Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro cosa possiamo vedere? Intanto mi rivedrei un film considerato un disastro come la “Catwoman” di Halle Berry diretta dal francese Pitof alias Jean-Christophe Comar su Canale 20 alle 21, 05. Ci sono anche Benjamin Bratt, Sharon Stone, Lambert Wilson, Frances Conroy. Non era un capolavoro, ma fu il primo tentativo di una supereroina afro-americano nel mondo di Hollywood.

Halle Berry, incantevole nella sua tutina con tanto di frusta in mano per combattere la cattivissima Sharon Stone, venne premiata con un Razzie Award, il disastro dell’anno. Ironicamente andò a ritirare il premio e ringraziò a modo suo "Mi piacerebbe ringraziare la Warner Brothers, per avermi fatto fare questa merda di film!".

Questo film bloccò non poco la sua carriera, che era partita con un Oscar… Halle Berry avrebbe dovuto già interpretare Catwoman nel progettato Batman di Darren Aronofsky che non verrà mai realizzato. Dietro alla scrittura di questo capolavoro ci sono qualcosa come 13-14 sceneggiatori tra quelli accreditati e no.

I gatti utilizzati sono invece 43. Miao. Su cine 34 alle 21 trovate il vistissimo, ma sempre divertente, “Johnny Stecchino” diretto da Roberto Benigni, che lo scrisse assieme a Vincenzone Cerami, con Benigni in doppio ruolo, quello di un terribile gangster della mafia e quello di un suo sosia (“Nun me somiglia pe’ gnente!”), un grandissimo Paolo Bonacelli, che fa morire dal ridere con il suo siciliano (“Il problema principale a Palermo è il traffico”), Franco Volpi, Ivano Marescotti. Su Iris alle 21 avete un capolavoro come “Gli spietati” di Clint Eastwood, dove fa coppia con Morgan Freeman, mentre Gene Hackman è il boss cattivissimo del villaggio e Richard Harris uno sceriffo dandy.

Vinse quattro Oscar, miglior film, miglior regia, miglio montaggio e non protagonista, Gene Hackman. Mi rivedrei anche il giallo di Phil Joanou su Warner tv alle 21, “Analisi finale”, con Richard Gere, Kim Basinger, Uma Thurman, Eric Roberts, con Gere che fa lo psicanalista della Thurman e si innamora della pericolosa sorella di lei, Kim Basinger, moglie di un gangster.

Non era male “Bugiardo, bugiardo” di Tom Shadyac con Jim Carrey, Jennifer Tilly, Maura Tierney, Justin Cooper, Swoosie Kurtz, Canale 27 alle 21, 10. Deve essere piuttosto interessante “lezioni di persiano” diretto dall’ebreo-ucraino Vadim Perelman con il Lars Eidinger di “Babylon Berlin”, Nahuel Pérez Biscayart, Jonas Nay, Leonie Benesch, Rai Movie alle 21, 10,dove un ebreo, in campo di concentramento, si finge persiano per scampare alla morte, ma viene obbligato da un ufficiale nazista a fargli delle lezioni perchP, dopo la guerra, vorrebbe aprire un ristorante in Iran. Sempre di Germania nazista e dei suoi orrori si parla in “Nebbia in agosto”, di Kai Wessel con Sebastian Koch, Ivo Pietzcker, David Bennent, Cielo alle 21, 15, dove sono messe in scene le soluzioni adottate dai tedeschi contro i ragazzi disaddattati, ritenuti incurabili e quindi destinati a morire.

Su Rai Tre alle 21, 15 avete il notevolissimo “Green Book” di Peter Farrelly, Imperdibile on the road nell’America razzista dei primi anni ’60 interpretato da due campioni come Viggo Mortensen, l’autista bianco italo-americano dalla fame impressionante e Mahershala Ali, il raffinato pianista classica nero, Green Book, diretto da Peter Farrelly, regista di commedie favolose ma non finissime come Tutti pazzi per Mary e Scemo e più scemo, che vinse tre Oscar, miglior film, sceneggiatura e non protagonista, Mahershala Ali.

Cosa incredibile per il pubblico fighetto di mezzo mondo, non era un film intellettuale da Oscar, ma una commedia di coppia, un buddy-buddy, con due attori strepitosi che giocano l’uno a fare l’italo-americano ignorante alla film di Martin Scorsese sempre con la bocca piena, e l’altro il raffinatissimo pianista educato in Russia che gira l’America profonda e razzista negli anni dei Kennedy col suo trio. La storia è presa dalla realtà e racconta appunto della curiosa amicizia tra il pianista Don Shirley e il bodyguard newyorkese Tony Vallelonga detto Tommy Lip, che poi finì immortalato come attore nella serie di culto The Sopranos. Proprio per questo scatenò qualche polemica perché il personaggio dell’autista non era così limpido nella realtà.

Su Italia 1 alle 21, 20 avete addirittura “I mercenari 2” di Simon West con Jason Statham, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, mentre su Rai 4 vedo che passa “The Gunman” di Pierre Morel con Sean Penn, Idris Elba, Javier Bardem, Ray Winstone, Jasmine Trinca, Mark Rylance, non riuscitissimo in verità.

In seconda serata su Rai Uno alle 22, 30 passa uno dei film più celebri sull’Olocausto, “Un sacchetto di biglie” diretto da Christian Duguay, tratto dal romanzo omonimo di Joseph Joffo, con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian Clavier, storia delle fuga di due fratellini ebrei nella Francia occupata da nazisti. Segnatevi anche, Warner tv alle 23 20, il buon thriller diretto da Michael Apted “Occhi nelle tenebre” con Madeleine Stowe violinista cieca che grazie a un trapianto di cornea inizia a vederci, Aidan Quinn, Laurie Metcalf, James Remar.

E, su Italia 1 alle 23, 20, l’action movie con Stallone padre e Stallone figlio, lo sfortunato Sage, “Daylight. Trappola nel tunnel”, tutto girato a Roma da Rob Cohen, con Amy Brenneman, Stan Shaw, Viggo Mortensen, Harold Bradley. Su Cine 34 alle 23, 25 arriva il film sulla poesia di Roberto Benigni, “La tigre e la neve” con Nicoletta Braschi che rimane in coma per metà film, Jean Reno, Emilia Fox, Steven Beckingham. Non piacque molto. Su Canale 5 alle 23, 35 un film norvegese sulla resistenza al nazismo con una nuova fuga di bambini ebrei, “The Crossing” di Johanne Helgeland con Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine.

Nella notte più fonda si può riscoprire uno dei film meno noti e più recenti di Andrzej Zulawski, “Cosmos”, con Sabine Azéma, Victória Guerra, Ricardo Pereira, Johan Libéreau, Andy Gillet su Rai Tre/Fuori orario all’1, 45, seguito dal bellissimo “11 minuti” diretto nello stesso anno, il 2015, da un altro maestro polacco, Jerzy Skolimowski alle 3, 20, grande puzzle, anche visivo. Su Rai Movie all’1, 50 parte un ottimo Servillo movie dove Toni fa un camorrista che si nasconde in Germania, vicino a Francoforte, fa il cuoco, ma è pronto a menare duro, “Una vita tranquilla” di Claudio Cupellini con gli ancora poco noti Marco D'Amore e Francesco Di Leva come killer della camorra.

Nel ricordo un bellissimo noir. Su Rete 4 alle 2, 40 arriva un macaroni war movie di non grande spessore, “7 eroiche carogne” di José Luis Merino con Guy Madison, Raffaella Carrà, Stan Cooper alias Stelvio Rosi, Piero Lulli. Occhio che su Rai Movie alle 3, 30 passa uno dei capolavori della primavera del cinema ceco, “Treni strettamente sorvegliati” girato nel 1966 da Jirí Menzel con Václav Neckar, Josef Somr, Nadá Urbanková, Vlastimil Brodsky, Jitka Bendová. I carri armati russi uccisero tutto, compreso un grande cinema.

Vi segnalo ancora una volta l’eroico erotico di Cesare Canevari “Io, Emanuelle” con Erika Blanc, Adolfo Celi, Paolo Ferrari, Milla Sannoner, Rete 4 alle 4, 15, che oggi non sarà più così erotico ma allora faceva colpo.

Chiudo con “Calma ragazze, oggi mi sposo” di jean Girault con uno scatenato Louis De Funès che riprende gli abiti del gendarme di Saint Tropez, Jean Lefebvre, Geneviève Grad, Christian Marin, Yves Vincent, Guy Grosso, Maurizio Bonuglia, Iris alle 4, 30. La serie del gendarme era famosissima al tempo e De Funés faceva morire dal ridere. In piccoli ruoli leggo che c’è anche Nicole Garcia, giovanissima, Jerry Calà (possibile?), la bionda Karin Skarreso…

