IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? NIENTE DI MEGLIO CHE RIPASSARSI IL PRIMO E MIGLIORE “MISSION: IMPOSSIBLE”, DIRETTO DA UN GENIO COME BRIAN DE PALMA, IRIS ALLE 21 - SU CANALE 20 ALLE 21, 05 TROVATE IL BELLISSIMO, VE L’HO DETTO FIN TROPPO, “HELLBOY II” - PASSIAMO ALLA SECONDA SERATA CON LO STRACULTISSIMO “IL SILENZIO DEI PROSCIUTTI”, MENTRE LA7 ALLE 23,15 PROPONE IL SEMPRE CLAMOROSO “LA PATATA BOLLENTE”. STRACULTISSIMO. PRIMA GRANDE COMMEDIA SULL’OMOSESSUALITÀ VISTA DA SINISTRA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mission impossible

In chiaro stasera niente di meglio che ripassarsi il primo e migliore “Mission: Impossible”, diretto da un genio come Brian De Palma con Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno, Vanessa Redgrave, Iris alle 21. Tv2000 alle 20, 55 presenta un interessante “Una parola per un sogno” di Doug Atchison con Keke Palmer, Laurence Fishburne, Angela Bassett, Curtis Armstrong, J.R. Villarreal, storia di una ragazza afro-americana orfana di padre con fratello perduto e criminale che vince un concorso di spelling.

hellboy ii the golden army 3

Su Cine 34 alle 21, passa “Infelici e contenti”, commedia diretta da Neri Parenti, scritta dal vecchio e glorioso Rodolfo Sonego, sorta di “Quasi amici” on the road con un cieco furbo, Greggio, e un paraplegico, Pozzetto, che cercano di riscattarsi a Sanremo e di vendicarsi sulle donne cattive, Yvonne Sciò, Marina Suma come moglie traditrice e Francesca D’Aloja. C’è anche un ottimo Angelo Bernabucci. Bellissimo, ve l’ho detto fin troppo, “Hellboy II” di Guillermo Del Toro con Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Goss, James Dodd, John Hurt, John Alexander, Canale 20 alle 21, 05.

blue crush

“Blue Crush” di John Stockwell con Kate Bosworth, Matthew Davis, Michelle Rodriguez, Sanoe Lake, Mika Boorem, La5 alle 21, 10, è un trascurabile film di surfer. Se vi piace subito dopo passa anche il sequel, “Blue Crush 2” diretto da Mike Elliott con Sasha Jackson, Elizabeth Mathis. Mi sembra più interessante il futuribile “Banlieu 13” diretto dallo specialista di azione Pierre Morel con Cyril Raffaelli, David Belle, Tony D'Amario, Bibi Naceri, Dany Verissimo, ambientato in una banlieu violenta del 2010 girata sei anni prima.

JASON STATHAM CHAOS

SuMediaset Italia 2 alle 21, 15 arriva l’horror acqua e sapone “Within – Presenze” di Phil Claydon con Michael Vartan, Erin Moriarty, Nadine Velazquez, Ronnie Gene Blevins, JoBeth Williams, col vedovo che si risposa e porta la nuova famigliola nella casa infestata. Che fantasia… Mi sembra più divertente l’action “Chaos” diretto da Tony Giglio con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, con due campioni del genere che si affrontano, una famiglia presa in ostaggio, la polizia pronta a dare una caccia spietata ai rapitori.

flightplan – mistero in volo

Non era male, ma neanche benissimo, “Flightplan. Mistero in volo” di Robert Schwentke con Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Erika Christensen, Marlene Lawston, Rete 4 alle 21, 25, dove la protagonista, Jodie Foster, torna da Berlino in America con la figlioletta quando, all’improvvisa, si ritrova sola e nessuno dei presenti crede che fosse con lei la figlioletta. Poi le cose prendono un’altra piega, ma finché rimane il mistero più fitto la storia funziona.

Schegge di paura

In “Dark Tide”, thrillerone marino diretto da John Stockwell con Halle Berry, Olivier Martinez, Ralph Brown, Luke Tyler, Mark Elderkin, Thoko Ntshinga, la Berry è una studiosa di squali che non riesce più a immergersi dopo la morte del suo maestro. Ma poi dovrò farlo. Tanto lo so che non resisterete di fronte all’ennesima visione del legal thriller “Schegge di paura” diretto da Gregory Hoblit con Richard Gere nei panni di un ricco avvocato di successo che difende un indifendibile e sconquassato Edward Norton dall’accusa di omicidio, La7 alle 21, 30. Ci sono anche Laura Linney e Frances McDormand.

il silenzio dei prosciutti 3

Passiamo alla seconda serata con lo stracultissimo “Il silenzio dei prosciutti” diretto e interpretato da Ezio Greggio con Dom DeLuise, Billy Zane, Shelley Winters, Joanna Pacula, Charlene Tilton e apparizioni di John Landis, John Carpenter, Joe Dante, Matteo Molinari, Mel Brooks, Cine 34 alle 22, 55. Non piace quasi a nessuno, ma dobbiamo riconoscere lo straordinario coraggio di Greggio nel mettere in piedi queste folli parodie. Cielo alle 23, 15 si butta sull’erotico (soft!) con “Love You” diretto da John Derek e interpretato da una vagonata di star del porno, Annette Haven, Wade Nichols, Leslie Bovee, Blair Harris.

MASSIMO RANIERI LA PATATA BOLLENTE

La7 alle 23, 15 propone il sempre clamoroso “La patata bollente” di Steno dove l’operaio comunista Renato Pozzetto si trova a dover scegliere tra la fidanzata tradizionale, Edwige Fenech, e il nuovo amico dichiaratamente gay, Massimo Ranieri. Stracultissimo. Pozzetto è strepitoso nel rifiutare le offerte vistose di Edwige. Prima grande commedia sull’omosessualità vista da sinistra. Non è un capolavoro ma si vede volentieri “L’ultimo samurai” di Edward Zwick con Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Chad Lindberg, Billy Connolly, dove Tom Cruise è un istruttore militare americano che addestra le truppe moderne dell’imperatore, Iris alle 23, 20.

47 metri 2

“47 metri” di Johannes Roberts con Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Yani Gellman, Chris J. Johnson, Tv8 alle 23, 30, è un thrillerone marino dove due sorelle, precipitate nel fondo del mare dentro una gabbia protettiva, hanno solo un’ora di tempo e di aria a disposizione per risalire in superficie. Su 7Gold alle 23, 30 passa l’avventuroso “Alaska, sfida fra i ghiacci” di Bob Spiers con Skeet Ulrich, Natasha Henstridge, Leslie Nielsen, Rik Mayall. Su La7D alle 0, 05 avete la commedia scritta da Steve Martin “Uno strano scherzo del destino” diretta da Gillies MacKinnon con Steve Martin, Gabriel Byrne, Laura Linney, Alana Austin, Catherine O'Hara, dove il protagonista riceve misteriosamente una bambina che i genitori non volevano, la cresce con amore e dopo dieci anni si fa il vivo il presunto padre che la rivuole.

e mezzanotte... butta giu il cadavere.

Cine 34 alle 0, 45 presenta la commedia dark grottesca “E’ mezzanotte… butta giù il cadavere” diretto da Guido Zurli con Luisa Rivelli, Lucia Modugno, Bruno Piergentili, Gordon Mitchell, Gia Sandri, Cesare Gelli. Zurli ricordava che il film venne accolto malissimo. E’ ben più moderno “Furia cubana” di James Griffiths con Nick Frost, Rashida Jones, Chris O'Dowd, Olivia Colman, Ian McShane, Rory Kinnear, TV8 all’1, 15. “Confidenze a uno sconosicuto” è un giallo sofisticato ambientato a San Pioetroburgo nel 1907 diretto da Georges Bardawil con Sandrine Bonnaire e William Hurt all’inizio del loro rapporto, Jerzy Radziwilowicz, Denis Siniavski.

perdutamente tuo... mi firmo macaluso carmelo fu giuseppe

Su Cine 34 alle 2, 25 passa la commedia grottesca di Vittorio Sindoni “Perdutamente tuo, mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe” con Stefano Satta Flores, Macha Méril, Luciano Salce, Umberto Orsini. Un operaio, Stefano Satta Flores, dopo anni e anni di lavoro in Germania, torna al paese in Sicilia con un malloppo di 100 milioni e una Mercedes. Diventa così un nuovo ricco. Al punto che una nobile famiglia del posto invierà a conquistarlo la figlia Gessica, Cinzia Monreale, con l’idea di incastrarlo.

perdutamente tuo... mi firmo macaluso carmelo fu giuseppe

Cinzia Monreale ha allora solo 19 anni, ha appena girato con Sindoni “Son tornate a fiorire le rose” e fatto un ruolo a teatro dove ha un nudo integrale, “La bestialità borghese” di Fernando Balestra. “Sono sicuro”, dice Sindoni in un articolo de “Il Giornale dello Spettacolo”, che la Monreale è una scoperta con i fiocchi. Un tipo che in breve tempo può sostituire Laura Antonelli nei gusti del pubblico. Ha tutte le qualità istintive della grande diva dello schermo”. Grande nudo di Marisa Laurito definita nel film come una che "ha due cosce da peccato mortale".

tutto puo accadere a broadway

Su Rai Movie alle 2, 30 occhio alla screwball comedy “Tutto può accadere a Broadway” diretta da Peter Bogdanovich, prodotto da padrini come Wes Anderson e Noah Baumbach con un cast di nomi eccellenti come Owen Wilson, Jennifer Aniston, la bellissima Imogen Poots, il Will Forte di Nebraska, Rhys Ifans e forte di camei di amici del regista come (senti, senti) Quentin Tarantino, Michael Shannon, Tatum O'Neal, Cybill Shepherd, Colleen Camp. C'è pure il geniale ritorno di Austin Pendleton, star di Ma papà ti manda sola?, altra celebre screwball comedy di Bogdanovich, ma anche di altre commedie anni 70.

tutto puo' accadere a broadway

Leggenda vuole che Bogdanovich e Owen Wilson, mentre si stavano sparando in tv puntate e puntate di Breaking Bad a Los Angeles, abbiano ripensato a questo vecchio progetto del regista, pensato per la sua stellina e amante Dorothy Stratten e John Ritter ai tempi di “E tutti risero” e bruciato dopo la tragica morte dell'attrice, uccisa dal fidanzato geloso e fuori di testa. Il film nasce quindi dall'amore degli amici più cari di Bogdanovich, a cominciare da Wes Anderson e da Quentin Tarantino, che spesso lo ospita nella sua villa di Los Angeles eadora il suo cinema. E' vero che è un “vecchio” film, con impostazione classica da screwball comedy alla Howard Hawks, che la storia l'abbiamo sentita mille volte, anche nelle nostre commedie sexy alla Mariano Laurenti, ma le battute e i personaggi sono spesso favolose e il ritmo ancora indiavolato.

in principio erano le mutande 1

Su rete 4 alle 3, 45 passa “In principio erano le mutande”, opera prima di Anna Negri, tratta dal romanzo di Rossana Campo con Teresa Saponangelo, Stefania Rocca, Bebo Storti, Monica Scattini, commedia piena di grazia ambientata a Genova dove una giovane Saponangelo si innamora di Bebo Storti eroico pompiere. Da vedere pure, Iris alle 3, 50, il thrillerone tratto dal romanzo di Stephen King “Fenomeni paranormali incontrollabili” di Mark L. Lester con Drew Barrymore, George C. Scott, David Keith, Martin Sheen, Freddie Jones, Art Carney, Louise Fletcher.

fenomeni paranormali incontrollabili

Il film doveva essere diretto da John Carpenter e scritto da Bill Lancaster, subito dopo “La cosa”, ma visto che andò male al botteghino Dino De Laurentiis, che aveva pagato un milione di dollari il romanzo di Stephen King, preferì cambiare regista e sceneggiatore e chiamò Mark L. Lester e Stanley Mann. Lester non si spiega perché King odiasse il film, visto che aveva letto e approvato tutto, aveva dato idea e, a differenza di “Shining”, il suo testo era rimasto intatto nella trasposizione cinematografica.

drew barrymore fenomeni paranormali incontrollabili

Grande musica dei Tangerine Dreams e grande lavoro della troupe tecnica italiana, il direttore della fotografia Giuseppe Ruzzolini, lo scenografo Giorgio Postiglione, che De Laurentiis fece chiamare appositamente da Roma, mentre gli uomini dei complessi effetti pirotecnici sono americani.

stanlio e ollio noi siamo le colonne 2

Chiudo col capolavoro di Laurel e Hardy “Noi siamo le colonne” di Alfred J. Goulding con Stan Laurel, Oliver Hardy, Wilfred Lucas, Forbes Murray, Frank Baker, Rai Movie alle 3, 55, dove i due si perderanno nel labirinto di Oxford, ma Stanlio ritornerà in dietro, col cartello in mano, per indicare l’uscita all’amico.

mission impossible in principio erano le mutande 2 il silenzio dei prosciutti 2 stanlio e ollio noi siamo le colonne stanlio e ollio noi siamo le colonne banlieu 13. banlieu 13 tom cruise jean reno mission impossible annette haven in love you 6 love you in principio erano le mutande 3 confidenze a uno sconosicuto il silenzio dei prosciutti 1 confidenze a uno sconosicuto blue crush 2 furia cubana furia cubana e mezzanotte... butta giu il cadavere jennifer aniston tutto puo accadere a broadway perdutamente tuo... mi firmo macaluso carmelo fu giuseppe tutto puo' accadere a broadway infelici e contenti tutto puo' accadere a broadway 1 tutto puo' accadere a broadway 1 tutto puo' accadere a broadway 2 e mezzanotte... butta giu il cadavere una parola per un sogno dark tide dark tide 3 uno strano scherzo del destino INFELICI E CONTENTI 1 l ultimo samurai 1 l ultimo samurai 2 l ultimo samurai 3 47 metri 1 47 metri 3 within – presenze la patata bollente la patata bollente la patata bollente renato pozzetto massimo ranieri la patata bollente la patata bollente la patata bollente JASON STATHAM CHAOS within – presenze INFELICI E CONTENTI una parola per un sogno infelici e contenti 1 infelici e contenti 3 infelici e contenti 5 infelici e contenti 9 hellboy ii the golden army 2 blue crush hellboy ii the golden army 1 hellboy ii the golden army 4 hellboy 2 emmanuelle beart tom cruise mission impossible