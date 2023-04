IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? SU RAI MOVIE ALLE 21,10 AVETE LO SFORTUNATO “ALITA: ANGELO DELLA BATTAGLIA", ANCHE SE NON È IL GRANDE MANGA DELL’INFANZIA DI MOLTE RAGAZZE OGGI VENTENNI CHE LO HANNO AMATO - SU CANALE 20 ALLE 21 AVETE L’HORROR “CONSTANTINE” - NELLA NOTTE ARRIVA QUALCHE FILM SPORCACCIONE COME “DIRTY LOVE” CON LA MITICA PORNOSTAR LIVORNESE VALENTINE DEMY, O “LA DISUBBIDIENZA”… - VIDEO

un te con mussolini 1

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? In chiaro in prima serata, vista la situazione italiana col governo Meloni Tv2000 alle 20, 55 ci propone “Un tè con Mussolini” di Franco Zeffirelli con Cher, Judi Dench, Joan Plowright, Maggie Smith, Lily Tomlin, Massimo Ghini, considerato uno dei film più ispirati di Zeffirelli.

INFELICI E CONTENTI

Cine 34 alle 21 ci propone un forse più divertente “Infelici e contenti” diretto da Neri Parenti, scritto addirittura da Rodolfo Sonego con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Francesca D'Aloja, sorta di “Quasi amici” on the road con un cieco furbo, Greggio, e un paraplegico, Pozzetto, che cercano di riscattarsi a Sanremo e di vendicarsi sulle donne cattive della loro vita, Yvonne Sciò, Marina Suma come moglie traditrice e Francesca D’Aloja.

constantine

C’è anche un ottimo Angelo Bernabucci. Qualcuna si spoglia, ma non mi ricordo bene chi. Su Canale 20 alle 21 avete l’horror “Constantine” di Francis Lawrence con Shia LaBeouf, Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou, Max Baker, Tilda Swinton. Si Iris alle 21 passa un thriller vecchiotto (1997) e di poca fortuna, “Testimone involontario” di David Hogan con Keenen Ivory Wayans, Jon Voight, Paul Sorvino, Robert Culp. Poco visto però.

TOM HANKS MEG RYAN - C'E' POSTA PER TE

Ovvio invece che mi rivedrei anche subito, Canale 27 alle 21, 10, “C’è post@ per te”, deliziosa commedia di Nora Ephron con Meg Ryan, Tom Hanks, Parker Posey, Greg Kinnear, Jean Stapleton, sorta di remake aggiornato ai tempi delle mail di “Scrivimi fermo posta” di Ernst Lubitsch. Ma la coppia Meg Ryan – Tom Hanks è imbattibile. Su Rai Movie alle 21, 10 avete il più recente e sfortunato “Alita: Angelo della battaglia” di Robert Rodriguez con Rosa Salazar, Keean Johnson, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali.

alita – angelo della battaglia

Anche se non è né il grande manga dell’infanzia di molte ragazze oggi ventenni che lo hanno davvero amato e ancor di più adorato la sua cyber-protagonista, né un altro capolavoro di James Cameron, che pure lo ha scritto e prodotto, né una perfetta operazione su un genere come ci ha insegnato negli anni Roberto Rodriguez, questo Alita, giocattolone in 3D da 200 milioni di dollari, tratto dai primi quattro volumi del manga giapponese Gunnm o Alita di Yukito Kishiro, usciti agli inizi del 1990, è un buon compromesso, anche divertente, tra le tre cose.

alita – angelo della battaglia 2

Cioè una buona trascrizione, diretta con cura, soprattutto negli effetti speciali e nelle situazioni più di genere, del celebre manga e un ponte con il progetto di film che James Cameron avrebbe voluto portare a termine già nel 2003 se Avatar non fosse stato il successo che è stato, obbligandolo a dedicarsi ai tre sequel della saga che prima o poi vedremo. Lo ha detto lo stesso Rodriguez, specificando che registi-autori come James Cameron, esattamente come il suo amico Quentin Tarantino, scrivono film solo per sé, cioè per dirigerli loro stessi. Questo era un caso diverso.

alita angelo della battaglia

Un progetto abbandonato per muoversi verso altri orizzonti, che Rodriguez ha raccolto col suo aiuto e ricostruito con innegabile passione, traducendo in un film le 186 pagine di script e le 600 pagine di note a margine di Cameron. Per qualsiasi dubbio di sceneggiatura, sembra, ha potuto contare sul suo aiuto, ma certo, alla fine, è qualcosa che non appartiene interamente né all’uno né all’altro.

il duello 1

Se non vi piacciono gli occhioni alla Rocco Papaleo di Rosa Salazar in “Alita” avete sempre su La5 alle 21, 10 “The Twilight Saga: New Moon” di Chris Weitz con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Ashley Greene. Poco riuscito, invece, il western inutilmente violento “Il duello” di Kieran Darcy-Smith con Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Alice Braga, William Sadler, William Hurt.

con air 3

Piacerà un po’ a tutti invece il superaction con Nicolas Cage in canotta sudata sull’aereo pieno di criminali “Con Air” di Simon West con John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Rachel Ticotin, Rai Due alle 21, 20. Cazzatona, lo ammetto, però è divertente. Funzionava benino anche “La rapina perfetta. The Bank Job” di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays, James Faulkner, Warner tv alle 21, 30.

il burbero.

In seconda serata avete “Il burbero” di Castellano & Pipolo con Adriano Celentano, la bionda americana Debra Feuer, lo storico Jean Sorel, Angela Finocchiaro, Mattia Sbragia, Cine 34 alle 22, 55. Meglio il bel documentario di Alessandro Piva “Santa subito”, Tv2000 alle 23, storia di un terribile femminicidio nella Puglia del 1991. Su Rai Movie alle 23, 15 avete un horror capolavoro norvegese come “Lasciami entrare” di Tomas Alfredson con Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl, Karin Bergquist, che non è solo una storia di un vampiretto e dell’amicizia con un ragazzino, è qualcosa di molto più profondo.

side effects di steven soderberg

Girato benissimo, lanciò la stella, ora un po’ oscurata, di Tomas Alfredson e tutto un genere di horror nordico. Su Rai 4 alle 23, 30 avete un action diretto dal maestro John Woo, “Manhunt” con Tao Okamoto, Ji-won Ha, Jun Kunimura, Hanyu Zhang, Hiroyuki Ikeuchi, Naoto Takenaka. Su 7Gold a mezzanotte notiamo che passa un film di Bob Rafelson mai visto, “No Good Deed. Inganni svelati”” con Stellan Skarsgård, Samuel L. Jackson, Milla Jovovich, Doug Hutchison. Ovviamente da vedere. Ottimo, su Rete 4 alle 0, 50, il thriller di Steven Soderbergh “Effetti collaterali” con Rooney Mara, Jude Law, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum, Vinessa Shaw.

dirty love

Nella notte arriva qualche film sporcaccione come “Dirty Love” di Joe D'Amato con la mitica pornostar livornese Valentine Demy, Cully Holland, Lisa Lowenstein, Jeff Stryker, Jannet Lori, Reggie Crump, Cine 34 alle 0, 55, o “La disubbidienza” di Aldo Lado con Stefania Sandrelli, Teresa Ann Savoy, Mario Adorf, Marie Jose Nat, Karl Diemunch, Rai Movie all’1, 15.

velluto nero 2

Vi segnalo il poliziesco, piuttosto raro, “Il testimone deve tacere” di Giuseppe Rosati con Bekim Fehmiu, Rosanna Schiaffino, Aldo Giuffré, Luigi Pistilli, Guido Leontini, Rai Movie alle 2, 55. Chiudo con “Velluto nero” di Brunello Rondi con le favolose Laura Gemser e Annie Belle, cioè Emanuelle e Laure, Cine 34 alle 4, 30. Dubito che ieri lo abbiate visto.

