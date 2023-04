IL DIVANO DEI GIUSTI - IN CHIARO STASERA IN PRIMA SERATA NON AVETE MOLTISSIMO - SU IRIS ALLE 21 TROVIAMO “LA GRANDE PARTITA” CON TOBEY MAGUIRE E LIEV SCHREIBER NEI PANNI DI BOBBY FISCHER E BORIS SPASSKY - SU RAI 5 ALLE 21, 15 ARRIVA “FAVOLACCE" UN FILM CHE HA MOLTO DIVISO LA CRITICA - IN SECONDA SERATA TROVATE LA SCOMBINATISSIMA COMMEDIA SEXY A EPISODI “RIDE BENE CHI RIDE ULTIMO” E IL POTENTE “PARASITE” COMMEDIA ULTRADARK CHE VINSE BEN 4 OSCAR NEL 2020… - VIDEO

nanni moretti il sol dell avvenire 3

Marco Giusti per Dagospia

Lo so che volete vedere tutti il nuovo film di Nanni Moretti, “il sol dell’avvenire”, ma dobbiamo aspettare il 20, cioè giovedì, per vederlo. Accontentiamoci del trailer con Mathieu Amalric che sembra Freccero sul monopattino che parla a Nanni. Altro che Mario e Luigi di Super Mario… Devo dire che sono molto dispiaciuto per il film di Matteo Garrone, “Io capitano” che non è stato scelto per il concorso di Cannes.

io capitano matteo garrone

Non sarà la stessa cosa uscire senza Cannes e Venezia mi sembra già molto affollata. Magari non lo ha aiutato il tema, trattare una storia di emigrazione dal Senegal senza essere africano oggi può non essere un buon biglietto di presentazione in un festival così attento ai registi e alle registe africane. Dieci anni fa non ci avremmo pensato. Ora è diverso.

BEEF

Se avete già visto le serie del momento, penso a “Swarm” e a “Beef”, che mi sembrano le più innovative e clamorose, o la nuova puntata di “Succession”, In chiaro stasera in prima serata non avete moltissimo. Mi sembra interessante e piuttosto raro il western moderno “Renegade, un osso troppo duro” diretto nel 1987 da E. B. Clucher, cioè Enzo Barboni, con Terence Hill, Robert Vaughn, Norman Bowler e il giovanissimo Ross Hill, il figlio adottivo di Terence Hill e di sua moglie Lori, che morirà a sedici anni in un incidente d’auto in America assieme a un amico, Kevin.

la grande partita 1

Ross Hill, che aveva già girato col padre “Don Camillo” avrebbe dovuto interpretare Billy The Kid in un film della serie Lucky Luke interpretata da Terence. E infatti a lui e a Kevin il film venne dedicato. Su Iris alle 21 troviamo “La grande partita” diretto da Edward Zwick, scritto da Steven Knight, interpretato da Tobey Maguire e Liev Schreiber che si sfidano a scacchi nel pieno della Guerra Fredda nei panni di Bobby Fischer e Boris Spassky. Nel film ci sono anche Lily Rabe, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg.

la grande partita 2

Evidentemente non fu solo una partita a scacchi, ma qualcosa che coinvolse tutto il mondo. "È stato uno dei primi veri eventi globali che i media hanno seguito”, ha detto lo sceneggiatore, Steven Knight. “La storia di Bobby Fischer contiene così tante storie diverse che si trattava di scegliere quali parti raccontare. Non è solo un biopic, ma è una storia che è dominata da un personaggio… Riuscire a farlo bene è stato fondamentale per ottenere un taglio credibile”. Non solo Tobey Maguire accettò di farlo subito, ma ne divenne anche produttore assieme a Gail Katz.

la grande partita 3

Bobby Fischer, genio degli scacchi, aveva seri problemi mentali. Dopo la partita con Spassky, la sua salute mentale ha continuato a peggiorare. Nel 1980 viene arrestato per vagabondaggio. Disse di di essere stato torturato in prigione. Nel 1992 sfida nuovamente Boris Spassky a Belgrado. Fischer viene colpito da un mandato internazionale dagli Stati Uniti. Non potendo rientrare ha vagato per il mondo fino a quando non gli è stato concesso asilo dall'Islanda nel 2005. Lì è morto nel 2008 a 64 anni a Reykjavík, in Islanda.

the rhythm section 1

Sembra interessante, ma ha pessime critiche internazionali, su Canale 20 alle 21, 05 il thriller inglese “The Rhythm Section” di Reed Morano con Blake Lively, Sterling K. Brown, Jude Law, Max Casella, Richard Brake, Raza Jaffrey, dove una donna sopravvissuta a un disastro aereo che le ha sterminato la famiglia scopre che forse non è solo un incidente. E parte il revenge movie. Su Canale 27 alle 21, 10 avete la commedia americana “Molto incinta” di Judd Apatow con Katherine Heigl, Seth Rogen, Paul Rudd, Alan Tudyk. Divertente.

john wayne stuart whitman in comanceros

Rai Movie alle 21, 10 ripresenta un western classico americano del 1961, “I comanceros” diretto da Michael Curtiz con John Wayne, Lee Marvin, Stuart Whitman, Ina Balin, Nehemiah Persoff, Michael Ansara. Il Texas Ranger Wayne se la vede con una terribile banda di fuorilegge, i Comanceros, che troveremo anche nel fondamentale romanzo di Cormac McCarthy, “Meridiano di sangue”. Leggo che quando Curtiz, malato di cancro, si sentì male, fu lo stesso Wayne a sostituirlo alla regia e rifiutò di firmare la regia. Wayne impazzì per Lee Marvin, che nel film interpreta Tully Crow, e fu lui a indicarlo a John Ford per il ruolo del cattivo di “L’uomo che uccise Liberty Valance”, girato poco dopo.

comanceros stuart whitman john wayne

Leggo ancora che la tribù di Comanche che vediamo nel film parlano in realtà Navajo perché sono Navajo portati dalla Monumental Valley nell’Utah. Il film nasce come progetto di George Stevens, che aveva comprato i diritti del romanzo di Paul Wellman. Diritti che vende alla Fox, che passa il film a Charles Brackett, come produttore e a Clair Huffaker come sceneggiatore. I primi protagonisti del film dovevano essere Gary Cooper e Burt Lancaster, la coppia di “Vera Cruz”, ma Cooper era già molto malato. Il film passa poi a Douglas Heyes, e si pensa a una coppia John Wayne – Charlton Heston. Ma Heston molla il film.

ragazze di campagna

Lo si sostituisce con Tom Tryon, e alla fine si chiamerà Stuart Whitman al suo posto, e al posto di Heyes arriverà il vecchio Curtiz, veterano del cinema avventuroso. Grande titolo, ma non era bellissimo neanche quando uscì. Su Cielo alle 21, 15 avete invece “Ragazze di campagna” di David Leland con Catherine McCormack, Rachel Weisz, Anna Friel, Steve Mackintosh, ambientato nella campagna inglese nel 1941 dove tre ragazze che si sono messe a lavorare al posto dei maschi in guerra si passano un giovinetto… Meglio l’ambientazione della storia.

le regole della casa del sidro 1

La7 alle 21, 15 si butta sul polpettone “Le regole della casa del sidro” diretto dall’esperto Lasse Hallström, tratto dal romanzo di successo di John Irving con Michael Caine bravo medico (abortista) che educa il figlio adottivo Tobey Maguire nel modo giusto, Charlize Theron, Delroy Lindo, Jame Alexander, la bellissima Paz de la Huerta (che fine ha fatto?). Michael Caine, che modello la sua interpretazione su quelle di John Huston, ci vinse tutto quello che poteva vincere, un Oscar, un Golden Globe e un BAFTA. Il film doveva girarlo l’australiano Philip Borsos (“The Grey Fox”, “Bethune”) che morì prima di iniziarlo e venne sostituito da Lasse Halstrom.

favolacce 2

Su Rai 5 alle 21, 15 arriva un film che ha molto diviso la critica. Ormai due anni fa, ai tempi della pandemia, “Favolacce” di Damiano e Fabio D'Innocenzo con Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi, Justin Korovkin. Premiato per la migliore sceneggiatura a Berlino, ricordo che fu uno dei primi film che vidi pagando 7,99 su Sky. Diciamo che è una specie di Harmony Korine-Larry Clark girato a Spinaceto. Con le famiglie disfunzionali, i ragazzini terribili, le villette fetenti, come andava di moda una decina d’anni fa.

favolacce

Scritto dai D’Innocenzo quando avevano 19 anni, e si vede. Bello schermo, un filo estetizzante. Non è il capolavoro che pensavano Goffredo Fofi e Paolo Mereghetti, ma è un buon film che impose i D’Innocenzo tra le grandi promesse italiane degli ultimi tempi. Qualcosa di profondamente diverso da quello che si vedeva in sala. Ottimo il recupero del vecchio disco di Egisto Macchi. Buono Elio Germano mezzo matto, buona la voce del narratore Max Tortora. Meglio “La terra dell’abbastanza”, il loro film di esordio, più centrato e compatto. Scrissi allora. Ma non so se lo riscriverei. Quindi da vedere o da rivedere.

charlie s angels 1

Su Rai 4 alle 21, 29 avete “Charlie’s Angels” nella versione cinematografica del 2019 diretta da Elizabeth Banks con Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou. Così così. Stiloso. Su Tv8 alle 21, 30 avete “Casino Royale” diretto dal modesto mestierante Martin Campbell con Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini. Gran bel cast, ma ancora pensiamo a cosa ne avrebbe fatto Tarantino che lo pensò per Daniel Day Lewis protagonista e venne rifiutato dalla produzione con la scusa “Ma se lo fai te? Poi chi chiamiamo al tuo posto?”.

casino royale

Tarantino trova intollerabile un James Bond che non beve come si deve un Martini. Quando Barbara Broccoli scelse il suo Bond e telefonò a Daniel Craig, lo beccò in drogheria. Lasciò tutto lì e festeggiò a Martini. Il minimo. Vi avviso che Daniel Craig sta per iniziare a Roma, a Cinecittà, il nuovo film di Luca Guadagnino, “Queer”, dal romanzo di William S. Burroughs.

terence hill lucky luke daisy town

In seconda serata su Cine 34 alle 22, 55 trovate “Lucky Luke – Daisy Town”, diretto da Terence Hill, con lo stesso Terence come Lucky Luke, Nancy Morgan, Roger Miller, Ron Carey, Dominic Barto, Bo Greigh. E’ quello che vi aspettate. Scombinatissima, invece, la commedia sexy a episodi “Ride bene chi ride ultimo” firmata da Gino Bramieri, Pino Caruso, Walter Chiari e Marco Aleandria alias Vittorio Sindoni con Walter Chiari, Pino Caruso, Gino Bramieri, Luciano Salce.

ride bene chi ride ultimo 9

L’idea di Vittorio Sindoni, supervisor di regia e sceneggiatura (con Ghigo De Chiara), è quella del film a episodi sexy-comici tutti ideati, diretti e interpretato da celebri attori: “Doveva essere un film a episodi in cui quattro attori comici si dirigevano per la prima volta da soli: Bramieri, Chiari, Caruso e Salce. Pino Caruso era per esempio uno che dirigeva con passione, lui da solo, era molto esigente, Walter no! Arrivava all’ultimo momento e voleva la pappa scodellata. Gino Bramieri uguale. Salce no. Ecco, per Salce nacque questo pseudonimo di Marco Aleandri, perché Salce diceva: ‘Vabbè, io sono già regista, quindi che novità è se mi dirigo in quest’episodio?’.

gino bramieri ride bene chi ride ultimo

E quindi per Salce mi trovai questo nome, ironico quasi”. In pratica, così, solo Salce è davvero regista del suo episodio, dove si ritrova con la sua adorata Orchidea De Santis. “Ci divertivamo quando giravamo, perché lì si improvvisava molto”, ricorda sempre Sindoni. “Con Walter, poi, era tutto un’improvvisazione, si può dire che la sceneggiatura era quasi un canovaccio. Io non davo mai lo stop con lui, gli davo sempre corda. Parlavamo, inventavamo, allora la pellicola non aveva costi altissimi, e quindi ci si divertiva. Bramieri, tutto sommato, era un bambino”.

beppe fiorello pierfrancesco favino chi m’ha visto

Su Canale Nove alle 23, 30 trovate Favino e Beppe Fiorello nel curioso “Chi m’ha visto?” di Alessandro Pondi, commedia del 2017 dove un chitarrista che cerca maggiore notorietà si finge misteriosamente scomparso per ottenere un po’ di attenzione. Così così, il film me lo sono parecchio scordato… Su Rai 4 alle 23, 45 potete rivedere il potente “Parasite” di Joon-ho Bong con Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Hyae Jin Chang, Yeo-Jeong Cho, il film coreano Palma d’Oro a Cannes che vinse ben 4 Oscar nel 2020, commedia ultradark che ha come tema la lotta di classe in quel di Seoul.

parasite 1

Non arriviamo all’horror ma allo splatter pesante alla Joker sì. Del resto viviamo in una società dove da una parte ci sono i super-ricchi che abitano in case stupende firmate da celebri architetti e da un’altra famiglie miserabili che vivono da parassiti nei sottoscala. I due mondi si incontrano solo quando i ricchi assumono come camerieri, autisti, i poveri. Ma il divario e l’odio fra loro è ormai davvero grande per una coesistenza pacifica.

parasite 2

L’inizio del film, con la presentazione dei membri della famiglia di Ki-taek, interpretato da Son Kang-ho, e di sua moglie Chung Sook, interpretata da Chang Hyae-jun, che si ritrova in una fetido sottoscala senza wi-fi e cercano in ogni modo di capire come possono rubare la connezioni dalla famiglia più ricca del piano di sopra, è magistrale. Notevoli sono anche i piccoli trucchi della famiglia di Ki per sopravvivere, fra documenti falsi, cartoni di pizza da asporto mal costruiti. Quando il figlio di Ki, Choi Woo-shik, viene assunto come istitutore di una ragazza nella ricca villa disegnata da un architetto di grido di un potente amministratore delegato, le cose cambiano.

parasite 1

Anche perché non si piazza solo il ragazzo, ma presto il padre prende il posto dell’autista, la madre quello della tata e la sorella diventa psicoterapeuta del figlio dei ricconi che pensa di essere un guerriero indiano. Come in Us di Jordan Peele, come nel Joker di Tod Phillips e come in Shoplifters di Koreda ci sono prolemi di identità, di sdoppiamenti, di vite rubate che ha creato il capitalismo. E c’è, ovviamento, il momento dello scoppio di tutta questa violenza repressa e di vite non vissute con la propria faccia. Gli Oscar erano meritati, a conti fa. Sì. Perché “Parasite” è un film importante che ha dettato la linea al cinema mondiale.

nino manfredi il giocattolo

Su Rai Movie all’1 trovate “Il giocattolo” di Giuliano Montaldo con Nino Manfredi, Marlène Jobert, Arnoldo Foà, Olga Karlatos, Pamela Villoresi, Vittorio mezzogiorno, Mario Brega. Un film, prodotto da Sergio Leone, che parte come una commedia grottesca e diventa un thriller giocando sulla voglia di armi del protagonista, Nino Manfredi, alle prese con l’Italia violenta degli anni ’70. Pieno di citazione leoniane, musica di Morricone, culto delle pistole da western. Manfredi imita il Nando Moriconi di Sordi. La Villoresi, se non ricordo male, ha un nudo integrale esplosivo. Brega fa Brega. All’epoca non mi piacque. Ma credo che vada rivisto.

prestazione straordinaria 2

Da rivedere anche il thriller di Walter Hill “I trasgressori” con Bill Paxton, Ice T, William Sadler, Ice Cube, Art Evans, Iris all’1, dove due pompieri hanno visto troppo durante una sparatoria fra bande. In “Prestazione straordinaria” di Sergio Rubini con Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber, Simona Izzo, Cine 34 all’1, l’idea è che il molestatore sia una donna, Margherita Buy, nel ruolo di milanese in carriera, e il molestato un suo impiegato, Rubini, che non ci sta a far carriera col sesso. Film assolutamente curioso, con una Buy diversa dal solito modello morettiano.

IL MAMMASANTISSIMA

Nella notte Cine 34 alle 2, 40 ci regala “Il Mammasantissima” diretto da Alfonso Brescia, ideato e prodotto da Ciro Ippolito con Mario Merola, Malisa Longo, Biagio Pelligra, Nunzio Gallo, Lucio Montanaro. Merola interpreta Don Vincenzo Tramontano, guappo rispettato del rione che a una certa si dovrà vendicare dei cattivi che gli hanno ucciso la figlioletta. Brescia stesso ha un ruolo di attore. Fa il medico. Pieno di "Omm'emierda" e battute storiche come “O guappo è ‘no mestiere”. Lucio Montanaro finisce in carcere. Tutti doppiati, Giuseppe Rinaldi e Glauco Onorato doppiano Merola e Nunzio Gallo, Ida Di Benedetto doppia Malisa Longo…

hollywood, vermont

Su Iris alle 2, 45 trovate “Hollywood, Vermont” film sul cinema e chi lo fa scritto e diretto da David Mamet con Alec Baldwin, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Sarah Jessica Parker. Non funzionò benissimo, ma ha voti alti tra i critici americani. Adoro e vi consiglio il bellissimo avventuroso in Technicolor “Sinbad il marinaio” di Richard Wallace con Douglas Fairbanks jr., Maureen O'Hara, Anthony Quinn, Walter Slezak, Mike Mazurki, la favolosa Jame Greer, Rai Movie alle 3, 05.

sinbad il marinaio

Leggo che il film era previsto come film di Natale del 1946 dalla RKO di Howard Hughes. Ma uno sciopero alla Technicolor impedì che il film fosse stampato in tempo per la distribuzione natalizio. Al suo posto la RKO scelse “La vita è meravigliosa” di Frank Capra, che solo casualmente divenne così una delle più celebri commedie natalizie di ogni tempo. Maureen O’Hara scrive nella sua autobiografia che rimase turbata dallo scoprire che Douglas Fairbanks Jr indossasse un sospensorio imbottito per sostenere il rigonfiamento della sua calzamaglia.

nerone e messalina. 1

Rete 4 alle 3, 05 propone un glorioso e rarissimo “Nerone e Messalina” di Primo Zeglio con Gino Cervi, Yvonne Sanson, Paola Barbara, Lamberto Picasso. Il bianco e nero non lo aiutò e neppure dei problemi di lavorazione, che non sappiamo, cui allude nel suo intervento critico su “Intermezzo” Umberto Tani: “Probabilmente, se non avesse incontrato le note vicissitudini che ne interruppero la realizzazione, questo film avrebbe potuto aspirare ad un posto non del tutto indegno nella nuova produzione italiana. Le sue qualità artistiche e spettacolari non fanno forse entusiasmare, ma siamo sicuri che l’esito commerciale non sarà del tutto sconfortante”.

amore all’arrabbiata

Bruttino “Amore all’arrabbiata” di Carlo Veo con Ninetto Davoli, Franca Gonella, Alfredo Rizzo, Maria Rosaria Riuzzi, su Cine 34 alle 4, 05, girato da Ninetto non molto tempo dopo la morte di Pasolini. Nel film è un borgataro che vive alla giornata facendo il “prestafaccia”, cioè un giorno fa falsa testimonianza a pagamento, un altro sostituisce mariti, diventa anche San Giuseppe nei presepi viventi. Abita dalla mamma vedova e si arrangia come può per un losco avvocato, Alfredo Rizzo. E’ innamorato di Serafina, Franca Gonella, operaia impegnata nella lotta sindacale.

Adua e le compagne

Lui ha una serie di storielle, anche con una mignotta, Adalisa, con temibile pappone siciliano. Pupo De Luca interpreta l’ingegner Giovanni, sposato con Maria Rosaria Riuzzi e non fedelissimo. Non ha grande status critico e nemmeno a Ninetto fa troppo piacere ricordarlo. Bellissimo, invece, l’ho anche rivisto da poco con estremo piacere, “Adua e le compagne” di Antonio Pietrangeli con Marcello Mastroianni, Simone Signoret, Sandra Milo, Emmanuelle Riva, Domenico Modugno, Gina Rovere, Valeria Fabrizi, Iris alle 4, 25, sulla fine delle case chiuse e le avventure di un gruppo di ragazze indecise se seguitare a far la vita a cambiare strada. Ma è possibile cambiare strada?

il cappotto 1

Scritto da Scola e Maccari è diretto in maniera magistrale da Pietrangeli che si permette grandi movimenti di macchina, inusuali nel cinema italiano del tempo. Marcello fuma sempre, fa un personaggio moscio e abbastanza orrendo. Ma anche così è una meraviglia. Chiudo con “Il cappotto” di Alberto Lattuada con Renato Rascel, Yvonne Sanson, Antonella Lualdi, Giulio Stival, Ettore G. Mattia, Rai Movie alle 5, tratto dal celebre racconto di Gogol e ambientato nella Pavia dei primi anni ’30. Fu un grande successo e aprì una nuova strada a Rascel.

il cappotto 2 nanni moretti il sol dell avvenire 4 il sol dell'avvenire nanni moretti 3 nanni moretti il sol dell avvenire 1 il sol dell'avvenire nanni moretti 2 terence hill renegade un osso troppo duro. 3 Il tormentone So che sei gay in Molto incinta jpeg prestazione straordinaria 1 prestazione straordinaria 3 BEEF casino royale i trasgressori Adua e le compagne adua e le compagne 3 adua e le compagne 1 i trasgressori 1 amore all’arrabbiata amore all’arrabbiata 2 casino royale 1 chi m’ha visto 2 chi m’ha visto douglas fairbanks jr sinbad il marinaio nerone e messalina. 2 casino royale 3 sinbad il marinaio douglas fairbanks jr sinbad il marinaio sinbad il marinaio 1 casino royale 2 molto incinta terence hill renegade un osso troppo duro. 1 terence hill renegade un osso troppo duro. 2 le regole della casa del sidro 2 ride bene chi ride ultimo parasite bong joon ho ride bene chi ride ultimo parasite bong joon ho parasite bong joon ho parasite Parasite succession gino bramieri ride bene chi ride ultimo succession succession gemelli d'innocenzo 1 favolacce favolacce 1 favolacce favolacce the rhythm section 2 swarm 8 kieran culkin succession 6 charlie s angels 2 swarm 5 swarm 6 swarm 7 swarm 9 Beef – Lo scontro Beef – Lo scontro Beef – Lo scontro Beef – Lo scontro nanni moretti il sol dell avvenire 2