IL DIVANO DEI GIUSTI - COSA VEDIAMO STASERA IN CHIARO? IO MI RIBUTTEREI UN’ALTRA VOLTA SUL MITICO “BOROTALCO” CON MARIO BREGA CHE RUBA LA SCENA A TUTTI. E’ PROPRIO PERCHÉ LO CONOSCIAMO A MENTE CHE CE LO RIVEDIAMO SEMPRE - CHEF STELLATI E I LORO PROBLEMI DI VITA E DI CUCINA SONO IL PIATTO FORTE DI “IL SAPORE DEL SUCCESSO” - IN SECONDA SERATA ARRIVA LA BELLISSIMA ZEUDY ARAYA NEL FILM CHE LA LANCIÒ DAVVERO, “LA RAGAZZA DALLA PELLE DI LUNA”… - VIDEO

eleonora giorgi e carlo verdone borotalco

Marco Giusti per Dagospia

Ci siamo? Siamo pronti per vedere qualcosa di interessante stasera? Vedo che a Roma a Piazza San Cosimato proiettano “Mistress America” di Noah Baumbach con Greta Gerwig in doppia veste, protagonista e sceneggiatrice. Ottima introduzione al “Barbie” diretto dalla stessa Greta Gerwig che sta arrivando in sala. In tv in chiaro cosa vediamo? Io mi ributterei un’altra volta sul mitico “Borotalco” di Carlo Verdone con Angelo Infanti come Manuel Fantoni, Eleonora Giorgi, Christian De Sica, Moana Pozzi e Mario Brega come pizzicarolo manesco su Cine 34 alle 21.

carlo verdone e mario brega in borotalco

“Tiè senti 'ste olive, queste so' ggreche sa' oh, ggreche! E 'nnamo e ddai, so' ggreche! So' bbone? Come so', dì la verità!” – “so greche”. E’ qui che Brega ruba la scena a tutti con la celebre storia dei “due di passaggio”, cioè di due ragazzi che avevano osato guardare il sedere della figlia che si era piegata per vedere un paio di scarpe: "J'ho dato un destro 'n bocca m'è cascato per tera come Gesù Cristo. J'ho rotto er setto nasale, j'ho frantumato le mucose, e je dicevo "arzete, arzete, a cornuto arzete!" j'ho detto!... Pieno de sangue per tera, a ettolitri... Nun s'è arzato. Me lo so' guardato, me so' girato, me so' risistemato 'a giacca. M'ha detto "papà che è successo?", dice mi fija. "Niente, due de passaggio, 'namo a compra' le scarpe", j'ho detto".

jean reno l impero dei lupi

E’ proprio perché lo conosciamo a mente che ce lo rivediamo sempre. Su Iris alle 21 possiamo vedere invece il thrillerone francese con Jean Reno alle prese con un triplice omicidio di prostitute, “L’impero dei lupi”, diretto da Chris Nahon con Arly Jover, Jocelyn Quivrin, Laura Morante. Sempre film di botte e pugni su Canale 20 alle 21, 05 con il più recente “Acts of Violence” di Brett Donowho con Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona, Sean Brosnan. Mai visto.

buongiorno papa 1

Molto carina la commedia con padri particolari alle prese con i figli “Buongiorno, papà”, opera seconda di Edoardo Leo con Raoul Bova, Marco Giallini, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo, Rosabell Laurenti Sellers, La5 alle 21, 10. Qui Bova si mostra nel pieno della sua fragilità, si trucca occhi, si mostra a letto in mutanda con pacco all’aria assieme all’amico scemo prendendosi pure l’epiteto di frocio da parte di Marco Giallini, ormai diventato il nuovo mario brega della commedia italiana.

buongiorno papa 2

Il film gioca tra il realismo parolacciaro romano di Max Bruno, cosceneggiatore e soggettista, il brizzismo delle produzioni Lucisano, cioè il voler piacere a tutti e il Moccismo di ritorno col personaggio piacione del protagonista, ma bisogna notare che più che una commedia è un film sullo stato di star di Raoul Bova. Un regalo per i suoi fan, più o meno etero, che lo vedranno in tutto il suo candore e nel pieno dell'esibizione del suo corpo.

buongiorno papa 3

Basterebbe pensare al finale dove, per recuperare la figlia che non conosceva, l'incantevole Rosabell Laurenti Sellers, finita poi nel calderone di “Games of Throne”, che gli si è presentata a sedici anni alla porta di casa rovinandogli la vita, si scatena in una corsa per le strade di Orvieto.

buongiorno papa 4

Inquadrato in piano sequenza nello sforzo fisico, Bova si concede totalmente come Cornel Wilde in "The Naked Prey" (ok, è una citazione troppo cinefila, ma per chi ha visto il flm con Cornel Wilde nudo per due ore inseguito da mille tribù africane è il massimo). Insomma, al di là del valore della sua recitazione, è un vero divo. E ciò basta. Anche perché sotto questa ottica, quello che sembrava il lato più debole del film, rispetto a un Marco Giallini vecchio rockettaro che fa il nonno materno della ragazzina, al giusto Edoardo Leo come amico scemo che da sempre divide casa con lui, a una perfetta Nicole Grimaudo come maestrina di ginnastica che risolverà la situazione sentimentale del protagonista scopatore da una notte e via, diventa invece il suo aspetto più curioso.

scooby doo 2 1

Su Rai Movie alle 21, 10 avete “Quando le mani si sfiorano” di Amma Asante con Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Tom Goodman-Hill, storia d’amore tra un giovane nazista della Gioventù hitleriana, nonché figlio di un potente SS, e una ragazza di sangue misto nella Berlino del 1944. Non ha grandi critiche… Magari vi divertite di più con “Scooby-Doo” di Raja Gosnell con Matthew Lillard, Freddie Prinze jr., Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Canale 27 alle 21, 10, versione live della celebre serie a cartoni animati di Hanna e Barbera.

the birth of a nation

Canale 5 alle 21, 20 propone “The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo” diretto da Nate Parker con Nate Parker, Armie Hammer, Jackie Earle Haley, Gabrielle Union, Aja Naomi King , che fu un caso alla sua uscita. Ricordo che mi aspettavo di più da questo film, interpretato, prodotto, scritto e diretto alla sua opera prima dall’attore Nate Parker, accolto come un capolavoro al Sundance e comprato dalla Fox Searchlight per la distribuzione alla cifra record di 17 milioni e mezzo di dollari. E anche il pubblico americano si aspettava di più, visto che lo snobbò pesantemente alla sua uscita.

the birth of a nation – il risveglio di un popolo 1

Nate Parker rispolvera la storia di una celebre rivolta nera nella Virginia del 1832, quella di Nat Turner, schiavo e predicatore che per 48 ore dette vita a una vera e propria carneficina contro gli schiavisti uccidendo ferocemente 60 bianchi prima di essere preso e massacrato coi suoi uomini. Prima di esplodere in una ondata di violenza liberatoria, che in realtà attendiamo per troppo tempo (un’ora e mezzo), Nat, interpretato dallo stesso regista Nate Parker, subisce qualsiasi cosa e vede qualasiasi orrore.

the birth of a nation – il risveglio di un popolo 2

Diventato predicatore della sua piccola comunità, Nat verrà portato in giro da Sam, interpretato dall’Armie Hammer di “Chiamami col tuo nome”, e affittato ai padroni bianchi proprio come divulgatore della Bibbia per tenere buoni gli schiavi delle altre piantagioni. Inizia così a vedere cose che non avrebbe voluto vedere. Intanto, la sua donna, Cherry, Aja Naomi King, viene violentata da tre bianchi, mentre lui stesso viene messo alla gogna e frustato a sangue perché reo di aver battezzato un bianco colpevole di abusi sessuali su bambini. Dopo le frustate e la violenza alla moglie, Nat vede come unica soluzione quella della rivolta, convinto dalla nonna che “è una cosa orribile vedere piegare un uomo”.

the birth of a nation – il risveglio di un popolo 3

Se Nat Turner si vendica con l’accetta, anche Nate Parker taglia un po’ il film con l’accetta. E non si fa mancare nulla, nemmeno “Strange Fruits” di Billie Holliday sulle immagini degli schiavi impiccati. Pesò sul film, che fu un flop, la causa legale per violenza sessuale subita dallo stesso regista-attore assieme al suo co-soggettista Jean McGianni Celestin, resa ancor più grave dal fatto che la ragazza in questione che li accusava si era uccisa nel 2012.

bradley cooper il sapore del successo

Rai4 alle 21, 20 propone le simpatiche avventure australiane di una coppia che, oltre a essere in crisi, rimane anche a corto di benzina nell’infernale e deserto outback in mezzo a scorpione e bestie di ogni tipo, “Outback”, appunto, diretto da Mike Green con Kym Cramp, Brendan Donoghue, Lauren Lofberg, Taylor Wiese, Jim Winton Porter. Chef stellati e i loro problemi di vita e di cucina sono il piatto forte di “Il sapore del successo” diretto da John Wells con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Jamie Dornan, che brilla nella prima serata di Rai Uno alle 21, 30. Magari è il film che funzionerà meglio.

una notte al museo 2. la fuga.

Canale Nove alle 21, 25 presenta invece “Una notte al museo 2” di Shawn Levy con Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson, Robin Williams, Hank Azaria, Christopher Guest, meno divertente del primo film, mentre Warner Tv alle 21, 30 propone “Cacciatore bianco, cuore nero” diretto da Clint Eastwood, scritto da Peter Viertel, Burtg Kennedy e James Bridges con Clint Eastwood, Jeff Fahey, George Dzundza, Marisa Berenson, dove si parte dalle vere avventure di set in Africa di John Huston, qui interpretato da Clint Eastwood, a caccia di un elefante mentre gira “La regina d’Africa”.

CACCIATORE BIANCO CUORE NERO

Peter Viertel, autore del soggetto e amico di Huston, è interpretato da Jeff Fahey, mentre Paul Landers è il produttore Sam Spiegel e Marisa Berenson la mitica Katherine Hepburn. Proprio la Hepburn disse che il film non rispetta granché la vera storia di Huston sul set, ma Clint Eastwood lo vide come il film della sua vita, lo portò a Cannes e lo considerò come qualcosa di superiore rispetto ai suoi film di successo. Fu un fiasco rispetto agli incassi dei suoi film.

blood money – a qualsiasi costo

Passiamo alla seconda serata. Su Rai 4 alle 22, 50 passa “Blood Money – A qualsiasi costo”, una specie di remake de “Il tesoro della Sierra Madre” di John Huston (è la serata Huston…) diretto da Lucky McKee con John Cusack, Ellar Coltrane, Willa Fitzgerald, Jacob Artist, Ned Bellamy, Antonio J Bell. Mi sembra più interessanti il giallo del critico francese dei Cahiers, Pascal Bonitzer, “Alibi e sospetti” con Miou-Miou, Lambert Wilson, Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Anne Consigny, Iris alle 23, in pratica un Poirot senza Poirot.

la ragazza dalla pelle di luna 2

Su Cine 34 alle 23, 10 arriva la bellissima Zeudy Araya nel film che la lanciò davvero, “La ragazza dalla pelle di luna” diretto da Luigi Scattini, erotico-esotico girato alle Seychelles dove fa perdere la testa a Ugo Pagliai, sposata con Beba Loncar, pronta a consolarsi con Giacomo Rossi Stuart. Grande riprese di Zeudy che corre nuda sulla spiaggia. In realtà aveva girato l’anno prima, sempre con Scattini, “La ragazza fuori strada”, che aveva funzionato meno.

senza apparente motivo 1

In “senza apparente motivo”, diretto da Sharon Maguire con Michelle Williams, Ewan McGregor, Matthew Macfadyen, Sidney Johnston, Jonathan Andrews, 7Gold alle 23, 30, una donna cerca di capire qualcosa nella tragica fine che le ha portato via sia il marito che il figlioletto mentre lei stava con l’amante. E’ stato davvero un attentato o c’è qualcosa di più? Su Rai Tre alle 00, 20 passa “Chiudi gli occhi” di Marc Forster con Jason Clarke, Blake Lively, Kaitlin Orem, Wes Chatham, Yvonne Strahovski, Danny Huston, dove sono di scena una donna, diventata cieca dopo un terribile incidente che le ha portato via i genitori, completamente dipendente dal marito, che riacquista piano piano la vista.

bruce lee dalla cina con furore 1

Non mi sembra un capolavoro il tardissimo western “Assalto alla diligenza – La vera storia di Texas Jack” di Terry Miles con Trace Adkins, Kim Coates, Judd Nelson, Michelle Harrison, Garry Chalk, Philip Granger, Iris alle 0, 25, con la storia del pistolero che voleva fare una vita tranquilla che si ritrova chiamato a affrontare i fantasmi del passato. Bang! Bang! Su Cine 34 alle 0, 55 passa “La banda del Trucido” di Stelvio Massi con Luc Merenda, Tomas Milian, Elio Zamuto, Franco Citti, Katia Christine, mentre Rai 4 ripropone all’1, 10 “Dalla Cina con furore” di Lo Wei con Bruce Lee, Nora Miao, Jun Arimura, Robert Baker, Fu Ching Chen.

milano violenta

Rimaniamo nel genere poliziottesco con “Milano violenta” di Mario Caiano con Claudio Cassinelli, Silvia Dionisio, Elio Zamuto, Vittorio Mezzogiorno, Rete 4 alle 2, 25.Nella notte più fonda passa di tutto, “Senza famiglia nullatenenti in cerca di affetto” di e con Vittorio Gassman con Paolo Villaggio, Agostina Belli, Rossana Di Lorenzo, Giancarlo Fusco, versione squinternata del celebre romanzo di Malot rivista da Age e Scarpelli, Cine 34 alle 2, 30, la commedia svizzera “Family Express” di Georges Nicolas Hayek con Peter Fonda, Victoria Vera, Maurizio Latini, Nicola Pistoia, Teco Celio, Iris alle 3, 30. Mai vista davvero.

notte italiana

Rai 2 alle 3, 55 propone il primo film prodotto da Nanni Moretti che lanciò Carlo Mazzacurati come regista, “Notte italiana” con Marco Messeri, Mario Adorf, Giulia Boschi, Tino Carraro, Roberto Citran. Ricordo che Tino Carraro venne chiamato per rigirare tutte le scene già girate con Piero Tortolina, incredibile cinéphile padovano amato da tutti i giovani critici del tempo perché aveva copie in 16 mm di film rarissimi. Probabilmente Piero, agli occhi di Nanni, non funzionava come attore quanto Tino Carraro. Ma devo dire che ci rimasi molto male di non trovarlo nel film. Piero ci aveva insegnato il cinema in quegli anni.

il mio corpo con rabbia

Alle 4, 05 su Rete 4 passa anche il rarissimo “Il mio corpo con rabbia”, droga movie diretto dallo sceneggiatore Roberto Natale, qui alla sua unica regia, con Antonia Santilli come ragazza bella, ricca e fatta come una zucca, Peter Lee Lawrence, Silvano Tranquilli, Massimo Girotti, Zora Gheorgieva. Chiudo con l’horror di Lucio Fulci “Quando Alice ruppe lo specchio” con l’americano Brett Halsey, Sacha Darwin, Pier Luigi Conti, Zora Ulla Keslerova, Ria De Simone, Iris alle 4, 55. E’ l’ultimo film di Ria De Simone.

