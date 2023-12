IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? SU NETFLIX AVETE IL KOLOSSAL FANTASCIENTIFICO “REBEL MOON – A CHILD OF FIRE: PART ONE" - MALGRADO LE STRONCATURE CRITICHE, A ME SEMBRA ABBASTANZA DIVERTENTE. NULLA DI DAVVERO NUOVO, MA TI FA PASSARE IL TEMPO - MOLTO PIÙ CONSIDERATI DALLA CRITICA “SALTBURN”, SU AMAZON, E "MAESTRO", CHE NON PIACERÀ A TUTTI, MA È UN GRAN FILM. E VEDRETE QUANTE NOMINATION PRENDERÀ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

rebel moon – part one a child of fire. 11

Che vediamo stasera? Oggi pomeriggio ho iniziato su Netflix il kolossal fantascientifico di Zack Snyder “Rebel Moon – A Child of Fire: Part One”, per vedere la seconda parte dovremo aspettare fino al 19 aprile. Capirai chi se lo ricorderà più. Malgrado le stroncature critiche in un momento che niente o quasi di quel che passa sulle piattaforme viene stroncato, questo Rebel Moon mi sembra abbastanza divertente, un pizzico di Star Wars, un pizzico di mille altre situazioni di pianeti in pericoli e popoli dominatore.

rebel moon – part one a child of fire. 10

La storia è niente di più della solita situazione alla “I magnifici sette” coi poveri contadini che vengono invasi e vessati dai banditi, in questo caso un’astronave aliena, proveniente dal Mondo Madre, che ha solo intenzione di depredare, di prendere tutto. Fanno fuori il capo villaggio, piazzano una loro postazione con una decina di uomini e se ne vanno. Dicono che torneranno fra dieci mesi. La nostra protagonista, Kora, interpretata dalla bellissima ballerina franco algerina Sofia Boutella (“Climax”, “Kingsman”), si è adattata a far la contadina e a arare il pianeta dove vive, ma è in realtà una esperta guerriera con un passato da raccontare.

saltburn 7

Così appena i cattivi si muovono, lei prende l’ascia e inizia la rivoluzione. Poi va nel paese vicino a cercare rinforzi, soldatacci esperti, per combattere i cattivi quando torneranno. Bel cast, Djimon Hounsou come il generale Titus, Ed Skrein come il cattivissimo generale Belisarius, Bae Doo-naa, Charlie Hunnam, Jena Malone, perfino Anthony Hopkins come voce del gentile robot Jimmy. Capisco che non c’è nulla di davvero nuovo, ma ti fa passare il pomeriggio.

saltburn 6

Molto più considerato dalla critica, anche se lo ha detestato Paul Schrader, “Saltburn”, lo trovate da oggi su Amazon, commedia amara sui rapporti di classe tra super-ricchi e giovani che sognano Oxford, scritta e diretta da Emerald Fennell, la regista di “Promising Young Woman”, con Barry Keoghan e Jacob Elordi protagonisti, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Carey Mulligan. Nel film l’Oliver Quick di Barry Keoghan va in fissa, una vera ossessione, per il ricco, bello, fortunato Felix di Jacob Elordi, che ha la sciagurata idea di portarlo nel suo maniero. Da vedere la sera, su.

bradley cooper maestro

Come è sempre da vedere “Maestro” di Bradley Cooper che interpreta Leonard Bernstein mentre Carey Mulligan fa sua moglie su Netflix. Non piacerà a tutti, ma è un gran film. E vedrete quante nomination prenderà.

