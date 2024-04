IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA SE NON SIETE IN FISSA CON "BABY REINDEER"? IN CHIARO PASSA IL PRIMO E MIGLIORE DEI TRE DIABOLIK DEI MANETTI BROS, CIOÈ "DIABOLIK", CON LUCA MARINELLI UN PO' TROPPO NASONE PER IL RUOLO, E "SADE" DI BENOIT JACQUOT, RECENTEMENTE ACCUSATO DI MOLESTIE DA JUDITH GODRECHE. MA OCCHIO AL GRANDE RITORNO DI "1997 FUGA DA NEW YORK" - IN SECONDA SERATA APRITE GLI OCCHI ALL'AVVENTURA DI SERENA GRANDI NEL NON TROPPO RIUSCITO "DESIDERANDO GIULIA"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

BABY REINDEER

Che vogliamo vedere stasera se non siete ormai in fissa con "Baby Reindeer" e il suo gioco di incastri sentimentali ricattatori assurdi. Resi ancora più assurdi dal fatto che il protagonista sta raccontando, come attore e sceneggiatore, la sua vera storia. In chiaro stasera su Rai Due alle 21, 20 passa il primo e migliore dei tre Diabolik dei Manetti bros, cioè solo "Diabolik" con Luca Marinelli, un po' troppo nasone per il ruolo, romperà coi registi e lascerà il ruolo negli altri episodi, la favolosa Miriam Leone come Eva Kent, Valerio Mastandrea come ispettore Ginko e Claudia Gerini in un divertente cammeo.

miriam leone luca marinelli diabolik

Che vi piaccia o meno, devo dire che a me piace, lontani da qualsiasi paragone col celebre Diabolik di Mario Bava, che venne trattato malissimo in sala, il film vuole essere una minuziosa ricostruzione delle tavole del fumetto. Addirittura ossessivo nel renderle come le avevamo lette da ragazzi. Per me il problema principale riguarda la violenza omicida di Diabolik, che ce lo rende difficilmente digeribile oggi, ma che capisco sia parte integrante del personaggio.

sade

Su Cielo alle 21, 20 avete "Sade" il biopic del celebre marchese diretto da Benoit Jacquot, recentemente accusato di molestie da Judith Godreche, con Daniel Auteuil Marianne Denincourt, Jeanne Bali arrestato. Rai 3 alle 21, 25 propone la commedia del 2021 ambientata in un residence per anziani, un po' Villa Arzilla, "Queen Bees" di Michael Lembeck con Ellen Burstyn, James Caan, Ann-Margret, Christopher Lloyd. Ottimo il Tarzan di Hugh Hudson, cioè "Greystoke - La leggenda di Tarzan, il re della giungla" con Christophe Lambert, Andie MacDowell, Ralph Richardson, James Fox, Ian Holm.

insonnia

Su Iris alle 21 torna il bellissimo giallo ambientato in Alaska di Christopher Nolan, "Insonnia" con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Martin Donovan. Gli deve molto anche l'ultima serie di "True Detective". Grande ritorno quello di "1997 Fuga da New York" di John Carpenter con Kurt Russell come Jena Plisskin, Lee Van Cleef, Ernst Borgnine, Donald Pleasence, Harry Dean Stanton. Si rivede sempre con piacere, come si rivede un filmone di guerra come "I cannoni di Navarone" di J. Lee Thompson con Gregory Peck, Anthony Quinn, David Niven, Irene Papas, Rai Movie alle 21,10, che verrà invitato mille volte. Come lo vide, Sergio Leone propose a non so quale produttore la parodia "I cannoni di Frosinone". Peccato che nessuno la fece.

i cannoni di navarone

Su Italia 1 alle 21, 20 avete il divertente "Nanny McPhee" diretto da Kirk Jones con Emma Thompson, Colin Firth, Kelly Macdonald Angela Lansbury Imelda Staunton. Meno noto il poliziesco "Blood Father" diretto da Jean-Francois Richet con Mel Gibson, Diego Luna, William H. Macy, Rai4 alle 21. 20.

provocazione

Passiamo alla seconda serata con il poliziesco cinese con protagonista cercato, "Blind War" diretto da Suiqiang Huo con Pingqing Chen, Rai4 alle 22,50. Occhio che su Cielo alle 23, 15 passa "Provocazione", giallo erotico di Piero Vivarelli con la mitica Moana Pozzi, Marino Mase' e le ragazze di Diva Futura Petra Scharbach e Hula. Ricordo che andai a intervistare Vivarelli e Moana per Il Manifesto. La trovai brillante, intelligente, piena di vita Moana. Il film però non è mai stato un granché.

IL PROFESSORE MATTO

Ottimo, Italia 1 alle 23, 25, "Il professore matto" di Tom Shadyac con Eddie Murphy e Jada Pinkett Smith, remake nero di "Le folli notti del dottor Jerryl" con Jerry Lewis che da goffo professore si trasformava nel playboy Buddy Love. Anche il remake era riuscito. Ha un ruolo il mitico James Coburn, anche se non ricordo più quale. Così così "Nemico pubblico" di Michael Mann malgrado il grande cast Christian Bale, Johnny Depp, Marion Cotillard, Channibg Tatum, Billy Crudup. Su Rai Movie a mezzanotte e' lecito aspettarsi qualcosa da "Brooklyn's Finest" di Antoine Fuqua Co Richard Gere, Ethan Hawke, Don Cheadle, Wesley Snipes.

desiderando giulia 3

Su Cine 34 all'1, 25 aprite gli occhi all'avventura di Serena Grandi nel non troppo riuscito "Desiderando Giulia" di Andrea Barzini dove la Grandi si divide tra Sergio Rubini e Johan Leysen, già protagonista del godardiano "Prenom Carmen". Su Rai Tre la nottata di Fuori Orario è tutta dedicata al cinema di Tonino De Bernardi, prima passa "Il quadrato. Definizione di spazio" del 1971 all'1,30 seguito alle 4 da "Ed è così. Circa. Più o meno".

attrazione pericolosa

A ben altro genere appartiene l'erotico di serie Z diretto da Bruno Mattei ""Attrazione pericolosa" con l'oscuramento e nudissima Monica Carpanese Gabriele Gori, Tracy Kelly, Cine 34 alle 2, 35. Rete 4 alle 3, 15 passa il noiosissimo western spagnolo "Il segreto di Ringo" firmato da Arturo Ruiz Castillo con Johnny Harrison. Ricordo che non c'era nessun Ringo e nessun segreto...

