancora giovane e aitante e Rachel Weisz al suo fianco, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velasquez, ammesso che lo abbia mai visto. Lo fanno su Canale 20 alle 21, 05.

departures

Se avete fatto comunella social con le mamme della scuola troverete divertente “Bad Moms – Mamme molto cattive”, commedia di Jon Lucas, Scott Moore con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate. Meno commedia e decisamente più drammatica, con una ragazza e il suo uomo ferito tra i flutti del mare in tempesta è “Resta con me” dello specialista in sciagure Baltasar Kormákur con Shailene Woodley e Sam Claflin, Rai Movie alle 21, 10. Magari vi divertite di più col film sul becchino giapponese di classe, “Departures” di Yojiro Takita con Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki, Ryoko Hirosue, dove un violoncellista senza lavoro torna al paese e diventa un nokanshi, un becchino di classe. Altro che Taffo.

supereroe per caso

Su Canale 27 alle 21, 10 passa la commedia francese “Supereroe per caso” diretta e interpretata da Philippe Lacheau con Amr Waked, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Alice Dufour. Solo per maniaci degli spaghetti western il raro “Sartana nella valle degli avvoltoi” di Roberto Mauri con William Berger, Wayde Preston, Aldo Berti, Carlo Giordana, Franco De Rosa, 7Gold alle 21, 15. Per il regista era “Piuttosto bello nel ricordo di allora. Berger era una persona squisita, un professionista, per non dire di Preston. Gli americani lo sono tutti”. Per il direttore della fotografia, Sandro Mancori, era sicuramente il miglior film che ha fatto Mauri.

sartana nella valle degli avvoltoi

“L’impostazione era buona. C’era un certo contenuto. Anche professionalmente era un film riuscito. William Berger l’avevo proposto io, eravamo amici. La sera che lo arrestarono mi aveva invitato nella sua villa.” L’aspetto più drammatica del film è infatti quello che capitò a William Berger e a sua moglie, Carol Lobravico. Mentre esce il film, infatti, Berger viene arrestato per droga assieme alla moglie Carol Lobravico e altri sette amici nella sua villa di Praiano

sartana nella valle degli avvoltoi

. Il gruppo viene spedito addirittura al Manicomio giudiziario di Pozzuoli, dove rimasero a lungo e dove la moglie di Berger, attrice del Living Theatre, morì per la mancanza di cure, dal momento che era stata operata per un fibroma pochi mesi prima, legata al letto come una pazza pericolosa. Un caso di orrore della giustizia italiana che fece il giro del mondo.

marine vatch doppio amore

Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 avete l’horror “The Darkness” di Greg McLean con Kevin Bacon, Radha Mitchell, David Mazouz, Lucy Fry, Matt Walsh, Jennifer Morrison, dove tutto nasce da un malefico sasso che il figlio più piccolo di una tranquilla famiglia americana porta via da una grotta indiana. Magari è meglio su Cielo alle 21, 15 l’erotico-drammatico “Doppio amore” di François Ozon, tratto dal romanzo romanzo “Lives of the Twins“ di Joyce Carol Oates con Jérémie Rénier, e la bellissima e nudissima Marine Vacth, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique Reymond, dove una ragazza si innamora del suo psicanalista, va a vivere con lui e ne scopre un aspetto piuttosto oscuro della sua personalità.

transporter extreme.

Si mena parecchio in “Transporter: Extreme” diretto da Louis Leterrier, scritto e prodotto da Luc Besson con Jason Statham, il nostro Alessandro Gassman, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Italia 1 alle 21, 20. Le scene d’azione sono coreografate da Corey Yeung e Amber Valletta è piuttosto sexy. Su Rai4 alle 21, 20 trovate il vecchio e glorioso action di Tony Scott “Man on Fire” con Denzel Washington, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Christopher Walken, Mickey Rourke. Me lo ricordo buono, ma vedo che ha critiche modeste.

l educazione sentimentale di eugenie 3

Potete rifarvi su Rai Movie alle 22, 45 con lo strepitoso “Closer” diretto da un maestro come Mike Nichols, tratto dalla commedia di Patrick Marber con Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen, Nick Hobbs, dove si parla parecchio sporco. Mi dispiace per i fan di Natalie Portman, ma leggo che Mike Nichols girò le scene con lei nuda, ma poi le bruciò. Mortacci… Il cast della commedia originale di Broadway era Anna Friel come Alice, Rupert Graves come Dan, Ciarán Hinds come Larry, e Natasha Richardson come Anna.

ugo tognazzi edwige fenech cattivi pensieri

Su Cielo alle 23, 15 vi ripropongo l’erotico d’autore “L'educazione sentimentale di Eugénie” di Aurelio Grimaldi con Sara Sartini, Antonella Salvucci, Valerio Tambone, Cristian Tambone, e anche “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi con Ugo Tognazzi, Edwige Fenech, Orazio Orlando, Luc Merenda, Massimo Serato e Mara Venier magrissima, Cine 34 alle 0, 40. Il resto sono, ahimé, tutte repliche.

