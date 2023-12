IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - IN CHIARO CHE VEDIAMO STASERA? SU CINE 34 ALLE 21 CI SAREBBE “NATALE A 5 STELLE”, UNO DEI PRIMI CINEPANETTONI A USCIRE SOLO SU NETFLIX, CON BATTUTE COME: “M’HANNO SPUTTANATO PURE SU DAGOSPIA!”, MA GIÀ SO CHE MOLTI NON RESISTERANNO DAVANTI A “DIE HARD – TRAPPOLA DI CRISTALLO”, ITALIA 1 ALLE 21,20 - IN SECONDA SERATA SU LA7 ALLE 22,55 PASSA IL DIVERTENTE "FASCISTI SU MARTE", MA OCCHIO CHE SU RAI MOVIE ALLE 2, 05 TROVATE “UN MERCOLEDÌ DA LEONI”, CAPOLAVORI DEL CINEMA SUL SURF… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

natale a 5 stelle

Che vediamo In chiaro stasera? Beh. Su Rai Uno alle 21, 30 stasera è la prima di “Napoli milionaria”, capolavoro di Eduardo De Filippo nella rilettura di Luca Miniero, adattata ida Massimo Gaudioso, fedelissimo alla scrittura di Eduardo, ma più alla versione cinematografica che ne fece che a quella teatrale, con Massimiliano Gallo, Vanessa Scalera, Michele Venitucci, Vincenzo Nemolato. Assolutamente da vedere. Certo, ci sarebbe anche su Cine 34 alle 21 “Natale a 5 stelle”, diretto da Marco Risi con Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni, Massimo Ciavarro, che fu uno dei primi cinepanettoni a uscire solo su Netflix.

natale a 5 stelle

Inoltre un cinepanettone politico, se non ricordo male. “M’hanno sputtanato pure su Dagospia!”. “Ho capito, mica so’ Renzi”. “Bei tempi quando si stava all’opposizione”, o un geniale scambio di battute tra Massimo Ghini, primo presidente del consiglio gialloverde, alla Conte, e il suo portaborse, Ricky Memphis: “Lei oggi ha salvato il governo del cambiamento!” – “Posso fare un commento… sti cazzi!”.

natale a 5 stelle

Nel film, un presidente del consiglio giallo verde, appunto Massimo Ghini, ex pd (o meglio, “io non ero pd, ero di area progessista”), il suo portaborse Ricky Memphis, burino con mamma a Guidonia, che gli ricorda che un tempo era comunista, figlio di sindacalisti, una onorevole del pd bionda e toscana sul modello Boschi (allora era del pd), Martina Stella, e suo marito leghista burino, Massimo Ciavarro, uno che a Tolfa ha presentato la “festa dei popoli padani”, sono i protagonisti di una pochade con corna vere o presunte e con un morto in albergo che morto non è.

natale a 5 stelle 22

Il tutto si svolge, come nella commedia inglese del 1990 di Ray Cooney dalla quale i Vanzina hanno tratto il soggetto, “Out of Order”, grande successo in tutto il mondo, in un grande albergo dove un presidente del consiglio, che nell’originale era inglese e qui cinquestelle, di nascosto dalla moglie, ha deciso di passare qualche giornata tranquilla con la sua amante, che lì era la segretaria e qui una onorevole pd. Nel film, che Marco Risi ha diretto per l’amicizia che da sempre lo legava a Carlo Vanzina, scomparso quest’estate, e a suo fratello Enrico, l’azione si sposta in una Ungheria da coproduzione per farne una sorta di Natale a Budapest. Non solo.

natale a cinque stelle 5

Al cast dei protagonisti si aggiungono un inviato de Le iene travestito da Babbo Natale, Riccardo Rossi, che è pronto a filmare lo scoop svelando la tresca tra Presidente e onorevole dell’opposizione, una ex badante ungherese della mamma del portaborse, Andrea Osvart, la moglie del presidente, Paola Minaccioni, un direttore d’albergo, Ralph Palka, un cameriere napoletano che non si fa i fatti suoi, Biagio Izzo, e perfino Rocco Siffredi in un cammeo. L’idea di Risi e Vanzina è di servirsi del soggetto della pochade di Ray Cooney sia per condirlo da cinepanettone classico con molti degli ingredienti di sempre, ad esempio un divertente Biagio Izzo, i quiproquo, il “morto” e la bella svestita nell'armadio, ecc., ma anche per trasformare il tutto in un gioco continuo di battute e situazioni legate alla nostra scena politica attuale.

natale a 5 stelle

E quindi via ai “”Ho capito, mica sono Renzi”, “Gli extra a Macron non glieli facevate pagare, eh?”, a continue frecciatine sul disastro del pd, sugli sputtanamenti su Dagospia, sul Fatto di Marco Travaglio. Alla fine la grande qualità del film, certo più povero delle commedie prodotte da Aurelio De Laurentiis ai bei tempi, è proprio il voler omaggiare, ma in allegria, sorridendo, la grande maestria da commedia di Carlo Vanzina. Cresciuti insieme sia come figli d’arte, sia come fratelli nel cinema italiano, Marco Risi e Enrico Vanzina ci dimostrano con quanta eleganza si possa trasformare un lutto in una continua risata.

il curioso caso di benjamin button

Su Cielo alle 21, 15 avete l’ottimo film di maghi “The Illusionist” di Neil Burger con Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Eddie Marsan, Tom Fisher, su Iris alle 21 il contorto “Il curioso caso di Benjamin Button” di David Fincher con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Julia Ormond, Elias Koteas. Non funzionò per nulla, me ne ricordo bene, il costoso giocattolone “Superman Returns” di Bryan Singer con Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden, Canale 20 alle 21, 05, che magari stasera vi vedrete con tranquillità sul divano. Meglio disposti.

alessandro gassman non odiare

Rai Movie alle 21, 10 presenta “La strage del 7° cavalleggeri” girato da Sidney Salkow in Cinemascope e “magnificent new Eastman Color” con Dale Robertson, Mary Murphy, l’irlandese J. Carrol Naish come Toro Seduto, vero protagonista della storia visto che il film si intitola in inglese “Sitting Bull” e il finto indiano Iron Eyes Cody, in realtà era italianissimo e si chiamava Oscar De Corti, come Cavallo Pazzo. Su canale 27 alle 21, 10 il modesto “Dennis la minaccia di Natale” di Ron Oliver con Maxwell Perry Cotton, Robert Wagner, Louise Fletcher, Isaac Durnford, Kim Schraner.

BRUCE WILLIS DIE HARD

Decisamente superiore il recente “Non odiare” di Mauro Mancini con Alessandro Gassman, Sara Serraiocco, Luka Zunic, Lorenzo Buonora, Lorenzo Acquaviva, Rai 5 alle 21, 15. Già so che molti non resisteranno davanti a “Die Hard – Trappola di cristallo”, strepitoso action del 1988 diretto da John McTiernan, fotografato da Jan De Bont, con Bruce Willis al massimo della forma, Bonnie Bedelia, Alan Rickman cattivissimo, Alexander Godunov, Italia 1 alle 21, 20. Leggo che Bruce, che ebbe dalla Fox la bellezza di 5 milioni di dollari allora per interpretare John McClane, il suo personaggio preferito di sempre, quello che lo rese davvero una star, indossava ben 17 diverse canotte sudaticce (ma va?).

via dall’incubo 2

Una di queste, forse la più sudata, Bruce l’ha regalata allo Smithsonian Museum. Sia nello script che nel romanzo, la storia si svolgeva nell’arco di tre giorni, fu John McTiernan a decidere di semplificarla in una sola notte. Bravo. Warner tv alle 21, 30 ripresenta il thriller “Via dall’incubo” di Michael Apted con Jennifer Lopez, Billy Campbell, Juliette Lewis, Fred Ward, Bill Cobbs.

fascisti su marte

Passiamo alla seconda serata con “Fascisti su Marte” di Igor Skofic e Corrado Guzzanti con Corrado Guzzanti, Marco Marzocca, Lillo Petrolo, Andrea Blarzino, Andrea Purgatori che fanno appunto i fascisti alla conquista di Marte, il pianeta rosso. Anche se va in onda su La7 alle 22, 55 era un prodotto fortemente della Rai. Fu una fatica per tutti. Immagino. Ma il risultato, comunque lo si valuti, è sempre divertente. Ma era divertente anche in versione sketch televisivi. Farne un film, lo sappiamo tutti, fu una follia, perché Corrado Guzzanti non la smetteva di rimontarlo, rimetterlo apposto, girare nuove cose. Un delirio. Venne presentato in versione semplice a Venezia e passarono anni prima di considerarlo finito. Una leggenda.

la presidentessa

Su Rai Movie alle 23 passa il kolossal western “Il grande paese” di William Wyler con Gregory Peck, Charlton Heston, Jean Simmons, Carroll Baker, Burl Ives, Charles Bickford. Sembra che un re-take venne fatto da Wyler con Charlton Heston a Cinecittà mentre giravano “Ben-Hur” e Sergio Leone, allora assistente alla regia, si rese conto che il western si poteva fare anche a Roma. Cine 34 alle 23, 05 rilancia “La presidentessa” con la regia di Luciano Salce con Johnny Dorelli, ma soprattutto Mariangela Melato, Vittorio Caprioli, Gianrico Tedeschi. Ne fece una versione anche Pietro Germi con Silvana Pampanini nel 1952.

madonna sean penn shanghai surprise

Su Warner Tv alle 23, 45 mi rivedrei “Nome in codice: Nina” di John Badham con Bridget Fonda, Gabriel Byrne, Dermot Mulroney, Anne Bancroft, Harvey Keitel, il remake americano di “Nikita” di Luc Besson con Anne Parillaud. Su 7Gold a mezzanotte ci sarebbe il disastroso “Shanghai Surprise”, commedia avventurosa ambientata nella Shanghai del 1938 diretta da Jim Goddard, scritta da Robert Bentley con Madonna e Sean Penn quando stavano assieme, Paul Freeman, Richard Griffiths. George Harrison, che fece da produttore esecutivo, oltre ad avere scritto cinque canzoni, dopo aver visto il film disse: "Penn è una spina nel fianco... mentre lei deve rendersi conto che puoi essere una persona favolosa e anche umile". Venne ribattezzato 'Flop Suey'.

PROPOSTA INDECENTE

Su Iris alle 0, 20 penso che piaccia a tutti il bellissimo fantascientifico di Terry Gilliam “L’esercito delle 12 scimmie” con Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer, David Morse. Ispirato a "La Jetée" di Chris Marker. Me lo sono appena rivisto. Funziona sempre. Su Rete 4 alle 0, 40 un film celebre, magari sballato come “Proposta indecente” di Adrian Lyne con Robert Redford, riccone che si compra una notte con Demi Moore alla faccia del marito Woody Harrelson.

un mercoledi da leoni

Finalmente si ragiona con la riproposta su Canale 27 all’1, 05, di un classico della tv berlusconiana come “Fantaghirò”, fantasy diretto da Lamberto Bava con Alessandra Martines, Kim Rossi Stuart, Angela Molina, Mario Adorf, Jean-Pierre Cassel. Su Rai Movie alle 2, 05 occhio a un classico di John Milius come “Un mercoledì da leoni”, capolavori del cinema sul surf con Gary Busey, Jan-Michael Vincent, William Katt, Patti D'Arbanville.

alex l ariete 2

C’è anche il vecchio Hank Worden in un ruolo piccolissimo. Su Cine 34 alle 2, 40 passa il musicarello “Cuore matto… matto da legare” di Mario Amendola con Little Tony, Eleonora Brown, Ferruccio Amendola, Lucio Flauto. Chiudo con lo stracultissimo, ma non certo bellissimo, “Alex l’ariete” di Damiano Damiani con Alberto Tomba, Michelle Hunziker, Ramona Badescu, Orso Maria Guerrini, Cine 34 alle 4, 15.

alex l’ariete1 alex l ariete 3 FILM PROPOSTA INDECENTE alex l ariete 4 alex l ariete 1 alex l’ariete un mercoledi da leoni fantaghiro 3 fantaghiro 1 fantaghiro fantaghiro 2 Fantaghiro 4 natale a 5 stelle 2 fantaghiro demi moore PROPOSTA INDECENTE demi moore in thierry mugler proposta indecente natale a 5 stelle il grande paese il grande paese madonna shanghai surprise sean penn shanghai surprise madonna sean penn shanghai surprise sean penn madonna shanghai surprise stefania marchionna natale a 5 stelle il grande paese ENRICO VANZINA E MARCO RISI CON IL CAST DI NATALE A 5 STELLE via dall’incubo johnny dorelli mariangela melato la presidentessa mariangela melato johnny dorelli la presidentessa via dall’incubo jennifer lopez via dall’incubo jeremy irons die hard fascisti su marte bruce willis die hard fascisti su marte fascisti su marte bruce willis die hard BRUCE WILLIS DIE HARD natale a 5 stelle superman returns BRUCE WILLIS DIE HARD superman returns superman returns the illusionist alessandro gassman non odiare non odiare the illusionist il curioso caso di benjamin button brad pitt quarantenne ventenne in benjamin button brad pitt benjamin button brad pitt quarantenne ventenne in benjamin button natale a 5 stelle 44