IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO? ANDATE SUL SICURO CON “GLI ABBRACCI SPEZZATI”, WARNER TV ALLE 21, 30 - ANCHE SE FORSE IL FILM CHE CI VUOLE È “PIRATI DEI CARAIBI. LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA”, DELIZIA ASSOLUTA E NASCITA DEL PIRATA JACK SPARROW, FORSE IL PERSONAGGIO CHE PIÙ ASSOMIGLIA AL VERO JOHNNY DEPP - IN SECONDA SERATA SU CIELO ALLE 23, 15 RITROVATE IL BUFFO FANTASCIENTIFICO EROTICO “CONVIENE FAR BENE L’AMORE” E "BLUE VELVET. VELLUTO BLU"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

niente da dichiarare

E in tv in chiaro che vediamo? Intanto il film più divertente della serata in chiaro è lo scatenato “Niente da dichiarare?” di Dany Boon, autore di “Giù al nord”, con il favoloso Benoît Poelvoorde e lo stesso Dany Boon nei panni, anzi nelle divise di due doganieri, uno belga e l’altro francese, che si fanno i dispetti come fossero Fernandel e Gino Cervi, ma sono costretti a collaborare con l’apertura delle frontiere, canale 27 alle 21, 10. Ci sono anche Julie Bernard, Karin Viard, François Damiens.

a team

E’ divertente anche “Il buongiorno del mattino” diretto da Roger Mitchell, il regista di “Notting Hill” e scritto da Aline Brosh McKenna, la sceneggiatrice di “Il diavolo veste Prada” con Rachel McAdams produttrice televisiva alle prese con due scorbutici vecchi presentatori, Harrison Ford e Diane Keaton, La7D alle 21, 30. Ci sono anche Patrick Wilson e Jeff Goldblum. Non ha tanto status. Derivativo. Ma divertente. Non credo sia tanto meglio “A-Team”, diretto da Joe Carnahan nel 2010 con Bradley Cooper, Jessica Biel, Liam Neeson, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Tv8 alle 21, 30, storia di un’evasione da un carcere di massima sicurezza. Top cast un po’ inutile.

gli abbracci spezzati

Andate sul sicuro con “Gli abbracci spezzati” di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, Rubén Ochandiano, Blanca Portillo, Angela Molina, Carlos Leal, Warner tv alle 21, 30, anche se ho capito che non riesco a ricordarlo bene perché ha mille intrecci di cinema nel cinema nel cinema che lo rendono un po’ difficile da digerire. Il protagonista è un celebre sceneggiatore diventato cieco dopo un terribile incidente di auto dove ha perso la vita sua compagna. Non allegrissimo, avverto.

pirati dei caraibi la maledizione della prima luna

Forse il film che ci vuole, ammettiamolo, è “Pirati dei Caraibi. La maledizione della prima luna” di Gore Verbinski con Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley allora solo diciottenne, Jack Davenport, Zoe Saldana e Jonathan Pryce, delizia assoluta e nascita del pirata Jack Sparrow, forse il personaggio che più assomiglia al vero Johnny Depp. Il film venne scritto da Ted Elliott e Terry Rossio nei prima anni ’90, dieci anni prima della realizzazione, e doveva essere diretto da Steven Spielberg e interpretato da Bill Murray o Steve Martin o Robin Williams.

pirati dei caraibi la maledizione della prima luna

Ma a Disney non andava bene. La sceneggiatura venne in parte riscritta dall’australiano Stuartg Beattie per un Jack Sparrow interpretato dal suo amico Hugh Jackman. Ma la Disney gli preferì Johnny Depp. Zoe Saldana, che aveva allora 23 anni, voleva uscire dal film per il classismo dei produttori. Tutto bene con gli attori, ma il rapporto fu pessimo con la Disney. Molti costumi dei pirati, mi ha detto il costumista Gabriele Mayer, vengono dal suo atelier. Vecchi costumi di vecchi film italiani rielaborati.

gerard butler jessica biel quello che so sull’amore

Su Cielo alle 21, 15 avete il fantascientifico con la razza umana in pericolo e il sole impazzito in “Solar Attacks” di Paul Ziller con Mark Dacascos, Joanne Kelly, Kevin Jubinville, Louis Gossett jr., Craig Eldridge. Scommetto che non l’avete visto? E’ terribile, a detta di tutti i critici, e mise una sorta di pietra sulla carriera americana di Gabriele Muccino, “Quel che so sull’amore” con Gerard Butler, Jessica Biel, Noah Lomax, Judy Greer, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, La5 alle 21, 10. Su Cine 34 alle 21 torna “Din Don 2” di Paolo Geremei con Enzo Salvi in versione prete, il grande Ivano Marescotti, Laura Torrisi, Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth.

kevin costner l uomo del giorno dopo the postman

Su Iris alle 21 avete il disastroso post-apocalittico assurdamente serioso “L’uomo del giorno dopo”/”The Postman” diretto da Kevin Costner con lo stesso Kevin Costner, Will Patton, Olivia Williams, James Russo. E’ il film che stroncò la carriera di Kevin Costner, 80 milioni di dollari di budget e solo 17 di incassi in tutto il mondo. Magari è interessante il poliziesco “The Corruptor. Indagine a Chinatown” di James Foley con Chow Yun-fat, Mark Wahlberg, Rick Young, Brian Cox, canale 20 alle 21, 05. Critiche così così.

la felicita degli altri

Su Rai Movie alle 21, 10 una commedia francese amarognola alla Paolo Genovese, “La felicità degli altri” di Daniel Cohen con Bérénice Bejo, Vincent Cassel, François Damiens, Florence Foresti, Daniel Cohen, dove si capisce che non sempre la felicità degli altri è del tutto condivisa proprio dagli amici rosiconi.

conviene far bene l'amore 1

In seconda serata su Cielo alle 23, 15 ritrovate il buffo fantascientifico erotico “Conviene far bene l’amore” di Pasquale Festa Campanile con Gigi Proietti, Agostina Belli, Eleonora Giorgi, Christian De Sica. Su Rai Movie alle 23, 20 passa invece “Parliamo delle mie donne”, commedia sentimentale di Claude Lelouch con il mitico Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irène Jacob, Pauline Lefèvre. Johnny Hallyday fa il fotografo di guerra in cerca di consuntivi della sua vita. Su 7Gold alle 23, 30.

down in the valley. 3

Mi sembra più che interessante il drammone giovanile mezzo-western “Down in the Valley” di David Jacobson con Edward Norton innamorato della giovanissima Evan Rachel Wood, figlia dello sceriffo possessivo David Morse. Ci sono anche Rory Culkin e Bruce Dern. Canale 5 a mezzanotte presenta “Una donna per amica” di Giovanni Veronesi con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valeria Solarino, Monica Scattini, Valentina Lodovini, una commedia dove si discute se è possibile essere davvero amici tra uomini e donne. Di cosa fare con le forbici al pisello di tuo marito se sostiene che era solo amico di una certa ragazza: “180 punti di sutura sul cazzo”

una donna per amica

. Si cerca anche di dare un significato politico al nostro disagio sentimentale: “Questo paese produce ansia sui sentimenti!”. Si scopre che qualche vecchietto centenario non è così simpatico: “Mi sono cacato addosso, testa di cazzo”. Si presenta Valeria Solarino come tossica e tatuata, ma non la si giustifica affatto. Anzi. E neanche si cerca di redimerla, rimane tossica e perdipiù punk-a-bestia. Il tutto ambientato in una Puglia da film commission dove si ritrovano De Luigi e Letitia Casta. Ma perché?

maigret a pigalle

Divertente su Rai 4 alle 0, 30 il folle “Seven Sisters” del norvegese Tommy Wirkola con Noomi Rapace che interpreta sette sorelle diverse, Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner, Pål Sverre Hagen, Tomiwa Edun. L’idea è che in un futuro troppo affollato, alla gente sia vietato fare più di un figlio. Così le sette gemelle identiche interpretate da Noomi Rapace, fingono di essere una sola figlia. Ricordo vagamente, ma decisamente poco adatto al grande schermo, “Maigret a Pigalle”, Rai Movie all’1, 15, unico film del Maigret televisivo di Gino Cervi diretto, a colori, da Mario Landi, anche se ne diresse gran parte Giampaolo Taddeini, il suo aiuto.

eroe vagabondo

Con Cervi ci sono anche Lila Kedrova, Raymond Pellegrin, Alfred Adam, Daniel Ollier, José Greci, Enzo Cerusico, Armando Bandini. C’è qualche nudo se non sbaglio… Purtroppo manca la signora Maigret di Andreina Pagnani. Rarissimo, non l’ho mai visto negli anni ’60 anche perché venne distribuito malamente, “Eroe vagabondo” di Walter Santesso con lo stesso Walter Santesso, Nuria Torray, Antonio Prieto, Maria E. Carballeira, Giulio Calì, Rete 4 alle 2, 25, opera prima italo-spagnola del più celebre dei paparazzi felliniani de “La dolce vita”. Tatti Sanguineti lo recuperò nel Veneto dove viveva. Ma il film credo che non l’abbia visto nessuno. O quasi. Per la tv è una prima assoluta.

di che peccato sei?

Su Cine 34 alle 2, 40 passa pure la commedia di Pingitore “Di che peccato sei?” con Tosca D'Aquino, Pippo Franco, Antonio Giuliani, Biagio Izzo, Cristiano Malgioglio, Enzo Salvi, Pamela Prati, Matilde Brandi, Leo Gullotta, Martufello, Aida Yespica, Oreste Lionello, Martufello e Eva Robin's, sette episodi legati ai sette peccati capitali. Vi consiglio invece il macaroni war movie di Aristide Massaccesi, che si firma Michael Wotruba chissà perché, “Eroi all’inferno” con il grande Lars Bloch, Ettore Manni, Rosemarie Lindt, Lu Kamante alias Luciano Rossi, Klaus Kinski, George Manes, Rete 4 alle 4.

isabella rossellini e angelo badalamenti blue velvet

Su Iris alle 4, 55 passa “Blue Velvet. Velluto blu” di David Lynch con Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern, Hope Lange, nella solita terribile copia. E quindi è meglio recuperarla da qualche vecchio glorioso dvd. Chiudo con “Le baccanti” di Giorgio Ferroni con la ballerina americana Taina Elg, il bel Pierre Brice, Alberto Lupo, Akim Tamiroff, Alessandra Panaro, Rai Movie alle 5. Aveva i suoi fan.

le baccanti 1

“Una specie di musical MGM mitologico, con Taina Elg che sgambetta guidata da Herbert Ross” (Giovanni Buttafava, “Il patalogo”). C’è anche Akim Tamiroff come Tiresia. Il giovanissimo attore Raf Mattioli, muore d’infarto a 24 anni nell’ottobre del 1960 poco dopo aver terminato le riprese del film. Ultimo film prodotto da Cino Del Duca insieme a Accattone. Io scrissi che Ferroni era lo Straub del peplum…

