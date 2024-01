IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO COSA VEDIAMO?IO MI RIVEDREI VOLENTIERI “CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT?”. ALTERNATIVE? LA COMMEDIA NAPOLETANISSIMA “UNA FESTA ESAGERATA" O L’OTTIMO REMAKE DI “QUEL TRENO PER YUMA” - IN SECONDA SERATA AVETE “THE PRESTIGE”, MA OCCHIO AL BELLISSIMO “THE AMUSEMENT PARK” SUL TRATTAMENTO DELLA VECCHIAIA IN AMERICA RECENTEMENTE RESTAURATO DOPO 46 ANNI DI OBLIO. CHIUDO CON IL FOLLE, SCATENATO “LE AVVENTURE DEL BARONE DI MUNCHAUSEN”, CON UMA THURMAN BELLISSIMA E SENZA VELI NEL RUOLO DI VENERE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

chi ha incastrato roger rabbit? 4

E in chiaro cosa vediamo? Beh. Su Rai Movie alle 21, 10 mi rivedrei volentieri “Chi ha incastrato Roger Rabbit?” diretto da Robert Zemeckis per le parti live, e da Richard Williams, genio del cartoon inglese, per le parti animate, con Bob Hoskins, Joanna Cassidy, Christopher Lloyd, Stubby Kaye, Alan Tilvern. Ma tutta la scena se la pappano la straripante Jessica Rabbit, “Non sono cattiva. E’ che mi disegnano così”, doppiata da Kathleen Turner quando recita e da Amy Irving quando canta (ve lo ricordavate?) e il povero marito, Roger Rabbit, doppiato da Charles Fleischer.

chi ha incastrato roger rabbit? 2

Non c’è mai stato nulla di più riuscito, anche se allora sembrò che fosse solo l’inizio di una lunga storia d’amore tra il cinema live e i vecchi classici dell’animazione. Era la prima volta che si vedevano assieme le star della Warner e quelle della Disney. Il figlio di Bob Hoskins non parlò col padre per due settimane, offeso dal fatto che il padre avesse fatto un film coi suoi eroi e non lo avesse invitato in studio per conoscerli. I primi test con ragazzi di 18-19 anni andarono malissimo, ma Zemeckis non volle cambiare una virgola. E fece bene.

chi ha incastrato roger rabbit? 3

La grande scena al piano dove si sfidano Donald Duck e Daffy Duck venne animata da Richard Williams e da Chuck Jones. Baby Herman è stato interamente animato da Williams. Per l’occasione vengono richiamati in servizio perfino mel Blanc, doppiatore di tutti o quasi i personaggi Warner e Mae Questel per doppiare Betty Boop. Alternative?

noah schnapp abe

Il curioso “Abe” di Fernando Grostein Andrade con Noah Schnapp, Seu Jorge, Dagmara Dominczyk, Mark Margolis, Alexander Hodge, Tv2000 alle 20, 55, storia di un ragazzo americano di origini israeliane e palestinesi che si fa chiamare Avram, Ibrahim, ma soprattutto Abe.

una festa esagerata 3

Su Cine 34 alle 21 la commedia napoletanissima di Vincenzo Salemme “Una festa esagerata” dove il regista-attore si circonda di fedelissimi come Tosca D’Aquino, scintillante e giustamente sguaiata col tono della napoletana arricchita, “I peperoni non devono essere molli, ma duri e croccanti”, o Nando Paone arcigno e claudicante, e delle new entries di gran classe come una isterica Iaia Forte come vicina che non sopporta i rumori, e un Massimiliano Gallo nel ruolo di Lello, portiere in seconda, quindi “secondino”, che sogna il portierato grazie a un voto “uanime”, cioè unanime, di solida tradizione peppinesca.

UNA FESTA ESAGERATA

Salemme riesce a far funzionare al meglio il grande cast ruotandolo tutto intorno ai battibecchi tra la coppia di protagonisti, cioè la Teresa di Tosca D’aquino e il suo Gennaro, prima nello scontro tra la megalomania della moglie rispetto al profilo basso del marito che cerca inutilmente di evitare la festa esagerata, poi di fronte all’improvvisa dipartita del vecchio e arcigno vicino, Don Giovanni, cioè Paone, che annullerebbe ogni possibile idea di festa con 140 invitati, assessore compreso, botti e la musica dal vivo di James Senese.

russell crowe quel treno per yuma

Su Iris alle 21 avete l’ottima versione di James Mangold di “Quel treno per Yuma”, western superclassico qui con Christian Bale sceriffo alle prese con il bandito Russell Crowe che deve mettere, appunto, sul treno per Yuma. Ma non sarà facile, perché gli uomini di Crowe sono armati fino ai denti. Alcuni critici lo trovarono perfino superiore al primo, originale Quel treno per Yuma, diretto da Delmer Daves nel 1957 con Glenn Ford e Van Heflin in bianco e nero.

quel treno per yuma 2

Era piaciuto perfino al grande vecchio del noir Elmore Leonard, che proprio con il racconto di “3:10 to Yuma”, pubblicato nel 1953 sul Dime Western Magazine, si vide aprire le porte del cinema e del successo. Glielo comprò addirittura Robert Aldrich, il regista di “Vera Cruz”, che ne aveva capito immediatamente il valore e che aveva sognato di metterlo in scena, anche se finì per rivendere il soggetto alla Columbia. Forse ad Aldrich, che non amava la versione troppo buonista di Delmer Daves, sarebbe piaciuta di più questa di Mangold, più truce e forte nelle scene d'azione, ma anche più politica.

quel treno per yuma

In questo Yuma vediamo sceriffi che si vendono, cinesi sfruttati dal capitalismo yankee, e "buoni" che sono spesso più cattivi dei "cattivi", al punto che il pistolero Russell Crowe si ritrova torturato a un palo dagli sceriffi come se fosse un prigioniero di Abu Ghraib. " È immorale" sbotta Christian Bale da sincero democratico. "Ogni uomo malvagio è giusto dentro il suo cuore" è la massima del Ben Wade di Russell Crowe, un cattivo acculturato, che alterna momenti di violenza efferata a riflessioni profonde.

attacco al potere

Su Tele San Marino alle 21 trovate “Le nozze di laura” di Pupi Avati con Marta Iagatti, Valentino Aguru, Nicola Rignanese, Alessandro Sperduti, Rita Abela. Purtroppo non so come sia. Canale 20 alle 21, 05 propone “Attacco al potere” di Edward Zwick con Bruce Willis, Denzel Washington, Annette Bening, Graeme Revell, con gli integraloisti islamici che attaccano Brooklyn già nel 1998. Magari è più allegra la commedia di Canale 27 alle 21, 10, “Un piano perfetto” diretto da Pascal Chaumeil con Diane Kruger, Dany Boon, Etienne Chicot, Alice Pol, Yoli Fuller, Bernadette Le Saché, dove l’idea è quella di una coppia costruita per divorziare formata da Diane Kruger e Dany Boom.

la preda perfetta

Perché lei sostiene che c’è una maledizione sulla sua famiglia e tutti i matrimoni finiscono in un rapido divorzio. Tanto vale sposare subito l’uomo sbagliato e poi sposare quello giusto. Ma chi ha detto che quello sbagliato è il primo marito? Droga e corruzione in quel di Siviglia li trovate nel thriller spagnolo “Adiós” di Paco Cabezas con Mario Casas, Natalia de Molina, Carlos Bardem, Ruth Díaz, Vicente Romero, Mona Martíne. Su Canale Nove alle 21, 25 trovate un film con Liam Neeson da vedere, “La preda perfetta” diretta dallo sceneggiatore Scott Frank con Liam Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrook, Astro, David Harbour, Adam David Thompson.

sex - Una commedia sentimentalmente scorretta

Passiamo alla seconda serata con la riproposta di “Il braccio violento della legge” di William Friedkin con Gene Hackman, Fernando Rey, Roy Scheider, Marcel Bozzuffi, Tony Lo Bianco, Rai Movie alle 22, 50. Su Cielo alle 23, 0 avete invece “Sex – Una commedia sentimentalmente scorretto”, commedia sexy spagnola diretta da Miguel Ángel Lamata con Norma Ruíz, Pilar Rubio, Salomé Jiménez, Miguel Ángel Muñoz, Fele Martinez. Non avrete sicuramente visto il curioso “Le spie della porta accanto” di Greg Mottola con la bellissima Gal Gadot, Isla Fisher, il bisteccone Jon Hamm, Zach Galifianakis, Maribeth Monroe, Ming Zhao, dove una tranquilla coppia di periferia entra in contatto col mondo delle spie.

the prestige1

Magari vi interessa di più il gran bel film di prestigiatori che si sfidano diretti da Christopher Nolan, “The Prestige” con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie. Occhio al bellissimo “The Amusement Park” diretto da George A. Romero con Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler, Pete Chovan, Marion Cook, horror realistico sul trattamento della vecchiaia in America recentemente restaurato dopo 46 anni di oblio. Sembra che sia bellissimo.

the amusement park 4

Rai Movie alle 0, 45 propone “Terrore dallo spazio profondo”, primo remake del celebre “L’invasione degli ultracorpi” di Don Siegel, qui diretto da Philip Kaufman con Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum, Leonard Nimoy, Veronica Cartwright e un cammeo di Kevin McCarthy che riprende il suo vecchio ruolo. “Ho cercato di creare un horror vecchio stile. Ho desiderato che il pubblico rispondesse in sala con risate e grida e colpi”, dirà del suo primo e unico horror Philip Kaufman che, a 42 anni, non era ancora il regista di serie A che abbiamo poi conosciuto. Non ha ancora diretto opere sofisticate di matrice letteraria come “Uomini veri” o “L’insostenibile leggerezza dell’essere” o “Henry & June”.

una pura formalita.

Su Cine 34 alle 2, 15 torna “Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi con Claudia Cardinale, Pietro Germi, Claudio Gora, Eleonora Rossi Drago, Franco Fabrizi, mentre su Iris alle 2, 20 propone “L’ultima tempesta”, che sarebbe poi “Prospero’s Book”, bella versione shakespeariana diretta da Peter Greenaway con uno spettacolare John Gielgud, Michael Clark, Erland Josephson, Michel Blanc, Isabelle Pasco, Tom Bell. Su cine 34 alle 4, 05 passa invece quello che è considerato uno dei migliori film diretti da Giuseppe Tornatore, “Una pura formalità” con Gérard Depardieu, Roman Polanski, Sergio Rubini e il messinese Tano Cimarosa.

le avventure del barone di munchausen 6

Rete 4 alle 4, 20 rispolvero il vecchio giallo francese “Il delitto dupré” di Christian-Jaque con Bourvil, Marina Vlady, Virna Lisi, Pierre Brasseur, Umberto Orsini e Iris alle 4, 25 il folle, scatenato “Le avventure del barone di Munchausen” diretto da Terry Gilliam a Roma con John Neville, Sarah Polley, Eric Idle, Oliver Reed, Jonathan Pryce e Uma Thurman bellissima e senza veli nel ruolo di Venere. Mai vista una Venere migliore.

