IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO COSA VEDIAMO? ALLE 21, 05 ARRIVA “KILL BILL. VOL. 2” DI QUENTIN TARANTINO. IN SECONDA SERATA PASSA “IL LAUREATO” DI MIKE NICHOLS E “PAULO ROBERTO COTECHINO, CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO” DI NANDO CICERO CON ALVARO VITALI, CARMEN RUSSO, MARIO CAROTENUTO, FRANCA VALERI. SARÀ UNA DURA SCELTA - CHIUDO CON UN MEZZO PORNO DEL 1974, “I PIACERI DELLA CONTESSA GAMIANI” DI RINALDO BASSI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

quella sporca dozzina 6

E in chiaro cosa vediamo? Devo dire che stasera in prima serata in chiaro si comincia bene. Su Iris alle 21 c’è un capolavoro di film di guerra come “Quella sporca dozzina” di Robert Aldrich con Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Telly Savalas, Jim Brown, John Cassavetes, Ralph Meeker, Robert Ryan, un film che personalmente conosco quasi a memoria, e che hanno copiato tutti i registi, da Castellari a Tarantino, che hanno fatto war-movie con azioni criminali subito dopo. Nessuno, a parte Sam Peckinpah e Samuel Fuller, sapevano fare grandi film d’azione violenti come Aldrich.

quella sporca dozzina 4

Sembra che se avesse tolto la scena di quando i suoi eroi criminali buttano le bombe e uccidono i tedeschi come topi gli avrebbero dato l’Oscar. Non lo fece. “La guerra è l’inferno”, disse. Scritto da Nunnally Johnson e Lukas Heller, il compagno di Luciana Castellina, interpretato da molti veri veterani di guerra (Marvin - Savalas - Bronson – Borgnine – Walker – Ryan – Kennedy), lanciò Donald Sutherland, Telly Savalas in versione pelata, Jim Brown quando non era facile inserire un personaggio nero in un cast di bianchi, rilanciò John Cassavetes e fece di Lee Marvin e di Charles Bronson due superstar.

quella sporca dozzina 3

Lee Marvin beveva tutto il tempo, insultò addirittura la zia di Sean Connery e stava per essere preso a pugni da Connery, quando intervenne un produttore, Kenneth Tynan, che gli chiese di non dargli un pugno sul viso perché aveva i primi piani il giorno dopo. Il film fu un enorme successo. Marvin girò subito dopo “Il grande Uno Rosso” di Peckinpah. Grande film.

papa gambalunga 1

Su Tv2000 alle 21 avete un bel musical, “Papà Gambalunga” di Jean Negulesco con Fred Astaire, Leslie Caron, Terry Moore, Thelma Ritter, Fred Clark. La Fox voleva come protagonista Mitzi Gaynor, fu Fred Astaire a volere come partner l’adorabile Leslie Caron. Caron lasciò un sabato il set di “La scarpetta di vetro” e il lunedì dopo inizio il film. Fred Astaire, istruendola, le disse subito “Ragazza, cerca di fare quello che faccio io, perché io non farò quello che fai te”. Durante la lavorazione morì la moglie di Fred Astaire e la cosa lo turbò molto. Sembra che in certe scene abbia addirittura gli occhi rossi.

obiettivo brass 5

Su Warner tv alle 21 avete il thriller che ho visto allora e non me lo ricordo proprio, “Obiettivo Brass” di John Hough con John Cassavetes, Sophia Loren, George Kennedy, Max Von Sydow, Robert Vaughn, Patrick McGoohan. L’idea è quella di un colpo grosso al treno che porta l’oro tedesco a Francoforte. Filmetto, con Cassavetes parecchio imbarazzato. Meglio rivedersi su Rai Scuola alle 21 un classico di Francesco Rosi come “Il caso Mattei”con Gian Maria Volonté, Luigi Squarzina, Peter Baldin, Franco Graziosi. Uno dei migliori film di Rosi.

uma thurman kill bill 2

Su Canale 20 alle 21, 05 arriva “Kill Bill. Vol. 2” di Quentin Tarantino con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Sonny Chiba, Vivica A. Fox. Voglio vedere chi non lo ha visto… Su Rai Movie alle 21, 10 avete “Il momento di uccidere” di Joel Schumacher con Sandra Bullock, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Donald Sutherland, Kevin Spacey, Oliver Platt, tratto da John Grisham. Matthew McConaughey difende nel profondo sud un padre, Samuel L. Jackson, che ha ucciso gli assassini bianchi che hanno stuprato e ucciso sua figlia di dieci anni. Un film che nessuno sembra amare.

batman forever

Su Canale 27 alle 21, 10 forse il peggior Batman della serie, “Batman Forever” di Joel Schumacher con Val Kilmer, Chris O'Donnell, Nicole Kidman, Jim Carrey, Tommy Lee Jones. Però Jim Carrey come Enigmista era fantastico e il Two-Face di Tommy Lee Jones è da vedere. Su Rai 4 alle 21, 20 avete l’Alien russo, “Sputnik” di Egor Abramenko con Oksana Akinshina, Fedor Bondarchuk, Pyotr Fyodorov, Anton Vasilev. Ottime critiche. Da vedere!

botte di natale 1

Non dovrebbe essere male il film francese, una sorta di thriller fantascientifico, di Rai Tre alle 21, 20, “Wolf Call – Minaccia in alto mare” scritto e diretto da Antonin Baudry con François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, Paula Beer. Filmone. Su Rai Uno alle 21, 25 arriva la seconda commedia della serie prodotto dalla Pepito Film, “Se mi lasci ti sposo” di Matteo Oleotto con Sara Lazzaro, Alessio Vassallo, Paolo Calabresi, Paolo Bernardini, Marina Massironi e Bebo Storti. Prima assoluta. Ma su Canale Nove alle 21, 35 avete il divertente Bud&Terence movie “Botte di Natale” diretto dallo stesso Terence Hill. Sì, sono vecchi, alla fine dei loro film di coppia. Ma sono sempre loro.

vampires 3

In seconda serata vedo che passano “Olé” di Carlo Vanzina con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada, Cine 34 alle 22, 50, il bellissimo “Vampires” di John Carpenter con James Woods cacciatore di vampiri, Daniel Baldwin, Sheryl Lee, Thomas Ian Griffith, Rai 4 alle 23, 10. Un film che adoro, ma non ha il giusto culto che meriterebbe.

IL LAUREATO

Su Rete 4 alle 0, 50 torna “Il laureato” di Mike Nichols con Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross, William Daniels e all’una su Cine 34 arriva un altro classico, “Paulo Roberto Cotechino, centravanti di sfondamento” di Nando Cicero con Alvaro Vitali, Carmen Russo, Mario Carotenuto, Franca Valeri. Sarà una dura scelta. Alle 2, 10 su Iris mi rivedrei “Fandango” di Kevin Reynolds con Kevin Costner, Judd Nelson, Sam Robards, Chuck Bush, Suzy Amis, che allora piacque a tutti e oggi nessuno ricorda più.

marcello mastroianni il bigamo

Da rivedere anche “Il bigamo” di Luciano Emmer con Marcello Mastroianni, sposato con la bella Giovanna Ralli, che viene portato in tribunale da Franca Valeri, che aveva sposato in tempo di guerra, se non sbaglio. Lui nega, lo difende un grande Vittorio De Sica. Ci sono anche Salvo Randone e Memmo Carotenuto. Bel film, ma Mastroianni non era giusto per il ruolo.

Complotto di famiglia.

Chiudo con un mezzo porno del 1974, “I piaceri della contessa Gamiani” di Rinaldo Bassi con Denyse Roland, Alain Noury, Paul Guers, Jean Valmont, Olivier Hussenot, Stefania Careddu, Rete 4 alle 3, 20, e con l’ultimo film di Alfred Hitchcock, “Complotto di famiglia” con Barbara Harris, Bruce Dern, Karen Black, William Devane, Iris alle 3, 45.

