IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? FERMI TUTTI, CHE IN PRIMA SERATA AVETE “AMARCORD” DI FEDERICO FELLINI. VISTO E RIVISTO, MA È SEMPRE UNA MERAVIGLIA - VEDO CHE PASSA ANCHE L’HORROR DEMONIACO “CONSTANTINE” E IL LESBO MOVIE “ROOM IN ROME” CON LE BELLE ELENA ANAYA E NATASHA YAROVENKO CHIUSE IN UNA STANZA A ROMA SOLO A FAR SESSO - IN SECONDA SERATA PASSA ADDIRITTURA “LA DOLCE VITA” MA BUTTATO VIA COSÌ… OCCHIO ANCHE AL “KING KONG” DI JOHN GUILLERMIN. IMBATTIBILE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

amarcord

Che vediamo stasera? In chiaro, fermi tutti, avete “Amarcord” di Federico Fellini con Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël, Ciccio Ingrassia, Nando Orfei su Cine 34 alle 21. Visto e Rivisto, ma è sempre una meraviglia.

bruno zanin amarcord

Con il vecchio nonno che si perde nella nebbia, lo zio matto di Ciccio Ingrassia che si arrampica sull’albero e grida “Voglio una donna!” doppiato da Enzo Robutti, la Gradisca di Magali Noel (doveva esserci Sandra Milo, ma all’ultimo rifiutò) che si offre al principe Umberto di Marcello Di Falco, il motociclista pazzo della Bassa chiamato Scuréza che non si ferma mai e gira giorno e notte, e, soprattutto, la scuola coi professori assurdi (la lezione sulla prospettiva, la pronuncia giusta di Astrapsen), gli scolari che fanno gli scherzi capeggiati da Alvaro Vitali. C’è dentro tutto il cinema italiano.

colin firth il discorso del re

Su Tv2000 alle 20, 55 il film di e con Denzel Washington “The Great Debaters – Il potere della parola”, con Nate Parker, Jurnee Smollett, Denzel Whitaker, Jermaine Williams, col Denzel Washington che fa il professor Melvin B. Tolson, professore del Wiley College, Texas, negli anni’30, che prepara i suoi allievi neri a una gara di dibattito. Su Iris alle 21 torna “Il discorso del Re” di Tom Hooper. con Colin Firth, Geoffrey Rush, Guy Pearce, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Derek Jacobi, con Colin Firth, fresco Re Giorgio Vi, che nel 1936 si fa curare la balbuzie dallo specialista Geoffrey Rush per poter trasmettere via radio un discorso accettabile.

constantine

Vinse quattro oscar nel 2010 per la gioia di Harvey Weinstein, film, regia, protagonista Colin Firth, sceneggiatura. E pensare che il ruolo, pensato per Paul Bettany, venne rifiutato dall’attore. Nove settimane prima dell’inizio delle riprese, il nipote del logopedista trovò una grande scatola contenente tutti gli appunti del nonno sul discorso del re. Servirono a costruire meglio tutte le scene fra lui e il re. Su Canale 20 alle 21, 05 vedo che passa l’horror demoniaco “Constantine” di Francis Lawrence con Shia LaBeouf, Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou, Max Baker, Tilda Swinton. Pieno di angeli e diavoli. Ridicolo, ma divertente. Ricordo un grande numero di Tilda Swinton.

il ggg – il grande gigante gentile

La5 alle 21, 10 passa “The Family Man” di Brett Ratner con Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven, Saul Rubinek, commedia natalizia dove si capisce la vita che un uomo avrebbe fatto se non avesse scelto la strada sbagliata di far soldi in America a Wall Street. Capita appunto al personaggio di Nicolas Cage che si addormenta la vigilia di Natale e si ritrova con la ragazza alla quale aveva giurato una vita insieme tredici anni prima… Canale 27 alle 21, 10 ci offre il giocattolone di Steven Spielberg “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile”, capolavoro per l’infanzia di Roald Dahl interpretato da Mark Rylance come GGG, Rebecca Hall, Bill Hader, Jemaine Clement, Penelope Wilton, Adam Godley. Poteva essere meglio, però…

the witch 4

Attenzione che su mediaset Italia 1 alle 21, 15 passa il bellissimo “The Witch”, l’horror che mise in luce Robert Eggers con Anya Taylor Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Lucas Dawson, storia ultragotica ambientata nel New England qualche secolo fa. Su Cielo alle 21, 15 si tromba parecchio nel lesbo movie “Room in Rome” di Julio Medem con le belle Elena Anaya e Natasha Yarovenko chiuse in una stanza a Roma solo a far sesso. Non è un granché, vi avviso, ma lo spettatore medio lo vede con grande piacere. Ogni tanto appare Enrico Lo Verso nel ruolo di cameriere dell’alberghetto scelto dalle ragazze. Di Roma si vede poco.

room in rome

Rai4 alle 21, 20 propone “Kidnap”, thriller così così diretto da Luis Prieto con Halle Berry, Lew Temple, Patrick Kearns, Christopher Berry, Dana Gourrier, con Halle Berry alla ricerca del figlio misteriosamente rapito. Rai tre alle 21, 20 passa “L'ombra del giorno” di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello, Waël Sersoub, Lino Musella, drammone storico-sentimentale modellato su “Casablanca” di Michael Curtiz, che si svolge nell’Italia fascista delle leggi razziali. Certo, con Giuseppe Piccioni e, soprattutto, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli al posto di Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

riccardo scamarcio benedetta porcaroli l'ombra del giorno

Il tutto prodotto non dalla Warner Bros ma da Scamarcio stesso e ambientato non a Casablanca, come da titolo, ma nella piazza centrale di Ascoli Piceno. E non deve essere stata impresa facile adattare il dialetto di Ascoli alle battute del film. E bravo è stato Piccioni a dare dignità a un dialetto troppe volte storpiato in maniera comicarola.

E bravissimi, davvero, sono stati i due protagonisti a dare credibilità a due ruoli non facili, come quello di Luciano, ombroso direttore di un ristorante, già eroe della prima guerra mondiale, zoppo da una gamba, e della bella e giovanissima Anna, ragazza spuntata dal nulla che Luciano ha assunto e della quale si invaghirà, romanticamente, salvo poi scoprire che porterà a lui e al suo ristorante non pochi guai, a cominciare dal fatto che non si chiama Anna ma Esther.

riccardo scamarcio benedetta porcaroli l'ombra del giorno

Tutto ambientato dentro al ristorante, nel salone, dove troviamo avventore fisso il vecchio professore ebreo di Antonio Salines, qui al suo ultimo film (a lui il film è giustamente dedicato), nella cucina, dove lo strepitoso Vincenzo Nemolato fa il cuoco Giovanni, le cantine, e la bella piazza di Ascoli, dove vediamo esibirsi le giovane italiane, il film sviluppa nella prima parte, con rara sensibilità, la storia d’amore tra Giovanni e Anna. Finalmente non vediamo né Scamarcio nel solito ruolo dello scopatore più rapido di Spider-Man nel togliersi le mutande (perfino in “Tre piani”…) né la Porcaroli come la Lolita dei Parioli.

rambo ii la vendetta 1

Italia 1 alle 21, 30 propone invece il più stracult “Rambo II la vendetta” di George P. Cosmatos con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, Steven Berkoff come il cattivissimo colonnello russo Padovsky e Julia Nickson, sequel che venne scritto addirittura da James Cameron, anche se poi Stallone cambiò profondamente la storia e l’orientamento politico. Ricordiamo che nel 1985 c’erano ancora 2500 soldati americani scomparsi in Vietnam, probabilmente prigionieri e Stallone voleva fare un film sui veterani. Ma qui i cattivi diventano direttamente i russi.

l’agenzia dei bugiardi

Passo alla seconda serata con “La rivincita delle sfigate”, diretto nel 2019 da Olivia Wilde con Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Will Forte, Rai Movie alle 22, 55. Canale 5 alle 23, 25 passa “L’agenzia dei bugiardi”, qui diretta da Volfango De Biasi con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Carla Signoris, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo e Herbert Ballerina, dove è compito di un gruppo di maestri della truffa mettere in scena delle bugie clamorose per coprire scomode verità sentimentali.

anita ekberg mastroianni la dolce vita

Uscito in sordina nel gennaio del 2019, prima dell’inizio della pandemia, il film era il remake di un successo francese, “Alibi.com”, cucinato da commedia salentina. Visto, ma non me lo ricordo quasi per nulla. Cielo alle 23, 30 lancia l’erotico-drammatico “Amantes” di Vicente Aranda con una favolosa Victoria Abril, Jorge Sanz, Maribel Verdù, Enrique Cerro, triangolo amoroso nella Madrid franchista del 1950. Cine 34 alle 23, 45 presenta addirittura “La dolce vita” di Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Magali Noël. Ma buttato via così…

king kong

Italia 1 alle 23, 40 passa il sempre ottimo “Die Hard – Duri a morire” di John McTiernan con Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, Colleen Camp. Mentre Rai Tre/Fuori orario apre al cinema sperimentale portoghese all’1, 45 con “Correspondências” di Rita Azevedo Gomes con Eva Truffaut, Pierre Léon, Rita Durão, Anna Leppänen, Luis Miguel Cintra. Ma su Iris alle 2, 05, fermi tutti, passa il “King Kong” di John Guillermin con Jeff Bridges, Jessica Lange, Charles Grodin, John Randolph, Julius Harris. Imbattibile.

