IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? INTANTO SU AMAZON È APPENA ARRIVATO, A PAGAMENTO, “AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA” - HA GRANDISSIMI VOTI TRA I CRITICI AMERICANI “BEEF – LO SCONTRO”, SERIE NETFLIX SU UNA FAIDA INFINITA TRA DUE APPARENTEMENTE CIVILI CITTADINI CHE SI SCONTRANO IN AUTO - HO VISTO INVECE IERI SU DISNEY + LE PRIME PUNTATE DI UNA SERIE MOLTO LANCIATA, “THE GOOD MOTHERS”, PRODUZIONE ITALO-INGLESE DEDICATA AL CORAGGIO DELLE DONNE CALABRESI IN LOTTA CONTRO L’’NDRANGHETA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Beef – Lo scontro

Che vediamo stasera in tv? Intanto su Amazon è appena arrivato, magari a pagamento, “Avatar – La via dell’acqua” di James Cameron. So che lo vedrete, o lo rivedrete. Ha grandissimi voti tra i critici americani “Beef – Lo scontro”, una serie di dieci puntate di Netflix diretta da Schreier, Hikari, Sonny Lee, con Joseph Lee, David Choe, Patti Yasutake, Ione Skye, Andrew Santino, dove nasce una faida infinita tra due apparentemente civili cittadini che si scontrano in auto. Credevo che le faide da parcheggio fossero solo italiane, e guai a attaccar briga coi condomini per un posto auto, si finisce sempre a coltellate, invece vedo che possono dar vita addirittura a serie internazionali.

the good mothers 2

Ho visto invece ieri su Disney + le prime puntate di una serie italiana molto lanciata, “The Good Mothers”, produzione italo-inglese Wildside, tratta dal romanzo di Alex Perry dedicato al coraggio delle donne calabresi in lotta contro l’’ndrangheta, sceneggiata da Stephen Butchard, diretta dal navigato Julian Jarrold (“Ritorno a Brideshead”, “This England”) e da Elisa Amoruso, la regista del documentario su Chiara Ferragni, interpretata dalla Gaia Girace ormai celebre in tutto il mondo grazie a “L’amica geniale”, Valentina Bellé, Barbara Chichiarelli e Micaela Ramazzotti.

the good mothers 3

Siamo nel cuore di un ‘ndrangheta movie, dove una madre coraggiosa, Micaela Ramazzotti, dopo aver forse troppo parlato con la giustizia italiana, osa tornare in Calabria con la giovane figlia, Gaia Girace, nel paese dove ha rotto i legami col marito, boss della zona, Francesco Colella, che ha mandato perfino in carcere, e dove la giovane moglie di un boss in galera, Valentina Bellé, si ribella al potere maschile dei capoclan, mentre un magistrato, Barbara Chichiarelli, sta tessendo una complessa tela per combattere la mafia calabrese.

the good mothers 1

Quando la mamma che ha molto parlato scomparirò nel nulla, la figlia si ritroverà sola contro i parenti calabresi nel paese paterno… Nulla di veramente nuovo come storia, ma tutto estremamente ben fatto, ben scritto, ben recitato, un prodotto solido. E soprattutto una serie che può tranquillamente essere vista in tutto il mondo, in America esce su Hulu, in Europa su Disney +.

Beef – Lo scontro Beef – Lo scontro Beef – Lo scontro Beef – Lo scontro the good mothers ph claudio iannone. micaela ramazzotti the good mothers ph claudio iannone. AVATAR THE WAY OF WATER avatar way of water AVATAR THE WAY OF WATER AVATAR THE WAY OF WATER 2 andrea dodero gaia girace the good mothers ph claudio iannone francesco colella gaia girace the good mothers ph claudio iannone. the good mothers barbara chichiarelli the good mothers ph claudio iannone francesco colella the good mothers foto claudio iannone the good mothers ph claudio iannone 2 micaela ramazzotti the good mothers ph claudio iannone 2 premiazione the good mothers alla berlinale 10 Beef – Lo scontro