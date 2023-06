IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO STASERA? ADORO, A QUALSIASI ORA E CON QUALSIASI TEMPO, IL “BATMAN” DI TIM BURTON, MAGARI MOLTI DI VOI PREFERIRANNO IL BATMAN DI CHRISTOPHER NOLAN, MA QUELLO DI BURTON È DECISAMENTE PIÙ POETICO - MI RIVEDREI VOLENTIERI “ALIEN: COVENANT”, SESTA AVVENTURA DELLA SERIE, MA ANCHE SEQUEL DI PROMETHEUS, CHE A SUA VOLTA ERA UN PREQUEL DI ALIEN. GIÀ VI SIETE PERSI, EH? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

leonardo pieraccioni maria grazia cucinotta i laureati

E in chiaro che vediamo stasera? Che preferite, una wedding comedy, “Matrimonio in famiglia” di Rick Famuyiwa con Forest Whitaker, America Ferrera, Taye Diggs, Regina King, Tv2000 alle 20, 55, un vecchio western di Delmer Daves, “Gli uomini della terra selvaggia” con Alan Ladd, Ernest Borgnine, Katy Jurado, Claire Kelly, Kent Smith, Iris alle 21, o il primo film di Leonardo Pieraccioni, “I laureati” con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta e Massimo Ceccherini, che arrivò come terza sostituzione di un attore, Andrea Cambi, che non poteva esserci?

BATMAN DI TIM BURTON

Non è male, ma con questo caldo non può che farmi venire il mal di testa, il film coi colpi grossi e la magia, “Now You See Mee – I maghi del crimine” diretto da Louis Leterrier con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Dave Franco, Morgan Freeman, Canale 20 alle 21, 05. Adoro invece, a qualsiasi ora e con qualsiasi tempo, il “Batman” di Tim Burton con Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Jack Palance, Robert Wuhl, Pat Hingle. Magari molti di voi preferiranno il Batman di Christopher Nolan, molto più moderno e meno fumettistico, ma quello di Burton è decisamente più poetico.

BATMAN DI TIM BURTON

Non ho mai capito perché un genio come Anton Furst, scenografo e arredatore del film, premiato pure con l’Oscar, si tolse la vita un anno dopo. Sue le scenografie di film incredibili come “Full metal Jacket”, “In compagnia dei lupi”. Jack Nicholson, dopo aver tolto il ruolo del Joker a Robin Williams, che ci rimase malissimo, chiese una percentuale sugli incassi è guadagnò 60 milioni di dollari, che ora sarebbero 143 milioni di dollari! “Quel che mi piace del Joker”, disse Nicholson, “è che il suo sense of humour è del tutto senza gusto”.

BATMAN DI TIM BURTON

Fu Michael Keaton a inventarsi il Batman che parla con la voca bassa rispetto a come parla Bruce Wayne. Cosa che ripeterà anche Christian Bale e sarà una delle caratteristiche di tutti i Batman, come insegna perfino il Batman parodistico di Fiorello. Nicholson impazzì per il film e per il suo ruolo, ritenendola la sua migliore interpretazione di sempre. Tim Burton invece non è stato mai così convinto. "Mi sono piaciute alcune parti, ma l'intero film è noioso. Andò bene, ma fu più un fenomeno culturale che un grande film".

official secrets segreto di stato 2

Mi sembra interessante “Official Secrets – Segreto di Stato”, political drama sulla guerra in Iraq e gli impicci degli Stati Uniti diretto da Gavin Hood con Keira Knightley, Matt Smith, Rhys Ifans, Ralph Fiennes, John Heffernan, Indira Varma. Mi rivedrei volentieri, invece, “Super 8” di J.J. Abrams con Elle Fanning, Kyle Chandler, Amanda Michalka, Noah Emmerich, Ron Eldard, Gabriel Basso, Cielo alle 21, 15, una sorta di anticipazione della parte autobiografica superottistica di “The Fabelmans” di Steven Spielberg, con tanto di ragazzino che mette in scena un disastro ferroviario e lo riprende col Super 8 per scoprire qualcosa di davvero anomalo. J.J.Abrams gioca con le ossessioni da cinefili di tutta una generazione e di Spielberg in particolare.

per tutta la vita ambra angiolini e fabio volo foto di andrea miconi

La cultura maschilista e la guerra al potente padrone delle Fox News sono alle basi della rivolta di tre giornaliste aggressive in “Bombshell – La voce dello scandalo” di Jay Roach, Rai 5 alle 21, 15, con Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie unite contro John Lithgow, una sorta di mega-Vittorio Feltri americano. Rai Due alle 21, 20 propone una buffa commedia di Paolo Costella, “Per tutta la vita” con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, dove l’idea centrale è quella di una serie di matrimoni celebrati da un prete che non era un vero prete e che sono quindi considerati nulli. Il ridiscutere il proprio matrimonio mette in crisi una serie di coppie.

alien covenant

Canale 5 alle 21, 20 presenta invece la commedia con una ragazza che si risveglia da un coma dopo 17 anni e scopre che ha una figlia, “Una mamma all’improvviso” diretto da Claudio Norza con Giulia Bevilacqua, Simone Corrente, Cecilia Dazzi, Crisula Stafida, Enzo De Caro. Rai 4 alle 21, 20 naviga invece sulle rotte di “Alien: Covenant”, diretto e prodotto da Ridley Scott a 36 anni di distanza da Alien, con Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco, Callie Hernandez, Billy Crudup, sesta avventura della serie, ma anche sequel di Prometheus, che a sua volta era un prequel del primo Alien. Già vi siete persi, eh? Ripeto.

alien covenant 1

Siamo nel 2104, diciotto anni prima di quando si svolge la storia di Alien, ma dieci anni dopo la tragica vicenda di Prometheus, che vide la ciurma della dottoressa Elizabeth Shaw, Noomi Rapace, e del suo androide David, distrutta dalle creature aliene. C’è una missione, un viaggio di sette anni a bordo della nave spaziale Covenant verso il pianeta Origae-6, dove una crew formata da una mezza dozzina di coppie, c’è pure una coppia gay, e dall’androide Walter, Michael Fassbender, gemello del David di Prometheus, deve portare duemila coloni dormienti.

alien covenant 2

I membri della crew spaziale non sono proprio dei militari, ma anche loro dei coloni, dei cowboy, e tutti coppie, come quella formata dal comandante James Franco con Katherine Waterston, o quella gay Demian Bichir-Nathaniel Dean, che vogliono trasferirsi sul nuovo pianeta con l’idea di colonizzarlo. Scott decide però di aprire il film non con questo prologo, ma con un dialogo filosofico sulla creazione e la paternità fra l’androide esaltato David e il suo creatore-padrone Weyland, Guy Pearce.

alien covenant

Passiamo poi sulla Covenant dove il buon androide Walter, sempre Michael Fassbender, a causa di una tempesta spaziale che ha fatto notevoli danni alla nave, si ritrova a svegliare la ciurma dal sonno profondo. Nel risveglio perde la vita proprio il comandante, James Franco, che viene sostituito da Chris Oram, Billy Crudup, uomo di fede, ma capiamo ben presto che l’unica con la testa è Daniels, Katherine Waterston. E’ Daniels che cerca di convincere Chris a non sbarcare sul pianeta “abitabile” che hanno misteriosamente scoperto, visto che hanno lavorato anni sul viaggio verso Origae-6 e duemila coloni si sono fidati di loro. Niente da fare.

micheal fassbender alien covenant

Chris porterà una parte della ciurma sul pianeta, e lì è facile capire cosa potrebbe attendergli. Ma non ci sono solo i soliti mostruosi Alien che ti entrano da qualsiasi buco, c’è pure il vecchio androide Daniel che si sente Dio e cita un po’ a cazzo Shelley confondendolo con Byron. “Sei difettoso. Te l’ho detto che ci hanno migliorato”, li fa Walter riprendendolo per la citazione sbagliata.

alien covenant

Quando il film si libera un po’ della storia del vecchio Prometheus e delle sue complicazioni filosofiche si torna al grande cinema d’avventura di Ridley Scott, che qui punta decisamente sul gore spinto da macelleria, ma l’avventura frenetica e un po’ anarchica, da puro spettacolo grandguignolesco, è spesso bloccata dall’idea di dare al film un senso più alto nello scontro Walter-David, visti come due parti dello stesso individuo in contrapposizione. “Meglio regnare all’Inferno che servire in Paradiso”, dice David, angelo caduto, citando il “Paradise Lost” di John Milton che doveva essere il primo titolo del film.

the bourne identity 4

Rete 4 alle 21, 25 propone invece “The Bourne Identity” diretto da Doug Liman con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, grande inizio di una lunga e fortunata serie. Qualcuno troverà piacevole la commedia dei tardi anni’90 “Sbucato dal passato” di Hugh Wilson con Brendan Fraser, Alicia Silverstone, Christopher Walken, Sissy Spacek, Dave Foley, Warner tv alle 21, 30.

metti, una sera a cena

Passiamo alla seconda serata. Torna l’interessante western “Due stelle nella polvere” di Arnold Laven con George Peppard e Dean Martin che si dovranno scontrare per gli occhi di Jean Simmons. Il lungo duello finale è ottimo. Cine 34 alle 23, 05 presenta invece un film che fu un successo solo quando uscì, “Metti una sera a cena”, diretto da Giuseppe Patroni Griffi, tratto dalla sua commedia, ma sceneggiato assieme a Dario Argento un attimo prima di esordire in “L’uccello dalle piume di cristallo", montato da Kim Arcalli e musicato magistralmente da Ennio Morricone, con Jean-Louis Trintignant, Florinda Bolkan, Tony Musante, Annie Girardot, Lino Capolicchio.

florence guerin la bonne

Un attimo prima di dare inizio alle riprese Gian Maria Volonté scappò dal set, che non gli piaceva per niente e venne sostituito da Tony Musante che aveva appena girato “Il mercenario” di Sergio Corbucci. Tema del film è lo scambio di coppie di una borghesia romana molla e demotivata. Cielo alle 23, 15 ripropone l’amore lesbo tra la padrona Florence Guerin e la cameriera Trine Michelsen nella Vicenza degli anni 50 in “La bonne” di Salvatore Samperi. Molto spinto, ma occhio ai possibili tagli.

l’uomo che uccise hitler e poi il bigfoot 1.

Su Rete 4 alle 23, 45 trovate “L’ultimo boyscout”, divertente action di Tony Scott con Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Fields, Danielle Harris, dove il protagonista è un detective mollato dalla moglie perché aveva un’amante che sta espiando tutte le sue colpe quando si ritrova uccisa la spogliarellista che doveva proteggere. E da lì parte la ricerca dell’assassino. Tony Scott sapeva come fare questo tipo di cinema. Rai 4 a mezzanotte si lancia nel curioso “L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot”, meno strampalato del suo titolo, diretto da Robert D. Krzykowski con Sam Elliott, Aidan Turner, Caitlin Fitzgerald, Ron Livingston, Sean Bridgers.

il traduttore

Su Iris alle 0, 50 il thriller canadese “Testimone silenziosa” di Monika Mitchell con Mia Kirshner, Madeleine Arthur, Paul McGillion, James Kirk, Venus Terzo, Bruce Ramsay. Rai Movie all’1, 20 propone l’opera seconda di Massimo Natale, figlio di uno dei più celebri uffici stampa del dopoguerra, “Il traduttore” con Claudia Gerini, Kamil Kula, Silvia Delfino, Piotr Rogucki, Anna Safroncik, dove una giovane vedova e un giovane studente romano si incontrano perché la prima vuole capire i segreti nascosti nei diari del marito tedesco e poi si legano di folle passione. Diciamo…

occhio alla perestrojka 1

Cine 34 all’1, 30 ri-propone la commedia di Castellano e Pipolo “Occhio alla Perestrojka” con Ezio Greggio, Jerry Calà, Rodolfo Laganà, Marina Kalinina, Guido Nicheli, Marina Giulia Cavalli, Corinne Cléry, Jeanett Vredeveld. Iris alle 2, 45 propone invece l’action un po’ loffio ”L’eliminatore – Eraser” di Chuck Russell con Arnold Schwarzenegger, James Caan, James Coburn, Vanessa Williams. Occhio allo storico francese “La torre del piacere” o “La tour de Nesle” diretto da Abel Gance, tratto da Alexandre Dumas con Pierre Brasseur, Silvana Pampanini, Paul Guers, Michel Bouquet, storia della terribile Margherita di Borgogna che, reggente di Re Louis X, si dedica a orge con parecchi amanti che fa poi simpaticamente uccidere. Rarissimo.

sposami, stupido!

I nudi sembra che non siano della Pampanini, ma di una body double. Rai Due alle 3, 50 presenta la commedia gay “Sposami stupido” di Tarek Boudali con Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Philippe Duquesne, Julien Arruti, Charlotte Gabris. Alle 3, 50… Cine 34 alle 4, 20 propone invece “Il gladiatore che sfidò l’impero” di Domenico Paolella con Rock Stevens alias Peter Lupus, l’americano Walter Barnes, Andrea Checchi, Gloria Milland, pieno di errori storici.

bikini pericolosi

Rete 4 alle 4, 30 presenta invece la commedia giovanile “Bikini pericolosi” di Henri Gruel con Henry Tisot, Luisa Mattioli, Catherine Rouvel, Anna Maria Pace, storia di un ragazzo che dal paesello deciderà di sbarcare a Parigi. Chiudo con “Quattro bravi ragazzi”, opera meno nota dell’interessante Claudio Camarca con Michele Placido, Riccardo Salerno, Patrizio Fumagalli, Lorenzo Bianchi, Violante Placido, Tony Sperandeo, Iris alle 4, 35, dove quattro ragazzi della Milano bene mettono in piedi una banda criminale. Vorrei sapere chi l’ha visto…

