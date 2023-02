IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO? IN PRIMA SERATA TROVATE IL SOLIDISSIMO “AMERICAN GANGSTER" E IN SECONDA SERATA TORNA LO STRACULTISSIMO “MALABIMBA”. LA MALA BIMBA DEL TITOLO È UN’INVASATA CHE SI MASTURBA DAVANTI A UNO ZIO INFERMO CHE CI RIMANE SECCO SUL COLPO, SEDUCE POI UNA SUORA CHE FINIRÀ SUICIDA. OTTIMO. MA FORSE IL VERO CULT DELLA NOTTE È L’ATTUALISSIMO “FINCHÉ C’È GUERRA C’È SPERANZA” DI ALBERTO SORDI... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

alibi seducente 2

E in chiaro che vediamo? E’ un film proprio antico “Alibi seducente” diretto nel 1989 dall’australiano Bruce Beresford con il baffone sexy Tom Selleck, la supermodella Paulina Porizkova, il vecchio campione di telefilm James Farentino, William Daniels, Hurd Hatfield, Warner tv alle 21. Lui è uno scrittore, lei una ragazza rumena accusata di omicidio salvata dalla testimonianza di lui. Ma come la storia procede, lui inizia a avere qualche dubbio sull’innocenza di lei. Ti pareva…

anastasia ingrid bergman 1

Ancora più antico “Anastasia” di Anatole Litvak con Ingrid Bergman nei panni dell’unica Romanoff scampata alla furia della rivoluzione, Yul Brynner, Akim Tamiroff, Helen Hayes, Martita Hunt, Felix Aylmer, TV2000 alle 20, 55. Il film segnò il ritorno di Ingrid Bergman a Hollywood dopo la fuga in Italia con Roberto Rossellini, a 41 anni doveva interpretare un personaggio che ne aveva 27. Le dettero anche un Oscar, ma il film non me lo ricordo come un capolavoro. Yul Brynner lo stesso anno vinse un Oscar, ma per “Il re e io”, non per “Anastasia”.

american gangster 1

Su Iris alle 21 trovate il solidissimo “American Gangster” di Ridley Scott con Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Lymari Nadal, biopic del supercriminal Superfly, re del traffico d’eroina. Non è proprio la stessa cosa il divertente “Piedipiatti” di Carlo Vanzina con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Victor Cavallo, Anne Benny, ma ci sono anche Nello Pazzafini, Angelo Bernabucci e Tony Sperandeo. Più o meno è il remake romano-milanese di “Beverly Hills Cop”.

starsky e hutch 1

Ci sarebbe anche, Canale 20 alle 21, 05, l’avventuroso canadese con gran botte per i cattivi “Braven – Il coraggioso” di Lin Oeding con Jason Momoa in versione taglialegna (seee….), Jill Wagner, Zahn McClarnon, Stephen Lang, Garret Dillahunt, Sala Baker. Su Canale 27 alle 21, 10 passa la versione cinematografica di “Starsky & Hutch” diretta da Todd Phillips, il regista di “Joker”, con Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Vince Vaughn, Juliette Lewis, Amy Smart. Né male né bene. Ma c’è Fred Williamson e tanto mi basterebbe per rivederlo.

Signs

Ricordo bellissimo, ma sono un fan di M. Night Shyamalan, “Signs” con Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin, Abigail Breslin, Cherry Jones, dove i due fratelli agricoltori se la vedono con gli invasori alieni, Rai Movie alle 21, 10. Faceva paura… Per i fan e le fan di Miley Cyrus posso consigliare “LOL. Pazza del mio miglior amico”, scritto e diretto da Lisa Azuelos con Miley Cyrus di 10 anni fa, Demi Moore, Ashley Greene, Thomas Jane, Gina Gershon, Adam G. Sevani. In realtà è il remake di un film francese, “LOL”, diretto dalla stessa regista, Lisa Azuelos.

harry potter e i doni della morte – parte i.

Italia 1 alle 21, 20 si lancia in “Harry Potter e i doni della morte. Parte I” di David Yates con Emma Watson, Daniel Radcliffe, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Rupert Grint. So che ve lo vedrete. Rai Due alle 21, 20 si bitta invece nel cinema violento di Bruce Willis con il remake di un celebre successo di Charles Bronson, “Il giustiziere della notte”, diretto da Eli Roth con Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone. La storia è sempre quella.

HELEN HUNT MEL GIBSON - WHAT WOMEN WANT

Era una commedia divertente con uno sguardo davvero al femminile “What Women Want. Quello che le donne vogliono” di Nancy Meyers con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Lauren Holly, Alan Alda, Canale Nove alle 21, 25. La storia non era male. Dopo una caduta nella vasca da bagno mentre si asciugava i capelli riesce a sentire tutto quelle che le donne pensano. Acquista così una sorta di super-potere col quale riuscirà a recuperare il suo posto di lavoro, ma anche a relazionarsi in maniera diversa con l’altro sesso. Grande colonna sonora di classici americani.

storia di un fantasma 2

Magari vi può interessare anche il polpettone “La fiera della vanità” diretto nell’ormai lontano 2004 da Mira Nair con Reese Witherspoon, Romola Garai, Jonathan Rhys-Meyers, Gabriel Byrne, Jim Broadbent, La7D alle 21, 30. In seconda serata, tra una replica e un’altra, la bomba dovrebbe essere questo fantasy/artistico “Storia di un fantasma”, scritto e diretto da David Lowery, il genio che ci ha dato “Il cavaliere verde”, con Rooney Mara, Casey Affleck, Will Oldham, Rai Movie alle 23. Da registrare subito.

hollywood homicide 2

Così così “Hollywood Homicide” di Ron Shelton, ma con bel cast, Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood, Lolita Davidovich, Iris alle 0, 05. Non male il fantascientifico “In Time” di Andrew Niccol con Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy, Olivia Wilde, Alex Pettyfer, dove chi ha più di 25 anni e non ha soldi per comprarsi il tempo muore e solo i ricchi sopravvivono, Italia 1 alle 0, 15. Su Rai Movie alle 0, 40 ci sarebbe “The Way Back” di Peter Weir con Colin Farrell, Jim Sturgess, Mark Strong, Saoirse Ronan, Ed Harris. Una grande fuga da un gulag comunista.

alberto sordi finche c'e guerra c’e speranza

Ma forse il vero cult della notte è, Rete 4 alle 0, 50, l’attualissimo “Finché c’è guerra c’è speranza” di Alberto Sordi con Silvia Monti, Alessandro Cutolo, Matilde Costa Giuffrida, Edoardo Faieta, dove si spiega il rapporto che passa tra il traffico di armi e la vita comoda ai Parioli degli italiani. Non è così bello come ve lo ricordate “Stanza 1717, palazzo delle tasse, ufficio imposte” di Michele Lupo con Gastone Moschin, Philippe Leroy, Franco Fabrizi, Raymond Bussières, Ugo Tognazzi, Tano Cimarosa, Franco Ressel, Cine 34 alle 2, 25, commedia-con-colpo, con ottimi attori e la produzione autoriale di Marco Vicario.

stanza 1717, palazzo delle tasse, ufficio imposte 1

Philippe Leoy fa l’attore di western doppiato da Ferruccio Amendola. E c’è pure Capannelle… Leggo che esiste una versione lunga, quella che vidi al cinema (l’Olimpia di Genova oggi defunto), e una corta di 80’. Stasera dovrebbe essere di 115’.

malabimba6

Su Rete 4 alle 3, 35 torna lo stracultissimo horror trash con inserti hard (che non vedrete) “Malabimba” diretto da Andrea Bianchi con Katell Laennac, Patrizia Webley, Enzo Fisichella e Mariangela Giordano, che a lungo me ne parlò perché era uno dei suoi film di maggior culto. La Mala Bimba del titolo è un’invasata che si masturba davanti a uno zio infermo che ci rimane secco sul colpo, seduce poi una suora che finirà suicida, e si prepara al gran finale. Ottimo.

new york chiama superdrago

Mi piacerebbe chiudere con “New York chiama Superdrago” di Giorgio Ferroni con Ray Danton, buon attore americano, come agente Superdrago, che combatte, assieme al fido Baby Face di Jess Hahn, un’organizzazione criminaloide che ha intenzione di diffondere nelle università americane quintali di dolciumi drogati con il Syncron 2 (boh…) per rincoglionire gli studenti. Superdrago, che si era ritirato dall’attività, è stato convinto a riprendere le armi dopo la morte di un vecchio amico. Grande cast femminile, con Margaret Lee e Marisa Mell che si presentano con dei colori di capelli assurdi.

l’estate di paolo spinola

Divertente, se apprezzate la rigidità di Ferroni alle prese col mondo psico-pop degli 007. Forse è proprio questo che non lo ha reso l’oggetto di culto che un regista meno dotato, ma più folle, sarebbe riuscito a realizzare. Girato in Ramovision, cioè il 2P della Ramo Film di Amoroso. Invece chiudo col rarissimo, e al tempo vietatissimo, infatti non l’ho visto, anche se ricordo che lasciai gli occhi sui manifesti, “L’estate” di Paolo Spinola con Enrico Maria Salerno, Nadja Tiller, Carlo Hintermann, Mita Cattaneo e Mita Medici, al tempo popolarissima ragazza del Piper e dei caroselli, Cine 34 alle 5, 15.

