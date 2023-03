IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO IN PRIMA SERATA COSA VOGLIAMO VEDERE O RIVEDERE? SU IRIS ALLE 21 AVETE STALLONE IN “COBRA”, MA OCCHIO CHE SU MEDIASET ITALIA 2 ALLE 21, 15 ARRIVA “SPLIT". GRAZIE A QUESTO FILM SHYAMALAN È TORNATO IL GRANDE REGISTA DI CHE ERA AI TEMPI DI “IL SESTO SENSO” E “SIGNS” - IN SECONDA SERATA TROVATE L’EROTICO STRACULT “UNA DONNA DI NOTTE” CON LA STUPENDA LORRAINE DE SELLE NUDISSIMA PROTAGONISTA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

In chiaro in prima serata cosa vogliamo vedere o rivedere? “I Goonies” di Richard Donner con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Anne Ramsey, forse il film che ha più influenzato l’action movie e il fantasy giovanile di questi ultimi vent’anni… Passa su Canale 27 alle 21, 10. Troppo visto, magari.

zathura – un’avventura spaziale

Più raro “Zathura – Un’avventura spaziale” di Jon Favreau con Tim Robbins, Dax Shepard, Jonah Bobo, che perse quattro denti durante la lavorazione, Kristen Stewart, Josh Hutcherson, Rai Movie alle 21, 10, fantasy ispirato dal libro di Chris Van Allsburg, dove da un gioco apparentemente innocuo si passa in un’altra dimensione. In realtà il film nasceva come sequel di “Jumanji”, poi diventa un film a sé. Occhio agli Zorgons ideato da Stan Winston e dal suo studio.

la vita segreta delle api 2

Vedo che passa “La vita segreta delle api”, mélo del profondo sud tratto dal best seller di Sue Monk Kidd e diretto dall’agguerrita (di solito) Gina Prince-Bythewood di “The Woman King” con Dakota Fanning, Paul Bettany, Hilarie Burton, Jennifer Hudson, Queen Latifah, Tv2000 alle 20, 55. Su Iris alle 21 avete il vecchio Stallone che si taglia la pizza col coltellaccio e fa secchi i cattivi in “Cobra” di George P. Cosmatos con la fidanzata del tempo Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson, Brian Thompson.

sylvester stallone cobra

Ricorderete la frase più celebre di Stallone-Cobra, “Tu sei il male, io la cura” prima di accoppare i cattivi. Sembra che esista una copia per i fans con 40 minuti in più di scene X-rated con cattivi fatti a pezzi. Stallone, ingombrante protagonista e sceneggiatore, si lamentò col direttore della fotografia Ric Waite perché stavano perdendo troppo tempo. Certo, gli rispose quello," ma se togli le mani dal culo di Brigitte Nielsen e smetti di mettersi in mostra con le sue guardie del corpo, forse non ci sarebbero problemi di tempo".

the punisher 2

Su Canale 20 alle 21, 05 arriva anche “Ninja Assassin” diretto da James McTeigue, prodotto dai/dalle Wachowski con Jeong Ji-hoon, Naomie Harris, Randall Duk Kim, Rain, Sung Kang, Rick Yune, Sho Kosugi, Ben Miles, che ha modestissime critiche, ma un gran cast. Altro film non proprio riuscito era “The Punisher” di Jonathan Hensleigh con Thomas Jane, John Travolta, Will Patton, Roy Scheider, Laura Harring, Rebecca Romijn, Cielo alle 21, 15. I

split

l regista però si vide ridurre della metà il budget, da 64 milioni a 30 poco prima delle riprese. Sorprese la Marvel vendendo due milioni di copie in DVD nel 2004 in 5 giorni. Occhio che su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 arriva “Split”, favoloso thriller di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson, Brad William Henke. Grazie a questo film Shyamalan è tornato il grande regista di che era ai tempi di “Il sesto senso” e “Signs”.

split 2

Qui il giovane Kevin, un fantastico James McAvoy, che si nasconde dentro ben 23 diverse personalità, dallo stilista gay Barry S. al nerd Dennis che vuole tutto pulito, dalla pazza cattolica Patricia, al ragazzino di 9 anni, Hedwig, rapisce e chiude in uno scantinato tre ragazze, le provocanti Marcia e Claire, Jessica Sula e Haley Lu Richardson, e la problematica ma più concentrata Casey, Anya Taylor-Joy, già protagonista di “The Witch” e non ancora esplosa.

split 3

Non si capisce bene cosa ne voglia fare di loro, anche perché alterna le sue personalità di fronte alle ragazze e non si capisce quale sia la personalità davvero dominante. Al tempo stesso, con la personalità di Barry, va regolarmente dalla sua psichiatra, la dottoressa Fletcher, la formidabile Betty Buckley, già vista in Carrie di Brian De Palma e in Frantic di Roman Polanski.

SPLIT

Split è una specie di miracolo di thriller che poggia tutto sulle capacità attoriali di James McAvoy, capace davvero di interpretare 23 diverse personalità e di giocare fra di loro nascondendoci quella reale, e sulla messa in scena di Shyamalian sempre alla ricerca di una soluzione visiva e narrativa per spingere il suo gioco di specchi fuori dalla banalità e dalla ripetizione.

Un figlio di nome Erasmus 3

Vi consiglio anche “Captain Phillips” di Paul Greengrass con Tom Hanks, Catherine Keener, e il somalo Barkhad Abdi, un non attore, che stupì tutti come capo dei pirati al puntoi che venne candidato all’Oscar, Rai Due alle 21, 20. Trovate qualcosa di più leggero con “Un figlio di nome Erasmus” di Alberto Ferrari con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, Carol Alt, Filipa Pinto, Canale 5 alle 21, 20.

the avengers 1

Su Italia 1 alle 21, 20 trovate il primo episodio del kolossal “The Avengers” di Joss Whedon con Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Jeremy Renner, Scarlett Johansson. Confesso che mi interessa di più il curioso “Crazy Night – Festa col morto”, commedia tutta al femminile diretta nel 2017 da Lucia Aniello con Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Zoë Kravitz, Warner tv alle 21, 30. Non credo sia un capolavoro…

una strana coppia di suoceri 1

In seconda serata posso consigliarvi su Rai Movie alle 22, 55 “L’alba del pianeta delle scimmie” di Rupert Wyatt con James Franco, Freida Pinto, Brian Cox, Tom Felton, Tyler Labine, Andy Serkis, primo reboot della nuova serie che riprende il romanzo di Pierre Boulle. Su Warner tv alle 23, 30 occhio alla commedia di gran classe, il divertentissimo “Una strana coppia di suoceri” diretto da Arthur Hiller, scritto da Andrew Bergman con Alan Arkin, Peter Falk, Richard Libertini, Nancy Dussault, Barbara Dana.

la coniglietta di casa 1

Sembra che Marlon Brando avesse detto a Alan Arkin che aveva visto il film 20 volte e che sapeva fare la sua imitazione perfettamente. Su 7Gold alle 23, 30 non deve essere male il poliziesco “Indagini sporche – Dark Blue” di Ron Shelton con Kurt Russell, Scott Speedman, Brendan Gleeson, Michael Michele. Su Tv8 a mezzanotte potete dare uno sguardo al mondo delle conigliette di Playboy con la buffa commedia “La coniglietta di casa” di Fred Wolf con Anna Faris, Emma Stone, Kat Dennings, Colin Hanks, Katharine McPhee, Beverly D'Angelo.

scream 1

Su Italia 1 alle 0, 10 passa il primo e autentico “Scream”, diretto da Wes Craven con David Arquette, Drew Barrymore, Neve Campbell, Courteney Cox, mentre su Canale 5 alle 0, 10 arriva “Fortunata”, diretto da Sergio Castellitto con una grande Jasmine Trinca in versione biondo alla Robertino D’Antonio, il parrucchiere delle star italiane, che fa lei stessa la parrucchiera assieme a Alessandro Borghi, che cerca di scappare dall’ex marito manesco Edoardo Pesce, ma non casca molto meglio con l’apparentemente più buono Stefano Accorsi. Adoro il film.

ellar coltrane da bambino a diciottenne

Su Iris all’1, 30 avete lo strepitoso “Boyhood” di Richard Linklater con Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke, Lorelei Linklater, Tamara Jolaine, più che un film una incredibile operazione. Linklater filma il piccolo protagonista, Ellar Coltrane, dai sei anni ai diciotto, con Patrica Arquette e Ethan Hawke come genitori e sua figlia Lorelei come sorellina. Viene fuori una sorta di film-realtà totalmente originale che racconta molto del mondo americano.

ternosecco 3

Su Rete 4 alle 2 avete invece “Ternosecco” di e con Giancarlo Giannini, Victoria Abril, Lino Troisi. Sub-wertmullerata poco vista. Meglio buttarsi sull’erotico stracult, Cine 34 alle 2, 50, “Una donna di notte” di Nello Rossati con la stupenda Lorraine De Selle, poi diventata produttrice, qui nudissima protagonista che si offre allo sguardo di uno scrittore di romanzi porno in cerca di ispirazione, Otello Belardi.

una donna di notte

Leggo tra gli agguerriti fan dell’attrice, che lei è un misto “di candore e di torbidezza”, una che ”salverebbe almeno parzialmente qualunque scemenza”, che offre qui “la performance più memorabile della sua carriera”, piena di nudi full frontal, e trascina il tutto in una sorta di “Nymphomaniac 1 e 2” (insomma…). Ma con lei trovate anche Ajita Wilson, celebre trans nero del cinema italiano, Daniele Vargas doppiato in napoletano, Sandro Ghiani come soldatino veneto che viene stuprato dalla protagonista nel cesso del cinema a luci rosse. Chissà se è la versione uncut.

aquadro 2

Mi disse Nicola Di Gioia, che nel film ha il ruolo di un violentatore, che qualche scena è proprio hard. Ma chissà che versione verrà data stanotte. Su Rai Movie alle 2, 55 trovate anche “Aquadro”, misterioso film di Stefano Lodovichi, il regista della serie “Christian”, con Maria Vittoria Barrella, Lorenzo Colombi, Ilaria Giachi, Gaia Igini, Max Meraner. E’ una storia di ragazzetti di Bolzano e di sesso on line che rovina più di un’amicizia.

carnalita morbosa 9

Su Iris alle 4, 15 trovate quello che fu il primo lungometraggio animato italiano del dopoguerra (assieme a “I fratelli Dinamite”, cioè “La rosa di Bagdad” di Anton Gino Domeneghini. Magari vi interessa di più il porno “Carnalità morbosa” di Mario Siciliano con le tre storiche stelle dell’hard, Marina Frajese, Sonia Bennett e Nadine Roussial, in una sorta di impresentabile commedia pecoreccia con Enzo Andronico in versione soft, Cine 34 alle 4, 40.

anselmo ha fretta

Chiudo col vecchio “Anselmo ha fretta” noto anche come “La sposa non può attendere” diretto nel 1950 da Gianni Franciolini, prodotto da Baccio Bandini per la Lux di Ponti-De Laurentiis , scritto da Piero Tellini e Antonio Pietrangeli su un soggetto di Cesare Zavattini con Gino Cervi, una giovanissima Gina Lollobrigida, Odile Versois, Giacomo Furia, Ave Ninchi, Nando Bruno. Per Pietro Bianchi, decano della critica italiana, “è un racconto gentile, ma non riuscito. Assomiglia a certi panini composti da bottegai parsimoniosi: troppo pane e poco salame. Che importa poi se quel po’ di salame è molto buono?”.

