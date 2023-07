IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? PREFERITE “LA BANDA DEL TRUCIDO” SECONDO FILM DEL MONNEZZA-TOMAS MILIAN, CINE 34 ALLE 21, O IL MITICO “I TRE DELL’OPERAZIONE DRAGO” L’ULTIMO FILM COMPLETATO DA BRUCE LEE PRIMA DI MORIRE, IRIS ALLE 21? - CINE 34 ALLE 2,35 CI RIPORTA AI TEMPI CHE SI POTEVANO INVENTARE TITOLI ASSURDI COME “SIAMO TUTTI POMICIONI” (LO SAPPIAMO COSA SONO I POMICIONI?) VA ASSOLUTAMENTE VISTO… - VIDEO

tomas milian la banda del trucido 66

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro stasera che vediamo? Bella scelta per la domenica sera. Preferite “La banda del trucido” secondo film del Monnezza-Tomas Milian, che passa dalla regia di Umberto Lenzi a quella di Stelvio Massi. E ha bisogno di un doppio eroe buono, cioè Luc Merenda, Cine 34 alle 21 o il mitico “I tre dell’Operazione Drago” il primo film di kung fu prodotto dagli americani, diretto Robert Clouse, prodotto da Raymond Chow e Fred Weintraub con Bruce Lee, John Saxon, Shih Kien, Jim Kelly, Ahna Capri, Robert Wall. Un film che costò 850 mila dollari e incassò 90 milioni di dollari,Iris alle 21?

tomas milian la banda del trucido 4

Ne “La banda del trucido” Tomas-Monnezza ha una moglie ciccione chiamata Moby Dick, scritturata per scorreggiare (è così…) un film comico intitolato Torna a casa Spermula, e si propone come capo della F.I.G.A., cioè Federazione Italiana Gratta Antiviolenza, ladri che hanno una morale e non usano le armi. Fra Merenda e Tomas non è che ci fosse un gran rapporto. A Massi diceva “A Ste’ nun lo fa venì… oggi giri tutto a me, domani tutto a lui…”. Grande cast dei vecchi tempi, Franco Citti, Massimo Vanni, Salvatore Billa, Mimmo Poli, Nello Pazzafini, Mario Brega, oltre a Elio Zamuto, Corrado Solari e Katia Christine.

la banda del trucido 3

“I tre dell’Operazione Drago”, invece, è giustamente famoso anche perché è l’ultimo film completato da Bruce Lee, che morì tre settimane prime dell’uscita. Clouse venne scelto dallo stesso Bruce Lee che aveva apprezzato le sue coreografie di scene di botte in “Darker Than Amber” con Rod Taylor e William Smith, anche se, secondo Fred Weintraub, era l’unico regista americano che avesse accettato di dirigerlo.

bruce lee i tre dell’operazione drago

Su Canale 20 alle 21, 05 passa “Whiteout – Incubo bianco” di Dominic Sena con Kate Beckinsale, Gabriel Macht, Alex O'Loughlin, Columbus Short, Tom Skerritt, giallo ambientato nell’Antartide proprio un attimo prima che una spedizione da due anni lì stava per tornare a casa. Rai Movie alle 21, 10 passa invece la favola romantica natalizia (con questo caldo?) “Pattini d’argento” diretto da Michael Lockshin con Fedor Fedotov, Sonia Priss, Yuriy Borisov, Kirill Zaytsev, Aleksey Guskov, tutto ambientato a San Pietroburgo.

bruce lee i tre dell’operazione drago 1

Chef spagnoli a Zurigo e le loro storielle d’amore sono gli ingredienti di “Il gusto dell’amore” di David Pinillos con Nora Tschirner, Unax Ugalde, il Giulio Berruti fidanzato della Boschi nel ruolo dello chef italiano, Hugo,, Herbert Knaup, Xenia Tostado, Elena Irureta, La5 alle 21, 10. Pare che non sia male il thriller con risvolti politici internazionali “The Double”, diretto da Michael Brandt con Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Odette Annable, Stephen Moyer, Stana Katic, Cielo alle 21, 15.

resurrection 2

Occhio a “Resurrection”, Rai 4 alle 21, 20, thriller con caccia al serial killer di Russell Mulcahy con Christopher Lambert, Robert Joy, James Kidnie e, in un piccolo ruolo, David Cronenberg. Canale 5 alle 21, 20 si dedica al nuovo allenatore della squadra di basket di Richmond con “Coach Carter” diretto da Thomas Carter con Samuel L. Jackson, Rob Brown, Robert Ri'chard, Rick Gonzalez, Antwon Tanner. Ha una bella storia (vera) come base di partenza, la tregua natalizia tra tedeschi e francesi sul fronte della Prima Guerra Mondiale, “Joyeux Noël – Una verità dimentica dalla storia” diretto da Christian Carion con Bernard Lecoq, Daniel Brühl, Guillaume Canet, Diane Kruger, Benno Fürmann, Rai Storia alle 21, 20.

resurrection 1

Passiamo alla seconda serata, dove troviamo un altro film con Luc Merenda, il thriller “La città gioca d’azzardo” diretto da Sergio Martino con Luc, la bellissima Dayle Haddon, Corrado Pani, Lino Troisi, Enrico Maria Salerno, Cine 34 alle 23. Iris alle 23, 10 presenta “La notte brava del soldato Jonathan”, diretto da Don Siegel con Clint Eastwood, Geraldine Page, Elizabeth Hartman, grande classico siegeliano dove un soldato nordista ferito finisce in una villa di solo donne sudiste.

clint eastwood la notte brava del soldato jonathan

Terzo film di Eastwood con Siegel, prima di esplodere con Dirty Harry e la saga di Callaghan. E grande scazzo tra i due e la Universal, che cercò prima di cucire un lieto film alla favola horror, antimilitare e in qualche modo protofemminista. Cioè protofemminista come lo potevano essere Clint e Siegel negli anni ’60, ovvio, cioè un film puntato sul “desidero ancestrale che hanno le donne di voler castrare il maschio”. Per vendicarsi del finale, la Universal declinò poi l’offerta del Festival di Cannes di portare il film in concorso sulla croisette. Cosa che Eastwood e Siegel avrebbero voluto davvero. Invece il film uscì un po’ ovunque senza alcun successo, presentato come un western mentre era davvero un’altra cosa.

baaria

Rete 4 alle 23, 20 propone il kolossal di Giuseppe Tornatore “Baaria” interpretato da un bel po’ di siciliani e non, Ficarra e Picone, Beppe Fiorello, Nino Frassica, Francesco Scianna, Margareth Madè, Nicole Grimaudo, Angela Molina, Monica Bellucci, Gigi Burruano. Eccessivo, riuscito più a tratti che nell’impianto generale, è il film più ambizioso di Tornatore, il suo “Amarcord”, ma va detto che almeno pensa in grande.

baaria

Occhi alle presenze delle raccomandate fisse berlusconiane, Elena Russo e Isabella Adriani alias Federica Federici, già compagna del produttore Carlo Maietto, che si esibisce qui come “fischiatrice”, numero che alla Mostra di Venezia farà anche ad Al Pacino in una megafesta. Rai Movie alle 23, 30 presenta invece “Nelle tue mani” di Ludovic Bernard con Lambert Wilson, Jules Benchetrit, Kristin Scott Thomas, Karidja Touré, Michel Jonasz, storia di un giovane pianista di talento che finisce in prigione e lì sviluppa davvero la sua passione per la musica.

dajana roncione baaria

“Famiglia allargata” è una commedia francese diretta nel 2018 da Emmanuel Gillibert con Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland, Saskia Dillais de Melo, Laurent Ferraro, Rai Tre alle 23, 55, dove un quarantenne single ha la sciagurata idea di ospitare l’amica di un amico a casa sua con due figli piccoli pestiferi. Occhio che su Cine 34 alle 0, 55 arriva “L’Esorciccio”, qualcosa in più e di più folle di un totolo riuscito, diretto da Ciccio Ingrassia con Ciccio Ingrassia come Esorciccio, Lino Banfi protagonista, Didi Perego, Mimmo Baldi, Tano Cimarosa, Ubaldo Lay.

l'esorciccio

Poverissimo, come ricordava Ciccio: “Rispetto a Paolo il freddo, che era anche prodotto da me, L’esorciccio partiva con un budget molto basso che la distribuzione non copriva del tutto. Per ovviare a questo limite ho fatto di necessità virtù trasformando addirittura in set casa mia e utilizzando quasi tutta la pellicola girata, con un cast impegnato in pochi giorni”. Trucchi e effetti speciali ridotti all’osso, quando a Lino Banfi si gira la testa come la Linda Blair del film di Friedkin e il finale col faccione di Cccio satanasso che ride.

l'esorciccio 2

Le cose migliori sono slegate dalla parodia. A cominciare dalle frecciate contro il compare Franco. L’Esorciccio scaraventa dalla finestra un povero imitatore di Franco che voleva una mano per andare in tv col suo numero. O Salvatore Baccaro con parrucca argentato come madre di Satanetto, l’assistente dell’Esorciccio, che se ne esce con un “Mamma, come ti sei fatta bella!”. O Ubaldo Lay nel ruolo di se stesso. O il comizio eletterale di Toni Randazzo, cioè Tano Cimarosa, in un bar davanti a quattro vecchietti pagati.

esorciccio

Su Rai 4 all’1, 15 arriva un action poco visto del maestro del genere, John Woo, “Manhunt” con Tao Okamoto, Ji-won Ha, Jun Kunimura, Hanyu Zhang, Hiroyuki Ikeuchi, Naoto Takenaka. Rai Movie all’1, 20 presenta un altro film di tornatore, “La corrispondenza” con Jeremy Irons, Olga Kurylenko, Simon Johns, James Warren. Su La7 sarà un piacere rivedere assieme Marcello Mastroianni e Massimo Troisi nel film di Ettore Scola “Splendor”, dove troviamo anche Marina Vlady e Paolo Panelli, tra i primi film italiani che parlano con nostalgia delle vecchie sale italiane.

in nome del popolo italiano

Torniamo alla commedia all’italiana più cattiva con “In nome del popolo italiano” di Dino Risi con Ugo Tognazzi giudice e Vittorio Gassman industrialotto corrotto, Ely Galleani e Michele Cimarosa, il fratello di Tano, Rete 4 alle 2, 30. Non deve essere male la commedia-gialla “Una notte in giallo” di Steven Brill con Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs, Ethan Suplee, Sarah Wright, Tv8 all’1, 30.

Siamo tutti pomicioni

Cine 34 alle 2, 35 ci riporta ai tempi che si potevano inventare titoli assurdi come “Siamo tutti pomicioni” (lo sappiamo davvero cosa sono i pomicioni?) diretto dall’instancabile Marino Girolam, quattro episodi attaccati dalla voce di Corrado Mantoni che vedono protagonisti Raimondo Vianello, Mario Carotenuto, Paolo Panelli, Gino Bramieri, Enio Girolami, Alberto Bonucci, Sandra Mondaini, Maria Grazia Buccella, Margaret Lee, Peppino Di Capri, Umberto D'Orsi, Fanfulla, Dante Maggio, Jimmy il Fenomeno. Non l’ho visto, ahimé, ma sembra che l’episodio migliore sia quello di Carotenuto. Va assolutamente visto.

Siamo tutti pomicioni

Su Iris alle 2, 50 avete “Time X. Fuori tempo massimo” diretto da David S. Goyer con John Leguizamo, Wesley Snipes, Oliver Platt, Natasha Lyonne, Luke Goss, Sam Jones III, thriller con un ragazzo autistico obbligato a prendere parte a una rapina che si lega a un malato terminale che cerca di aiutarlo a uscire indenne dalla cosa. “Tre cuori in cucina” è una commedia tedesca su tre cuoche diretta da Thomas Nennstiel con Thekla Carola Wied, Mona Seefried, Katerina Jacob, Rolf Kanies, Michael Greilin, che trovate su Rai Movie alle 3, 20.

paulo roberto cotechino centravanti di sfondamento 1

Su Italia 1 alle 3, 30 arriva anche il capolavoro di Nando Cicero e il canto del cigno del cinema scorreggione, cioè “Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento” con Alvaro Vitali in doppio ruolo, Carmen Russo, Mario Carotenuto, Franca Valeri. Stracultissimo. Chiudo con l’eurospy di Enrico Bomba con Lewis Jordan alias Tiziano Cortini, Hélène Chanel, Claudie Lange, Umberto Raho, Cina Doren, Halina Zalewska “Agente segreto 777 – Invito a uccidere”, Rai Movie alle 5.

agente segreto 777 – invito a uccidere 2

Uscito subito dopo “Agente segreto 777 operazione mistero”, sempre di Bomba, con il più noto e vero americano Mark Damon e Jordan/Cortini come compare del protagonista. Più che probabile quindi che questo sia un simil 007 anzi 777 di recupero. Bomba era più un produttore che un regista. I film che ha diretto sono tutti abbastanza assurdi, ma divertenti. Halina Zalewska, qui nel ruolo di Frida, sarà poi nota come Ella Karin, madre della vera spia italiana Igor Marini (quello dell’Affare Mitrokin).

la banda del trucido 2 la banda del trucido 1 paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento agente segreto 777 invito a uccidere 1 paulo roberto cotechino alvaro vitali carmen russo paulo roberto cotechino paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento 8 alvaro vitali carmen russo paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento 1 alvaro vitali carmen russo paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento alvaro vitali paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento 1 alvaro vitali moana pozzi paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento 1 carmen russo alvaro vitali paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento Siamo tutti pomicioni paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento 6 paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento 7 paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento 1 4 PAULO ROBERTO COTECHINO – LA SCENA DEL CESSO paulo roberto cotechino una notte in giallo 2 agente segreto 777 – invito a uccider

agente segreto 777 invito a uccidere carmen russo alvaro vitali paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento 1 paulo roberto cotechino paulo roberto cotechino centravanti di sfondamento una notte in giallo 1 la notte brava del soldato jonathan. in nome del popolo italiano 1 baaria 1 margaret made' baaria margareth made baaria 1 nelle tue mani MANHUNT l'esorciccio 2 la notte brava del soldato jonathan