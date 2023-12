IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? TANTO LO SO CHE NON AVETE RESISTITO SU SKY ALLA PRIMA TV DI “SUPER MARIO” (IRRESISTIBILE), O SU NETFLIX AL FANTASCIENTIFICO “REBEL MOON” DI ZACK SNYDER, CONSIDERATO UNA TRASHIATONA DA TUTTA LA CRITICA AMERICANA. IO NAVIGO ANCORA VERSO LA FINE DI “FARGO 5”, MA SU AMAZON AVETE IL NOTEVOLE “SALTBURN”, ANCORA UNA STORIA SUI RAPPORTI DI CLASSE TRA I NOBILI E I MISERABILI IN QUEL DI OXFORD. NON È UN CAPOLAVORO, MA SI VEDE VOLENTIERI. POI, CERTO, SE VEDETE SU MUBI “IL SERVO” DI JOSEPH LOSEY… -VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

super mario bros il film. 9

Che vediamo stasera? Tanto lo so che non avete resistito su Sky alla prima tv di “Super Mario Bros - il film” (me lo sto rivedendo adesso, è irresistibile), o su Netflix al fantascientifico “Rebel Moon” di Zack Snyder con Sofia Boutella, considerato una trashiatona da tutta la critica americana.

Magari vi siete pure visti, sempre su Netflix, il bellissimo “Maestro” di Bradley Cooper con lo stesso Bradley Cooper come Leonard Bernstein e Carey Mulligan come sia moglie, o “Tre di troppo”, commedia per la famiglia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele diretta da De Luigi, che leggo essere la miglior premiere del 2023 con 630 mila spettatori medi e 1,2 milioni di contatti..

rebel moon – part one a child of fire. 11

Io navigo ancora verso la fine di “Fargo 5” su Sky con le favolose Juno Temple e Jennifer Jason Leigh, solo donne forti, mentre i maschi o sono mostri suprematisti da cui scappare o distruggere, come il Jon Hamm sceriffo cattivo, o semideficienti come il marito di Juno Temple, vera eroina e motore della serie.

saltburn 9

Su Amazon avete il notevole “Saltburn” di Emerald Fennell con Barry Keoghan e Jacob Elordi, ancora una storia sui rapporti di classe tra i nobili e i miserabili in quel di Oxford. Non è un capolavoro, ma si vede volentieri.

Poi, certo, se vedete su Mubi “Il servo” di Joseph Losey, scritto da Harold Pinter, con Dirk Bogarde che fa il servitore del nobile smidollato James Fox, capite che il rapporto di classe e il legame tra maschi servitori e serviti è cosa quantomai ambigua in Inghilterra.

“Io sono il gentleman di un gentleman”, dirà a un certo punto Bogarde, il “servo”, “ma qui non vedo nessun gentleman”. Ma allora perché non riescono a vivere l’uno lontano dall’altro?

il servo - di joseph losey saltburn 8 saltburn 6 saltburn 1 locandina tre di troppo fabio de luigi saltburn 5 saltburn 4 rebel moon – part one a child of fire. 4 super mario bros il film. 8 rebel moon – part one a child of fire. 6 rebel moon – part one a child of fire. 7 rebel moon – part one a child of fire. 10 super mario bros il film. 7 super mario bros il film. 6 rebel moon – part one a child of fire. 2 tre di troppo fabio de luigi e Virginia Raffaele fargo quinta stagione 5

JENNIFER JASON LEIGH - FARGO 5 il servo - di joseph losey rebel moon – part one a child of fire. 8