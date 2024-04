IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA, UNA SERA FINALMENTE LONTANI DA COLOMBE E PASTIERE? BEH, DIREI CHE POSSIAMO ANDARE SUL SICURO COL CAPOLAVORO DI KATHRYN BIGELOW, “POINT BREAK”, AZIONE PURA CON BANDITI SURFISTI, MI RIGUARDEREI ANCHE IL CURIOSO “300: L’ALBA DI UN IMPERO”, BONI PERO' CHE PASSA IL CLAMOROSO “KING KONG” DI PETER JACKSON - IN SECONDA SERATA OCCHIO ALLA VECCHIA COMMEDIA “IL VISONE SULLA PELLE”, MA ANCHE A "OH SERAFINA!”, UN FILM CHE OGGI SAREBBE IMPOSSIBILE FARE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

point break. punto di rottura

Che vediamo stasera, una sera finalmente lontani da colombe e pastiere? Beh, direi che possiamo andare sul sicuro col capolavoro di Kathryn Bigelow, “Point Break”, azione pura con banditi surfisti, interpretato da Patrick Swayze, Keanu Reeves, John McGinley, Gary Busey, Lori Petty, James LeGros, Iris alle 21. Tv2000 alle 20, 55 propone il western sentimentale di Lasse Halstrom “Il vento del perdono” con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis, Becca Gardner, che dimostra che i maschi stanno meglio da soli, vedi la coppia Redford-Freeman, e l’arrivo di Jennifer Lopez scompiglia il loro rapporto d’amore decennale.

piedipiatti 1

Così così “Piedipiatti” di Carlo Vanzina con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Victor Cavallo, Anne Benny, Cine 34 alle 21. Mi riguarderei però il curioso “300: L’alba di un impero”, sorta di sequel/prequel in 3D del favoloso “300” di Zack Snyder tratto dal fumetto di Frank Miller, diretto qui dall’israeliano Noam Murro e interpretato da Sullivan Stapleton, ma soprattutto dalla incredibile Eva Green, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Jack O'Connell. Grandi battute da peplum vecchio tipo. “Combatti come se il sangue di Poseidone scorresse nelle tue vene!”.

eva green 300 l’alba di un impero

“Sei meglio con il ferro che a letto!”. “Ci saranno morte e distruzione!”. “Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio”. Ah! Che bellezza… il peplum trionfa. E il sangue in 3D ti macchia anche la camicia, scrivevo quando lo vidi, mentre la cattivissima ammiraglia della flotta persiana Artemisa, un’Eva Green supersexy, stacca le capocce dei greci o mette i pesi al suo comandante in seconda spedendolo dritto in bocca ai pesci perché ha sbagliato tattica contro il furbo Temistocle, l’australiano Sullivan Stepleton, più vicino a Michael Fassbender che a Gerard Butler, al suo esordio da supereroe bonazzo.

300 l’alba di un impero.

Allora, questo “300 - L’alba di un impero”, che non è proprio un sequel e nemmeno un prequel di “300”, ma una sorta di spin off, di film parallelo a livello temporale, cioè mentre lo spartano Leonida si fa massacrare alle Termopili, gli ateniesi combattono la flotta persiana, è una bella sorpresa. Intanto perché è tutto costruito sulle battaglie navali fra l’enorme flotta persiana, mille navi, agli ordini di Artemisa, che nella realtà ne comandava solo cinque, e il minuscolo esercito ateniese, cinquanta navi, al comando di Temistocle. E queste battaglie sono grandiose.

scena di sesso 300 l’alba di un impero

Non arriviamo alle incredibili battaglie navali di “Ben Hur” o del capolavoro “Kwaidan” di Masaki Kobayashi, dove c’è forse la più bella battaglia navale mai messa in scena, con un esercito che si trasforma in zombi!, ma sono rimasto incollato sulla sedia. Ma tutto il film è costruito sulla tensione sessuale, fortissima, fra l’Artemisia di Eva Green, e il Temistocle di Sullivan Stepleton, già finissimo eroe di “Animal Kingdom”. Nella scena chiave del film, come accadde a Hedy Lamarr e a Victor Mature in “Sansone e Dalila” del maestro dei maestri, Cecil B. De Mille, lei cerca di farselo e di portarselo dalla parte sua.

300 l’alba di un impero.

Lui tira fuori lo spadone dalle mutande e cerca di farselo modello ingroppata. Ovvio che finiranno per seminare l’inferno nei mari della Grecia e la passione di Artemisa troverà pace solo quando lui tirerà fuori davvero il ferro per cercare di penetrarla, da cui la frase “Sei meglio col ferro che a letto”, ma intanto sulla tensione sessuale che si è sprigionata fra i due è costruito tutto il film.

king kong

Boni, che su Canale 27 alle 21, 10 passa il clamoroso “King Kong” di Peter Jackson con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Jamie Bell, Kyle Chandler e Andy Serkis che si muove come King Kong. Anche se non venne capito dai fan dello scimmione, è una bomba. Perché non si era mai visto un King Kong così bello. Rai Movie alle 21, 10 propone un tardo poliziesco di Richard Donner, “Solo due ore” con Bruce Willis, Mos Def, David Morse, Jenna Stern, Casey Sander. E’ un horror piuttosto buono ambientato nella Los Angeles del 1973 “La Llorona” di Michael Chaves con Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas.

kingsman colin firth

Fece buoni incassi il bondiano un po’ parodistico “Kingsman: The Secret Service” di Matthew Vaughn con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael Caine e la stupenda Sofia Boutella che al posto delle gambe ha delle letali lame da killer Italia alle 21, 20. Si permette anche battute sbarazzine. “Se salverai il mondo potrai fare sesso anale con me!”, cinguetta infatti nella sua cella da prigioniera bondiana una bionda principessa svedese al giovane agente Kingsman, Eggsy, che se ne ricorderà nel finalone.

kingsman

Anche se un film che promette sesso anale a mezzora dalla fine e si conclude con il primo piano del sedere di una signorina merita ogni rispetto, qualcosa non funziona in questo ricchissimo divertissment sugli agenti segreti e sul mondo di James Bond adattato ai gusti della graphic novel da Matthew Vaughn, il fortunato regista di Kick-Ass e di X-Men – First Class. Certo, Colin Firth come agente segreto Harry Hart, supercool e superdandy con ombrello Briggs che si apre, ti protegge dalle pallottole e ne spara a sua volta, vestito con cravatte Drakes, abiti Mackintosh, occhiali Cuttler & Gross, scarpe George Cleaverley e orologio Bremont, è notevole. Nessun altro potrebbe rifare il verso, fra Roger Moore e David Niven, agli agenti segreti degli anni ’60 come lui.

kingsman gazelle

E è divertente lo scontro con il megacattivo bondiano con tanto di lisca Richmond Valentine di Samuel L. Jackson, miliardario pazzo che vuole distruggere il mondo salvando solo pochi eletti grazie a una sim che li renderà pupazzi nelle sue mani. Non solo Richmond offre al superdandy agente segreto una cenetta a basa di hamberger MacDonald, il massimo dello snob, ma ha la fissa dei vecchi film di spionaggio anni ’60 che conosce a memoria, sparando frasi storiche del tipo “L’umanità è un virus, io sono la cura”.

kingsman secret service

E è ancora meglio, forse la vera sorpresa del film, la sua pericolosa amichetta, certa Gazelle, interpretata da Sofia Boutella, che uccide arnata solo di lame taglienti al posto dei piedi come fosse una Oddjob o un Jaws bondiani.. Quando si muove il film acquista un ritmo alla tarantino che ci piace non poco. Quello che ci lasciava perplessi allora e ancor più oggi, ma forse siamo i soli, è come Matthew Vaughn risolvessa la grande violenza presente in molte scene del film. Teste che saltano, un durissimo massacro in una chiesa americana, sangue ovunque.

colin firth kingsman secret service

Sarà che è solo effetto pop da graphic novel, del resto il primo Kill Bill aveva lo stesso problema e lo abbiamo risolto con l’arrivo di Kill Bill 2 che faceva girare tutto il film, ma qui ci pare che non ci sia modo di far diventare ironiche tutte queste morti. Anche perché si vive in un mondo in cui i massacri sono all’ordine del giorno e non fanno ridere.

la fortuna di laura 2

Rai Due alle 21, 30 prova a spaventarci con un action dove Liam Neeson guida un autobus tra i ghiacci dell’oceano del Grande Nord per salvare un gruppo di minatori di diamanti sperduti, “L’uomo dei ghiacci - The Ice Road” di Jonathan Hensleigh con Liam Neeson, Laurence Fishburne, Benjamin Walker, Marcus Thomas, Amber Midthunder. Rai Uno alle 21, 30 propone una commedia sentimentale di due anni fa, “La fortuna di Laura”, diretta da Alessandro Angelini con Lucrezia Lante Della Rovere, Andrea Pennacchi, Emanuela Grimalda, Ilaria Rossi, dove un’arredatrice di successo, finita sul lastrico quando viene scoperta la relazione che ha con il marito di una sua cliente, riceve aiuto da una ex-domestica. E si scambieranno persino i ruoli. Ci crediamo? Mah.. Speriamo arrivi all’8%...

un povero ricco 1

La7D alle 21, 30 va sul sicuro con “Un povero ricco” di Pasquale Festa Campanile con Renato Pozzetto, Ornella Muti, Nanni Svampa, Piero Mazzarella, mentre Tv8 alle 21, 30 propone il catastrofico “2012” di Roland Emmerich con John Cusack, Amanda Peet, Thandie Newton, Woody Harrelson, Danny Glover. Non so ricordate la profezia del Maya legata al 21-12-2012…

doris day cary grant il visone sulla pelle

Passiamo alla seconda serata con il documentario “Jeff Beck: Still on the Run” di Matthew Longfellow con Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, David Gilmour, Joe Perry, Greg Geller, Ronnie Wood, Rai5 alle 22, 40. Tra una valanga di repliche, occhio alla vecchia commedia “Il visone sulla pelle” di Delbert Mann con Cary Grant, Doris Day, Gig Young, Dick Sargent, La7 D alle 22, 30. Girando questo tipo di commedie sentimentali, Cary Grant si rese conto che non aveva più l’età per i ruoli di innamorato. Rai4 alle 23, 45 presenta il thriller “L’intruso” di Deon Taylor con Dennis Quaid, Meagan Good, Michael Ealy, Joseph Sikora, Alvina August, Lili Sepe. Critiche modeste.

operazione u.n.c.l.e.

Meglio il “Parker” di Taylor Hackford con Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Michael Chiklis, Clifton Collins jr., Canale Nove 23, 35. Italia 1 a mezzanotte propone la versione cinematografica di una celebre serie spy anni 60, “Operazione U.N.C.L.E.”, diretta da Guy Ritchie con Henry Cavill nel ruolo che aveva Robert Vaughn e Armie Hammer in quello di David McCallum, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Luca Calvani. Fighetto, poco riuscito, non girarono mai il sequel. Poco riuscito anche il sentimentale “Supereroi” diretto da Paolo Genovese con Alessandro Borghi in coppia con Jasmine Trinca, ma ci sono anche Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi, Canale 5 alle 0, 40.

oh serafina!

Cine 34 alle 0, 45 presenta “La ribelle” diretto da Aurelio Grimaldi nel 1993 con Penélope Cruz, Stefano Dionisi, Laura Betti, Marco Leonardi, tratto dal romanzo “Storia di Enza” dello stesso Grimaldi. Rete 4 alle 0, 55 punta sulle grazie di Dalila Di Lazzaro sempre nuda e di Angelica Ippolito in un film che oggi sarebbe impossibile fare, “Oh Serafina!” diretto da Alberto Lattuada con Renato Pozzetto, ricco erede lombardo, che finisce in manicomio per i magheggi della moglie e si innamorata della pazza Serafina di Dalila Di Lazzaro.

l uomo dalle due ombre 3

Iris all’1, 30 propone il traballante “L’uomo dalle due ombre”, noir diretto da Terence Young con Charles Bronson, Liv Ullmann, James Mason, Jill Ireland, Michel Constantin, Gabriele Ferzetti, sceneggiatura di Albert Simonin tratta da un racconto di Richard Matheson. Di fatto è una storia alla Liam Neeson, con i cattivi che tengono in ostaggio la famiglia di Charles Bronson se non collaborerà a un colpo. A Bronson gli rode parecchio questo ricatto e ovviamente non vede l’ora di menare. Al posto di James Mason, amico di vecchia data di Terence Young, doveva esserci Jason Robards. Cosceneggiatrice è la moglie di Terence Young, ma nel cast troviamo Sabine Sun, la sua futura compagna. Non lo vedo da allora.

le tentazioni del dottor antonio boccaccio 70

Su Cine 34 alle 2, 10 per i fan di Stefano Calvagna passa uno dei suoi film più celebri, “Il lupo” con Massimo Bonetti, Enrico Montesano, Antonella Ponziani, Mirko Petrini, storia del criminale Luciano Liboni detto “Il Lupo”. Chiudo con il capolavoro di federico fellini, “Le tentazioni del Dottor Antonio”, tratto da “Boccaccio 70” con Peppino De Filippo giudice moralista e Anita Ekberg come la stella provocante del cinema che esce nella notte dal grande manifesto del “bevete più latte” e turba il sonno del povero giudice in un meraviglioso Eur anni 60. Su Cine 34 alle 5, 05.

