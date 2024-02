IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? DIGERITA L’ULTIMA PUNTATA DA 75’ DI “TRUE DETECTIVE”, VI SEGNALO SU NETFLIX L’ARRIVO DELLA FAVOLOSA MINISERIE IN 5 PUNTATE “THE VINCE STAPLES SHOW”, CON IL RAPPER VINCE STAPLES NEL RUOLO DI SE STESSO - GIRATA E SCRITTA BENISSIMO, E' PIENA DI BATTUTE SOFISTICATE. POICHE' SONO TUTTI NERI, CI SI PUÒ SCATENARE SUL POLITICAMENTE SCORRETTO. UN MODELLO DI TV ASSOLUTAMENTE INNOVATIVO CHE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the vince staples show 7

Che vediamo stasera? Digerita l’ultima puntata da 75’ di “True Detective. Night Country”, scritta e diretta da Issa Lopez con Jodie Foster e Kali Reis, che andrà rivista per capirci davvero qualcosa, vi segnalo su Netflix l’arrivo della favolosa miniserie “The Vince Staples Show”, cinque puntate dirette da William Stefan Smith, con il rapper Vince Staples nel ruolo di se stesso, Andrea Ellsworth come Deja, fidanzata del rapper, Nate Jones come Bri, dove assistiamo a piccole avventure di tutti i giorni della star di Long Beach, legato al suo ambiente e alla sua famiglia.

the vince staples show 5

Assolutamente non realistiche, anche se impostate come avventure di tutti i giorni, dove lo vediamo finire in prigione, diviso tra la polizia che lui dichiara di odiare e una massa di fratelli pronti a massacrarlo, o in mezzo a una rapina in banca dove riconosce nel capo della gang un suo amico d’infanzia, o durante una terribile riunione di famiglia nel parco.

the vince staples show 6

Girata e scritta benissimo, piena di battute sofisticate (“Se fai un colpo sei George Clooney, sei rapini una banca sei Queen Latifah”), interpretata da attori che parlano a una velocità supersonica e dove, essendo tutti neri, ci si può scatenare sul politicamente scorretto, è il caso del momento in America, anche perché è un modello di tv assolutamente innovativo, che si pone dalle parti di “Abbott Elementary” o di “Atlanta”, cioè tv show su temi realistici, ma non trattati come realtà. Proviamo a fare la stessa cosa con Geolier a Napoli, ma penso che non sarà mai la stessa cosa.

the vince staples show 4 the vince staples show 1 the vince staples show 3 the vince staples show 2 the vince staples show 8