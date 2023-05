IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? SE ABBIAMO GIÀ VISTO SU AMAZON TUTTE LE PUNTATE DI “DEAD RINGERS", DEVO DIRE CHE NON È AFFATTO MALE, SU NETFLIX, “LA FAMIGLIA DEI DIAMANTI”, SERIE BELGA SUGLI AFFARI SPORCHI DI UNA FAMIGLIA DI COMMERCIANTI DI DIAMANTI EBREI DI ANVERSA - SU NETFLIX HO NOTATO IL RARISSIMO “LA PUNITION” CON KARIN SCHUBERT, ATTRICE CHE SCIVOLÒ NEL PORNO TANTI ANNI FA E NON SI È PIÙ RIPRESA E IL RECENTE THRILLER FRANCESE “AKA”, CON IL MITICO ERIC CANTONA… - VIDEO

i guardiani della galassia vol. 3.

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Se non andiamo al cinema a vedere “I guardiani della Galassia volume 3” di James Gunn, se abbiamo già visto su Amazon tutte le puntate della mia serie preferita di questi giorni, “Dead Ringers”, versione al femminile del capolavoro di David Cronenberg, con Rachel Weisz nel doppio ruolo di due gemelle ginecologhe di successo ma parecchio disturbate che non possono vivere lontane l’una dall’altra,

silo. 4

se è ancora troppo presto (esce venerdì su Apple, uffa…) per vedere “Silo”, incredibile nuova serie post-apocalittica ideata da Graham Yost con Rebecca Ferguson e David Oyelowo tutta ambientata in un gigantesco silo, devo dire che non è affatto male, su Netflix, “La famiglia dei diamanti”, serie belga ideata da Rotem Shamir e Yuval Yefet con Kenin Janssens, Ini Massez, Robbie Cleirem sugli affari sporchi di una famiglia di commercianti di diamanti ebrei di Anversa e su un figliol prodigo che torna dall’Inghilterra per capire la situazione.

la punition

Non deve essere male nemmeno la serie turca di Netflix “Il sarto” ideata da Onur Güvenatam con Çagatay Ulusoy. Su Netflix, tra i vecchi film francesi che ogni tanto mi propongono ho notato il rarissimo “La punition” di Pierre-Alain Jolivet con Karin Schubert, attrice che scivolò nel porno tanti anni fa e non si è più ripresa, Georges Geret, Amidou, tutto ambientato in un bordello di lusso. Una sorta di sub-Histoire d’O. Su Netflix brilla anche il recente thriller francese ambientato tra i duri del sindacato del crimine “Aka”, diretto da Morgan S. Dalibert con Alban Lenoir e il mitico Eric Cantona.

attrazione fatale serie tv

Su Paramount vedo che è iniziata la nuova serie, 8 episodi, ispirata all’omonimo film, “Attrazione fatale” con Joshua Jackson e Lizzy Caplan, ma ha pessime recensioni. Andate sul sicuro, invece, con Amazon dove trovate, a noleggio, “Tar” con Cate Blanchett, il bellissimo “Marcel the Shell”, che meritava assolutamente l’Oscar, “Bussano alla porta”, fantascientifico di M. Night Shyamalan con Dave Bautista. Su Mubi, senza spendere, brillano il favoloso “Driver, l’imprendibile” di Walter Hill con Ryan O’Neal, Isabelle Adjani, Bruce Dern. Non lo vedo dal 1978.

detective dee e il mistero della fiamma fantasma 2

Ma trovate anche “Quartet”, sofisticata opera di James Ivory diretta nel 1981 e ambientata nella Parigi degli anni 20 con Isabelle Adjani, Alan Bates, Maggie Smith. Questo, non me lo ricordo proprio più. Ottima scelta anche lo scatenato “Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma” di Hark Tsui con Tony Leung, Carina Lau. Lo presentò Marco Muller a Venezia nel 2010

quartet. 2 BUSSANO ALLA PORTA Bussano alla porta BUSSANO ALLA PORTA BUSSANO ALLA PORTA BUSSANO ALLA PORTA 5 marcel the shell with shoes on 1 marcel the shell with shoes on 2 driver, l imprendibile 2 driver, l imprendibile 1 detective dee e il mistero della fiamma fantasma 1 la punition aka attrazione fatale serie tv aka i guardiani della galassia vol. 3. quartet. 1 la famiglia dei diamanti. 4 eric cantona aka la famiglia dei diamanti. 1 tar di todd field 15 tar di todd field 16 tar di todd field 17 tar di todd field 18 tar di todd field 7 tar di todd field 8 tar di todd field 9 la famiglia dei diamanti. 2 la famiglia dei diamanti. 3 il sarto. 1 il sarto. 2 il sarto. 3 il sarto. 4 i guardiani della galassia vol. 3. rachel weisz dead ringers. 9 rachel weisz dead ringers. 8 rachel weisz dead ringers. 6 rachel weisz dead ringers. 5 rachel weisz dead ringers. 4 silo. 5 silo. 2 silo. 1 silo. 3 i guardiani della galassia vol. 3.