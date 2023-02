IL DIVANO DEI GIUSTI - IN CHIARO COSA VEDERE? “IL GRANDE LEBOWSKI” DEI FRATELLI COEN, CANALE 27, È UN GRANDE CLASSICO DA VEDERE E RIVEDERE - PIUTTOSTO BUONO IL THRILLER “LA FRODE” SU IRIS. MI VEDREI ANCHE IL THRILLER “MALICE” SU LA7. BELLO ANCHE IL COMPLESSO “WAR HORSE” SU TV2000 - CI PORTA DALLE PARTI DEL PORNO D’AUTORE JESUS FRANCO CON “LINDA” STORIA DI AMORI IN UN HOTEL DI LUSSO CHE DEGENERANO IN SITUAZIONI ORGIASTICHE - NELLA NOTTE IL FILM PIÙ STRACULT MI SEMBRA “LA CARNE”. CHIUDO CON “DESPERADO”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Consigli per stasera mentre aspettate la nuova puntata di “The Last of Us”? Malgrado la grande presenza di Matilda De Angelis in “La legge di Lidia Poet” ho notato che dalla terza puntata in poi la serie si sta un po’ accasciando. Peccato perché mi piaceva. Trovo invece piuttosto divertente su Paramount + la saga di come venne realizzato “Il padrino” descritta nel più che solido ma non particolarmente inventivo “The Offer”, diretto da Dexter Fletcher, lo stesso regista di “Rocketman”, scritto dal Michael Tolkin di “The Players”, interpretato da Miles Teller e Matthew Goode come i produttori della Paramount Albert S. Ruddy e Bob Evans, mentre Giovanni Ribisi in doppiopetto fa un boss di Cosa Nostra e Dan Fogler un barbuto Francis Coppola.

Costruito sulle memorie dello stesso Albert S. Ruddy è tutto visto dalla parte dei produttori più che da quella del regista. Ci sta. Inoltre per noi cinéphiles è notevole la ricostruzione della Paramount dei primi anni ’70, con Bob Evans che impone la fidanzata Ali MacGraw come protagonista di “Love Story” di Arthur Hiller, o Albert S. Ruddy che sul set di “Butch Cassidy” convince Robert Redford a girare “Little Fauss and Big Halsy", in Italia si chiamò “Lo spavaldo”, diretto da Sidney J. Furie. Niente di straordinario, ma più che accettabile. Su Paramount+ attendo con impazienza una serie western con Emily Blunt ,“The English” con Chaske Spencer, Ciaran Hinds, Stephen Rea.

salma hayek e antonio banderas in desperado 9

E tra I film in chiaro in prima serata, cosa vedere? Certo, “il Grande Lebowski” dei Fratelli Coen con Jeff Bridges, John Goodman, Julian Moore, Philip Seymour Hoffman, John Turturro, Canale 27 alle 21, 10, è un grande classico da vedere e rivedere. Con una strepitosa colonna sonora. Leggo che The Dude, nella prima sceneggiatura dei Coen, vive di rendite grazie all’eredità dell’inventore del cubo di Rubik. Bridges pensava che le battute si potessero cambiare, ma Godman gli spiegò che i Coen non cambiavano neppure una virgola del loro copione. Non ci sarebbe stato nulla di improvvisato. Più libertà la ebbe Turturro, perché aveva accettato il ruolo molto piccolo, quello di Jesus Quintana, il campione di bowling, ma riuscì a costruirlo sulla scena con due o tre tocchi accattivanti.

Il personaggio di Julianne Moore, Maude, è invece ispirato alla performance artist Carolee Schneemann, che lavorava su una corda. Allan Klein era così pazzo della scena con “Broken Flowers” dei Rolling Stones eseguita da Townes Van Zandt e The Dude che dichiara il suo odio per gli Eagles, che la cedette gratis per il film ai Coen, quando il costo dei diritti avrebbe dovuto essere di 150 mila dollari. Piuttosto buono il thriller del 2012 “La frode” di Nicholas Jarecki con un Richard Gere ormai sessantenne, Tim Roth, Brit Marling, Susan Sarandon, William Friedkin, Iris alle 21. Su Warner tv alle 21 avete il film per la tv di 230’ “Visitors” di Richard T. Heffron con Michael Durrell, Robert Englund, Faye Grant, Jane Badler, che completa la celebre serie fantascientifica. Mentre su Rai Movie alle 21, 10 torna uno dei più noti film di Gabriele Muccino prima di partire per Hollywood, “Ricordati di me” con Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Nicoletta Romanoff, Silvio Muccino, Monica Bellucci.

Qui Muccino non rischia e ripete gran parte delle cose riuscite del suo “Ultimo bacio”, e se la commedia di costume gli riesce ancora bene nel dipingere i due ragazzetti, il fratello Silvio, con la zeppola in bocca, e la bella Nicoletta Romanoff, iglia nella realtà di Consolo, onorevole di Alleanza Nazionale, nei panni della dicottenne che sogna di diventare velina, il tutto si complica tremendamente e scivola nello stracult quando si tratta di mettere in scena gli allora quarantenni. Così si passa da una Laura Morante isterica che urla fin dalla mattina e finirà per innamorarsi di Gabriele Lavia, regista di teatro off che si dichiara gay, a una Bellucci un po’ sprecata vestita da signora borghese, al povero Fabrizio Bentivoglio che non capisce mai cosa debba fare e dove si trovi. Così si agita come lo Stefano Accorsi del film precedente girando a vuoto per tutto il film.

Nel dipingere la realtà televisiva del tempo, Muccino finge di non saperne nulla. Si inventa un cammeo per Pietro Taricone ancora fresco di Grande fratello (non è male), ripesca Andrea Roncato, perfetto e grandissimo, come vecchio uomo di spettacolo un po’ bollito. Lo sguardo sul mondo della tv, scrivevo allora, è quello moralistico alla sotto-Scola. Alle prese con un mondo che non è quello dei pischelli di suo fratello Silvio, Muccino dimostra di non sapere come comportarsi, che non ha la cultura e i fondamentali necessari. Divertente ma un po’ cafone. Piuttosto interessante, anche perché uno dei rari film con storie di operai, inoltre ambientato a Genova, è “Padre e figlio” di Pasquale Pozzessere con Michele Placido, Stefano Dionisi, Claudia Gerini, Giusi Consoli, Rai Storia alle 21, 10. Mi vedrei anche il thriller “Malice” di Harold Becker con Nicole Kidman, Bill Pullman, Alec Baldwin, George C. Scott, La7 alle 21, 15.

Ci porta dalle parti del porno d’autore Jesus Franco con “Linda” (“Orgia de ninfomanas), 1980, interpretato da Katja Bienert, Ursula Buchfellner, Raquel Evans, Antonio Mayans, Antonio Rebollo, storia di amori in un hotel di lusso che degenerano in situazioni orgiastiche, Cielo alle 21, 15. Proprio un’altra cosa è “Paddington 2” di Paul King con l’orsetto più celebre d’Inghilterra, doppiato da Ben Whishaw e in italiano da Francesco Mandelli, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Sally Hawkins, Italia 1 alle 21, 20.

Bello anche il complesso “War Horse” di Steven Spielberg, tratto dal romanzo di Michael Morpurgo, con Jeremy Irvine, Emily Watson, Tom Hiddleston, David Thewlis, Benedict Cumberbatch, Tv2000 alle 21, 20, storia di un cavallo che passa di mano in mano, e da un fronte all’altro, durante la Prima Guerra Mondiale. Su Canale Nove alle 21, 35 torna pure “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch, Josef Egger, Wolfgang Luschky, Mario Brega.

In seconda serata posso segnalarvi, tra tante repliche, “Il Padrino parte II” di Francis Ford Coppola con Robert De Niro, Diane Keaton, Al Pacino, Gastone Moschin, Robert Duvall, John Cazale, Rete 4 alle 22, 35. Diciamo che lo conosciamo bene. Su Rai Storia alle 22, 40 passa invece il bel documentario di Daniele Vicari “La nave dolce”, dedicato alla nave dalla quale sbarcarono, nel porto di Bari nell’agosto del 1991, qualcosa come 18 mila albanesi in gran parte inseguendo l’Italian Dream che vedevano nelle tv berlusconiane. Su Rai Movie alle 23,20 torna uno dei più riusciti film di Ferzan Ozpetek, “Mine vaganti” con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Carolina Crescentini, Nicole Grimaudo.

E su La7 alle 23, 30 torna il primo film di Don Siegel con Clint Eastwood protagonista, “L’uomo dalla cravatta di cuoio”, con Susan Clark, Tisha Sterling, Don Stroud, Scritto da Dean Riesner, il film avrebbe dovuto esser diretto da Alex Segal, quindi Don Siegel subentrò. Anche se nessuno dei due aveva visto i film dell’altro, il legame tra i due fu da subito fortissimo. Clint indossa un cappello da cowboy per tutto il tempo. Ci sono anche Don Stroud, Susan Clark, Tisha Sterling, Seymour Cassel. Darà vita alla serie “Uno sceriffo a New York” con Dennis Weaver. Su 7Gold alle 23, 45 avete il thriller con Gina Gershon “Borderline – Ossessione d’amore” diretto da Evelyn Purcell con Michael Biehn, Sean Patrick Flanery, Natasha Napoli, dove il paziente galeotta della psichiatra Gina Gershon evade e le uccide l’ex marito e la fidanzata…

Nella notte il film più stracult mi sembra “La carne” di Marco Ferreri con Marco Ferreri con Sergio Castellitto, Francesca Dellera, Philippe Léotard, Cine 34 all’1, 10, ispirato alla storia di cannibalismo di Kara Yuro, uno studente giapponese che si mangiò una ragazza olandese e diventò una celebrità in tutto il mondo. Il titolo lo aveva regalato Ciro Ippolito a Ferreri. Ciro lo aveva usato per distribuire un hard con Rhonda Jo Petty che andò benissimo in Italia.

Rai Tre/Fuori orariio dall’1, 45 fa partire una no-stop di ben tre film di Philippe Garrel, “Il sale delle lacrime” con Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms, è il primo, seguito da “La gelosia” con Louis Garrel, Anna Mouglalis, Rebecca Convenant, Olga Milshtein, Esther Garrel, e da “All’ombra delle donne” con Stanislas Merhar, Clotilde Courau, Lena Paugam. Riccardo Scamarcio fa l’immigrato clandestino nel film di Costa-Gavras “Verso l’Est” con Juliane Köhler, Ulrich Tukur, Anny Duperey, Antoine Monot j, Iris all’1, 55.

Tra i film più stracult della nottata è sicuramente “Tentacoli”, un sotto-squalo nostrano diretto da Oliver Hellman alias Ovidio G. Assonitis con John Huston, Shelley Winters, Bo Hopkins, Henry Fonda, Delia Boccardo, Cesare Danova, Franco Diogene, Iris alle 3, 45. Girato in dodici settimane ad Atlanta, non è gran cosa, con una piovra gigante che terrorizza i bagnanti di Solana Beach. “Lo ricordo come un grandissimo sforzo intellettuale e produttivo: fu distribuito in America dalla Columbia e nel resto del mondo dalla Fox”, disse Assonitis.

Chiudo con lo strepitoso “Desperado” di Robert Rodriguez con Antonio Banderas che fa il mariachi, Salma Hayek, Quentin Tarantino, Joaquim de Almeida, Steve Buscemi, Rai Movie alle 5.

