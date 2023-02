IL DIVANO DEI GIUSTI - MA VOLETE DAVVERO PASSARE TUTTE LE SERATE GUARDANDO SANREMO? NON CI SONO PROPRIO ALTERNATIVE? SULLE PIATTAFORME AVETE “LA STRANEZZA", IL FILM ITALIANO DELL’ANNO, IN ANTEPRIMA, GRATIS, SU AMAZON PRIME. E’ UNA DELIZIA - E IN CHIARO? IN PRIMA SERATA POTETE TROVARE “PRESTAMI TUA MOGLIE” CON LANDO BUZZANCA - IL FILM CHE AVREBBE POTUTO SALVARVI LA SERATA, E' “CUORE SELVAGGIO” DI DAVID LYNCH. PECCATO CHE ARRIVA TROPPO TARDI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ma volete davvero passare tutte le serate guardando Sanremo? Non ci sono proprio alternative? Intanto al cinema avete ben quattro nuovi film. Il potente “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett superfavorita all’Oscar, il drammone dei quartieri alti “The Son” di Florian Zeller con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern e Anthony Hopkins che ci spiega come è il mondo visto dai ricchi, il ritorno di Magic Mike, cioè “Magic Mike The Last Dance” diretto da Steven Soderbergh con il bonazzo Channing Tatum che balla fra le braccia di Lady Pinault, cioè Salma Hayek che ora si fa chiamare Salma Hayek Pinault e si è concessa questo lusso, cioè un film da protagonista ballerina diretta da un maestro di Hollywood con le coreografie di Alison Faulk e Luke Broadlick.

Penso sia la cosa più gaia che si sia vista negli ultimi anni, altro che Rosa Chemical e i pomeriggi canterini di Diaco che ospita Nicola Di Bari (“Il cuore è uno zingaro”) e di Serena Bortone con Iva Zanicchi da Sanremo. Leggo critiche terribili sia sul film che sul personaggio di Salma. Ma non potevano invitarla a Sanremo, scusate? Scordavo il film che devo assolutamente vedere, il cartone animato “Marcel the Shell With Shoes On” di Dean Fleischer-Camp, candidato all’Oscar e degno rivale di “Pinocchio” di Guillermo Del Toro. Si può fare un film su una conchiglia?

Stasera avrei un buon consiglio da darvi, se non volete vedere la terza puntata del Festival, sì, incominciamo a non poterne più, solo io e Dago restiamo fedeli fino a notte fonda. E io mi registro anche Fiorello per vederlo la mattina quando mi sveglio. E’ la parte che preferisco del Festival, anche se i ragazzetti lo trovano un po’ cringe, con tutte quelle battute politicamente scorrette che nessuno fa più, ma che la nostra generazione ha sempre fatto.

E poi ieri notte si era collegato con Elodie, altro che la Fagnani e la Ferragni… Insomma questo buon consiglio… Avete “La stranezza” di Roberto Andò con Tony Servillo, Ficarra&Picone, il film italiano dell’anno, in anteprima, gratis, cioè senza costi aggiuntivi, su Amazon prime. E’ una delizia. Anche perché è uno dei pochi film italiani scritti davvero bene, da Massimo Gaudioso e Ugo Chiti assieme a Andò. E trovo che sia stato davvero una follia non averlo invitato a Venezia.

In chiaro, invece che vediamo? Vado in ordine. Su Tv2000 alle 20, 55 un vecchio arnese come “Addio alle armi” diretto da Charles Vidor, che sostituì John Huston dopo gli scontri con David O’Selznick., con Rock Hudson, Jennifer Jones, Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Leopoldo Trieste, Memmo Carotenuto Come ci venne spiegato all’epoca delle rivelazioni su Gladio, gran parte di quelli che avevano aderito a Gladio stavano sul set come extra. Pensa un po’. Rock Hudson preferì girare “Addio alle armi” rispetto a “Ben-Hur”, leggo, anche se mi sembra un po’ strano. Disse che fu il più grande errore della sua carriera. Leggo pure che un giovane Pier Paolo Pasolini collaborò alla sceneggiatura.

Ha origini meno nobili la commedia sexy “Prestami tua moglie” di Giuliano Carnimeo con Lando Buzzanca, Janet Agren, Daniela Poggi, Claudine Auger, con tanto di aggiunta di Massimo Boldi e Diego Abatantuono, Cine 34 alle 21. Non ha gran fama “Hollywood Homicide” di Ron Shelton con Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood, Lolita Davidovich, Iris alle 21. Critiche pessime. Più divertente il fantascientifico “Pitch Black” di David Twohy con Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser. Credo che sia su questo film che il mio amico G-Max dichiarò il suo amore per quel coattio di Vin Diesel, “So’ frocio pe’ Vin Diesel”.

Divertente anche il fantascientifico stravagante “Seven Sisters” di Tommy Wirkola con Noomi Rapace che fa ben sette parti, cioè tutte le sorelle del titolo che fingono di essere una sola, Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner, Rai Movie alle 21, 10. Doveva essere un film comedy+horror in grado di cambiare i gusti di Hollyood, ma non funzionò più che tanto il pur buffo “PPZ – Pride+Prejudice+Zombies” di Burr Steers con Lily James, Sam Riley, Jack Huston, Bella Heathcote, Douglas Booth, Matt Smith, Suki Witerhouse, Charles Dance, cioè “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen riletto in chiave zombesca già nel romanzo di Seth Grahame-Smith, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

Produce il tutto Natalie Portman che si era innamorata dell’operazione, ma non riuscì a interpretare il ruolo della protagonista, Elizabeth Bennet. Su Rai Tre alle 21, 20 spunta un film sulle foibe titine, il mai visto (da me) “Red Land (Rosso Istria)" di Maximiliano Hernando Bruno con Geraldine Chaplin, Franco Nero, Antonio Scarpa, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Bocciarelli. Non credo sia un capolavoro. Meglio su Rai Due alle 21, 20 “Broken City” di Allen Hughes, solido thriller politico con Mark Wahlberg, un Russell Crowe cattivo e gonfio d'alcol, Jeffrey Wright e una Catherina Zeta Jones ancora parecchio figa. A dispetto di quanto hanno scritto i critici americano il film è piuttosto piacevole, e almeno non dura tre ore.

Su Italia 1 alle 21, 20 prosegue la saga di Harry Potter con “Harry Potter e l’ordine della Fenice” di David Yates con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes, Gary Oldman. Non mi piace invece il western troppo violento “Caccia spietata” di David Von Ancken con Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Xander Berkeley, Ed Lauter, Tom Noonan, Canale Nove alle 21, 25.

Visto che in prima serata non c’è quasi niente di così interessante vediamo in seconda serata per riuscire a togliervi da Sanremo. Ci sarebbe il replicone del classico “Il gatto mammone”, commedia sexy di Nando Cicero con Lando Buzzanca, Rossana Podestà, Gloria Guida, Grazia Di Marzà, Tiberio Murgia. Una coppia che non riesce a avere figli si rivolge a Gloria Guida per avere un pargoletto, ma il problema non è della mamma, la Podestà, ma del maschione siculo, Buzzanca. Notevolissimo.

“Se mi amate…” di Sidney Lumet con James Spader, Kyra Sedgwick, Helen Mirren, Anne Bancroft, è una sorta di commedia dura sulla malasanità americana, 7Gold alle 23, 30. Non bellissimo, ma almeno è un film intelligente. Su Italia 1 a mezzanotte almeno parte un buon horror, “Ouija: L’origine del male” di Mike Flanagan con Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Rebecca Zahler, Doug Jones, Parker Mack. Ottimo per non dormire.

Il film che avrebbe potuto salvarvi la serata, un capolavoro come “Cuore selvaggio” di David Lynch con Nicolas Cage, Willem Dafoe, Laura Dern, Diane Ladd, Harry Dean Stanton, arriva purtroppo troppo tardi, Rete 4 alle 0, 50. Isabella Rossellini fa Perdita Durango, lo stesso personaggio che ritroveremo nell’omonimo film di Alex De La Iglesia. Ricordo bene come uscimmo tutti esaltati a Cannes dalla visione di “Cuore selvaggio”. E ricordo come certo critici, come Lino Miccichè&Co trattarono il film. Ovvio che avrei voglia di rivederlo. Ma in una copia buona, su grande schermo, in versione originale. Uffa.

Sembra che non sia molto riuscito “Rivelazioni” diretto da Barry Levinson, tratto da un romanzo di Michael Crichton con Michael Douglas, Demi Moore, Donald Sutherland, Caroline Goodall, Roma Maffia, Iris all’1, 40, ma è comunque un film che mi sarei visto a un’ora più decente. Alle 3, 10 su Rai Movie parte il film di guerra di Tay Garnett “operazione Zeta” con Robert Mitchum, Ann Blyth, William Talman, Richard Egan. Non ricordo proprio di averlo visto. Chiudo con il polpettone cino-americano “Tai-Pan” di Daryl Duke con Bryan Brown, John Stanton, Joan Chen, Tim Guinee, Kyra Sedgwick, Iris alle 5, 20. Da rivedere.

