Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro stasera che vediamo? Incredibilmente avete una grande offerta. A cominciare da un classico come “La mummia” di Stephen Sommers con Brendan Fraser ancora bonazzo, Rachel Weisz prima di diventare intellettuale, John Hannah, Arnold Vosloo, Canale 20 alle 21, 05. O da “Halloween”, su Italia 2 alle 21,15 sequel/reboot di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton. O dal sofiosticato “La signora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro con Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Efrat Dor, Iddo Goldberg, Shira Haas, Iris alle 21, vera storia di Antonina Zabinski, direttrice dello zoo di Varsavia che trasforma in un luogo dove salvare ebrei, aiutare la resistenza contro i nazisti.

Per i fan del cinema sporcaccione su Cine 34 alle 21 c’è il film a episodi “Ricchi, ricchissimi praticamente in mutande” di Sergio Martino con Pippo Franco, Lino Banfi, Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Janet Agren, Daniele Formica. Come sa pure il più sprovveduto dei cinefili di casa nostra dei tre episodi il più celebre è quello di Pippo Franco, l’imbranato che va con la moglie e la famigliola al mare cantando sulla 128 Fiat “Tutti al mare a mostrà le chiappe chiare!”, e si ritrova in mezzo ai nudisti capitanati dal celebre signor Batacchio.

E, ovviamente, il nome non è un caso e rivela una sua certa particolarità anatomica. La moglie ci rimane di stucco non avendo mai visto una tale abbondanza di virilità, soprattutto se confrontata con quella del marito. L’episodio di Banfi è un po’ risaputo, mentre quello della Fenech si fa notare perché per la prima volta c’è un uomo, l’emiro di George Hilton, suo vecchio partner di thriller, che la rifiuta preferendole il marito Pozzetto. C’è anche l’harem di travestiti…

Piuttosto interessante, su Tv2000 alle 20, 55, soprattutto per la ricostruzione del circo dei primi del 900, “Mister Chocolat” diretto da Roschdy Zem con Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme, Olivier Gourmet, Frédéric Pierrot. La storia è vera. Un clown bianco, già piuttosto noto, Gerge Foutin detto “Footit”, sceglie come “Augusto”, cioè come clown comico, un ragazzo nero, Ramon Padilla, che verrà ribattezzato “Monsieur Chocolat”. E i due faranno una fortuna, anche se le cose non andranno poi così bene per il clown nero. Lo interpretano una star del cinema francese come Omar Sy e un vero circense, James Thierrée, nipote di Charles Chaplin e pronipote di Eugene O’Neil.

Di fatto è un discreto biopic, né peggio né meglio di tanti altri. Ne fanno qualcosa di più la presenza di questi due attori totalmente diversi e comunque forti. Omar Sy non è un clown, e si vede, ma si porta dietro la sua faccia da star del momento, mentre Thierrée si porta dietro il viso del nonno e il corpo da vero clown. Sulla scena è incredibile, anche se il suo personaggio non viene sviluppato come avremmo voluto. Nemmeno è chiaro se sia omosessuale, come tanti clown bianchi del circo, o no.

Con il personaggio di Chocolat è più facile. Anche perché è marchiato dal fatto di essere nero in una Francia razzista che lo accetta solo come il nero che prende i calci in culo. Inutilmente cercherà di evolvere artisticamente per proprio conto, interpretando, ad esempio, un Otello a teatro. Magari non ha abbastanza talento, i tempi non sono giusti, e lui ha una serie di vizi, le donne, il gioco, l’alcool, il laudano, la superficialità, che lo trascinano in un vortice di errori sempre più in basso.

Su Rai Movie alle 21, 10 le signore hanno la commedia “Book Club” di Bill Holderman con un cast tutto al femminile, Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Don Johnson. Canale 27 alle 21, 10 propone il francese “Un incontro per la vita”, diretto da Nicolas Vanier con François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand, Valérie Karsenti dove, nella Francia degli anni 30, un ragazzino orfano viene inviato nella casetta di campagna di un guardiacaccia e della moglie. Ma le sorprese non finiscono lì.

Cielo alle 21, 15 si butta sull’erotico/psicologico di Vicente Aranda “Lo sguardo dell’altro” con Laura Morante, Miguel Bosé, José Coronado, follia spagnola dove la nostra Laura Morante, mai così nuda, passa dalle orge all’amore per una videocamera che la penetra dappertutto. Un viaggio, insomma, nella sessualità, e letteralmente anche nel sesso della sua protagonista, con tanto di microvideo nella vagina, se non ricordo male. Aranda è un regista sempre interessante, ma certo questo era una follia che non fece granché bene alla Morante.

Ma il film che preferisco della serata è il divertentissimo “L’ora legale” di Salvo Ficarra, Valentino Picone con Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo, Canale 5 alle 21, 20. E’ una commedia politica, allora si disse, forse a torto, grillina, perché trattava tutti i partiti malamente. Volano grandi slogan politici, “Vota Patané senza chiederti il perché”, e grandi discorsi elettorali, “Questa è una giornata bellissima per la nostra martoriata Sicilia! Yes, weekend!”. Colti, preparati, per loro fortuna produttori di se stessi, qui Ficarra e Picone tentano addirittura la commedia politica alla Luigi Zampa, ambientato nella ridente cittadina di Pietrammare, che in realtà è Termine Imerese, scelta non a caso come simbolo del degrado della nostra politica e della corruzione.

Oltre a loro, si muovono ben 90 attori, e quasi ognuno ha una sua coloritura, un suo spessore. C’è il losco sindaco Patané, Toni Sperandeo, pronto a ricandidarsi forte dei piaceri che ha fatto e che è pronto a ripetere nel paese. C’è il parroco, Leo Gullotta, che ha pure costruito un bed&breakfast per le sue pecorelle alla faccia dell’Imu. I vigili, Antonio Catania e Sergio Friscia, che in anni e anni di attività, hanno solo tolto le multe piuttosto che farle. Proprio in questo tipico paese siciliano, anzi italiano, arriva, come da titolo, l’ora legale, nel senso proprio della legalità, visto che il sindaco uscente Patané si ritrova indagato e vince, a sorpresa di tutti, lo sfidante Natoli, interpretato da Vincenzo Amato, onesto, probo e pure imparentato con i due protagonisti.

Talmente onesto che, una volta eletto, non vedrà in faccia nessuno, soprattutto i parenti, e deciderà di riportare la legalità in un paese dove la legalità non l’ha mai voluta davvero nessuno. Così i vigili devono fare i vigili, i preti devono pagare l’Imu sulle proprietà non adibite a culto, le fabbriche fetenti devono attenersi alle regole ambientali, gli ambulanti devono mettersi in regola, le guardie forestali devono lavorare, come i dipendenti comunali e non oziare al bar, e gli stessi baristi, cioè Ficarra e Picone, pagare le licenze e il suolo pubblico.

Ora, dei due protagonisti, Salvo, Ficarra, non solo non ha mai seguito nessuna regola, ma ha fatto pure campagna per l’avversario Patané. Questo non significa però che non salga sul carro del vincitore (“Io non salgo sul carro dei vincitore, lo guido proprio”) e non cerchi di far valere il suo ruolo di cognato, attutendo la voglia di legalità del nuovo sindaco (“Usa legalità come intercalare, come noi usiamo minchia”).

Passiamo alla seconda serata con la commedia “Come ti divento bella” di Abby Kohn, Marc Silverstein con Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel, Emily Ratajkowski, Busy Philipps, Rai Movie alle 22, 55. Su Rai 4 alle 23, 10 abbiamo un ormai classico zombie movie come “Zombie contro zombie” di Shin'ichirô Ueda con Yuzuki Akiyama, Takuya Fujimura, Ayana Gôda, Takayuki Hamatsu, Manabu Hosoi, dove la troupe di un film sugli zombie viene attaccata da veri zombie e il regista non riesce a capirlo subito… Su Cielo alle 23, 15 un classico di Pedro Almodovar come “Matador” con Assumpta Serna, Nacho Martinez, Antonio Banderas, Carmen Maura, Eva Cobo, Julieta Serrano, commedia sanguinolenta su due serial killer che si incontrano, il torero Diego Montes che non può più uccidere tori e Maria, avvocatessa penalista, che uccide i suoi amanti. Non me lo ricordo per nulla.

Ricordo bene però “The Sixth Sense – Il sesto senso”, capolavoro di M. Night Shyamalan con Haley Joel Osment, Bruce Willis, Mischa Barton, Toni Collette, Olivia Williams, che una volta scoperto il meccanismo rimane per me invedibile. Perché solo se non ne sai nulla riesce davvero a gustarlo. Cine 34 alle 23, 35 ritorno sulla comemdia sexy con “Spaghetti a mezzanotte” di Sergio Martino con Lino Banfi, Barbara Bouchet, Teo Teocoli, Alida Chelli, Pippo Santonastaso. Molto divertente il film sulle false lettere dei letterati inglesi, “Copia originale” di Marielle Heller con l’americana Melissa McCarthy e l’inglesissimo Richard E. Grant, Dolly Wells, Jane Curtin, Anna Deavere Smith, Rai Movie alle 0, 50.

Cine 34 all’1, 25 trona sulla commedia sexy con “Ecco lingua d’argento”, di Mauro Ivaldi con sua moglie Carmen Villani, Nadia Cassini, Roberto Cenci, Gianfranco D'Angelo, Huberta Shaw. Rai Storia all’1, 35 propone invece il film a due voci e due episodi “La rabbia” diretto da Pier Paolo Pasolini e Giovanni Guareschi con le voci di Renato Guttuso, Giorgio Bassani, Carlo Romano. Iris alle 2, 15 passa al sequel, coltissimo, attenzione!, di Psycho con “Psycho II” di Richard Franklin con Anthony Perkins, Vera Miles, Meg Tilly, Robert Loggia, Dennis Franz. Rete 4 alle 2, 40 propone un eurospy prodotto dalla Romana Film di Fortunato Misiano e diretto da Umberto Lenzi, “A 008 operazione sterminio” con Alberto Lupo, Ingrid Schoeller, Dina De Santis, John Heston.

Divertente però, anche se spesso involontariamente, sia per le battute e le situazioni, assolutamente ingenue, sia per la recitazione poco zerozerosettistica di Alberto Lupo, allora popolarissimo in tv per i suoi sceneggiati (“La cittadella”), ma non credibile come agente segreto. “Mi piaceva l’idea di alternare il deserto col caldo asfissiante della Valle del Nilo con la neve dell’alta montagna, e quindi passammo dai 40 gradi all’ombra a venti gradi sotto zero del Cervino”, ricordava Lenzi. Il film non funzionò bene per il pubblico proprio a causa di Lupo, troppo televisivo per il cinema.

“Il film ebbe una vasta eco all’estero”, spiegava Lenzi, “ma in Italia fu penalizzato da un errore mio di casting. Io scelsi come protagonista un bravo attore italiano, che in quel momento aveva un grosso successo in televisione, Alberto Lupo, che però non venne accettato dal grosso pubblico come agente segreto americano. E questo penalizzò un po’ il film che, peraltro, non era male”. Cine 34 alle 3 propone un raro action movie di Giuseppe Vari, “Metti… che ti rompo il muso” con Frederick Stafford come ladro e playboy internazionale, Silvia Monti, oggi signora De Benedetti, il calvo forzuto Puccio Ceccarelli, il vero cinese Nguyen Duong Don, Irina Maleeva, Leonora Fani.

Iris alle 3, 25 propone un buon film d’epoca di Woody Allen, “Café Society” con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively, Steve Carell, Corey Stoll, Parker Posey. A quell’ora vale quanto il lontanissimo “La furia dei Kyber” di José Luis Merino con Peter Lee Lawrence, Alan Steel, Antonio Mayans, Luis Barboo, Rete 4 alle 4, 15. Chiudo con un capolavoro del polar come “I senza nome” di Jean-Pierre Melville con Alain Delon, Bourvil, Yves Montand, François Périer, Gian Maria Volonté, Iris alle 4, 55.

