Marco Giusti per Dagospia

jacqueline novak get on your knees 1

Che c’è da vedere? Beh, ci sarebbe su Netflix, appena arrivato, “Get On Your Knees” il film-spettacolo diretto da Natasha Lyonne con Jacqueline Novak, strepitosa comica americana del momento che inizia il suo show con un accattivante “Parleremo molto di pompini stasera” e prosegue spiegando la differenza fra dire “cazzo” e dire “pene” che sono sicuro piacerà molto a Dago. Portato in scena dal 2017, lo show ha fan illustri, da Paul Thomas Anderson a Emma Stone. Per il New Yorker, che ha da poco recensito il film è uno spettacolo irresistibile, “uno show da 90 minuti su un pompino”. Devo dire che fa molto ridere. Mai visto nulla di simile.

Rustin

Su Netflix trovate anche, oltre che “Nyad” con Annete Bening e Jodie Foster entrambe candidate all’Oscar come protagonista e non protagonista, oltre a l’ottimo “La società della neve” di Juan Antonio Bayona sul dramma dei sopravvissuti delle Ande, candidato all'Oscar come miglior film straniero, perfino “Rustin” di George C. Wolfe, il film sull’attivista anti-segregazionista nero Bryan Rustin, interpretato da Colman Domingo, che organizzò la marcia della pace su Washington del 1963. Visto che il per me sconosciuto Colman Domingo è uno dei cinque candidati all’Oscar da protagonista, penso che stasera mi vedrò il film. Che non sapevo nemmeno fosse mai arrivato su Netflix.

the woman in the wall 5

Su Disney+ troviamo invece tutte le puntate del biopic su Balenciaga “Cristobal Balenciaga”, ideato e diretto da Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga con Alberto San Juan come Balenciaga, Gemma Whelan come Prudence Glynn, Patrice Thibaud come Christian Dior, Eva Blay come Elsa Schiaparelli. Non ho osato vederne nemmeno un minuto.

jodie foster true detective

Potrebbe non essere male, ha ottime critiche, la serie crime irlandese di Paramount+ “The Woman in the Wall” diretta da Harry Wootliff con Ruth Wilson, Daryl McCormack, Simon Delan, dove una donna si sveglia e scopre il cadavere di un’altra donna morta in casa. Chi è? Chi l’ha uccisa? Purtroppo avete solo una puntata da vedere e finirà come con il nuovo “True Detective” con Jodie Foster e la clamorosa Kali Reis. Bellissima, ma una puntata a settimana è una vera tortura. Nella seconda puntata abbiamo scoperto che non solo Kali Reis tromba i maschi della zona con la battuta “scopiamo”, ma anche Jodie Foster, che ci regala la più assurda scopata (etero) della sua lunga carriera, non levandosi nemmeno i calzini.

