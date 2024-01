IL DIVANO DEI GIUSTI /1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? IO HO FINITO LA MINISERIE POLACCA SU NETFLIX, “DETECTIVE FORST”. E SONO RIMASTO DELUSISSIMO - MI BUTTERÒ “THE CURSE”, SU PARAMOUNT +, COMPLESSA SERIE DI SATIRA SULLA TV REALTÀ. C’È PURE GARY FARMER, IL FORMIDABILE INDIANO COPROTAGONISTA DI JOHNNY DEPP IN “DEAD MAN”, CHE TROVATE SU SKY ARTE – VI CONSIGLIO ANCHE UNA RARA E SCATENATA COMMEDIA DEL 1949 DI STENO E MONICELLI, “AL DIAVOLO LA CELEBRITÀ”, SU MUBI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

detective forst 3

Che vediamo stasera? Io ho finito la miniserie polacca su Netflix, “Detective Forst” o solo “Forst”, diretta da Daniel Jaroszek, scritta da Agata Malesinska e Jacek Markiewicz con Borys Szyc nel ruolo dello sballato ispettore Wictor Forst alle prese con un serial killer che scorrazza sui monti Tati, al confine con la Cecoslovacchia, la bella Zuzanna Saporznikow, nel ruolo di Olga, giornalista freelance in pericolo, Andrzej Bienias, Kamilla Baar, Aleksandra Grabowska.

detective forst 2

Andava tutto bene. Finalmente una serie non americana, con facce tutte uguali, battute tutte uguali, il paesino. Qui ci sono set spettacolari in alta montagna, interni con vetrate magistrali dove si svolgono le scene più forti, giusta dose di sesso e violenza, ragazze bellissime. Ma, arrivati alla fine, nulla finisce perché arriverà una seconda serie. Ma che diavolo…. Delusissimo.

nathan fielder emma stone the curse 3

Ora mi ributterò su “The Brothers Sun”, sempre Netflix o su “The Curse”, Paramount +, la complessa serie di satira sulla tv realtà e sulla realtà stessa americana ideata e interpretata da Nathan Fielder e Benny Safdie con Emma Stone coprotagonista. Vedo che in due puntate c’è pure Gary Farmer, il formidabile attore indiano coprotagonista di Johnny Depp in “Dead Man” di Jim Jarmusch che mi sono rivisto ieri a tarda notte su Sky Arte. Con la meravigliosa musica improvvisata alla chitarra elettrica da Neil Young.

dead man

Ero indeciso se buttarmi su Mubi dove hanno appena inserito una rara e scatenata commedia scritta e diretta nel 1949 da Steno e Monicelli, “Al diavolo la celebrità” con il pugile Marcel Cerdan, il cantante Ferruccio Tagliavini, il comico americano Mischa Auer, piaceva tanto a mia madre, l’americana Marilyn Buferd, e Carlo Campanini, Leonardo Cortese, Aldo Silvani, Alba Arnova, Franca Marzi, moglie del pugile Franco Festucci, da cui la frase al tempo celebre “Franca m’arzi?”. Su Mubi vedo che hanno ritrovato l’edizione italiana. Quello ridoppiata era improponibile. Ve la consiglio assolutamente.

nathan fielder emma stone the curse 1 al diavolo la celebrita. 2 al diavolo la celebrita. 1 the brothers sun 5 detective forst 5 detective forst 1 detective forst 4 the brothers sun 4 the brothers sun 2 the brothers sun 1 michelle yeoh the brothers sun 3 al diavolo la celebrita. 4

al diavolo la celebrita. 3 the brothers sun 3