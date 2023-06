IL DIVANO DEI GIUSTI - SU CINE 34 ALLE 21 C’È “ROBA DA RICCHI” (IL PRANZO DEI BARESI CAFONI SULLA COSTA AZZURRA VALE TUTTO IL FILM) CON LAURA ANTONELLI CHE RITROVIAMO ANCHE IN “CASTA E PURA”. LA NOTTE SI SCALDA CON “ULTIMA NOTTE A ZAGAROL” DI NANDO CICERO (BERTOLUCCI GLI VOLEVA FARE CAUSA E IL FILM VENNE SALVATO DALLA MEDIAZIONE DI CARMELO BENE). DA SEGNALARE L’EROTICHELLO “PENSIONE AMORE SERVIZIO COMPRESO”, PORNOCOMMEDIA AI LIMITI DELL’HARD...

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Non c’è moltissimo di davvero nuovo e inedito, però il polar di Cielo alle 21, 15h, “36, Quai des Orfèvres” di Olivier Marchal con Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, Valeria Golino, anche se ormai vecchiotto (è del 2004), me lo rivedrei. Auteuil e Depardieu sono perfetti come poliziotti un po’ ambigui.

Su Iris alle 21 torna “L’inganno”, remake diretto da Sofia Coppola con Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst di un celebre film di Don Siegel con Clint Eastwood, Geraldine Page, Elizabeth Hartman, “La notte brava del soldato Jonathan”. La storia la sapete. Virginia, 1864. Durante la Guerra di Secessione, un soldato nordista ferito a una gamba, Colin Farrell, viene accolto da un gruppo di sette donne sudiste, capitanate da Miss Martha, Nicole Kidman. Lo curano, se ne innamorano, lui civetta con tutte e poi… Tratto dal romanzo gotico di Thomas Cullinan, “The beguiled” è in realtà un remake davvero molto più simile del previsto del film di Don Siegel con Clint Eastwood protagonista, girato prima di esplodere con Dirty Harry e la saga di Callaghan.

E grande fu lo scazzo tra i due e la Universal, che cercò prima di cucire un lieto film alla favola horror, antimilitare e in qualche modo protofemminista. La versione di Sofia Coppola, che lei stessa ha detto più volte come pensata e riletta dal punto di vista delle donne, ha avuto più fortuna. Ma è anche un film meno affascinante, anche se riuscito. Certo, Colin Farrell non ha uno status di macho così forte come lo aveva allora Clint Eastwood. E chi ha visto il film di Siegel non può certo scordare la faccia di Clint quando si risveglia e scopre cosa gli ha fatto Geraldine Page. Tutta la violenza del film di Siegel, che fu anche la causa del rifiuto da parte del pubblico di vedere così de-mascolinizzato Clint, si ritrova solo in parte nella versione di Sofia Coppola.

Su Cine 34 alle 21 avete invece “Roba da ricchi”, rapido sequel di “Rimini Rimini”, diretto da Sergio Corbucci con episodi scritti da Gianni Romoli e Bernardino Zapponi e una serie di star del tempo come Pozzetto-Villaggio-Banfi assieme a Laura Antonelli, Serena Grandi, alla nuova venuta Francesca Dellera e a una giovanissima Claudia Gerini. Strepitoso l’episodio di Laura Antonelli cafonissima barese arricchita sposata al re dell’orecchietta Lino Banfi che si innamora di Maurizio Micheli. Il pranzo dei baresi cafoni sulla Costa Azzurra vale tutto il film.

Su Canale 20 alle 21, 05 avete l’action inglese “Autobahn – Fuori controllo” di Eran Creevy con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Clemens Schick. Su Rai Movie alle 21, 10 passa un film favolistico davvero poco visto come “Il principe dimenticato”, diretto da Michel Hazanavicius con Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Keyla Fala, Neotis Ronzon, dove le storie che racconta il padre, Omar Sy, alla figlia di otto anni, sono delle vere e proprio avventure con lei e il padre protagonisti. Su Rai Storia alle 21, 10 avete un film processuale che indaga ancora sul Sudafrica e sulle torture, “Red Dust” diretto da Tom Hooper con Jamie Bartlett, Chiwetel Ejiofor, Ian Roberts, Hilary Swank, dove un’avvocatessa di new York torna in Sudafrica per difendere due persone torturate nel 1986.

Sembrerebbe piuttosto buono. Su Rai4 alle 21, 20 occhio a “Above Suspicion – Crimine e desiderio” diretto nel 2016 da Phillip Noyce ma uscito solo nel 2019 con Emilia Clarke, Jack Huston, Johnny Knoxville, Brian Lee Franklin, Thora Birch, anche se le critiche non sono per nulla positive. E’ tratto da una vera storia che portò all’incriminazione di un agente dell’FBI per omicidio. Mi dispiace dirvi che il “Sergente Rex” diretto da Gabriela Cowperthwaite con Kate Mara, Bradley Whitford, Tom Felton, Common, Edie Falco, Will Patton, che trovate su Canale 5 alle 21, 20 non è affatto una versione cinematografica americana del cane poliziotto più famoso d’Europa, cioè L’ispettore Rex.

Ma un biopic su una eroica marine, Megan Leavey, interpretata da Kate Mara, che assieme al suo cane Rex compiono missioni eroiche in Iraq. Ottime criche. Su Rete 4 alle 21, 25 torna “Ocean's Eleven – Fate il vostro gioco”, thrillerone con colpo diretto da Steven Soderbergh con George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia.

Passiamo alla seconda serata. Rai 4 alle 23, 05 propone un thriller brutale sul modello di quelli degli anni ’70, “Killerman” di Malik Bader con Liam Hemsworth, Diane Guerrero, Emory Cohen, Suraj Sharma, Zlatko Buric, John Cenatiempo, dove il protagoniosta è pieno di soldi e non ricorda minimamente come li ha avuti. Critiche modeste. TV2000 alle 23, 05 passa invece la commedia di calcio e rapporti familiare che si vanno ricucendo “Una squadra da sogno” diretto da Thomas Sorriaux con Gérard Depardieu, Medi Sadoun, Chantal Lauby, Ilian Bergala, Théo Fernandez.

Almeno Cine 34 alle 23, 20 ci riporta ai bei tempi di Laura Antonelli, anche se questo “Casta e pura”, diretto da Salvatore Samperi nel 1981 non è proprio un film riuscito. Grande cast, però, Fernando Rey, Massimo Ranieri, Enzo Cannavale, Christian De Sica. Ricordava Ottavio Jemma, sceneggiatore del film, in “La fabbrica del riso”, che il film non fu affatto un’idea di Samperi.

“Sinceramente non ricordo se [Maurizio] Amati mi abbia chiesto il soggetto di Casta e pura perché gliene aveva parlato Salvatore, o mi abbia soltanto chiesto se avessi una proposta da sottoporgli. Comunque gli mandai quel soggetto e Maurizio lo comprò subito commissionando a me e a Di Geronimo la sceneggiatura. Posso dire che lo scrivemmo senza praticamente mai vedere Salvatore. Io da solo lo incontrai non più di un paio di volte. (..)

Consegnato il lavoro non seppi più niente, e quando mi misi in contatto con la produzione per chiedere se la sceneggiatura avesse bisogno di ritocchi o modifiche appresi che Salvatore se l’era portata io non ricordo più quale località del Veneto per ‘adattarsela’, e che preferiva fare questa operazione da solo. (..) Se avessi visto il film prima della sua uscita mi sarebbe stato possibile ritirare il nome. La sceneggiatura che Di Geronimo e io avevamo scritto nello stesso ‘registro’ di Malizia, era stata totalmente stravolta e sgangherata.” In tutto questo, nota Jemma, Samperi per la prima volta non firma la sceneggiatura. “Che si sia accorto a film finito del disastro che aveva combinato?”.

Rete 4 alle 23, 45 propone il notevolissimo film di colpi “Three Kings” di David O. Russell con George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze, solo che stavolta il Tesoro da trovare è quello di Saddam Hussein e l’ambientazione è il Kuwait ai tempi di Desert Storm. Italia 1 alle 0, 40 propone invece la versione cinematografica di una serie famosa, “Chips”, diretta da Dax Shepard con Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody, Jessica McNamee.

La notte si scalda con “Ultima notte a Zagarol” di Nando Cicero con Franco Franchi, Martine Beswick, Gina Rovere, Franca Valeri, Nicola Arigliano. La parodia immediata a un film di grande successo, Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, che tutti avrebbero voluto fare. Se ne parla già il 28 febbraio del 1973 a Roma, con Galliano Juso che lancia l’idea di “Franchi che imita Brando… forse Mita Medici nel personaggio incarnato da Maria Schneider.

La pellicola costerà 250 milioni e dovrebbe incassare, secondo il produttore, un paio di miliardi” (“La Sicilia”, 3 marzo 1973). Finirà con Franco Franchi col cappottone di Marlon Brando, e Martine Beswick al posto della Medici come Maria Schneider (no, non c’entra per nulla), Franca Valeri come Jean-Pierre Léaud, Nicola Arigliano come Massimo Girotti e Gina Rovere come la moglie di Brando. Il tutto in mano a Nando Cicero nel suo massimo splendore. E i cittadini di Zagarolo che si offendono al punto che si cambia in corsa il titolo e si mette Zagarol senza la o finale. Franco Franchi diceva che Bertolucci gli voleva fare causa e che il film venne salvato dalla mediazione addirittura di Carmelo Bene, grande fan di Franco e Ciccio.

Franco, sulle pagine de “Il Messaggero”, dichiara che Bene gli ha telefonato per fargli i complimenti per Ultimo tango a Zagarol. “Mi ha detto che altro, il tango a Parigi, al confronto, era una parodia del mio”, (14 ottobre 1973). Su La7 all’1, 20 passa un raro film con Totò, “La mandragola” diretto da Alberto Lattuada, tratto dalla commedia di Niccolò Machiavelli con Rosanna Schiaffino, Philippe Leroy, Romolo Valli, Nilla Pizzi, Totò, Jean-Claude Brialy. Sembra che la copia del film non passa mai con le scene spinte della Schiaffino. Ohibò!

Speriamo che ci risvegli la nottata “La passione turca” diretto da Vicente Aranda nel 1994, con Ana Belén che si ritrova un amante turco che le cambia la vita, Georges Corraface, Ramon Madaula, Silvia Munt. Mai visto. Iris alle 3, 20 propone il vecchio e sfortunato “Ragtime” diretto da Milos Forman, prodotto da Dino De Laurentiis, tratto dal romanzo di E.L.Doctorow con James Cagney che recita a 81 anni, malatissimo e sulla sedia a rotelle, e si porta dietro i suoi vecchi amici Pat O’Brien e Donald O’Connor. Ma i veri protagonisti sono Mary Steenburgen, Elizabeth McGovern, Howard Rollins.

Il film doveva essere diretto da Robert Altman, ma dopo il disastro di “Buffallo Bill” Dino De Laurentiis lo sostituì con Forman. Jack Nicholson uscì dal progetto a un mese dall’inizio delle riprese e, senza un nome di richiamo, Forman si spese la carta di James Cagney, un ritorno eccezionale. De Laurentiis tagliò via varie cose dal film, come i dieci minuti sull’attivista comunista Emma Goldman che per lui rallentavano l’azione. Malgrado le otto nominations agli Oscar, non vinse nulla.

Cine 34 alle 4, 25 ci riporta invece l’erotichello “Pensione amore serVizio compreso” , pornocommedia ai limiti dell’hard diretta da Luigi Russo, tra i suoi primi film erotici, ancora giovanissima. Ha una grande di sesso sulla spiaggia con Cristian Borromeo, che era stato mandato dal padre per punizione dalla nonna, Clara Colosimo, senza sapere che lei gestiva non una vera pensione, ma un vero e proprio bordello. Sembra interessante anche l’action inglese “The Crew” di Adrian Vitoria con Stephen Graham, Scot Williams, Rory McCann, Kenny Doughty, Rosie Fellner, Philip Olivier.

