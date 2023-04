IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO? SERATUCCIA. PER FORTUNA C’È LA PARTITA - IN PRIMA SERATA AVETE PUOI BACIARE LO SPOSO”, FINALMENTE UN PO’ DI POLITICAMENTE SCORRETTO NEL CINEMA ITALIANO, E UNA SANA COMMEDIA GAY CON TINTE MUSICAL MAGARI UN FILO PASTICCIATA, MA SEMPRE DIVERTENTE - IL FILM DELLA SERATA È “THE MILLIONAIRE” - IN SECONDA SERATA PASSA IL FAMIGERATO “MALIZIA 2000”, MA IO MI RIVEDREI “I TRASGRESSORI”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

papa gambalunga 3

E in chiaro che vediamo? Seratuccia. Per fortuna c’è la partita. In prima serata vedo una marea di vecchi film. anche notevoli come “Papà Gambalunga” di Jean Negulesco con Fred Astaire, Leslie Caron, Terry Moore, Thelma Ritter, Fred Clark, Tv2000 alle 20, 55. Adoro da sempre Leslie Caron, l’ho pure conosciuta tanti anni fa a Venezia, dove le maschere non sapevano chi fosse e non volevano farla entrare in sala. “Ma è Leslie Caron!”, dissi facendola poi entrare di forza. La Fox, al tempo, voleva come protagonista la più sexy Mitzi Gaynor, fu Fred Astaire a volere come partner l’adorabile Leslie Caron.

puoi baciare lo sposo 2

Caron lasciò un sabato il set di “La scarpetta di vetro” e il lunedì dopo iniziò il film. Fred Astaire, istruendola, le disse subito “Ragazza, cerca di fare quello che faccio io, perché io non farò quello che fai te”. Durante la lavorazione morì la moglie di Fred Astaire e la cosa lo turbò molto. Sembra che in certe scene abbia addirittura gli occhi rossi. Tutta un’altra storia con “Puoi baciare lo sposo”, commedia con matrimonio gay diretta da Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo.

puoi baciare lo sposo 3

Girano battute del tipo “Anto’ so’ tutti buoni a ffa i gay a Berlino!” – “Se hai un figlio frocio è chiaro che lo sai!” – Finalmente un po’ di politicamente scorretto nel cinema italiano, e una sana commedia gay con tinte musical magari un filo pasticciata, ma sempre divertente, anche perché gli attori, Diego Abatantuono soprattutto, sembrano non rispettare il copione e inserire battute dappertutto. Tratto da una celebre commedia musicale di Broadway del 2003 che aveva ben altro titolo, “My Big Gay Italian Wedding”, scritta da Anthony J. Wilkinson, e ironizzava sulle famiglie cattoliche italiane di fronte a un matrimonio fra due uomini, il film è piuttosto riuscito.

puoi baciare lo sposo 1

Della commedia originale resta solo l’ossatura. La mamma di uno degli sposi, in questo caso Anna, Monica Guerritore, madre di Antonio, Cristiano Caccamo, accetta di mettere in piedi un clamoroso matrimonio per il figlio a patto che venga anche la madre dell’altro sposo, cioè la napoletana Vincenza, Rosaria D’Urso, mamma di Paolo, Salvatore Esposito. Non solo. C’è pure un ex-boyfriend di Antonio che si mette in mezzo.

PUOI BACIARE LO SPOSO

Nella versione italiana tutto si sposta da New York a Civita di Bagnoreggio, dove vivono i genitori di Antonio, l’ex-boyfriend diventa una ex-fidanzata, Beatrice Arnero, e si dà molto più spazio al padre di Antonio, anche sindaco di Bagnoreggio, cioè Diego Abatantuono, che non accetta né l’idea di un figlio gay, né che si sposi, né che sia lui stesso a celebrare le nozze.

puoi baciare lo sposo

E la mamma giura che gliela farà pagare. Nel gruppo mettiamoci anche gli amici italiani che dividono l’appartamento di Paolo e Antonio a Berlino, una ricca ragazza squinternata, Diana Del Bufalo, e un autista di autobus pugliese, Dino Abbrescia, che ha la passione di vestirsi da donna. E che sarà utile come simil mamma di Paolo quando la vera mamma rifiuterà l’invito. Mettiamoci anche il frate di buon cuore, Antonio Catania, che trama perché il matrimonio vada a buon fine.

Alex Cross

Su Iris alle 21 avete il “Wyatt Earp” di Lawrence Kasdan con Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, Isabella Rossellini, Tom Sizemore. Non è amato da nessuno. Mi spiace. Non sarà il massimo, però mi interessa parecchio l’action di arti marziali “True Legend” diretto nel 2012 da Yuen Woo-ping con Wenzhuo Zhao, Xun Zhou, Andy On, e Michelle Yeoh e David Carradine, Canale 20 alle 21, 05. Le scene d’azione sembrano che siano favolose. Uno degli ultimi film di David Carradine. Su Rai Movie alle 21, 10 avete il thriller “Alex Cross” di Rob Cohen con Tyler Perry, Jean Reno, Rachel Nichols, Giancarlo Esposito, Matthew Fox, Edward Burns.

the millionaire

Meglio la commedia presidenzial-sentimentale “Il presidente. Una storia d’amore” diretto da Rob Reiner, scritto da Aaron Sorkin con Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox, La5 alle 21, 10. Ha critiche ovviamente stupende. Da registrare, almeno. Su Canale 27 alle 21, 10 avete forse il film della serata, “The Millionaire” di Danny Boyle con Dev Patel, Freida Pinto, Mia Drake, Imran Hasnee, Anil Kapoor, Irfan Khan, Madhur Mittal, filmone anglo-indiano da Oscar, commovente storia di due fratelli divisi dalla fortuna e dalla povertà.

WALKEN ARKIN PACINO UOMINI DI PAROLA

E grande meccanismo di sceneggiatura grazie al gioco “Chi vuol essere miliardario?”. Dev Patel, giovanissimo, diventò immediatamente una star. Su Cielo alle 21, 15 avete il thriller-comedy “Uomini di parola” di Fisher Stevens con Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin, Julianna Margulies, Katheryn Winnick, dove l’idea è quella di un vecchio mafioso, Al Pacino, che esce dal carcere dopo 28 anni, ritrova l’amico Christopher Walken e, assieme, vanno a trovare un terzo amico, cioè Alan Arkin, non sapendo che sulla testa del carcerato da poco libero c’è una taglia messa dalla mafia. Grande film di attori. Dove li vedete tutti e tre assieme.

flavio insinna laura chiatti leonardo pieraccioni il professor cenerentolo

Su Canale Nove alle 21, 25 avete un film di Pieraccioni di una certa fama, “Il professor Cenerentolo” con Laura Chiatti, Davide Marotta, Sergio Friscia, Massimo Ceccherini. E, devo dire che vedere Cecche in un film di Pieraccioni fa sempre piacere. Su Warner tv alle 21, 30 avete il lacrimoso “Miracoli dal cielo” di Patricia Riggen con Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, Queen Latifah, Brighton Sharbino. Da evitare.

mel gibson tequila connection

In seconda serata su Rai Movie alle 22, 55 avete un film scritto e diretto nel 1988 da Robert Towne, “Tequila Connection” con Mel Gibson, Kurt Russell, Michelle Pfeiffer, Raul Julia. C’è pure, in un piccolo ruolo, il grande regista Budd Boetticher. Il film. non ha grande status, la Pfeiffer non si prese mai bene con Towne, ma lei stava divorziando e lui aveva fatto causa al suo amico Jack Nicholson per il sequel di “Chinatown”, diretto da Nicholson, il budget venne ridotto dalla Wartner da 33 milioni a 20, il direttore della fotografia Jost Vacano venne cacciato dopo dieci giorni di lavoro. Il film ebbe recensione non buone. Ma devo assolutamente rivederlo.

nino manfredi il giocattolo

Raul Julia canta in italiano “Santa Lucia”. In seconda e in terza serata avete solo repliche di ieri. Faccio a meno di elencarvele. Vi segnalo solo “Parasite” di Joon-ho Bong con Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Hyae Jin Chang, Yeo-Jeong Cho, Woo-sik Choi, So-dam Park, Rai 4 alle 23, 45, “Il giocattolo” di Giuliano Montaldo con Nino Manfredi, Marlène Jobert (la mamma di Eva Green), Arnoldo Foà, Olga Karlatos, Pamela Villoresi con un nudo spettacolare, Rai Movie all’1. Su Cielo all’1 passa il famigerato “Malizia 2000” di Salvatore Samperi con Laura Antonelli, Turi Ferro, Roberto Alpi, Luca Ceccarelli, Barbara Scoppa.

i trasgressori 1

Su Iris all’1 mi rivedrei “I trasgressori” di Walter Hill con Bill Paxton, Ice T, William Sadler, Ice Cube, Art Evans. Su Cielo alle 2, 40 torna “Il Mammasantissima” di Alfonso Brescia con Mario Merola, Malisa Longo, Biagio Pelligra, Nunzio Gallo, Lucio Montanaro, prodotto e diretto da Ciro Ippolito. Su Rete 4 alle 2, 45 torna “Nerone e Messalina” di Primo Zeglio con Gino Cervi, Yvonne Sanson, Paola Barbara, Lamberto Picasso. Ieri sera l’avete visto? No. Stanotte ve lo consiglio.

douglas fairbanks jr sinbad il marinaio

Chiudo con “Sinbad il marinaio” di Richard Wallace con Douglas Fairbanks jr., Maureen O'Hara, Anthony Quinn, Jane Greer, Rai Movie alle 3, 05. Ricordo quando lo andammo a vedere in vespa a Sampierdarena… Ci sembrò un capolavoro…

