Marco Giusti per Dagospia

the greatest beer run ever 2

Che vediamo stasera? Non so voi, ma io mi vedrò la settima puntata di “House of the Dragon” su Sky. Sulla quarta di “Andor”, invece mi sono un po’ addormentato. Mi mette un po’ d’angoscia invece “Dahmer”, la nuova serie cannibal-gay di Ryan Murphy su Netflix. Ci sarebbero da vedere anche “Hocus Pocus 2” diretto da Anne Fletcher con Bette Midler, Sarah Jessica Parker,Kathy Najimy su Disney+, critiche freddissime, “My Best Friend’s Exorcism” di Damon Thomas con Elsie Fisher, Amiah Miller su Netflix, leggo modesto, con critiche anche peggiori “The Greatest Beer Run Ever” di Peter Farrelly con Zac Efron, Russell Crowe e Bill Murray, Appletv.

ocean’s 13

E in chiaro stasera? Ci sarebbe “Pacific Rim” di Guillermo Del Toro con Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Ron Perlman, uno dei film che preferisco di Del Toro, Canale 20 alle 21, 05. E non sapete come mi dispiace che non ha potuto girare il sequel. E “Ocean’s 13” di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin, Al Pacino, Elliott Gould, terza parte della saga dove Al Pacino prende il posto del cattivo, Iris alle 21. Scommetto che non l’avete visto.

belli di papa

O il divertente “Belli di papà” di Guido Chiesa con Diego Abatantuono, Antonio Catania, Matilde Gioli, Cine 34 alle 21, dove vediamo i ricchi milanesi che non sanno come sprecare il loro denaro. Così il potente costruttore d’autostrade Vincenzo, cioè Diego Abatantuono, vedovo con tre figli sciocchini e spendaccioni, Matilde Gioli, Andrea Pisani, Francesco Di Raimondo, con l’aiuto del suo socio in affari, Antonio Catania, finge di aver perso tutto e di essere ricercato dalla finanza.

belli di papa facchinetti

E se ne va alla guida di un pandino in quel di Taranto, da dove proviene, assieme ai rampolli per far capire alla viziata famiglia che i soldi vanno guadagnati col sudore della fronte e che il mondo è pieno di parassiti. Come il vanesio fidanzato della figlia, Loris, cioè Francesco Facchinetti al suo esordio nel cinema, arrampicatore e lestofante. Meglio la gente che lavora davvero a Taranto, come il baldo Rocco, Marco Zingaro, cuoco pugliese, o il grosso Ferdinando, Nicola Nocella, che accompagna il figlio primogenito di Vincenzo a scaricare rifiuti.

barbara tabita belli di papa

O la pescivendola Anna, la bombatissima Barbara Tabita, che si rivelerà fidanzata di Vincenzo. Cosa dire? La storia ha origini nobili. Non tanto per il film messicano del 2013 che si è comprato la Colorado per farne un remake quasi identico (vedere il manifesto…), cioè Nosotros los nobles diretto da Gaz Alazraki, quanto per El gran calavera, girato sempre in Messico da Don Luis Bunuel nel 1949 con Fernando Soler protagonista e la storia proprio uguale.

belli di papa

Nei film messicani, però, la famiglia si spostava solo di zona all’interno della capitale, qua si deve arrivare in Puglia per dovere di Apulia Film Commission. C’è pure Uccio De Santis, re delle barzellette baresi, che si lancia nel numero del dialetto pugliese incomprensibile dai nordici. Non male.

clint eastwood lee van cleef per qualche dollaro in piu'

Su Rai Movie alle 21, 10 torna “Per Qualche Dollaro in Più”, secondo western di Sergio Leone, primo prodotto dalla PEA di Alberto Grimaldi con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Klaus Kinski, Mario Brega. Su Canale 27 alle 21, 10 il divertente fantasy sulla chirurgia plastica delle donne che vogliono essere eternamente giovani “La morte ti fa bella” di Robert Zemeckis con Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis, Isabella Rossellini.

LE MANI SULLA CITTA

Rai 5 alle 21, 15 punta in alto con un classico del film di denuncia all’italiana, “Le mani sulla città” diretto da Francesco Rosi, che lo ha scritto assieme a Raffaele La Capria, Enzo Provenzale e Enzo Forcella, interpretato da un Rod Steiger in grande spolvero come palazzinaro corruttore di un grande partito di centro, Salvo Randone, Guido Alberti, Angelo D'Alessandro. Premiato a Venezia con il Leone d’Oro nel 1963.

colombiana 2

Su la7 alle 21, 15 trovate Ben Affleck come Jack Ryan che cerca di evitare lo scoppio di una bomba allo stadio di Baltimora che può portare a una simpatica guerra nucleare tra Russia e America in “Al vertice della tensione” Phil Alden Robinson con Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber, Bridget Moynahan. Così così. “Colombiana” di Olivier Megaton con Zoë Saldana, Amandla Stenberg, Michael Vartan, Jordi Mollà è un revenge movie dove la ragazza che si vuole vendicare guarda un po’ è un killer colombiano che si è spostata in America, Italia 1 alle 21, 20.

antonio banderas il principe del deserto

Petrolio, emiri, deserto sono gli ingredienti che trovate nel polpettone, piacevole, che Jean-Jacques Annaud ha messo in scena da un romanzo di Hans Ruesch, “Il principe del deserto” con Antonio Banderas, Mark Strong, Freida Pinto, Tahar Rahim, Riz Ahmed, Liya Kebede.

classe z

In seconda serata Cine 34 alle 23 prosegue con la personale dei film diretti da Guido Chiesa con “Classe Z” con Alessandro Preziosi, Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker, Alice Pagani. L’idea, come nei grandi film americani di scolaresche violente urbane anni ’50 e ’60, è quella di mettere assieme una classe di disadattati e violenti e di buttarci dentro un professore alle prime armi e vedere cosa succede. I veri cattivi, di solito, sono gli insegnanti più bacchettoni, i falsi cattivi i ragazzi, il superbuono il giovane professore.

alice pagani in classe z

Il tutto è affidato da giovani star del web o quasi, Così il professore alle prime armi che affronta da supplente i ragazzi discoli, è interpretato dal comico, ex-Pamper, Andrea Pisani, mentre tra i nuovi ultimi della classe troviamo lo youtuber Ricky, Enrico Oetiker, che fa scherzi a tutti mettendo le sue vittime in rete, la fashion maniaca Stella, Greta Menchi, la ragazza complicata Viola, Alice Pagani, due gemelli cinesi, David e e Johnny Zeng, e così via. Non fu un successo.

IL PAP'OCCHIO

12 soldati americani che entrano in Afghanistan e cercano di portare dalla loro parte il generale Dostum, a capo dell’alleanza del Nord sono i protagonisti di “12 Soldiers” di Nicolai Fuglsig con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Jack Kesy, Trevante Rhodes, Elsa Pataky, Rai 45 alle 23. Svegliatevi che alla 7 alle 23, 30 arriva Renzo Arbore e quella che al tempo era la sua allegra banda in un film che fece epoca, “Il Pap’occhio” con Renzo Arbore, Roberto Benigni, Andy Luotto, Diego Abatantuono, Mario Marenco, Isabella Rossellini, le Sorelle Bandiera, Nando Murolo, Milly Carlucci, Mariangela Melato.

IL PAP'OCCHIO

Ci sono tutti, compreso Martin Scorsese come marito (allora) di isabella Rossellini e Diego Abatantuono come frate. Partendo dal “Wojtilaccio” di Benigni a Sanremo, Arbore si lancia in una rara parodia del papa polacco e della sua voglia di fare tv. Al punto che, nel film, è proprio il papa a chiamare Arbore e la sua banda per metterne una in piedi al Vaticano, ricostruito qui nella Reggia di Caserta. Pericolo di blasfemia? Ci casca il celebre pretore Bartolomei, procuratore generale dell’Aquila, che sequestra il film nel momento del suo maggior successo.

IL PAP'OCCHIO

Anche se tornerà presto in circolazione, il sequestro nuoce al film, che avrebbe potuto incassare ancora di più di quel che fece. Benigni si lancia nel monologo sulla fine del mondo, tutto girato in piano sequenza, per disperazione, visto che Tovoli aveva piazzato male una seconda camera e rimasero solo le riprese della prima camera. Il film è una caciara. Ovviamente. Ma il coro degli spernacchiatori che intonano “Azzurro” di Paolo Conte a pernacchie, con tanto di Salvatore Baccaro, è strepitoso. E anche il papa del povero Manfred Freyberger, oscuro caratterista che ebbe qui il ruolo della sua vita, e morì poco dopo, è notevole.

paura e delirio a las vegas

Iris alle 23, 35 si lancia invece nello scatenatissimo “Paura e delirio a Las Vegas” di Terry Gilliam con Johnny Depp come il giornalista alcolista e drogatissimo Hunter S. Thompson, e Benicio Del Toro come il suo avvocato, il Dottor Gonzo, ma ci sono anche Christina Ricci, Tobey Maguire, Ellen Barkin. Grandioso on the Road dedicato all’opera e alle azioni di Hunter S. Thompson e al suo folle viaggio del 1971 tra eccessi e visioni di ogni tipo.

matt damon penelope cruz passione ribelle

Su Rai Movie alle 23, 40 vedo che passa “Passione ribelle”, opera seconda di Billy Bob Thornton regista con Matt Damon, Henry Thomas, penelope Cruz, Ruben Blades, tratta dal romanzo “All the Pretty Horses” di Cormac McCarthy, massacrato da tutta la critica. Da recuperare, no?

jerry cala umberto smaila delitti e profumi

Nella notte passa un curioso giallo comico di Vittorio De Sisti, “Delitti e profumi” con Jerry Calà, Umberto Smaila, Mara Venier, Eva Grimaldi, Lucrezia Lante Della Rovere, scritto da Franco Ferrini e dal critico Oreste De Fornari, prodotto da Claudio Bonivento per la Numero Uno. Mara Venier fa la suora, Eva Grimaldi la mignotta…

la ragazza dalla pelle di luna 2

Su Rete 4 alle 2, 10 torna Zeudi Araya nel film che più di tutti la lanciò, “La ragazza dalla pelle di luna” di Luigi Scattini con Ugo Pagliai, Beba Loncar, Giacomo Rossi Stuart. Esotico-erotico alle Seychelles. Cine 34 alle 2, 30 si lancia nell’horror all’italiana con “Non aver paura della zia Marta” diretto da Mario Bianchi e presentato da Lucio Fulci con Adriana Russo, Gabriele Tinti, Maurice Poli, Jessica Moore alias Luciana Ottaviani, dove una famigliola ha la bella idea di passare il weekend dalla Zia Marta, appena uscita dal manicomio. Ahi!

Scotland Yard contro Dr. Mabuse

Rai Movie alle 3, 25 presenta invece alle 3, 25 “Scotland Yard contro Dr. Mabuse” di Paul May con Peter Van Eyck, Agnes Windeck, Dieter Borsche, Werner Peters, Klaus Kinski. C’è di meglio. Non credo però che sia tanto meglio il documentario di Bitto Albertini “Nudo e crudele”, Cine 34 alle 4, 10, anche se incassò benissimo, addirittura 2 miliardi di lire (boom!) e presenta la celebre dei falli giapponese che ancora gira su youtube. Tutte le scene di realismo sadico sono invece ricostruite in Italia. Chiudo sui falli giapponesi.

