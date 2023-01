IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VOLETE VEDERE IN STREAMING STASERA? SU PARAMOUNT LA SERIE SPAGHETTI WESTERN “THAT DIRTY BLACK BAG". ASSOLUTAMENTE DA VEDERE - SU AMAZON TROVATE DA STASERA ANCHE “IO SONO L’ABISSO” - IERI SERA PERÒ SONO IMPAZZITO PER LA SERIE ARGENTINA “CONTRA LAS CUERDAS”, DOVE UNA MAMMA ESCE DI PRIGIONE, E PER RICONQUISTARE SUA FIGLIA DIVENTA LOTTATRICE DI LUCHA LIBRE. TRA LE PROTAGONISTE C’È PURE LA FOCOSA METÀ-AGRIGENTINA E METÀ MESSICANA VALENTINA BUZZURRO (CERTO IL NOME…) - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

pierfrancesco favino chiami il mio agente italia 4

Che volete vedere stasera? Lo state vedendo “Call My Agent – Italia”? Su Sky ci sono altre due puntate, quella con Pierfrancesco Favino che non esce dal personaggio di Che Guevara e quella, la quarta, con Matilda De Angelis. La mia preferita, ve lo dico subito, è la sesta, quella con Corrado Guzzanti. Ma c’è chi adora quella con Paolo Sorrentino, la seconda. In generale trovo più interessanti gli attori per gran parte di noi sconosciuti del cast fisso più che le guest star. Ma riconosco che Sorrentino ha avuto coraggio a lanciarsi in una sorta di autoparodia.

that dirty black bag 1

Su Paramount vedo che passa la serie spaghetti western “That Dirty Black Bag” con Dominic Cooper, Travis Fimmel e Aidan Gillen. C’è pure Guido Caprino. Assolutamente da vedere. Aspettando il Django di Francesca Comencini… Su Netflix trovate la serie brasiliana “La notte che non passerà mai” diretta da Julia Rezende e Carol Minem con Thelmo Fernandes dedicata alla tragedia dei 242 ragazzi che morirono in una discoteca nel 2013.

io sono l abisso 5

Su Amazon trovate da stasera anche Il nuovo thriller di Donato Carrisi “Io sono l’abisso”, sorta di rilettura di casi criminali italiani famosi. Si va da Gabriel Montesi come giovane serial killer completamente glabro dalla doppia personalità che si traveste per uccidere signore d’età che raccatta nelle balere. A Michela Cescon, una sorta di detective per caso che cerca di aiutare le donne sottoposte a violenza dai maschi.

io sono l abisso 2

A Sara Ciocca, una ragazzina aspirante suicida, salvata dal serial killer, che cerca di uscire da una brutta situazione. Ognuno dei tre personaggi ha un pesante passato che ne condiziona le azioni, che si svelerà nella parte finale del film. Non è piaciuto molto in sala, ma è un thriller piuttosto buono e molto all’italiana.

amanda di carolina cavalli 4

Vedo che passa anche su Amazon l’ottimo “La vita è una danza” di Cédric Klapisch con Marion Barbeau, una promettente ballerina che ha un brutto infortunio e cerca di riprendersi a ogni costo, “Amanda”, notevole opera prima, un “Ecce bombo” al femminile, diretta da Carolina Cavalli con una strepitosa Benedetta Porcaroli e “Devil’s Workshop”, horror di Chris Von Hoffmann con Radha Mitchell, Emile Hirsch e Timothy Granaderos.

contra las cuerdas 5

Ieri sera però sono impazzito per la serie argentina di lucha libre femminile “Contra las cuerdas” con Alisson Santiago, Scarlet Bruber, Caraly Sanchez, dove una mamma, Angela, esce di prigione, dopo aver provocato una serie di risse, e per riconquistare sua figlia diventa lottatrice di lucha libre femminile. Tra le protagoniste c’è pure la focosa metà-agrigentina e metà messicana Valentina Buzzurro (certo il nome…), giovane star delle novelas messicane. Piuttosto divertente.

