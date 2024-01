IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? VI CONVIENE BUTTARVI SU QUALCHE FILM SULLE PIATTAFORME, COME “NAPOLEON” SU SKY (A 12 EURO), O “SALTBURN" SU AMAZON, PERCHÉ IN PRIMA SERATA IN CHIARO NON VEDO FILM DI GRANDE LIVELLO - MAGARI MI RIVEDREI “MAMMA, HO PERSO L’AEREO” SU ITALIA 1 ALLE 21,10- ALMENO NELLA NOTTE TORNA “MALIZIA", MA OCCHIO CHE SU IRIS ALLE 2 PASSA UN FILM PER DAGO, "LO SPECCHIO DELLA VITA", CON LANA TURNER, SOLA E CON FIGLIA, CHE SI LEGA A UNA VEDOVA NERA CHE LE FA DA CAMERIERA, CHE HA UNA BIMBA. I GUAI NASCONO QUANDO… - VIDEO

saltburn 5

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Vi avverto che stasera vi conviene buttarvi su qualche film sulle piattaforme, anche tirare fuori 12 euro per vedere “Napoleon” di Ridley Scott su Sky, o rivedervi su Amazon “Saltburn” di Emerald Fennell con Barry Keoghan che beve l’acqua della vasca da bagno di Jacob Elordi, o uscire a vedere “Perfect Days” di Wim Wenders, o, come faccio io, vedervi su Mubi un film di Eric Rohmer a notte (ieri "Il ginocchio di Claire" dove ho rivisto il mio caro amico Sandro Franchina...) perché in prima serata in chiaro non vedo film di grande livello.

il ginocchio di claire 3

Si va da “Tiramisù”, commedia diretta da Fabio De Luigi con Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Angelo Duro, Alberto Farina, Giulia Bevilacqua, Cione 34 alle 21, al lungo e un po’ noioso “Changeling”, drammone storico diretto da Clint Eastwood con Angelina Jolie palpitante che pensava di vincere l’Oscar, John Malkovich, Michael Kelly, Iris alle 21. Dall’action sudafricano “Momentum”, diretto da tal Stephen S. Campanelli con Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy, Karl Thaning, Jenna Saras, Canale 20 alle 21, 05, al più divertente brillante “La mummia – Il ritorno” di Stephen Sommers con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velasquez, Canale 27 alle 21, 10.

mamma ho perso l'aereo 4

Ecco, magari mi rivedrei “Mamma, ho perso l’aereo” diretto da Chris Columbus, ideato, scritto e prodotto da John Hughes, con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom, Catherine O'Hara e John Candy, Italia 1 alle 21, 10, ancora oggi una macchina comica avventurosa perfetta. In un piccolo ruolo c’è pure Kieran Culkin, il fratello del protagonista. L’idea del film nacque durante la lavorazione di “Io e zio Buck”, scritto, prodotto e diretto da John Hughes con John Candy e Macaulay Culkin, che a otto anni era già al suo quarto film.

the legend of zorro 1

Su Canale Nove alle 21, 25 avete anche il moscetto “The Legend of Zorro” diretto da Martin Campbell con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Sewell, Giovanna Zacarías, Raúl Méndez. Modesto, ma qualcuno ci casca sempre col sentimentalone “Autumn in New York”, diretto da Joan Chen con Winona Ryder, Richard Gere, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch, TV8 alle 21, 30. Leggo che il film venne massacrato al montaggio dalla produzione, contro i desideri della regista, la bellissima attrice Joan Chen, e di Richard Gere. Venne tagliata anche la scena di nudo di Winona Ryder, l’unica della sua carriera.

ghost rider spirito di vendetta

Rai Uno alle 21, 30 lancia l’interessante “Gifted – Il dono del talento”, diretto da Marc Webb, bravo regista che ha appena finito un “Biancaneve” con Rachel Zegler e Gal Gadot, con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Jenny Slate, dove un padre single cresce da solo una figlioletta e scopre il suo incredibile talento per la matematica. A quel punto si fa viva mammina. Non è male.

il culo di ilenia pastorelli in cosa fai a capodanno?

Passiamo alla seconda serata con un mare di repliche. Trovate anche l’ormai inutile “Cosa fai a Capodanno?”, fim a episodi di Filippo Bologna con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Cine 34 alle 22, 55. Torna pure il supercazzaro “Ghost Rider: Spirit of Vengeance” diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Christopher Lambert, Johnny Whitworth. Italia 1 alle 23, 20 passa la commedia “Insieme per forza” di Frank Coraci con Drew Barrymore, Adam Sandler, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey, Kevin Nealon, tutto ambientato in un resort sudafricano con Drew Barrymore e Adam Sandler genitori single pieni di figli.

one day 1

Su La7D alle 23, 20 avete l’ottimo “One Day” diretto da Lone Scherfig con Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Romola Garai, Jamie Sives. Un buon film, diretto dalla danese Lone Scherfig, acclamata regista di “Italiano per principianti” e “An Education”, un passato dai scuola Dogma alla corte di Lars Von Trier, che ci riporta al cinema romantico con idee. Tratto da un romanzo di David Nichols, classe 1966, è il tipico film per trenta-quarantenni. Un come eravamo di una generazione europea divisa tra MTV, aspirazioni letterarie, coca, party selvaggi, voglie di tenerezze varie.

one day 2

Emma e Dexter, cioè la bellissima Anne Hathaway e il Jim Sturgess di “√”, sono due ragazzi che si laureano lo stesso giorno a Cambridge. Il 14 luglio del 1988. Lei è carina, dimessa, di classe operaia e non troppo esperta, lui è bello, elegante, ricco e piacione. Si amano, ma per un puro caso diventano solo amici. Poi si perdono, si ritrovano, si amano. Il film li seguirà per tanti 14 luglio fino a oggi, seguendo i loro cambiamenti.

one day gall

Lei prima triste e mal fidanzata con un bruttone innamorato ma scorreggione, poi single, sempre più carina e riuscita. Lui piccola star della tv per i giovani, sempre più pippato e odioso, poi sposato con figlioletta, poi solo e abbandonato da tutti. Il sentimento tra i due non cambierà mai. Molto carino, ben scritto e diretto, anche se non all’altezza di “An Education”.

conflitto di classe

LA 7 alle 23, 25 propone un buon film con un avvocato padre e un avvocato figlia che si scontrano sul caso di una macchina difettosa che li vede avversari, “Conflitto di classe”, diretto con mestiere da Michael Apted con Gene Hackman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Colin Friels, Joanna Merlin. Su Rai Movie alle 23, 25 avete il tristissimo “In nome di mia figlia” di Vincent Garenq e Julien Rappeneau con Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Joseé Croze, Christelle Cornil, dove un padre, di fronte alla notizia della figlia morta misteriosamente in Germania mentre era in vacanza con la madre e il patrigno, non si arrende e vuole sapere la verità. E’ una storia vera accaduta nel 1982

malizia laura antonelli 4

. Su Cielo alle 23, 20 almeno torna il mitico “Malizia” di Salvatore Samperi con Laura Antonelli, Turi Ferro, Alessandro Momo, Tina Aumont. Per questo torna anche “La rivincita delle bionde” di Robert Luketic con Reese Witherspoon, Matthew Davis, Selma Blair, Luke Wilson, Tv8 alle 23, 30. E’ un film di vent’anni fa. Subito dopo, all’1, 10, sullo stesso canale, passa anche il sequel, “Una bionda in carriera” di Charles Herman-Wurmfeld con Reese Witherspoon, Sally Field, Regina King, Jennifer Coolidge, Bruce McGill.

james spader kurt russell stargate

Occhio che su Canale Nove alle 23, 45 arriva il supertrashione queer “Stargate”, mischione di fantascienza e egittomania diretto da Roland Emmerich con Kurt Russell, James Spader, lo strepitoso Jaye Davidson di “La moglie del soldato” in versione superqueer, Alexis Cruz, Mili Avital. Ci sono battute incredibili, come "Give my regards to King Tut, asshole". Roger Ebert scrive che è l’opera massima in vista della quale anni di film trash diretti da Ed Wood ci hanno preparato. Imperdibile.

maria grazia cucinotta diego abatantuono camere da letto

Su Cine 34 alle 0, 50 trovate la commedia Izzo-Tognazzi “Camere da letto” diretto da Simona Izzo con Simona Izzo, Maria Grazia Cucinotta, Diego Abatantuono, Ricky Tognazzi, Giobbe Covatta, Francesco Venditti, Alexandra La Capria, Giuppy Izzo, Isa Bellini, Chiara Salerno, Giuseppe Manfridi. Prima o poi andrà recuperato. Su Rai Movie alle 0, 55 passa la commedia francese “Una famiglia senza freni” di Nicolas Benamou con José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux, Josephine Callies, Stylane Lecaille.

lo specchio della vita

Su Iris alle 2 ho il film per Dago, il capolavoro di Douglas Sirk e del melo americano anni 50 “Lo specchio della vita” con Lana Turner, John Gavin, Juanita Moore, Sandra Dee, Robert Alda, Susan Kohner. Remake dell’omonimo “Imitation of Life” di John M. Stahl del 1934, e tratto come questo dal romanzo di Fannie Hurst, ne sviluppa come può rispetto ai tempi e rispetto a Hollywood, tutti conflitti di razza e di classe. Lana Turner, attrice sola con figlia, si lega a una vedova nera che le fa da cameriera, Juanita Moore, che ha una figlia che sembra assolutamente bianca. Quando le due ragazze crescono e diventano la bionda Sandra Dee e l’esuberante mora Susan Kohner, la figlia della cameriera si fa passare per bianca. E lì nascono i guai.

lo specchio della vita 8

Solo l’anno prima l’uscita del film, Lana Turner era stata coinvolta nell’omicidio del gangster Johnny Stompanato, suo amante, ucciso dalla figlia quattordicenne dell’attrice, Cheryl Crane, che si era mossa, si disse, in difesa della madre, massacrata di botte dal suo amante. Grazie al successo del film, la Turner, che prese metà del suo cachet, ma ebbe una bella percentuale sugli incassi che la salvò economicamente, uscì così da un brutto momento della sua carriera. Oggi vediamo il film come un capolavoro dell’idea di melo cinematografico di Sirk.

lo specchio della vita 7

Ma è anche un film coraggioso in un momento particolare della storia americana, anche se la coprotagonista nera Juanita Moore, viene relegata al settimo posto nei titoli di testa e il ruolo della nera-bianca invece che a una Dorothy Dandridge viene affidata a un’attrice mezzo messicana e mezza ebrea, Susan Kohner, che non ha nulla di nero. E la scelta venne molto criticata dalla minoranza afro-americana già allora. Ma sia Juanita Moore che Susan Kohner vennero candidate all’Oscar quell’anno. Celebre la scena che vede Mahalia Jackson cantare in chiesa. E’ l’ultimo film che Sirk gira a Hollywood prima di tornare in Germania. Dove insegnerà cinema e uno dei suoi allievi sarà Rainer W. Fassbinder.

CAMERIERI

Rai4 alle 2 propone un interessante revenge movie ambientato a New York, “Adverse”, diretto da Brian A. Metcalf con Thomas Ian Nicholas, Penelope Ann Miller, Sean Astin, Mickey Rourke, Lou Diamond Phillips, Aaron Schwartz. Ottime le critiche americane. Occhio. Su Cine 34 alle 2, 20 passa l’ottimo “Camerieri” di Leone Pompucci con un grande Paolo Villaggio, Diego Abatantuono, Marco Messeri, Ciccio Ingrassia, Antonello Fassari. Attenzione al numero da attore che fa il mitico Massimo Ferrero alias Viperetta. Da Oscar.

ecco fatto 2

Nella notte si passa da “La regina Margot” di Patrice Chéreau con Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Virna Lisi, Asia Argento, Rai Movie alle 2, 35 al favoloso “Da Corleone a Brooklyn” di Umberto Lenzi con Maurizio Merli, Mario Merola, Laura Belli, Van Johnson, Rete 4 alle 3. Rai Due alle 3, 35 presenta anche il primo film diretto da Gabriele Muccino, “Ecco fatto” con Giorgio Pasotti, Barbora Bobulova, Claudio Santamaria, Enrico Silvestrin.

l'assedio delle sette frecce

Iris alle 4, 05 propone un mitico film western della nostra infanzia, “L’assedio delle sette frecce”, titolo favoloso che ci faceva sognare proprio queste sette frecce, mentr e in originale si chiamava “Escape from Fort Bravo”, molto più sticazzi, diretto dal grande John Sturges con William Holden, Eleanor Parker, John Forsythe, William Demarest. Leggo che il film, fotografo dal grande Robert Surtees, un tempo sapevo riconoscere le mani diverse dei direttori della fotografia dei film americani classici (ci credete?), e che risulta in “Ansco Color”, doveva essere girato in 3D. E così venne preparato.

ursula andress africa express

Le frecce, come insegnava “Hondo”, venivano benissimo in 3D. Ti colpivano proprio sulla poltrona del cinema. Fu però il primo film a utilizzare le lenti sferiche della Panavision. La storia vede un fortino, Fort Bravo, dove i nordisti hanno rinchiuso i prigionieri sudisti. Il problema è che quando il baldo William Holden parte a recuperare un gruppo di sudisti che sono scappati dalla prigione, si ritrova a combattere i Mescaleros. Il film fu un grande successo per Sturges, guadagnò 200 mila dollari in più di “Quo Vadis”, che durava troppo.

Chiudo con due film italiani, “Africa Express” di Michele Lupo con Giuliano Gemma, Ursula Andress, Jack Palance, Giuseppe Maffioli, Luciana Turina, Cine 34 alle 4, 10 e “Mafia alla sbarra”, diretto da Oreste Palella con Massimo Girotti, Camillo Pilotto, Jany Clair, Alan Curtis, Walter Maestosi, Rete 4 alle 4, 35. Ma dovrebbe esserci anche Tano Cimarosa. Possibile? Chi si sveglia per dirmelo?

