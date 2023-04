IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN TV? IO IERI SERA MI SONO VISTO SU NETFLIX UN FAVOLOSO MUSICAL PIENO DI SESSO, ROCK E SENTIMENTO CHE FAREBBE IMPAZZIRE DAGO, “BEEN SO LONG” - E IN CHIARO COSA POSSIAMO VEDERE STASERA? SU TV2000 ALLE 20, 55 AVETE “STANNO TUTTI BENE” - IN SECONDA SERATA SVEGLIATEVI PERCHÉ CINE 34 ALL’1, 55 TIRA FUORI UNA PERLA DELLA COMMEDIA SEXY, CIOÈ “APPASSIONATA” - MA C'È ANCHE IL CAPOLAVORO DEL NOSTRO CINEMA UNDERGROUND,“UMANO NON UMANO” DAGO METTI IL REGISTRATORE! - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

been so long

Che vediamo stasera in tv? Io ieri sera mi sono visto su Netflix (e poi ne parlano male…) un favoloso musical pieno di sesso rock e sentimento che farebbe impazzire Dago tutto ambientato nella Londra multietnica di oggi, “Been So Long” diretto da Tinge Krishnan, scritto da Che Walker con la fantastica Michaela Coel (sono pazzo di lei) di “I May Destroy You”, madre single di una ragazzina sulla sedia a rotelle, che si innamora di un bel tomo barbuto appena uscito dal gabbio così arrapato che si scoperebbe anche i muri, Arinzé Kene.

been so long

Lei era uscita per fare un piacere all’amica del cuore, la scatenata tutto sesso Yvonne di Ronke Adekoluejo, quando ci casca con sto ragazzone nero che lei intuisce immediatamente come sola che è appena stata liberata dalla prigione. Ma l’amore è cieco. Bellissima l’ambientazione in una Londra notturna e coloratissima piena di musica e di locali dove si muovono le ragazze nere e un fiume di maschi bianchi e neri pronti a tutto.

twilight 2

E in chiaro cosa possiamo vedere stasera? Intanto avete il primo e originale “Twilight” di Catherine Hardwicke con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Peter Facinelli su La5 alle 21, 10. Sono passati appena 15 anni da “Twilight” ma sembra roba del secolo scorso.

the nun

Mi interessa anche su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 l’horror “The Nun – La vocazione del male” di Corin Hardy con Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Charlotte Hope, Bonnie Aarons, ma ha pessime critiche e viene considerato incoerente e caotico. Ottimo per svegliarti la sera. Su Warner Tv alle 21, 30 avete un altro horror “L’acchiappasogni” diretto da un regista importante come Lawrence Kasdan, tratto da un racconto di Stephen King, scritto da William Goldman con Morgan Freeman, Tom Sizemore, Thomas Jane, Jason Lee, Damian Lewis.

l acchiappasogni

Anche questo venne bollato dalla critica americana come incoerente, un disastro viste le forze messe in campo. Ma ricordo che vent’anni fa impressionò parecchio i ragazzini, tanto che mia figlia costruì subito con filo e bastoncini di legno un acchiappasogni che ancora abbiamo. Stephen King, che aveva scritto il libro mentre si riprendeva da un terribile incidente di macchina, aveva venduto i diritti del film per 1 dollaro. Per Kasdan fu un disastro che gli compromise la carriera. Doveva essere un successo sicuro e invece si rivelò un fiasco.

7 chili in 7 giorni

Su Tv2000 alle 20, 55 avete invece “Stanno tutti bene” di Giuseppe Tornatore con Marcello Mastroianni, Michèle Morgan, Marino Cenna, Norma Martelli. Bellissima storia, scritta assieme a Tonino Guerra. E non scordiamo la musica Di Ennio Morricone, che appare anche nel film, e la fotografia di Blasco Giurato, scomparso da poco. Su Cine 34 alle 21 torna l’ormai classico “7 chili in 7 giorni” di Luca Verdone con suo fratello Carlo Verdone e Renato Pozzetto, Tiziana Pini, Silvia Annichiarico, Salvatore Porcaro e una serie di ciccioni a dieta, dalla mitica Fiammetta Baralla a Giuseppe D’Alojia detto Pino er Mostro, quello che aveva tatuato sul petto “Donna che tradisce nun merita perdono”.

mel gibson payback

Mi ricordo che lo invitai con la sua moto in tv a “Orgoglio coatto”, il programma che feci con verdone su Rai Due ormai più di vent’anni fa. E lui fece causa a Verdone perché lo aveva chiamato coatto… Una causa inutile, ovvio. Action pieno di ladri che rubano ai ladri è il pur disastrato “Payback” di Brian Helgeland, tratto da un romanzo di Donald Westlake e di fatto remake di “Senza un attimo di tregia” di John Boorman, con Mel Gibson al posto di Lee Marvin, e poi Gregg Henry, Maria Bello, Bill Duke, James Coburn e Kris Kristofferson e le bellissime Deborah Kara Unger e Lucy Liu, Iris alle 21.

lucy liu mel gibson payback

Helgeland, ottimo sceneggiatore qui alla sua opera prima, venne cacciato dal set due giorni dopo aver vinto l’Oscar per “L.A.Confidential” per la migliore sceneggiatura. Venne rigirato il 30% del film non si sa se da John Myhre, lo scenografo del film, o da Paul Abascal. Ma nel 2005 venne recuperato un director’s cut. Boorman, che non aveva visto il film, disse che aveva letto il copione, che assomigliava a uno che Lee Marvin aveva gettato dalla finestra e si vede che Mel Gibson era passato di lì e lo aveva raccolto.

eddie murphy una bugia di troppo

Su Canale 20 alle 21, 095 avete “Mine”, opera prima di due registi italiani interessanti, Fabio Guaglione e Fabio Resinaro con Armie Hammer soldato americano che ha messo un piede su una mina in pieno deserto e se si muove salta in aria. Cosa fare? Partono i ricordi… Su Canale 27 alle 21, 10 avete il film comico “Una bugia di troppo” di Brian Robbins con Eddie Murphy, Kerry Washington, Clark Duke, Allison Janney, Cliff Curtis, Ariel Winter e su Rai Movie alle 21, 10 “Jumanji: The Next Level” diretto nel 2019 da Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff, Madison Iseman.

riders of justice

Mi sembra più interessante il danese “Riders of Justice” di Anders Thomas Jensen con Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Gustav Lindh dove un gruppo di persone studiano un vero e proprio complotto dietro un incidente ferroviere che ha portato alla morte della moglie del protagonista, Mads Mikkelsen, Cielo alle 21, 15. Canale 5 alle 21, 20 ripropone il divertente “Un boss in salotto” di Luca Miniero con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, dove il boss in salotto è Rocco Papaleo che va a trovare la sorella Paola Cortellesi che parla bolzanino al nord. Il marito di lei è Luca Argentero.

after

Su Rai Due alle 21, 20 passa la seconda parte di una saga lacrimosa, “After 2 – Un cuore in mille pezzi” di Roger Kumble con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse, Louise Lombard, Charlie Weber. Invedibile.

alessandro borghi mondocane

In seconda serata posso segnalarvi il buffo fantascientifico ambientato all’Ilva di Taranto “Mondocane” di Alessandro Celli con Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Alessandro Borghi, Barbara Ronchi, Ludovica Nasti, Rai Movie alle 23, 15. Scrivevo da Venezia un paio d0anni fa: possibile ambientare una sorta di violento post-atomico, anzi post-pandemico, in quel di Taranto, utilizzando gli stabilimenti come fossero già il fantasma di una città finita in mano alle gang di ragazzini orfani?

mondocane

Il film è diretto da un regista che si è fatto le ossa nelle fiction italiane e nei casting e che sembra avere però una precisa idea di cosa vuole fare e in che direzione portare la sua storia. I protagonisti sono due veri ragazzini di Taranto, Dennis Prestopapa e Giuliano Soprano, e un Alessandro Borghi ancora una volta in versione cattiva, un bel po’ sopra le righe, come capo della gang delle Formiche, teppisti poveri e incazzati in lotta contro la polizia che difende i cittadini borghesi di “Taranto Nuova” e pensa a una restaurazione della Vecchia Taranto. Molto curioso.

sing sing

Su Iris alle 23, 20 torna il violentissimo “Cobra” di George P. Cosmatos con Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson, Brian Thompson, mentre Cine 34 alle23, 40 riporpone “Sing Sing” di Sergio Corbucci con Enrico Montesano, Adriano Celentano, Marina Suma, Vanessa Redgrave, film a due episodi ormai stra-stravisto. Canale 5 alle 0, 20 propone invece un più recente “L’agenzia dei bugiardi” di Volfango De Biasi con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Carla Signoris, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo e Herbert Ballerina, dove è compito di un gruppo di maestri della truffa mettere in scena delle bugie clamorose per coprire scomode verità sentimentali.

marion cotillard samy naceri taxxi 2 1

Uscito in sordina nel gennaio del 2019, prima dell’inizio della pandemia, il film era in realtà il remake di un grande successo francese, “Alibi.com” che ha avuto un ancor più fortunato sequel, cucinato da commedia salentina. L’ho visto allora, ma, ahimé, non me lo ricordo quasi per nulla. Su Tv8 all’1, 30 avete il divertente e fracassone “Taxxi” di Gérard Pirès con Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, Marion Cotillard.

ornella muti appassionata 2

Svegliatevi perché Cine 34 all’1, 55 tira fuori una perla della commedia sexy con le ragazzine, cioè “Appassionata” di Gian Luigi Calderone con la coppia esplosiva Ornella Muti Eleonora Giorgi che mettono sotto il padre della Muti, Gabriele Ferzetti in versione dentista scopatore. Sulla scia di Malizia e in pieno delirio post-bertolucciano, segna l’esordio di Gian Luigi Calderone, assistente di Bertolucci, con sceneggiatura scritta da Alessandro Parenzo (Malizia) e da Mimmo Rafele e esordio, da protagoniste, alla grandissima, di Ornella Muti, reduce da un ruolino in Paolo il caldo, e Eleonora Giorgi, reduce da Storia di una monaca di clausura, come ninfette del post-Laura Antonelli.

eleonora giorgi appassionata

Allora il film fece un certo colpo e aprì la strada a Calderone per diventare un nuovo Samperi. Non lo fu. Le due bellissime ragazze, invece esplosero subito. Costanzo Costantini, sul “Messaggero”, poco prima dell’uscita del film intervista sia Ornella Muti che la Giorgi a partita dalla nascita del genere sexy. “Nel copione di Appassionata”, dice la Giorgi, “Ornella aveva un personaggio più malizioso del mio. Un’adolescente che tenta di sedurre il padre è un personaggio molto malizioso.

ornella muti eleonora giorgi appassionata

Ma, a film finito, le cose sono cambiate. Lei è molto provocante, ma io sono molto più spregiudicata. Lei incarna i tabù e le malizie, io la spregiudicatezza e le modernità. Lei ha dei complessi rispetto al sesso, io non ho alcun complesso”. Il film sta per uscire in sala il 14 marzo 1974 (a Roma, al Rivoli), ma viene bocciato in censura. Viene ripresentato quindi come “il film di Pasqua”, con uscita il 13 aprile 1974 al cinema Europa. Nulla da fare. Viene davvero dissequestrato dal Tribunale di Forlì il 18 luglio 1974 e arriva in sala il 27 luglio 1974.

teste rasate

Rete 4 alle 2, 05 risponde con un film dedicato ai naziskin romani, “Teste rasate” di Claudio Fragasso con Gianmarco Tognazzi, Giulio Base, Francesco Acquaroli, Franca Bettoia, Giulio Bianchini. Stracultissimo. Su Rai Movie alle 3, 15 trovate il bel poliziesco con delitto che scuote il mondo degli scambisti, “Mare nero” diretto da Roberta Torre con Luigi Lo Cascio, Anna Mouglalis, Maurizio Donadoni, Massimo Popolizio, Andrea Osvart. Su Cine 34 alle3, 20 tornano i finti Bud e Terence in “Noi non siamo angeli” di Frank Kramer alias Gianfranco Parolini con Michael Coby alias Antonio Cantafora, Paul Smith, Renato Cestié, Woody Strode. Divertente.

umano non umano mick jagger

Passano infine almeno due capolavori, “Nina” di Vincente Minnelli con Ingrid Bergman, Liza Minnelli, Spiros Andros, Tina Aumont e Isabella Rossellini, tutto girato a Roma, Iris alle 3, 30 e “Umano non umano” di Mario Schifano con Carmelo Bene, Anita Pallenberg, Franco Brocani, Alberto Moravia, Rosanna Coppola, Mick Jagger. Capolavoro del nostro cinema underground. Rai Movie alle 5. Ma il pezzo che preferivo era quello con il poeta Sandro Penna. Dago metti il registratore!

riders of justice mick jagger umano non umano umano non umano umano non umano mare nero TWILIGHT umano non umano noi non siamo angeli noi non siamo angeli 1 noi non siamo angeli 2 noi non siamo angeli 3 noi non siamo angeli 4 kristen stewart e robert pattinson in twilight. taxxi taxxi 2 sing sing teste rasate teste rasate 1 teste rasate marion cotillard samy naceri taxxi 2 l’agenzia dei bugiardi 3 l’agenzia dei bugiardi 4 l’agenzia dei bugiardi 5 after 2 – un cuore in mille pezzi l’agenzia dei bugiardi ornella muti appassionata ornella muti appassionata riders of justice l acchiappasogni l acchiappasogni liza minelli ingrid bergman nina liza minelli nina MORGAN FREEMAN L'ACCHIAPPASOGNI 7 chili in 7 giorni 7 chili in 7 giorni 2 7 chili in 7 giorni pozzetto verdone 7 chili in 7 giorni marcello mastroianni stanno tutti bene stanno tutti bene 2 marcello mastroianni stanno tutti bene mondocane mondocane 2 alessandro borghi mondocane 2 alessandro borghi mondocane mondocane 1 been so long