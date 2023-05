IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO MI SEMBRA CHE CI SIA UNA BELLA SCELTA. DA FICARRA E PICONE IN “LA MATASSA”, AL SOLIDO REBOOT DE “I MAGNIFICI 7” - SU RAI MOVIE ALLE 21, 10 TROVATE IL RICCO E NON COSÌ FORTUNATO FANTASCIENTIFICO “PASSENGERS” - IN SECONDA SERATA RITROVATE IL SPAGHETTI WESTERN SBALLATISSIMO MA SIMPATICO “IL MIO WEST”. CERTO, L’APPARIZIONE DI BOWIE È FULMINANTE, COME LA PUR BREVISSIMA SCENA DI NUDO DI ALESSIA MARCUZZI, MA IL FILM NON STA IN PIEDI. GRANDE OCCASIONE PERSA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la llorona

Che vediamo stasera? In chiaro stasera mi sembra che ci sia una bella scelta. Da Ficarra e Picone in un loro vecchio film, “La matassa”, su Canale 5 alle 21, 20, al solido reboot de “I magnifici 7” diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Byung-hun Lee, Rai 2 alle 21, 20. Dall’ottimo horror ambientato nella Los Angeles del 1973, “La Llorona – le lacrime del male”, diretto da Michael Chaves con Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas, Mediaset Italia 2 alle 21, 15 , a “The Twilight Saga: Eclipse” di David Slade con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley Greene, La5 alle 21, 10.

i magnifici sette

Rispetto a “I magnifici 7”, ricordo che avevamo in molti delle aspettative. Diretto da Fuqua di “Training Day”, scritto dal Nic Pizzolatto di “True Detectives”. Ma già dalla prima scena, con il cattivo, il messicano Calvera di Eli Wallach, sostituito dal capitalista sadico e trumpiano di Peter Sarsgard, partiva la prima delusione. Sarsgard è bravo, ma Calvera era meraviglioso, comico e cattivo allo stesso tempo. Poi partono i titoli di testa, che citano un po’ quelli de I sette samurai di Kurosawa coi tamburi. Ma noi aspettavamo il tema storico di Elmer Bernstein.

I MAGNIFICI SETTE - 1

Fuqua lo schiafferà sui titoli di coda. Peccato. Poi entra in scena, in un bar, Denzel Washington, tutto vestito di nero. Ordina un bicchiere di nonsochecazzo con una voce meravigliosa. Sarà lui il capo dei sette. Ha detto che per la costruzione del personaggio non ha visto il film di John Sturges con Yul Brynner, ma I sette samurai di Kurosawa. Somiglia pure a Takashi Shimura, che si rade a zero nella prima scena. Il Chris Adams di Yul Brynner era di grande eleganza, solo un po’ basso e parlava con accento francese perché era cajun (in realtà Brynner è svizzero).

I MAGNIFICI SETTE - 3

Anche il Sam Chisolm di Denzel Washington è elegante, ma grande e nero, ma quando tira fuori la pistola funziona benissimo e ha quell’aspetto paterno che aveva Takashi Shimura nei confronti dei suoi samurai senza padrone e dei contadini in cerca di giustizia. Il film, lo avete già capito, è tutto un po’ così, delle cose funzionano, altre meno. Si vede volentieri, ma il classico di John Struges era un capolavoro di ritmo, recitazione e sceneggiatura, imitato da chiunque. Alla fine il con fronto continuo col vecchio film e con l’originale di Kurosawa è un fastidio continuo. Uffa.

l’inferno di cristallo

Su Warner tv alle 21, 30 avete il vecchio e glorioso “L’inferno di cristallo” di John Guillermin con Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway, William Holden, Robert Vaughn, Fred Astaire, Jennifer Jones, O.J. Simpson. Tre Oscar, fotografia, montaggio e musica. McQueen e Newman vennero pagati con 1 milione di dollari a testa e ebbero il 10% degli incassi. In un primo tempo il cast era formato da McQueen come architetto del grattacielo e Ernest Borgnine come capo dei pompieri. Quando entrò in ballo Paul Newman, si allargò il ruolo del capo dei pompieri che andò a McQueen e Newman ebbe quello dell’architetto. Fred Astaire si esibì in un commovente numero di ballo. 170 milioni di dollari d’incasso.

riders of justice

Su Cielo alle 21, 15 magari è interessante lo svedese “Riders of Justice” diretta da Anders Thomas Jensen con Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Gustav Lindh, che parte con un padre militare che, morta la moglie in uno strano incidente ferroviario, torna a casa dalla figlia, ma diventa poi un giallo quando altri personaggi iniziano a capire che non è stato un incidente a procurare la morte alla donna, ma un vero e proprio omicidio premeditato…

passengers 3

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate il ricco (110 milioni di dollari di budget) e non così fortunato fantascientifico con viaggio intergalattico “Passengers” diretto dal norvegese Morten Tyldum (“The Imitation Game”) con Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Inder Kumar. La storia è più o meno questa. Che ci fai in un volo spaziale che dura 120 anni verso il ridente pianeta di Homestaed II assieme a altri 5000 ibernati se ti svegli, diciamo, dopo una ventina d’anni per una falla nell’ibernazione e ti rendi conto che hai altri 89 anni da passare in solitudine?

passengers 6

Ti ripigli, ti fai un giretto su questa nave a cinque stelle, bevi un whiskey offerto dal robot Arthur. E poi? Passi un anno così. Che palle! Per fortuna (non diciamo come) si sveglia anche la bella Jennifer Lawrence che non voleva essere svegliata. E scopri pure che a bordo c’è qualche problemuccio e il viaggio non sarà proprio una passeggiata.

passengers

Così per due ore, più o meno, abbiamo la coppia formato dal Jim Preston, interpretato dall’aitante Chris Pratt (10 milioni di dollari), e dall’Aurora Lane, interpretata dall’altrettanto aitante Jennifer Lawrence (20 milioni di dollari), che cercano di capire sia cosa fare a bordo dell’Avalon, una sorta di Titanic di lusso, e che non vorrebbero passare 89 anni lì. Anche perché, se lui è un ingegnere meccanico, lei è una sorta di scrittrice alla moda, una Selvaggia Lucarelli, che ha visto questo viaggio secolare come l’occasione della sua vita. E non le va proprio di rimanere intrappolata lì. Noiosetto.

van helsing 3

Non perdete troppo tempo su “Van helsing”, cazzatona horror diretta da Stephen Sommers con Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Canale 20 alle 21, 05. Non è un capolavoro nemmeno “L’eliminatore - Eraser” diretto da Chuck Russell con cast stellare, Arnold Schwarzenegger, James Caan, James Coburn, Vanessa Williams, Iris alle 21, ma so che in molti apprezzeranno “Il giustiziere sfida la città” di Umberto Lenzi con Tomas Milian, Joseph Cotten, Maria Fiore, Mario Piave, Femi Benussi, Cine 34 alle 21. E’ una specie di anello di congiunzione tra i Milian cattivi precedenti dei polizieschi diretti da Lenzi e il futuro poliziotto monnezzaro Nico Giraldi. Inoltre si chiama Rambo, prima che nascesse il Rambo di Stallone.

tomas milian, mario piave il giustiziere sfida la citta

“Il nome fu suggerito da Milian”, ricordava Lenzi, “che in America aveva letto casualmente un romanzo, First Blood, dal quale, qualche anno dopo, venne tratto il film con Stallone. Il mio film fu incredibilmente girato col titolo Rambo sfida la città, poi cambiato dalla Medusa, che lo trovava assurdo. La stessa casa distribuì poi Rambo battendo ogni record d’incasso”. Qui Milian/Rambo è un delinquente diventato buono che aiuta la polizia a liberare il figlio rapito di un industriale e cerca di vendicare la morte del fratello. Grande cast di cattivi, Adolfo Lastretti, Luciano Catenacci, Mario Novelli, Luciano Pigozzi.

fratello sole sorella luna 3

Su Tv2000 alle 20, 55 si vola alto con “Fratello sole, sorella luna” di Franco Zeffirelli con Graham Faulkner, Judi Bowker, Valentina Cortese, Leigh Lawson, Alec Guinness. San Francesco era del tutto sbagliato. Leggo che curiosamente Al Pacino fece il provino sia come Billy The Kid, ma non sapeva andare a cavallo, sia come San Francesco, che gli sembrò troppo teatrale. Venne provinato anche Caetano Veloso (sarebbe stata una scelta favolosa!). Il ruolo andò invece all’esordiente Graham Faulkner, che sostituì all’ultimo minuto Frank Grimes. Non ho mai perdonato a Zeffirelli la versione italiana. Totalmente diversa da quella inglese, più corta di 14’, con le canzoni di Claudio Baglioni al posto di quelle perfette di Donovan.

infelici e contenti

In seconda serata avete ancora una volta “Infelici e contenti” di Neri Parenti con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Francesca D'Aloja, Angelo Bernabucci, Cine 34 alle 22, 50, per non parlare di “Bohemian Rhapsody” di Bryan Singer con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Rai Movie alle 23, 05. Più interessante , e meno visto, “Payback” di Brian Helgeland con Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello, Bill Duke, Deborah Kara Unger, Lucy Liu, Iris alle 23, 25, remake del capolavoro di John Boorman “Senza un attimo di tregua”, e quindi ennesima versione cinematografica del romanzo "The Hunter" di Richard Stark. Brian Helgeland era lo sceneggiatore, talentuoso, di “L.A.Confidential”.

the informer – tre secondi per sopravvivere

Su Rai 4 alle 23, 30 avete “The Informer – Tre secondi per sopravvivere”, thriller americano diretto da Andrea Di Stefano, lo stesso regista di “Ultima notte di Amore” con Joel Kinnaman, Clive Owen, Ana de Armas, Rosamund Pike, Common, Martin McCann. Bel cast, eh? E non l’avete visto. Se vi è piaciuto al cinema in questi giorni “Mon crime” di François Ozon, vi piacerà anche il precedente giallo-comedy dello stesso regista, “8 donne e un mistero” con Virginie Ledoyen, Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, La7D alle 23, 35.

il mio west 1

Su Italia 1 alle 0, 30 ritrovate ilo spaghetti western sballatissimo ma simpatico di Giovanni Veronesi “Il mio West” con Leonardo Pieraccioni, Harvey Keitel, David Bowie, Alessia Marcuzzi. Certo, l’apparizione di Bowie è fulminante, come la pur brevissima scena di nudo di Alessia Marcuzzi, ma il film non sta in piedi. Grande occasione persa. Su Cine 34 alle 0, 50 occhio alla Puglia magica di “L’anima gemella” diretto con grazia da Sergio Rubini e interpretato da Michele Venitucci, Valentina Cervi, Violante Placido, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, di fatto uno dei migliori, se non il migliore, dei film diretti da Rubini.

as you like it come vi piace

Da vedere anche la versione diretta da Kenneth Branagh di “As You Like It - Come vi piace”, capolavoro di Shakespeare, qui ambientato in Giappone (ma girato in Inghilterra) con Bryce Dallas Howard, Kevin Kline, Takuya Shimada, Romola garai, Alfred Molina, Adrian Lester, Janet McTeer. Alla 2, 20 su Rete 4 è il momento di “Sahara Cross”, avventuroso ann i’70 di Tonino Valerii con Franco Nero, Michael Coby, Michel Constantin, Pamela Villoresi, e alle 2, 30 su Cine 34 del clamoroso “Mark il poliziotto”, il film di maggior successo di Stelvio Massi con Franco Gasparri, Lee J. Cobb, Sara Sperati.

mark il poliziotto spara per primo

Mark fu l’esordio al cinema da protagonista di Franco Gasparri, idolo dei fotoromanzi “Lancio”, roba da quindici milioni di copie. “Con la PAC, la produzione, facemmo i conti”, ricordava Massi, “diciamo che al cinema non vengono quindici milioni di persone sennò fai questo film e ti sistemi per tutta la vita, nemmeno cinque, nemmeno la metà… diciamo la metà della metà… Ahò… so venuti al cinema! Il film costò 208 milioni, uscì al Metropolitan di Roma il 1° agosto 1975 e alla fine del mese aveva già incassato oltre due miliardi”. Nel film, scritto da Dardano Sacchetti, Mark vanta una certa militanza politica, ha fatto il ’68, è entrato in polizia perché quello era il primo concorso che ha trovato.

la donna nel mondo

Nella notte più fonda, occhio al folle “Robowar” di Bruno Mattei con Red Brown, Catherine Hickland, Max Laurel, Elex McBride, Puppo Romano, action militare alla Mattei. Su Iris alle 4, 55 il mondo movie “La donna nel mondo” diretto da Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara, Franco Prosperi. Chiudo con “La furia dei barbari” di Guido Malatesta con Edmund Purdom, Rossana Podestà, Livio Lorenzon, Carla Calò, Daniele Vargas, Rai Movie alle 5, con tanto di orge e balletti di donne armate d’ascia piuttosto audaci per il tempo.

la furia dei barbari

Purdom, doppiato da Emilio Cigoli, ripercorre le strade del suo amico Steve Reeves che era appena stato un capo barbaro: ma assomiglia soprattutto a Victor Mature. “Quel film fu un grande divertimento”, ricordava Purdom su “Shock Cinema” n.24, “Mi avevano dato un cavallo che una volta partito non si fermava. Era piuttosto imbarazzante, perché stavo a capo di un drappello. Dovevo dire: avanti! E questo scappava come un gatto un calore. Così chiesi al regista di darmi un cavallo più calmo. Questo mi terrorizzava. Il regista me ne diede un altro. Ma questa volta, all’avanti, tutti si muovevano eccetto me! Il cavallo si era piantato e tutti si erano messi a ridere. Non mi ricordo se mi dettero un terzo cavallo o se tagliarono la scena”.

as you like it come vi piace the twilight saga eclipse robowar sahara cross 1 sahara cross 2 mark il poliziotto spara per primo 2 mark il poliziotto spara per primo mark il poliziotto spara per primo mark il poliziotto. the twilight saga eclipse la llorona ficarra e picone la matassa il mio west david bowie il mio west BOWIE IL MIO WEST 1 l’anima gemella violante placido sergio rubini l’anima gemella violante placido michele vanitucci l’anima gemella il mio west 1 la llorona il mio west 1 alessia marcuzzi – il mio west 2 lucy liu mel gibson payback mel gibson payback ficarra e picone la matassa la llorona ARNOLD SCHWARZENEGGER - L'ELIMINATORE - ERASER la llorona infelici e contenti” infelici e contenti 11 infelici e contenti 2 infelici e contenti 9 riders of justice marina suma infelici e contenti infelici e contenti 1 ARNOLD SCHWARZENEGGER - L'ELIMINATORE - ERASER riders of justice fratello sole sorella luna 1 fratello sole sorella luna 2 I MAGNIFICI SETTE il giustiziere sfida la citta' 2 il giustiziere sfida la citta' 1 il giustiziere sfida la citta' il giustiziere sfida la citta il giustiziere sfida la citta I MAGNIFICI SETTE _ VENEZIA 73 l’inferno di cristallo chris pratt jennifer lawrence passengers passengers 5 van helsing 2 van helsing jennifer lawrence chris pratt passengers van helsing 1 Passengers film la llorona