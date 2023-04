IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO STASERA? AMMETTO CHE NON C’È MOLTISSIMO IN PRIMA SERATA. QUASI DA RIMPIANGERE I FILMONI BIBLICI DEI GIORNI PRECEDENTI - SU CANALE 20 ALLE 21, 05 UN VECCHIO SUCCESSO DEL MITICO JACKIE CHAN, “MR. NICE GUY”, SU CANALE NOVE TORNA UNA COMMEDIA DI SUCCESSO COME “MASCHI CONTRO FEMMINE” DI FAUSTO BRIZZI - IN SECONDA SERATA PASSA IL CLAMOROSO “SHAFT IL DETECTIVE”, QUELLO ORIGINALE. BOMBISSIMA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

kasia smutniak pierfrancesco favino moglie e marito 2

E in chiaro che vediamo stasera? Ammetto che stasera non c’è moltissimo in prima serata. Quasi da rimpiangere i filmoni biblici dei giorni precedenti. Tv2000 alle 20, 55 inizia con la commedia americana anni ’50 “Dodici lo chiamano papà” di Walter Lang con Clifton Webb, Myrna Loy, Jeanne Crain, Mildred Natwick, Betty Lynn, Edgar Buchanan, dove si parla di una famiglia con ben dodici figli. Ma non crediate sia tanto più moderna né divertente, la commedia italiana “Moglie e marito” di Simone Godano con Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, Cine 34 alle 21, dove una coppia in crisi dopo dieci anni di matrimonio si ritrova una nel corpo dell’altro.

jackie chan mr. nice guy 1

Magari è preferibile su Canale 20 alle 21, 05 un vecchio successo del mitico Jackie Chan, “Mr. Nice Guy” di Sammo Hang. O su Iris alle 21, 05 “Catlow” di Sam Wanamaker con Yul Brynner, Richard Crenna, Leonard Nimoy, Daliah Lavi, Jo Ann Pflug, Jeff Corey, solido western di marca inglese, ma girato in Spagna con attori in gran parte americani e un regista, Sam Wanamaker, già ottimo attore in America e poi scappato durante il maccartismo in Inghilterra. In realtà fu una scelta di ripiego, visto che rimpiazzò il più professionale Peter R. Hunt, il regista ufficiale, che aveva appena girato uno 007 – “Al servizio segreto di Sua Maestà”.

catlow 5

Film curioso, tratto da un racconto di Louis L’Amour, con Yul Brynner un po’ sottotono, Richard Crenna come sceriffo, ma con un grandissimo Leonard Nimoy che ruba la scena come bounty killer cattivissimo. Ha pure una scena di nudo (calma, però, potrebbe essere una controfigura). Jo Ann Pflug aveva da poco girato Mash di Robert Altman. Per Phil Hardy è ridicolo, per Carlos Aguilar “amorfo e assurdo”. Ricordo che Yul Brynner aveva un completino jeans e un cappello troppo chiaro.

last vegas

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate il thriller americano con killer ragazzino “American Assassin” di Michael Cuesta con Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Shiva Negar, David Suchet. Celebre regista pubblicitario, Michael Cuesta si metterà più in luce con la lunga serie “Homeland”. Un po’ triste, ma più vedibile la commedia con quattro star che hanno visto tempo migliori “Last Vegas” di Jon Turteltaub con Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas, Kevin Kline, Mary Steenburgen, Canale 27 alle 21, 10. Così così.

hunger games il canto della rivolta parte 2 5

Meglio vedersi il finalone di “Hunger Games: Il canto della rivolta – parte 2” diretto da The Hunger Games: Mockingjay - Part 2” diretto da Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks. Vabbé, scrivevo quando uscì il film, l’ultimo della serie, anche questa saga, per fortuna ce la siamo tolta dalle palle e Katniss Everdeen, si spera, metterà via arco, tuta rossa e perfino ’sto fischio dell’allodola per sempre. Diciamo che dei quattro episodi tratti dalla saga di Suzanne Collins quest’ultimo è il meno riuscito.

hunger games il canto della rivolta parte 2 6

“Due ore e 17 minuti di noia”, ha scritto qualche critico americano. Ovvio, visto che non è altro che la seconda parte, la conclusione cioè, dell’episodio precedente e, per allungare il tutto, e renderlo dignitoso con la presenza di tutto il folto cast, perfino il defunto Philip Seymour Hoffman ricucito in digitale, il regista è ricorso a gettar lì figurine di tutti gli attori, spesso, come nel caso di Stanley Tucci, in brevi e piuttosto inutili cammei. Diciamo pure che, ancora, al quarto film, Katniss, cioè Jennifer Lawrence, ormai adulta, non sa chi scegliere fra il biondino Peeta, Josh Hutcherson, mezzo ibridato e quindi sconvoltone, e il moro Gale, il fratello di Thor, cioè Liam Hensworth.

hunger games il canto della rivolta parte 2 3

Dà un bacio a uno, poi a l’altro. Alla fine sceglierà, certo… Diciamo anche che la parte “sana” e più interessante del film è composta dalla guerriglia per le strade di Capitol City, in piena fine della rivoluzione e presa del Palazzo d’Inverno di Snow. E lì qualcosa si illumina, anche perché questi set di guerriglia totale e bombe assurde che colpiscono indifferentemente civili a bambini nelle strade di una Capitol ricostruita fra Parigi e Berlino, dopo il tragico venerdì 13 del Bataclan, hanno qualcosa di profetico e sinistro.

julianne moore e philip seymour hoffman in hunger games il canto della rivolta parte due

Ci sono due-tre belle scene di guerra col gruppo di eroi che se la vedrà con trappole di ogni tipo, perfino un esercito di ibridi zombaroli che vivono nelle fogne e si muovono velocissimi (infatti non sono proprio zombi). E c’è una grande scena di massa girata a Berlino di bombardamento piuttosto impressionante per violenza e realismo.

hunger games il canto della rivolta parte 2 2

Jennifer Lawrence, al quarto film, sembra un po’ svuotata e meno interessata del solito, Woody Harrelson muove troppo la parrucca, Elizabeth Banks è divertente, ma i più interessanti mi sembrano i militari, Mahershala Ali che qui si chiama ancora Mahershalalhashbaz Ali, che interpreta il comandante Boggs, la sua seconda Michelle Forbes, la sempre bella Natalie Dormer con mezzacapa rasata, una grandiosa Gwendoline Christie come generalessa. Ma ci sono ragazzi che sono cresciuti proprio con Katniss Everdeen.

la casa dei libri.

Su Rai 5 alle 21, 15 è sofisticati quanto basta “La casa dei libri”, film per signore tutto al femminile scritto e diretto da Isabel Coixet, con la vecchia Inghilterra cucinata in salsa catalana, premiatissimo in Spagna con ben tre Goya, i loro David, per Miglior Film, Regia e Sceneggiatura. Tratto da un inglesissimo romanzo di Penelope Fitzgerald, ambientato nel 1959 nel paesino marinaro di Harborough nel Suffolk, vede il difficile tentativo di Florence, vedova inglese di buone letture e di qualche sostanza economica, interpretata da Emily Mortimer, di portare avanti un raffinato negozio dei libri alla faccia delle stravaganze e dell’ignoranza dei paesani.

emily mortimer la casa dei libri

Florence ha avuto però la disgraziata idea di rilevare per la sua libreria un luogo, pensato infestato dai fantasmi, che interessa anche a una ricca signora del posto, Mrs Gamart, interpretata da Patricia Clarkson, che lo vede più adatto per farne un centro d’arte. A difenderla c’è però il misterioso e potente Mr Brandish, un grande Bill Nighy, che stabilisce con Florence un curioso rapporto romantico letterario.

LA CASA DEI LIBRI

Lei gli porta i grandi libri scandalo del momento, perfino “Lolita” di Vladimir Nabokov, e lui la protegge come può. Ma Mrs Gamart è cattiva e ha parenti addirittura in politica. E vede la sfida con Florence come una lotta di classe. Buon film per gli amanti delle buone letture, malgrado l’apparenza inglesissima, è quasi del tutto spagnolo, con interni girati a Barcellona e esterni nel Nord dell’Irlanda.

maschi contro femmine 1

Su Cielo alle 21, 15 uno dei rari film interpretati dalla bonissima, ma non grande attrice, Emily Ratajkowski, “L’arte della truffa”, diretto da Matt Aselton con Theo James, Fred Melamed, Ebon Moss-Bachrach, Isiah Whitlock Jr. Su Rai 4 alle 21, 20 avete l’argentino “La rapina del secolo” diretto da Ariel Winograd con Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro. Tutto si svolge nel 2006 al Banco Rio ad Acassuso. Su Canale Nove alle 21, 25 torna una commedia di successo come “Maschi contro femmine” di Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis, perfino Paolo Ruffini e Chiara Francini, appena usciti dal mio programma “Bla Bla Bla” su Rai Due.

morgan freeman the code

In seconda serata vi posso segnalare su Rai Movie alle 23 il thriller “The Code” di Mimi Leder con Antonio Banderas, Morgan Freeman, Velizar Binev, Antony Byrne, Katie Chonacas con due ladri che cercano di rubare due uova Fabergé. Insomma… Su Cine 34 alle 23, 30 la commedia “Son tornate a fiorire le rose” di Vittorio Sindoni con Walter Chiari, Valentina Cortese, Luciano Salce, Macha Meril, Roberto Chevalier e Leonora Fani, rapidissimo sequel di “Amore mio non farmi male”, dove i due ragazzi, Anna e Marcello, aspettano un bambino.

son tornate a fiorire le rose 3

E i rispettivi genitori, Paolo e Carlo, Walter Chiari e Luciano Salce, vedono con terrore il fatto di diventare nonni. Così, per scacciare l’idea della vecchiaia, Paolo trascura la moglie, Macha Meril, e si getta in nuove avventure, Carlo cerca aiuto dalla medicina. Poi però, quando diventeranno nonni per davvero, le cose cambieranno. Primo film di Cinzia Monreale, sulle cronache del tempo scambiata come nuova partner di Walter Chiari, che invece stava, al tempo, con la qui presente Daniela Poggi.

shaft il detective 1

Su Rai 4 alle 23, 45 passa il clamoroso “Shaft il detective”, quello originale, diretto da Gordon Parks, scritto da Ernest Tidyman, con Richard Roundtree, Moses Gunn, Charles Cioffi, Gwenn Mitchell. Bombissima. Vinse un Oscar per la canzone di Isaac Hayes, primo afro-americano a vincere un Oscar per la migliore canzone. Isaac Hayes fece l’audizione anche come protagonista, per questo Parks gli chiese di scrivere la canzone.

alleanza mortale

Girato nella 125th Street di Harlem, sancì l’inizio di tutto un genere, la blaxploitation, e della possibilità di fare cinema per un pubblico nero con protagonisti neri. Ma è anche uno dei primi film con un personaggio apertamente gay. Nel 1971 salvò dalla bancarotta la MGM. Eppure, alla MGM, in un primo tempo cercarono di fare uno Shaft bianco dando la parte a Michael Murphy, che rifiutò. Su Rete 4 alle 0, 50 un thriller inedito ma del tutto ignoto, “Alleanza mortale” di John Lyde con Emily Rose, Brian Krause, Melanie Stone, Brandon Ray Olive, Nichelle Aiden.

the search

Su Rai Movie alle 0, 50 “The Search" di Michel Hazanavicius con Bérénice Bejo, Annette Bening, Maksim Emelyanov, Abdul Khalim Mamutsiev, più che un remake dell’omonimo film di Fred Zinnemann una variazione attualizzata di quello. Quando lo vedemmo a Cannes in molti storcemmo il naso. Ci sembrò un polpettone di due ore e mezzo sulla guerra in Cecenia diretto da Michel Hazanavicious, il regista del superpremiato The Artist, e interpretato dalla sua incantevole compagna Berenice Bejo e dalla sempre divina Annette Bening (bellissima anche con le rughe, magari proprio per le rughe).

the search

Allora i criticoni di mezzo mondo storseso parecchio il naso. Eppure, riconosciamo, con l’esplosione della guerra in Ucraina il film di Hazanavicious decisamente più interessante, anche se tratta di una guerra allora non capita, che si trasformerò in quella terribile di questi giorni. Siamo infatti alla fine del 1999 e la Russia di Eltsin e Putin, allora primo ministro, ha invaso la Cecenia facendo passare anche allora un'azione di guerra come un'operazione di polizia contro i terroristi. Col massacro di Grozny, si è capito invece, che le intenzioni di Putin erano ben diverse. Un gruppo di militari russi fuori di testa, stermina gli abitanti del villaggio.

the search

Si salvano i bambini, il piccolo Hadji, Abdul Khalim Mamatsuevi, col fratellino in fasce Kolia, che vengono miracolosamente risparmiati e si mettono in fuga. Pensando di non poter essere di grande aiuto al fratellino, lo abbandona davanti alla casa di una famiglia cecena e continua il viaggio da solo. Intanto Carole, cioè Berenice Bejo, che lavora come osservatrice per la Comunità Europea, trova il piccolo Kolia, che sembrerebbe diventato muto per lo shock e lo porta a casa.

thesearch

Parallelamente anche Raissa arriva nella città dove sta Carole in cerca del fratellino, ma Helen, Annette Bening, a capo degli aiuti umanitari, le dice che lo ha visto e se ne è andato via. Già così la storia è, assieme, inerte e complessa. Hazanavicius ci mette dentro una terza situazione. Quella di un ragazzo russo che viene arruolato di forza, è stato trovato con un po' d'erba dalla polizia e rischia la prigione. Così viene trasformato in mostro e spedito sul fronte ceceno. Alla fine capiremo quale sia il suo ruolo nella vicenda.

carlo verdone claudia gerini sono pazzo di iris blond

Cine 34 all’1, 35 ci ripropone il divertente “Sono pazzo di Iris Blond" di Carlo Verdone, dove fa coppia con Claudia Gerini, ma ci sono anche Mino Reitano e Andréa Ferréol. La perla della notte per i fan cinema-bis è magari l’avventuroso di inizio secolo “Manaos” di Alberto Vázquez Figueroa con Fabio Testi, Agostina Belli, Jorge Rivero, Andrés García, Florinda Bolkan, Jorge Luke. Proprio in questi giorni è morto il povero Andrés Garcia, bellone del cinema messicano che trovate anche in “Tintorera”, “Bermude: La fossa maledetta”, “Ciclone”.

nini tirabuscio la donna che invento la mossa 5

Nella notte più fonda trovate di tutto. “Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa” di Marcello Fondato con Monica Vitti, Gastone Moschin, Pierre Clementi, Peppino De Filippo, Carlo Giuffrè, grande cast ma film modestissimo, Cine 34 alle 3, 15, “Mia nonna poliziotto” di Steno con Tina Pica protagonista, Mario Riva, Riccardo Billi, Ugo Tognazzi, Lyla Rocco, Alberto Lionello, Rete 4 alle 4, 40, il più che assurdo “Svitati” di Ezio Greggio con Ezio Greggio in coppia col mitico Mel Brooks, Gianfranco Barra, Randi Ingerman, Cine 34 alle 4, 45, “Il leone di San Marco” di Luigi Capuano con Gordon Scott, Rik Battaglia, Gianna Maria Canale, Franca Bettoja, Rai Movie alle 5.

la ragazza dalle mani di corallo 1

Chiudo col mai visto lesbo movie “La ragazza dalle mani di corallo” diretto da Luigi Petrini, scritto da Angelo Pannacciò con Susanna Levi, Bernard De Vries, Linda Towne, Giuseppe Cardillo, Gianni Dei, Micaela Pignatelli, Iris alle 5, 15. Rarissimo.

