Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Tra le serie avrete sicuramente già visto su Netflix quella action-spy “The Night Agent”, ideata da Shawn Ryan con Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Hong Chau, Sarah Desjardins, Fola Evans-Akingbola. E’ piaciuta a tutti e l’hanno vista così rapidamente che non mi sono nemmeno accorto che era in onda. Mi interessa anche, sempre su Netflix, “Unseen” con Gail Mabalane, Brendon Daniels, Hein De Vries, dove è di scena una donna alla ricerca del marito scomparso.

Tra i film sono appena arrivati, credo a noleggio, “Bones and All” di Luca Guadagnino, grande cannibal (gnam! gnam!) sentimentale con Taylor Russell e Timothée Chalamet su Sky e su Amazon, “Babylon” di Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt, su Amazon, “Il corsetto dell’imperatrice” con Vicky Krieps. Su Mubi mi vedrei “Ava” di Léa Mysius, “Lucky”, di John Carroll Lynch, costruito come un omaggio al grande Harry Dean Stanton, novantenne, accompagnato dal suo amico del cuore David Lynch.

Occhio al bellissimo camorra-movie girato ormai parecchi anni fa, nel 2002, a Medellin, in mezzo ai veri trafficanti di droga, diretto da Barbet Schroeder, “La vergine dei sicari”, e presentato con grande successo a Venezia. Allora colpì veramente tutta la critica. Io, ieri sera, su Amazon mi sono visto una specie di horror-sociale, ma più vicino a “Parasite” che ai veri horror, “Nocebo”, girato dal regista irlandese Lorcan Finnegan, scritto da Garret Shanley con una bravissima Eva Green, Mark Strong e la filippina Chai Fonacier.

La stilista di moda per bambini Christine, Eva Green, ragazza di successo, improvvisamente vede un cane rognoso pieno di zecche e si ammala di qualcosa di misterioso che la blocca nella vita di tutti i giorni. Si presenta una cameriera filippina, Daiana, Chai Fonacier, e inizia a curarla con una serie di stregonerie. Funziona, si sente meglio, anche se il rapporto fra la cameriera e la padrona e fra la cameriera e la figlia, daranno noia al marito, Mark Strong, che capisce che la cosa ha qualcosa che non va. Il finale ve lo vedete, non so quanto sia prevedibile, ma funziona piuttosto bene. Il film ha ottime critiche ovunque.

