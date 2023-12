IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? SO CHE NON RESISTERETE AL RICHIAMO DELLA COMMEDIA AL FEMMINILE SU RAI DUE, “BURRACO FATALE”, MA SU RAI4 AVETE IL BELLISSIMO “SUBURRA” - IN SECONDA SERATA PASSA IL FILM A EPISODI “QUELLE STRANE OCCASIONI”, IL CAPOLAVORO È QUELLO CON SORDI PRETE CHE RIMANE CHIUSO CON STEFANIA SANDRELLI IN ASCENSORE - SVEGLIATEVI PERCHÉ SU CIELO ALLE 23, 15 TROVATE UNA NUDISSIMA ANA DE ARMAS IN “GROSSE BUGIE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

burraco fatale 1

Che vediamo stasera? Tanto lo so che stasera in chiaro non resisterete al richiamo della commedia al femminile di Giuliana Gamba su Rai Due alle 21, 20 “Burraco fatale” con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Loretta Goggi. Uno dei pochi film che funzionarono anche all’inizio della pandemia. Grazie al cast, al titolo, all’idea della commedia tutta la femminile. Occhio che su Rai4 alle 21, 20 torna il bellissimo “Suburra” di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino che fa l’onorevole di destra romano, Elio Germano infamissimo, Claudio Amendola fantastico come Samurai, Alessandro Borghi con la testa rasata, Greta Scarano in versione punk. Ottimo per prepararvi a “Adagio”.

greta scarano alessandro borghi suburra

Magari siete abbastanza su con l’età da ricordarvi la buffa commedia “Giulietta e Romanoff” diretto da Peter Ustinov, tratto dalla sua commedia del 1957 (389 rappresentazioni!) con i giovani Sandra Dee e John Gavin, imposti dalla Universal, che fanno gli innamorati di due parti avverse, una americana e l’altro russo, in tempi di guerra fredda. Ci sono anche lo stesso Peter Ustinov, Akim Tamiroff, Tamara Shayne, Suzanne Cloutier, la Desdemona dell’Otello di Orson Welles e moglie nella realtà di Ustinov, Rik Van Nutter, che fu per breve tempo sposo di Anita Ekberg.

vittorio de sica alberto sordi il conte max

Ma soprattutto è l’unico film dove è possibile vedere la mitica baronessa Maria Budberg, nobile russa che scappò nel 1917 e mai tornò in patria, celebre traduttrice di Cekov, amante storica di Massimo Gorki e di H.G.Wells. E’ appena uscito un librone di Alexandra Lepierre su di lei, edizioni E/O. Musiche di Mario Nascimbene, scenografie di Alexdre Trauner. Tutto girato a Todi in esterni e a Cinecittà durante le Olimpiadi del 1960. Piuttosto raro. Lo trovate su Tv2000 alle 20, 55. Anche su Cine 34 alle 21 si parla di nobile, ma col divertente “Il conte Max” di Giorgio Bianchi con Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Anne Vernon, Susana Canales, Tina Pica, remake di successo della bellissima versione di Mario Camerini del 1937 con lo stesso De Sica nel ruolo che sarà di Sordi.

l ultima caccia

Ne farà una sua versione anche Christian De Sica nel 1991. Ma tra i remake, dichiarati e non dichiarati, vi segnalo l’episodio di Christian in “Fratelli d’Italia” di neri Parenti, dove Christian si finge figlio di De Benedetti in vacanza in Sardegna. Su Iris alle 21 troviamo un grande western adulto scritto e diretto da Richard Brooks, “L’ultima caccia” con Robert Taylor, in versione cattiva, cacciatore di bufali e massacratore di indiani e Stewart Granger buono, innamorato della bellissima indiana Debra Paget, che prese il posto di Anne Bancroft, che si fece male cadendo da cavallo, Lloyd Nolan, che veniva da un anno e mezzo di “Ammutinamento del Caine” a teatro, grande successo, e il sempre favoloso Russ Tamblyn.

l ultima caccia

Leggo che durante la lavorazione coi bisonti, oltre a Anne Bancroft che cadde da cavallo e in qualche scena si potrebbe anche vedere da lontano, stava per lasciarci la pelle Stewart Granger, caricato da un bisonte che, all’ultimo secondo, cambiò strada. Granger, come il suo personaggio, era disgustato dalla caccia ai bisonti e dal fatto che Brooks insistesse sulle riprese degli animali scuoiati. Allora a noi sembrò, ricordo, un film contro la caccia e contro il razzismo. Taylor e Granger, che non erano proprio adatti ai loro ruoli e non piacevano affatto al regista, vennero imposti dalla MGM. Brooks avrebbe voluto Gregory Peck e Montgomery Clift.

the corruptor indagine a chinatown

Su Canale 20 alle 21, 05 mi sembra interessante “The Corruptor. Indagine a Chinatown”, poliziesco coi cinesi girato dal bravo James Foley nel 1999 col mitico Chow Yun-fat, Mark Wahlberg, Rick Young e perfino il Brian Cox di “Succession”. Su Rai Movie alle 21, 10 vi ricordo “Alita: Angelo della battaglia” di Robert Rodriguez con Rosa Salazar, Keean Johnson, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali.

alita – angelo della battaglia

Anche se, scrivevo quando uscì, non è né il grande manga dell’infanzia di molte ragazze oggi ventenni che lo hanno davvero amato e ancor di più adorato la sua cyber-protagonista, né un altro capolavoro di James Cameron, che pure lo ha scritto e prodotto, né una perfetta operazione su un genere come ci ha insegnato negli anni Robert Rodriguez, questo Alita, giocattolone in 3D da 200 milioni di dollari, andato malissimo, tratto dai primi quattro volumi del manga giapponese Gunnm o Alita di Yukito Kishiro, usciti agli inizi del 1990, era un buon compromesso, anche divertente, tra le tre cose.

alita – angelo della battaglia 2

Cioè una buona trascrizione, diretta con cura, soprattutto negli effetti speciali e nelle situazioni più di genere, del celebre manga e un ponte con il progetto di film che James Cameron avrebbe voluto portare a termine già nel 2003 se Avatar non fosse stato il successo che è stato, obbligandolo a dedicarsi ai tre sequel della saga che prima o poi vedremo. Lo ha detto lo stesso Rodriguez, specificando che registi-autori come James Cameron, esattamente come il suo amico Quentin Tarantino, scrivono film solo per sé, cioè per dirigerli loro stessi.

ALITA

Questo era un caso diverso. Un progetto abbondonato per muoversi verso altri orizzonti, che Rodriguez aveva raccolto col suo aiuto e ricostruito con innegabile passione, traducendo in un film le 186 pagine di script e le 600 pagine di note a margine di Cameron. Per qualsiasi dubbio di sceneggiatura, sembra, aveva potuto contare sul suo aiuto, ma certo, alla fine, divenne qualcosa che non apparteneva interamente né all’uno né all’altro. I principali dubbi dei fan di Alita, nascevano proprio dall’aver fatto della protagonista giapponese un cyber con occhioni giganteschi, un po’ alla Rocco Papaleo, dove si nascondeva una ragazza messicana, Rosa Salazar. Ma l’idea degli occhioni da manga derivava proprio da Cameron, e la scelta dell’attrice, che non aveva niente ovviamente di giapponese, era sia di Cameron che di Rodriguez.

che pasticcio, bridget jones2

Su Canale 27 alle 21, 10 avete “Che pasticcio, Bridget Jones!” di Beeban Kidron con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent. Rai5 alle 21, 15 propone un bel film di Ken Loach del 2014, “Jimmy's Hall” con Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton, Brian F. O'Byrne, Andrew Scott, Francis Magee. Su Cielo alle 21, 15 passa un raro film di Guerra spagnolo con l’esercito spagnolo in missione in Afghanistan, “Zona ostile” di Adolfo Martínez Pérez con Ariadna Gil, Raúl Mérida, Roberto Álamo, Antonio Garrido, Jacobo Dicenta. L’esercito spagnolo, in pratica, deve soccorrere un gruppo di medici e di passeggeri di un elicottero in difficoltà accerchiati dai talebani.

letters to santa

Su Canale Nove alle 21, 25 trovate invece il thriller “Via dall’incubo” del bravo Michael Apted con Jennifer Lopez, Billy Campbell, Juliette Lewis, Fred Ward, Bill Cobbs, dove una bella cameriera sposa l’uomo sbagliato. Sembrava bello, ricco e simpatico. Era un mostro. E la sta perseguitando. Su Warner tv alle 21, 30 spunta una commedia natalizia polacca, “Letters to Santa” di Mitja Okorn con Maciej Stuhr, Roma Gasiorowska, Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk.

sordi sandrelli quelle strane occasioni 7

Passiamo alla seconda serata col sempre classico “Quelle strane occasioni”, film a episodi che non c’entrano nulla l’uno con l’altro direttio da Luigi Magni, Luigi Comencini e Nanni Loy con Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Stefania Sandrelli, Flavio Bucci. Il capolavoro è quello con Sordi prete che rimane chiuso con Stefania Sandrelli in ascensore in pieno ferragosto e ne approfitta pesantemente. Non solo. Alla fine le spiega che non è proprio accaduto nulla. Capolavoro di Sordi, Sandrelli e Comencini. C’è tutta l’Italia dentro.

paolo villaggio episodio italian superman in quelle strane occasioni

Ottimo anche quello con Villaggio, venditore di castagnaccio in Germania che sfrutta il fatto di essere superdotato sessualmente in una serie di spettacolini di sesso dal vero che coinvolgeranno anche la moglie, Valeria Moriconi, mai così nuda. Nanni Loy lo firmò come “anonimo italiano”. Stracultissimo. Su Rai Movie alle 23, 15 avete “Robocop 2” diretto da Irvin Kershner con Peter Weller, Nancy Allen, Galyn Görg, Gabriel Damon, Tom Noonan. Scritto da Walon Green e Frank Miller. Assolutamente da recuperare.

robocop 2

Leggo che appena finito il primo film, Verhoeven aveva ideato con i suoi sceneggiatori, Edward Neumeier e Michael Miner, un sequel parecchio complesso ambientato 25 anni dopo che non era esattamente il sequel che volevano i produttori. Mentre girava “Atto di forza”, i produttori chiesero un sequel più diretto da Frank Miller e a Walon Green, accantonando quello di Verhoeven. Lo affidarono a Tim Hunter, che venne presto cacciato e sostituito da Irvin Kershner, alla sua ultima regia. Il film perse la forza che gli aveva dato Frank Miller, tanto che ne fece lui stesso una versione graphic novel nel 2003 intitolato appunto "Frank Miller's RoboCop".

grosse bugie

Il risultato finale non piacque ai protagonisti, né a Peter Weller né a Nancy Allen, che attaccò pubblicmanete Kershner, che morì quattro mesi dopo l’uscita del film. Quanto al sequel di Verhoeven, sembra che già nel 2019, si pensasse a farglielo girare. Svegliatevi perché su Cielo alle 23, 15 trovate la commedia spagnola con una giovane, bellissima e nudissima Ana de Armas “Grosse bugie”, diretta nel 2009 da Alfonso Albacete e David Menkes con Mario Casas, Ana de Armas, Yon González, Hugo Silva, Ana Polvorosa, Alejo Sauras. Occhio alle scene sotto la doccia. Meglio della Fenech.

un dollaro d’onore

Su Iris alle 23, 20 avete il classico “Un dollaro d’onore” di Howard Hawks con John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson, Ricky Nelson, Walter Brennan, mentre su 7Gold alle 23, 30 passa un raro film sui legionari, “The Legionary – Fuga dall’inferno” di Peter McDonald con Jean-Claude Van Damme, Adewale Akinnuoye Agbaje. Tv8 all’1 presenta la commedia sentimentale con belle principesse e bei professori, “Un incontro regale” di Jonathan MacPherson con Jordana Largy, Matthew MacCaull, Bronwen Smith, Ashley Alexander, Bruce Dawson.

roba da ricchi 4

Cine 34 all’1, 10 ripropone il sempreverde “Roba da ricchi”, commedia a episodi di Sergio Corbucci con Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Lino Banfi, Serena Grandi, Francesca Dellera, una sorta di rapido sequel di “Rimini Rimini”, con episodi scritti da Gianni Romoli e Bernardino Zapponi e una serie di star del tempo come Pozzetto-Villaggio-Banfi assieme a Laura Antonelli, Serena Grandi, alla nuova venuta Francesca Dellera e a una giovanissima Claudia Gerini. Strepitoso l’episodio di Laura Antonelli cafonissima barese arricchita sposata al re dell’orecchietta Lino Banfi che si innamora di Maurizio Micheli. Il pranzo dei baresi cafoni sulla Costa Azzurra vale tutto il film, scrivevo.

ROBERT PATTINSON - CIVILTA PERDUTA

Iris alle 2, 50 spreca il bellissimo avventuroso “Civiltà perduta” di James Gray con Charlie Hunnam, Tom Holland, Sienna Miller, Robert Pattinson, Angus MacFadyen, mentre Rete 4 alle 2, 35 sacrifica un grande film comico come “Chi più spende… più guadagna” di Walter Hill con Richard Pryor, John Candy, Lonette McKee, Stephen Collins, Jerry Orbach, Pat Hingle, che è in realtà il remake di un vecchio successo americano, “Brewster’s Million” di Allan Dwan con Dennis O’Keefe, dove per ereditare 7 milioni di dollari, ne devi spendere 1 in due mesi.

gorilla nella nebbia

Nella versione del 1985 di Walter Hill, Richard Pryor deve spenderne 30 milioni dollari in 30 giorni per ereditarne 300. Cine 34 alle 2, 55 presenta “La nottata” di Tonino Cervi con Sara Sperati e Susanna Javicoli perse nella notte di Milano, e Giorgio Albertazzi che fa il travestito. Non male. Chiudo con “Gorilla nella nebbia” di Michael Apted con Sigourney Weaver, Bryan Brown, Julie Harris, Constantin Alexandrov, Iain Cuthbertson, Iris alle 4, 30.

la nottata chi piu spende piu guadagna la nottata la nottata chi piu spende piu guadagna SIENNA MILLER - CIVILTA PERDUTA suburra un incontro regale il conte max 2 roba da ricchi serena grandi roba da ricchi laura antonelli roba da ricchi RENATO POZZETTO IN ROBA DA RICCHI serena grandi roba da ricchi roba da ricchi il conte max zona ostile l ultima caccia zona ostile jimmys hall jimmys hall ken loach stefania sandrelli alberto sordi quelle strane occasioni robocop 2 un dollaro d’onore 1 paolo villaggio episodio italian superman in quelle strane occasioni 2 john wayne un dollaro d’onore robocop 2 jimmys hall ken loach stefania sandrelli alberto sordi quelle strane occasioni paolo villaggio valeria moriconi quelle strane occasioni jimmys hall sordi sandrelli quelle strane occasioni 55 sordi sandrelli quelle strane occasioni the corruptor indagine a chinatown jimmys hall claudio amendola suburra suburra 2 giulietta e romanoff giulietta e romanoff che pasticcio, bridget jones1 ALITA ALITA pierfrancesco favino giacomo ferrara suburra burraco fatale