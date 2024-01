IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? POSSO CONSIGLIARVI SU MUBI UN CAPOLAVORO COME “QUELL’OSCURO OGGETTO DEL DESIDERIO” DI LUIS BUÑUEL - PER ANNI ABBIAMO PARLATO DEL PERCHÉ BUÑUEL AVESSE CHIAMATO DUE RAGAZZE PER IL RUOLO DELLA BELLA E SCANDALOSA COCHA PEREZ. LA COSA NACQUE QUANDO, BUÑUEL ALLONTANÒ LA PROTAGONISTA, MARIA SCHNEIDER, SEMPRE FUORI DI TESTA PER ABUSO DI DROGHE - VI CONSIGLIO ANCHE SU SKY L’OTTIMO MELÒ AMBIENTATO A HARLEM TRA IL 1994 E IL 2000 E PASSA, “A THOUSAND AND ONE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Cosa vediamo stasera? Posso consigliarvi su Mubi un capolavoro come “Quell’oscuro oggetto del desiderio” di Luis Buñuel con Fernando Rey, doppiato in francese da Michel Piccoli, nel ruolo di Mathieu, uomo maturo che si innamora della bella e scandalosa Cocha Perez, interpretata dalle bellissime Carole Bouquet e Angela Molina.

Per anni abbiamo parlato, noi giovani critici, del perché Buñuel avesse chiamato due ragazze per lo stesso ruolo. In realtà la cosa nacque quando, racconta lo sceneggiatore Jean-Claude Carrière, Buñuel allontanò la protagonista, Maria Schneider, sempre fuori di testa per abuso di droghe e questo Don Luis non lo reggeva. Così ne scelse ben due per interpretare Concha, nel doppio segno del film, tra Francia e Spagna.

Vi consiglio su Sky l’ottimo melò ambientato a Harlem tra il 1994, era Rudy Giuliani, e il 2000 e passa, era Bloomberg, “A Thousand and One”, opera prima, scritta e diretta da A.V.Rockwell con la straordinaria Teyana Taylor nel ruolo di Inez, una parrucchiera coatta che esce di prigione e si porta via, in barba a ogni regola, un ragazzino che era stato dato in affidamento, Terry. Per non farsi prendere va a vivere da un’altra parte di Harlem, gli cambia nome, e assieme al suo compagno, non meno coatto, al gabbio per ogni tipo di reato.

Malgrado il suo passato (“Il mio corpo era il parco gioco di mille negri”), malgrado un compagno che non è il massimo né come compagno né come padre, Inez riesce a crescere bene il ragazzo, che brilla pure a scuola. E’ proprio quando avrà bisogno di documenti per andare al college, che la cosa prenderà un'altra direzione. Bel mélo politico e commovente dominata dalla presenza di questa furia che non avevo mai visto, la cantante Teyana Taylor, uscita dal clan di Pharrell Williams, Missy Elliott e Kanye West.

In molti avrebbero voluto per lei e per il film una nomination agli Oscar. Nomination che ha Colman Domingo per “Rustin” di George C. Rolfe, biopic dell’attivista nero gay Braydon Rustin, amico di Martin Luther King, e documentata ricostruzione della marcia della pace del 1963 a Washington che trovate su Netflix. Si vede volentieri, ma è costruito sul modello “Selma”, un filo polpettone.

