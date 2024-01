IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? AVETE GIÀ VISTO SU NETFLIX IL DOCUMENTARIO “WE ARE THE WORLD – LA NOTTE CHE HA CAMBIATO IL MONDO"? ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE - SPERO CHE STIATE VEDENDO SU SKY ANCHE “TRUE DETECTIVE”. JODIE FOSTER E KALI REIS, I FOLLI DIALOGHI SUL SESSO, E L’AMBIENTAZIONE NELLA NOTTE ETERNA DELL’ALASKA RENDONO QUESTA STAGIONE IMPERDIBILE - SU APPLE TV + TROVATE INVECE “MASTERS OF THE AIR”, MENTRE SU AMAZON LA SERIE DA VEDERE È “EXPATS", SU UN GRUPPO DI ESPATRIATE IN QUEL DI HONG KONG CHE HANNO UN SEGRETO DA MANTENERE … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the greatest night in pop 4

Avete già visto su Netflix il documentario “We Are the World – La notte che ha cambiato il mondo” di Bao Nguyen con l’incredibile scena muta di Bob Dylan salvato da Stevie Wonder, Quincy Jones direttore di un gruppo incredibile di star che oggi non sarebbe più possibile mettere insieme? Assolutamente da non perdere. Spero che stiate vedendo su Sky anche la nuova stagione di “True Detective”, cioè “Night Country”, scritta e diretta da Issa López, con Jodie Foster come Liz Danvers e Kali Reis come Evangeline Navarro, le due detective che cercano di risolvere in quel di Ennis, Alaska, ai confini del mondo, tra fantasmi del passato e usanze native, nei primi giorni della grande notte invernale, il caso di otto scienziati trovati nudi e morti nel ghiaccio?

jodie foster true detective

Ancora, alla terza puntata vista ieri, la trama gialla non si è ben dipanata, ma i due personaggi principali, come nelle precedenti stagioni scritte da Nic Pizzolato, sono favolosi. E non conoscevamo questa incredibile Kali Reis, che interpreta la poliziotta nativa con due piercing alle guance che si tromba un baldanzoso cacciatore di frodo, il barbuto Kavik, a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche se, prima, preferiva le donne, mentre la Danvers di Jodie Foster si tromba quelli che non riescono a scappare, come il suo vecchio capo. E si è anche iscritta su Tinder.

masters of the air 6

Bastano loro due, i folli dialoghi sul sesso, e l’ambientazione nella notte eterna dell’Alaska, dove abbiamo capito che non c’è molto da fare, per rendere questa stagione imperdibile. Su Apple Tv + trovate invece “Masters of the Air”, serie sui bombardieri americani nella Seconda Guerra Mondiale con Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan, and Ncuti Gatwa. Steven SDpielberg e Tom Hanks fanno da produttori esecutivi. Ha ottime critiche.

expats 3

Su Amazon la serie da vedere è “Expats”, sei puntate dirette dalla cino-americana Lulu Wang su un gruppo di espatriate in quel di Hong Kong che hanno un segreto da mantenere. Con Nicole Kidman, Brian Tee, Sarayu Blue, Flora Chan. Devo dire che mi è piaciuta anche “Griselda”, storia di una regina del narcotraffico colombiano in quel di Miami interpretata da Sofia Vergara. Anche se il finale, leggo, è ben diverso da quello della realtà…

sofia vergara griselda 2 expats 2 we are the world 3 sofia vergara griselda 4 sofia vergara griselda 5 sofia vergara griselda 6 we are the world 1 the greatest night in pop 1 the greatest night in pop 2 masters of the air masters of the air 1 masters of the air 2 masters of the air 3 masters of the air 4 masters of the air 5 true detective night country 6 true detective night country1 true detective night country 12 true detective night country 20 true detective night country 7 true detective night country 8 the greatest night in pop 3 true detective night country 9 expats 1

sofia vergara griselda 7 sofia vergara griselda 8 sofia vergara griselda 9 we are the world 2