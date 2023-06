IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO STASERA? IN PRIMA SERATA CI SAREBBE SU CINE 34 ALLE 21 “SUPERFANTOZZI” - TROVO DAVVERO MOLTO RIUSCITO E, PROBABILMENTE, LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE DI MIRIAM LEONE “L’AMORE A DOMICILIO” RAI DUE ALLE 21, 20 - SU LA7D ALLE 21, 30 TORNA “AMORE MIO AIUTAMI”, INCREDIBILE FILM SUL TRADIMENTO FEMMINILE DOVE L’UNICA RISPOSTA DI SORDI È UNA SCARICA DI BOTTE INFINITA. ALL’EPOCA NON CE NE RENDEMMO CONTO. LA SCENA ERA VISTA COME UNA SCENA COMICA… - VIDEO

superfantozzi 1

Marco Giusti per Dagospia

In chiaro in prima serata ci sarebbe su Cine 34 alle 21 “Superfantozzi” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Liù Bosisio, Gigi Reder, Luc Merenda, una specie di storia del mondo raccontata con Villaggio/Fantozzi che fa tutti i personaggi celebri, a cominciare da Adamo, con la Signora Pina di Liù Bosisio come Eva. A Neri Parenti piace molto. C’è pure Jimmy il Fenomeno! Su Iris alle 21 magari merita uno sguardo il “Poseidon” del 2006 diretto da Wolfgang Petersen con Kurt Russell, Josh Lucas, Richard Dreyfuss, Jacinda Barrett, Emmy Rossum, Mike Vogel, anche se il primo è quello che tutti ricordiamo.

asher

Peterson lo doveva solo produrre lasciando Steven Spielberg alla regia. Ma non andò così. Fu lo stesso Petersen a tagliare di 20 minuti il film dopo le preview. Su Canale 20 alle 21, 05 promette qualche stravaganza “Asher” di Michael Caton-Jones con Ron Perlman come ex agente del Mossad diventato killer a pagamento, Famke Janssen, Richard Dreyfuss, Jacqueline Bisset, Peter Facinelli.

RoboCop

Lasciamo perdere “Nonno scatenato” di Dan Mazer con Zac Efron, Robert De Niro, Julianne Hough, Zoey Deutch, Aubrey Plaza, Dermot Mulroney, Canale 27 alle 21, 10, mentre sarei attratto dal remake del 2010 di “RoboCop” diretto dal brasiliano José Padilha con Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Abbie Cornish, Jackie Earle Haley, Rai Movie alle 21, 10. Leggo brutte cose riguardo il tardo western “Sweetwater – Dolce vendetta” diretto da Logan e Noah Miller, con Ed Harris, January Jones, Jason Isaacs, Eduardo Noriega, Jason Aldean, Steve Rude, storia di sparatorie inutili e di vendette per un pezzo di terra.

the strangers

La vendetta sarà quella di January Jones contro il reverendo cattivo di Jason Isaacs. Commedia molto riuscita dell’ormai lontano 1988 è “Baby Boom” di Charles Shyer con Diane Keaton donna in carrioera che cambia radicalmente quando si ritrova. Far da madre al bimbo di un cugino, ma ci sono anche Sam Shepard, Kristine Kennedy, Harold Ramis, La7 alle 21, 15. Una casa isolata, una coppia che pensava di fare un weekend di relax e tre sconosciuti mascherati pronti a terrorizzarti sono gli ingredienti dell’horror “The Strangers”, opera prima di Bryan Bertino con Liv Tyler, Scott Speedman, Sterling Beaumon, Peter Clayton-Luce, Glenn Howerton. Mediaset Italia 2 alle 21, 15. Così così.

miriam leone l’amore a domicilio

Trovo davvero molto riuscito e, probabilmente, la migliore interpretazione di Miriam Leone “L’amore a domicilio” di Emiliano Corapi dove Miriam Leone è chiusa in casa agli arresti domiciliare e inizia una storia col buffo e complessato Simone Liberati, Rai Due alle 21, 20. Comedy avventurosa come non se ne fanno più è “Sei giorni sette notti” di Ivan Reitman con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Temuera Morrison, Danny Trejo, Canale Nove alle 21, 25.

the crew missione impossibile

Anne Heche era ancora del tutto sconosciuta quando venne scelta dalla Touchstone per diventare una star di prima grandezza, ma la scoperta che non solo era lesbica, ma che si era appena fidanzata con Ellen De Generes distrusse qualsiasi sua possibilità di carriera. Non fece più un film da protagonista. Su Tv8 alle 21, 30 passa il filmone di aerei in missioni impossibile russo-cambogiano “The Crew – Missione Impossibile” di Nikolay Lebedev con Agne Grudyte, Vladimir Mashkov, Danila Kozlovsky, Sergey Tempo, Egor Morozov.

amore mio, aiutami

Su La7D alle 21, 30 torna “Amore mio aiutami” di Alberto Sordi con Alberto Sordi, Monica Vitti, Silvano Tranquilli, Mariolina Cannuli, Ugo Gregoretti, incredibile film sul tradimento femminile dove l’unica risposta di Sordi è una scarica di botte infinita. All’epoca non ce ne rendemmo conto. La scena era vista come una scena comica.

“Cinque giorni un’estate” è un mélo di alto livello diretto da Fred Zinnemann tra le Alpi Svizzere con Sean Connery, Betsy Brantley, Lambert Wilson, dove il vecchio Sean ha una storia incestuosa con una giovane nipote. Il film fu un terribile fiasco. Non venne proprio capito. Zinnemann reagì così: "Non sto dicendo che fosse un buon film, ma c'era un certo grado di cattiveria nelle recensioni. Il piacere che alcune persone provarono nel demolire il film fece davvero male".

brancaleone alle crociate

Passiamo alla seconda serata. Confesso invece che non era buono come il primo Brancaleone il sequel “Brancaleone alle crociate”, Cine 34 alle 22, 50, ancora diretto da Mario Monicelli con Vittorio Gassman, Adolfo Celi, Paolo Villaggio, Lino Toffolo, Gigi Proietti, Beba Loncar, che per noi fan del film originale sembrò proprio un’altra cosa. E dire che lo avevamo aspettato tanto.

diane keaton e woody allen in io e annie

Monicelli, che si era mosso così bene non solo con Gassman e Volonté, ma anche coi caratteristi italiani, sceglie giovani comici della tv e del cabaret, come Villaggio e Toffolo, ma non sa farli muovere con scioltezza e in molti rimpiangemmo Capannelle, Ugo Fangareggi e tutta la prima ciurmaglia. Su La7 alle 23, 15 torna “Io e Annie” di Woody Allen con Diane Keaton, Woody Allen, Tony Roberts, Paul Simon. Per il resto stanotte trovate il programma fotocopia della giornata di ieri.

i misteri di parigi

Chiudo solo con il rarissimo “I misteri di Parigi” diretto nel 1957 da Fernando Cerchio, primo film scritto da un giovane Damiano Damiani per il produttore Giorgio Venturini, tratto da un testo celebre di Eugene Sue con Frank Villard, Yvette Lebon, Jacques Castelot, Lorella De Luca, Matteo Spinola e John Kitzmiller come “lo Squartatore”, Iris alle 5, 15. Mai visto da nessuno. Temo.

