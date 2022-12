IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? INTANTO ALLE 21 PASSA “E.T. L’EXTRATERRESTRE” DI STEVEN SPIELBERG. UN CAPOLAVORO - CI SAREBBE ANCHE LA DOPPIETTA DI CARLO VERDONE CON LO STREPITOSO “GALLO CEDRONE”, FORSE L’ULTIMO DEI SUOI GRANDI PERSONAGGI DI COATTO ROMANO, E “BOROTALCO” - IN SECONDA SERATA TORNANO LO STRACULTISSIMO E SUPERPOP “FEMINA RIDENS” DI PIERO SCHIVAZAPPA E IL TERRIBILE “ZIO ADOLFO IN ARTE FUHRER” DI CASTELLANO & PIPOLO CON ADRIANO CELENTANO… - VIDEO

e.t. l extraterrestre 7

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera in chiaro? Intanto su Iris alle 21 vedo che passa “E.T. l’extraterrestre” di Steven Spielberg con Dee Wallace, Drew Barrymore, Henry Thomas, Peter Coyote. Quattro Oscar, tutti tecnici, compresi quello alla musica di John Williams e quello a Carlo Rambaldi per la creatura. Un capolavoro. Tutto girato dall’altezza di un bambino di 12 anni, che è poi quella di E.T. Spielberg in realtà lo vedeva come la sua personale versione di Pinocchio, e fece rivedere il film di Walt Disney a tutta la troupe prima di girare.

MICHELE PLACIDO ARNOLDO MONDADORI

La prima idea del film, e dell’alieno ideato da Rick Baker, era molto più paurosa, poi Spielberg cambiò tutto, puntò su una favola disneyana e chiamò Rambaldi a costruire il pupazzo. Tre anni fa uscì una sorta di sequel di 4’ a E.T. con Henry Thomas e E.T. Rai Uno risponde alle 21, 25 con un biopic in prima assoluta, “Arnoldo Mondadori” Francesco Miccichè con Michele Placido nei pann, appunto, di Arnoldo Mondadori, dopo tanti ignorantoni zappatori del sud finalmente interpreta un colto editore, Flavio Parenti, Valeria Cavalli, Stefano Skalkotos, Brenno Placido.

IL PRIMO NATALE 2

Occhio però che su Canale 5 alle 21, 20 passa invece il penultimo film di Ficarra e Picone, “Il primo Natale” con Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia, rilettura della nascita di Cristo vista con occhi di oggi. La cosa che mi fa ancora ridere di più, riguarda i cannoli primordiali che un pasticciere di Agrigento dell’Anno Zero chiama “cilindroni”, perché hanno una vaga forma di cilindro. Non sono ancora buoni come quelli originali, basteranno pochi dettagli a dargli il giusto sapore… Falsità storica?

IL PRIMO NATALE

No, sostiene Salvo Ficarra, che davvero i cannoli esistevano da prima della nascita di Cristo. Il film è un viaggio nel tempo tra il comico e il drammatico, ma anche un grande film natalizio per tutta la famiglia, un po’ come un tempo erano i kolossal biblici tra Ben-Hur e La più grande storia mai raccontata. E è incredibile lo sforzo produttivo e creativo per realizzare un Anno Zero credibile con una Palestina ricostruita in Marocco dove farci muovere i due comici palermitani.

carlo verdone armando feroci gallo cedrone

Può essere un pericolo avversario il “Wolverine” di James Mangold con Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada, Famke Janssen, Italia 1 alle 21, 20. Ci sarebbe su Cine 34 alle 21 anche lo strepitoso Armando Feroci di Carlo Verdone in “Gallo cedrone”, forse l’ultimo dei suoi grandi personaggi di coatto romano. Crede di essere figlio di Elvis, parte con la Croce Rossa verso un paese islamico e viene fatto prigioniero dall’Isis. Apostrofa le ragazza con dei commenti pesanti. “Sai che ci hai un sito da paura? Te ci hanno mai cliccato sopra?”.

knockout resa dei conti

Alla fine si butta in politica con l’idea di asfaltare il Tevere: “E finalmente in questa città se score!”. Con lui ci sono Regina Orioli. Paolo Triestino, Ines Nobili. Troppi cliché ma bel cast in “Pride and Glory. Il prezzo dell’onore” di Gavin O'Connor con Colin Farrell, Edward Norton, Jon Voight, Noah Emmerich, Jennifer Ehle, Warner tv alle 21. C’è del marcio nella squadra omicidi di New York. Troppi casi di corruzione. Action sofisticato con megacast di star in piccoli ruoli è il curioso “Knockout – Resa dei conti” di Steven Soderbergh con Gina Carano che se la vede con Channing Tatum, Michael Fassbender, Ewan McGregor, Michael Douglas, Canale 20 alle 21, 05.

borotalco 5

Su Cielo alle 21, 15 arriva il simpatico catastrofico “Tempesta polare” di Paul Ziller con Jack Coleman, Holly Dignard, Tyler Johnston, Terry David Mulligan, Roger R. Cross. In seconda serata abbiamo “Borotalco”, capolavoro comico di Carlo Verdone con Angelo Infanti, Eleonora Giorgi. Christian De Sica, il Mario Brega delle olive greche e dei “due di passaggio”, Cine 34 alle 23, una bella commedia di satira politica diretta da Barry Levinson e scritta anche da David Mamet, “Sesso & potere” con Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Denis Leary, Woody Harrelson, Warner tv alle 23.

sergente bilko. 1

Su rai 4 alle 23, 10 trovate il divertente “Hansel & Gretel: cacciatori di streghe” di Tommy Wirkola con Jeremy Renner e Gemma Arterton come Hansel e Gretel cresciutelli e feroci cacciatori di streghe, Famke Janssen, Peter Stormare, Thomas Mann, Zoe Bell, Molto divertente. Su Canale 27 alle 23, 10 ci sarebbe la tarda versione cinematografica di una strepitosa serie tv americani della Golden Age, “Sergente Bilko”, diretta nel 1996 da Jonathan Lynn con Steve Martin al posto di Phil Silvers, Dan Aykroyd, Phil Hartman, Glenne Headly. Molto rispettosa e piena di omaggi e riferimenti alla serie tv originale, che da noi è del tutto sconosciuta.

la fine dell’innocenza 1

Su Rai Premium alle 23, 15 il favolistico “Mille e una notte. Aladino e Sherazade” di Marco Pontecorvo con Vanessa Hessler, Marco Bocci, Paz Vega, Massimo Lopez, Raffaella Rea, Andrea Tidona. Mai visto. Su Cielo alle 23, 15 torna in versione scopatore a Hong Kong Ciro Ippolito con Annie Belle in “La fine dell’innocenza” di Massimo Dallamano. Su Rai Movie alle 23, 35 passa “Gli occhi della notte”, megathriller di origine teatrale diretto da maestro da Terence Young, musicato da Henry Mancini con Audrey Hepburn, ragazza cieca che si ritrova sola in casa con un bel gruppo di assassini ala ricerca di un pupazzo pieno di droga.

gli occhi della notte.

Il più cattivo di tutti è il nerovestito Alan Arkin, poi c’è l’apparentemente innocuo Richard Crenna, mentre Efrem Zimbalist jr è il marito. Da zompare sul divano se le molle, dopo due anni di lockdown, sono ancora solide. Per Stephen King è uno dei film più paurosi mai visti e l’interpretazione di Alan Arkin la più grande incarnazione del cattivo di tutti i tempi. Nato da una pièce teatrale scritta da Frederick Knott diretta la prima volta da Arthur Penn con Lee Remick e Robert Duvall protagonisti. Nel 1998 è stata riproposta a teatro con Marisa Tomei come Audrey e Quentin Tarantino nel ruolo di Arkin e Stephen Lang. Ma Quentin attore non vale uno sguardo di Alan Arkin. Lo sa anche lui.

una famiglia perfetta.

Su Iris alle 23, 40 avete “Sleepers”, filmone di Barry Levinson con Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Robert De Niro, Vittorio Gassman, Jason Patric. Su Italia 1 alle 23, 50 passa il modesto sequel di “Kick-Ass 2” di Jeff Wadlow con Chloë Grace Moretz, Aaron Taylor-Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Jim Carrey, mentre su Canale 5 a mezzanotte avete “Una famiglia perfetta” di Paolo Genovese con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, remake di una commedia spagnola dove non sono stati neanche cambiati i nomi spagnoli dei personaggi. Funziona? Sì. Funziona.

femina ridens 99

Su Cielo all’1 torna lo stracultissimo e superpop “Femina ridens” di Piero Schivazappa con Philippe Leroy, Dagmar Lassander, Lorenza Guerrieri, Varo Soleri. Su Cine 34 all’1, 05 il mélo comico di Ninì Salerno “Non chiamatemi papà” con Jerry Calà, Umberto Smaila, Nini Salerno, Marina Suma. Mai visto. Ricordo con piacere il secondo San Francesco diretto da Liliana Cavani, cioè “Francesco” con Mickey Rourke come San Francesco tatuato, Helena Bonham Carter come Santa Chiara, Andréa Ferréol, Paolo Bonacelli, Lucio Rosato, Rai Movie all’1, 30.

adriano celentano zio adolfo in arte fuhrer 3

Andrebbe assolutamente registrato il western a colori post Civil War di Budd Boetticher “Dan il terribile” con Robert Ryan, Julie Adams, Rock Hudson, Judith Braun, John McIntire, Raymond Burr, Dennis Weaver, Iris alle 2, 25. Terribile “Zio Adolfo in arte Fuhrer” di Castellano & Pipolo con Adriano Celentano, Anna Gardini, Amanda Lear, Filippo Costanzo, Cine 34 alle 2, 45. Triste, bello, molto alcolico, dominato da un grande Nicolas Cage che per questo film vinse il suo unico Oscar, passa su Iris alle 3, 45 “Via da Las Vegas” diretto da Mike Figgis con Elisabeth Shue che cerca di sopportare l’alcolizzato Cage. Ci sono anche Julian Sands, Valeria Golino, Danny Huston. L’autore del romanzo autobiografico da cui nacque il film, si uccise a due settimane dall’inizio delle riprese. Allegria. Nessuno, Cage e Figgis compresi, venne mai pagato dalla produzione.

pippo franco ciao marziano

Su Rete 4 alle 4, 15 trovate “Ciao marziano” di Pier Francesco Pingitore con Pippo Franco, Silvia Dionisio, Isabella Biagini, Bombolo, Aldo Giuffrè. Chiudo un po’ col glorioso “Per grazia ricevuta” di e con Nino Manfredi, ma il film venne ideato e doveva essere diretto da Fausto Tozzi, con Mariangela Melato, Lionel Stander, Delia Boccardo, Cine 34 alle 4, 20, un po’ con la commedia sofisticata “Gioia d’amare” diretta nel 1938 da Tay Garnett con Irene Dunne, Douglas Fairbanks jr., Alice Brady, Jean Dixon, una giovanissima Lucille Ball, il favoloso Billy Gilbert, Rai Movie alle 5. La voce da papero che fa Douglas Fairbanks jr è quella di Clarence Nash, cioè quella di Donald Duck. Si sentirà nella versione italiana?

