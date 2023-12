IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO STASERA? SU CINE 34 ALLE 21 PASSA "FANTOZZI IL RITORNO". MOLTO VISTO, COME “48 ORE”, CHE TROVATE SU IRIS ALLE 21, MA MAGARI VI FA PIACERE RIVEDERE UN CLASSICO COME “MATRIX”. IN UN PRIMO TEMPO NEO DOVEVA ESSERE INTERPRETATO DA WILL SMITH E TRINITY DA SANDRA BULLOCK - E IN SECONDA SERATA? RETE 4 ALLE 2 DI NOTTE PROPONE “LA RAGAZZA DEL BERSAGLIERE”, CHE DOVEVA LANCIARE LA STELLA, MAI ESPLOSA, DI GRAZIELLA GRANATA… - VIDEO

peter pan

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro che vediamo stasera? C’è il commovente “Peter Pan” dell’australiano P. J. Hogan, prodotto da Mohamed Al-Fayed in memoria del figlio Dodi, scomparso con Lady Diana, con Jason Isaacs, Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood, Lynn Redgrave, Richard Briers, Tv2000 alle 20, 55. Molto visto “Fantozzi il ritorno” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder. Cine 34 alle 21. Molto visto anche “48 ore” di Walter Hill con Eddie Murphy al suo primo film, Nick Nolte, Annette O'Toole, James Remar, David Patrick Kelly, Iris alle 21.

48 ore

Era un film favoloso, con gran parte del dialogo tra il poliziotto e il mezzo gangster assolutamente improvvisato. All’epoca Nick Nolte venne pagato 1 milione di dollari e Eddie Murphy mezzo milione, ma per il film successivo Nick Nolte venne pagato 3 milioni e Eddie Murphy 7. E pensare che Murphy fu la quarta o quinta scelta per la Paramount. Il progetto era stato pensato per la coppia Clint Eastwood – Richard Pryor. Nel montaggio di Walter Hill Annette O’Toole ha qualche scena in più, anche di nudo.

keanu reeves nel primo matrix

Magari vi fa piacere rivedere un classico come “Matrix”, il primo, scritto e diretto da Andy Wachowski e Larry Wachowski, quando erano ancora maschi, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving. Allora fu una bomba. Inaspettata. Solo per girare la prima scena ci vollero sei mesi di allenamento, sotto la sorveglianza dello Stunt coordinator Woo-Ping Yuen e quattro di riprese. Tutti gli attori e parte della crew dovevano aver letto “Simulacra et Simulation” di Jean Baudrillard. Le scene dentro il mondo Matrix sono verdastre, quelle dentro il mondo reale sono blu.

basic

Venne girato quasi tutto a Sydney, in Australia, dove il costo venne contenuto a 60 milioni di dollari. Se fosse stato girato in America sarebbero arrivati a 180.. In un primo tempo Neo doveva essere interpretato da Will Smith, ma preferì girare “Wild Wild West”, Trinity da Sandra Bullock, che non voleva girare con Will Smith, e da Val Kilmer come Morpheus. Su Rai Movie alle 21, 10 trovate “Basic” di John McTiernan con John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson, Timothy Daly, Giovanni Ribisi, mystery ambientato tra i militari americani.

andie macdowell christopher lambert greystoke – la leggenda di tarzan, il signore delle scimmie 2

Una investigatrice militare, Connie Nielsen, indaga sulle morti di una serie di soldati e sulla scomparsa di un sergente, Samuel L. Jackson. Collabora con un altro investigatore, John Travolta. Pessime critiche. Su Canale 27 alle 21, 10 passa il Tarzan con Christophe Lambert, “Greystoke – La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie”, diretto da Hugh Hudson, scritto da Robert Towne, che non gradì la revisione del regista e si firmò P.H.Vazak (il nome del suo cane) con Christopher Lambert che ci costruì una carriera, Andie MacDowell al suo esordio (doppiata da Glenn Close!), Ralph Richardson, Ian Holm, James Fox.

christopher lambert greystoke – la leggenda di tarzan, il signore delle scimmie

Grande lavoro di Rick Baker sulle scimmie, che sono tutte mimi truccati da scimmie, come Peter Elliott che fa Silverbeard. Ralph Richardson venne candidato all’Oscar, ma morì sei mesi prima dell’uscita del film. David Watkin, il direttore della fotografia, lavorò in tutti gli interni, ma non se la sentì di partire per l’Africa per paura dei ragni. Tra i possibili Tarzan provinati spuntano nomi come Viggo Mortensen e Stellan Skarsgaard. Lambert ebbe il ruolo, ma aveva dei problemi a lasciarsi per troppo tempo con la fidanzata di allora, la sofisticata Nathalie Baye.. Molto riuscito.

c’era una volta in america

Canale 5 alle 21, 20 propone un Siani natalizio, “Chi ha incastrato Babbo Natale?” di Alessandro Siani con Christian De Sica, Diletta Leotta, Martin Francisco Montero Baez. Warner tv alle 21, 30 ripropone invece le 220’ di “C’era una volta in America” di Sergio Leone con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, Treat Williams, Joe Pesci. La7D alle 21, 30 propone un poco visto film sentimentale per vecchi signori e vecchie signore, “Elsa & Fred” diretto dal Michael Radford del “Postino”, scritto assieme a Anna Pavignano, prima compagna di Troisi, con Christopher Plummer che si innamora di Shirley MacLaine, che si sente come l’Anitona di “La dolce vita”, Marcia Gay Harden, George Segal, James Brolin. Pessime critiche (“Il film è così leggero che quasi non esiste”). Purtroppo.

star trek il futuro ha inizio

Su Tv8 alle 21, 30 avete invece “Star Trek – Il futuro ha inizio”, reboot della saga diretto da J.J.Abrams con Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Winona Ryder, Zoë Saldana, Karl Urban. Allora fu un evento, anche se oggi non me lo ricordo proprio per nulla. Karl Urban ricordava che giravano in totale sicurezza. "C'era un livello di sicurezza e segretezza che tutti siamo stati costretti ad adottare. È davvero una follia paranoica, ma in un certo senso giustificata. Non ci è permesso camminare in pubblico con i nostri costumi e dovevamo essere radunati in giro ovunque in questi golf cart completamente nascosti e ricoperti di tela nera."

fantozzi 2000. la clonazione 1

Passiamo alla seconda serata col modesto “Killing Season” di Mark Steven Johnson con Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin, Rai Movie alle 22, 50. Pessime critiche (“Scritto male, messo in scena peggio, recitato in modo orribile, storicamente ambiguo e noioso oltre ogni immaginazione...”). Cine 34 alle 23, 05 propone l’ultimo, terribile, Fantozzi, cioè “Fantozzi 2000. La clonazione” di Domenico Saverni con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Paolo Paoloni, dodi Conti, Gianni Fantoni, Fabio Traversa. Non fece una lira, non ebbe nessun critico favorevole, passò dolorosamente inosservato che Fantozzi finì davvero pronto per la clonazione.

due sotto il divano

7Gold alle 23, 15 propone il divertente “Due sotto il divano” di Ronald Neame con Walter Matthau e Glenda Jackson, che si incontrano qui dopo il successo del precedente “Visite a domicilio”, Sam Waterston, che aveva appena girato “I cancelli del Cielo”, Ned Beatty, Herbert Lom. Il film inizia all’Oktober Fest. In un primo tempo lo script era molto più drammatico e il film doveva essere diretto da Bryan Forbes e interpretato da Warren Beatty e Jane Fonda. Quando passò alla coppia Matthau – Jacksonm fu Matthau a volerne fare una commedia facendo riscrivere il copione.

banklady

Canale 5 alle 23, 30 ripropone il cinepanettone di Marco Risi e dei Vanzina brothers “Natale a cinque stelle” con Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni, Massimo Ciavarro. “Banklady” di Christian Alvart con Nadeshda Brennicke, Ken Duken, Charly Hübner, Niels-Bruno Schmidt, Heinz Hoenig, Rai 4 alle 23, 35 è la storia della prima rapinatrice di banche tedesca. Rai Movie alle 0, 20 propone il thrilelr “Runner Runner” di Brad Furman con Ben Affleck, Justin Timberlake, Gemma Arterton, Anthony Mackie, David Costabile, con Justin Timberlake studente di Princeton alle prese con un tycoon, Ben Affleck, in Costa Rica. Sembra che sia bruttissimo.

runner, runner

Rete 4 alle 2 di notte almeno propone un vecchio film di Alessandro Blasetti, “La ragazza del bersagliere”, che doveva lanciare la stella, mai esplosa, di Graziella Granata, amica del cuore del cummenda Angelo Rizzoli, qui barbiera con fidanzato bersagliere defunto che torna come fantasma. Ricordo perfettamente il cast del film, visto solo allora, Antonio Casagrande come bersagliere, Tony Renis, Leopoldo Trieste, Vittorio Caprioli come scemo del villaggio e Franca Valeri come medium. Ricordo che mi colpì molto Gigi Proietti che ha un piccolo ruolo.

la ragazza del bersagliere

Chiudo col rarissimo “La fabbrica dei soldi”, film di coproduzione italo-ispano-francese a episodi girati da Juan Estelrich, Jean-Claude Roy, Riccardo Pazzaglia con José Luis López Vázquez, Michel Serrault, Agnès Spaak, Salvo Randone, Marisa Merlini, Liana Orfei, Aldo Giuffrè, Rete 4 alle 3, 55. Per anni ho cercato di vedere l’episodio di Pazzaglia, caro amico e regista del memorabile “Farfallon” con Franco e Ciccio.

