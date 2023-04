10 apr 2023 17:15

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CONFESSO CHE MI HANNO PARECCHIO STANCATO LE PRIME DUE PUNTATE DELL'ULTIMA STAGIONE DI "SUCCESSION". MI HA DIVERTITO INVECE LILLO IN "GROSSO GUAIO ALL'ESQUILINO", PERCHÉ È LILLO E ANCHE SE RIPETE LE POSE E IL BALLETTO FA SEMPRE RIDERE – SU NETFLIX VA FORTISSIMO LA SERIE “BEEF”, CON ALI WONG E STEVEN YEUN COME AUTOMOBILISTI RANCOROSI CHE SI SCONTRANO VIOLENTEMENTE PEGGIO CHE SE FOSSERO A ROMA NORD. IL MODELLO È QUELLO DI “SQUID GAME”, ANCHE SE NON CAPISCO COME POSSANO ANDARE AVANTI PER DIECI PUNTATE… - VIDEO