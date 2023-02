IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA SE NON USCIAMO PER SAN VALENTINO? E’ ANCORA DELIZIOSO “LOST IN TRANSLATION” CON BILL MURRAY MERAVIGLIOSO COME ATTORE AMERICANO ALLE PRESE CON UNO SPOT GIAPPONESE E GRANDE LANCIO DI SCARLETT JOHANSSON DA PROTAGONISTA - NELLA NOTTE AVETE ANCHE EDWIGE FENECH IN UN VECCHIO EROTICHELLO TEDESCO, “DESIDERI VOGLIE PAZZE DI TRE INSAZIABILI RAGAZZE”: E’ SICURAMENTE PIÙ FRESCO UNA COMMEDIA GENERAZIONALE CHE FECE EPOCA, “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera se non usciamo per San Valentino? In chiaro vi dico subito che la commedia migliore della serata è, Rai 5 alle 21, 15, l’ottimo “La corte” diretto da Christian Vincent con Sidse Babett Knudsen, Fabrice Luchini, Berenice Sand, Claire Assali, Rai 5 alle 21, 15. Piacerà molto alle signore. Un bello scontro fra anime sofferenti e romantiche, due grandi protagonisti, Fabrice Luchini che vinse la Coppa Volpi a Venezia e la nordica Sidse Babett Knudsen da paura, una sceneggiatura di grande livello.

L’idea è quella di costruire una storia d’amore durante lo svolgimento di un processo pesantissimo, visto che l’imputato, un giovane disoccupato, è accusato di aver ucciso la figlioletta. Ma il nostro interesse non è tanto nel caso, quanto nel personaggio del Presidente, che si chiama non a caso Racine, cioè Fabrice Luchini, e scopre ben presto che una delle giurate, Ditte, cioè la davvero notevole e luminosa Sidse Babett Knudsen, già vista in Bogen, è una donna che lui ha molto amato.

Anche se non sappiamo perché questa storia non abbia funzionato.Così, mentre seguiamo il terribile processo, seguiamo anche la commedia di fioretto che si svolge tra il Presidente e la giurata. Un po’ televisivo, sembra che sia il pilot di una serie pensata da France 2, il film è totalmente dominato da Fabrice Luchini e dal bellissimo volto della Knudsen.

Ci sarebbe anche una commedia romantica australiana su Rai 1 alle 21, 25, “Come se non ci fosse un domani” diretta da tal Josh Lawson con Rafe Spall, Zahra Newman, Josh Lawson, Noni Hazlehurst, dove un protagonista che sembra incapace di prendere delle decisioni si sposa, e la mattina, quando si sveglia, è già passato un anno, poi un anno ancora e lui riesce a capire il suo futuro. Il modello è il fantasy romantico alla “Il giorno della marmotta”, solo che siamo davanti a un piccolo film. Critiche modeste.

Non è certo meglio il remake di un capolavoro come “Il vedovo” su Canale Nove alle 21, 25, cioè “Aspirante vedovo” di Massimo Venier con Fabio De Luigi nel ruolo che fu di Alberto Sordi, cioè “Cretinetti” e Luciana Littizzetto in quello che fu di Franca Valeri. Più sbarazzina la commedia americana presentata da Cielo alle 21, 15, “La ragazza della porta accanto” diretta nel 2005 da Luke Greenfield con Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, Timothy Olyphant, James Remar, Chris Marquette, dove un ragazzo si innamora della Bellissima vicina, ma poi scopre che è una pornostar.

Magari va recuperato il poco noto fantasy “The Gift” di Sam Raimi con Cate Blanchett che ha un dono, vedere nel futuro, Keanu Reeves, Hilary Swank, Giovanni Ribisi, Rai Movie alle 21, 10. Più recente la commedia con famiglia improvvisamente allargata “Instant Family” di Sean Anders con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Gustavo Quiroz, Julianna Gamiz, dove una giovane coppia, grazie all’affidamento, si ritrova a gestire tre figli. Questa storia l’ho già sentita, vero?

Su Canale 20 alle 21, 05 passa il fantascientifico “Divergent”, una sorta di sub-Hunger Games diretto da Neil Burger con Shailene Woodley, Kate Winslet, Theo James, Ashley Judd, Tony Goldwyn, Ray Stevenson. Per i fan dei vecchi western segnalo su Iris alle 21 “Le colline bruciano” di Stuart Heisler con Natalie Wood, Tab Hunter, Skip Homeier, Eduard Franz, bella storia di Louis L’Amour banalizzata un po’ dai dialoghi. Ma Natalie Wood è sempre adorabile.

Cine 34 alle 21 se la cava con un film di Pieraccioni riuscito, “Una moglie bellissima” con la bella catanese Laura Torrisi, che diventò poi la moglie di Pieraccioni nella realtà, ma si separarono pochi anni dopo. Ci sono anche Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Francesco Guccini, Tony Sperandeo e Gabriel Garko. Su Tv2000 alle 21 trovate il polpettone romantico con storia d’amore al circo durante i primi del Novecento “Come l’acqua per gli elefanti” di Francis Lawrence con Robert Pattinson, Reese Witherspoon, Christoph Waltz, James Frain, Hal Holbrook.

In seconda serata vi consiglio di rivedere “L’uomo senza paura” di King Vidor con un Kirk Douglas che odia qualsiasi barriera e qualsiasi filo spinato, spirito libertario e anarchico, Jeanne Crain, Claire Trevor, Richard Boone, Iris alle 23. Cine 34 alle 23 presenta uno di quei filmetti estivi che Walter Chiari girava durante le vacanze dal teatro ospite dello yacht del vecchio Rizzoli, “Ischia operazione amore” di Vittorio Sala con Walter Chiari, Ingrid Schoeller, Peppino De Filippo, Hélène Chanel, Graziella Granata, Vittorio Caprioli, Anna Campori, Tony Renis, Ric e Gian, Didi Perego e Angelo Infanti.

Su Rai Movie alle 23, 05 passa il thriller “Nella rete del serial killer” di Gregory Hoblit con Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks, Joseph Cross, Mary Beth Hurt. Su Cielo alle 23, 15 torna Edwige Fenech in un vecchio erotichello tedesco, “Desideri voglie pazze di tre insaziabili ragazze” di Jozef Zachar con Sieghardt Rupp, Ernst Stankovski, Edwige Fenech, Angelica Ott, Barbara Capell. E’ sicuramente più fresco una commedia generazionale che fece epoca, "notte prima degli esami”, ideato dal produttore Giannandrea Pecorelli e rielaborato e diretto da Fausto Brizzi con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Sarah Maestri, Nicolas Vaporidis, Elena Bouryka, Canale Nove alle 23, 20.

E’ ancora delizioso “Lost in Translation” di Sofia Coppola con Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Anna Faris, Iris alle 0, 50, piccole storie degli americani perduti a Tokyo. Bill Murray meraviglioso come attore americano alle prese con uno spot giapponese e grande lancio di Scarlett Johansson da protagonista. L’idea di Bill Murray che deve interpretare lo spot nasce dal vero spot che girò Francis Coppola, padre di Sofia, nel 1970 diretto da Akira Kurosawa. Murray lo raggiunse grazie a Wes Anderson. Coppola padre cercò di convincere la figlia a girare il film in digitale, ma lei lo volle fare in pellicola perché “la pellicola è più romantica”.

Su Cine 34 alle 2, 30 potete vedere il rarissimo “La vita è una sola”, secondo film diretto e interpretato dal trio del "Caricatore", cioè Eugenio Cappuccio, Massimo Gaudioso, Fabio Nunziata. E’ un film oggi molto lontano, anche se mi ricordo le scene di Bourvil, legato alla borsa nera nella Parigi occupata “Furore di vivere” di Michel Boisrond con Françoise Arnoul, Bourvil, Lino Ventura, Alain Delon, Jean-Claude Brialy, Iris alle 2, 35.

Nella notte più fonda c’è di tutti, dal primo film italiano che tratta la storia di una coppia di scambisti, “Cuori solitari” di Franco Giraldi con Ugo Tognazzi, Senta Berger, Gianna Serra, Silvano Tranquilli, Rete 4 alle 3, al rarissimo “Il barbiere di Siberia” diretto nel 1999 da Nikita Mikhalkov con Julia Ormond, Richard Harris, Oleg Menshikov, Alexey Petrenko, Iris alle 3, 50, da “L’esigenza di unirmi ogni volta con te” diretto dal troppo presto scomparso Tonino Zangardi con Marco Bocci, Claudia Gerini, Marc Duret, Rai Due alle 3, 50 al vecchio avventuroso “I lancieri neri” di Giacomo Gentilomo con Mel Ferrer, Yvonne Furneaux, Leticia Roman, Lorella De Luca, Jean Claudio, Cine 34 alle 3, 55.

Ddal ritorno di “1975: Occhi bianchi sul pianeta terra” di Boris Sagal con Charlton Heston, Rosalind Cash, Anthony Zerbe, Paul Koslo, Rai Movie alle 5, per capire che “The Last of Us” non si è inventato nulla. E’ veramente una sorpresa su Rete 4 alle 5 “Femmina incatenata”, 1949, opera prima, di tre, di tal Giuseppe Di Martino con Lori Randi, Manuel Roero, Gianni Agus, Franca Tamantini, Jacqueline Plessis.

La storia vede l’allieva di uno scultore completare l’opera del maestro, una grande femmina incatenata che dovrà simboleggiare la schiavitù dell’uomo. Ma il maestro vedendola diventerà ancora più pazzo e da mélo arriveremo all’horror. Ci sono anche Emilio Schubert e le modelle Lalla, Mafalda, Isa, Marisa con la direttrice dell’atelier Adriana. Non credo sia un capolavoro, però…

