CHE VEDIAMO STASERA? IO PUNTEREI SUL SICURO CON LA GRANDIOSA WESTERN-COMEDY "BUTCH CASSIDY", AI RAGAZZINI PIACERÀ "JURASSIC WORLD" MA OCCHIO A "WATCHMEN" DI ZACK SNYDER - IN SECONDA SERATA TORNA "TUTTI CONTRO TUTTI", COMMEDIA "DE SINISTRA" ROMANA, POPOLARE E PAROLACCIARA, PARTICOLARMENTE RIUSCITA - I FAN DI JOHN HOLMES E QUELLI DI PAUL THOMAS ANDERSON NON SI PERDERANNO DI CERTO IL FAVOLOSO "BOOGIE NIGHTS", NON PERDETEVI L'ULTIMA INQUADRATURA CON LO SVELAMENTO DELL'UNICA GRANDE QUALITÀ DELLA PORNOSTAR…

Marco Giusti per Dagospia

andrew scott Ripley.

Che vediamo stasera? Tanto lo so che dopo aver parlato per mesi di “C’è ancora domani” quando era in sala, seguitate a parlarne ancora adesso, chi pro e chi contro, anche adesso che è sulle piattaforme. Leggo e sento qualsiasi cosa. Aiuto! Ma vedere qualcosa di differente, no? Io sto vedendo questo cupissimo, ma piuttosto bello, “Ripley”, scritto e diretto da Steven Zaillian con Andrew Scott come il terribile Tom Ripley. L’Italia dei primi anni ’60 è ricostruita alla perfezione.

Guardate solo i treni che prende il protagonista, la perfezione della stazione di Napoli ricostruita come era allora. Perfino i biglietti che fanno in stazione sono perfetti. Certo, agli attori italiani spettano i soliti ruoli, camerieri, camorristi, poliziotti. Margherita Buy fa la portinaia (la portinaia!?) dell’appartamento romano del protagonista. Occhio a Eliot Sumner, la figlia/figlio di Sting e Trudie Styler come Freddie Miles. Ruolo ricoperto nel Ripley di Anthony Minghella da Philip Seymour Hoffman.

butch cassidy 2

E in chiaro che vediamo? Punterei sul sicuro con “Butch Cassidy”, grandiosa western-comedy diretta da George Roy Hill, sceneggiata da William Goldman (che vide nella storia dei due banditi la possibilità di seguire la celebre frase di F. Scott Fitzgerald “Non ci sono secondi atti nella vite americane”) con Paul Newman e Robert Redford al massimo della loro forma, Katharine Ross appena uscita da “Il laureato”, Strother Martin, Henry Jones, Jeff Corey, Rai Movie alle 21, 10. Vinse quattro Oscar nel 1972, sceneggiatura (William Goldman), fotografia (Conrad Hall), musica e canzone (Burt Bacharach), e ben nove BAFTA, gli oscar inglesi.

butch cassidy 1

E pensare che Paul Newman aveva il terrore delle parti comedy perché si pensava un cane tremendo nei ruoli brillanti. Ma con Robert Redford la coppia funzionò alla perfezione. Quando si girava il film era ancora viva e spesso stava sul set la sorella del vero Butch Cassidy. In un primo tempo Sundance Kid doveva essere Steve McQueen e il film si chiamava “The Sundance Kid and Butch Cassidy”. Quando uscì dall’operazione e il leader diventò Paul Newman, i due nomi vennero invertiti. Quando arrivarono in Messico per girare le parti ambientate in Bolivia, quasi tutto il cast e la crew vennero colpiti dalla “vendetta di Montezuma” (una terribile scarica di diarrea) bevendo l’acqua del posto. Tutti tranne i tre protagonisti, che si rifiutarono di bere l’acqua messicana.

butch cassidy 3

Il Sundance, il festival creato da Redford prende ovviamente il nome dal suo personaggio. La celebre canzone “Raindrops Keep Fallin' on my Head” composta da Burt Bacharach venne proposta a Bob Dylan. Che rifiutò. Nel film la cantò B.J.Thomas. Non era così bello, ma si vede con piacere “Il giustiziere della notte”, reboot del celebre revenge-thriller diretto da Eli Roth con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris, Beau Knapp, Tv8 alle 21, 30. Aveva critiche terrificanti.

JURASSIC WORLD

Modesto, ma piacevole grazie al gran cast anche “Escobar – Il fascino del male” del pur eccellente regista spagnolo Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, David Valencia., Cielo alle 21, 25. Ai ragazzini piacerà “Jurassic World” diretto da Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Irfan Khan, Italia 1 alle 21, 20, ormai lontano dal glamour del primo film diretto da Steven Spielberg. Mi vedrei piuttosto il filmone argentino “La rapina del secolo” diretto nel 2020 da Ariel Winograd con Guillermo Francella, favoloso protagonista della serie “Il boss del condominio”, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro, R ai4 alle 21, 20. Ricostruzione della celebre rapina del 2006 al Acassuso del Banco Río.

ESCOBAR - IL FASCINO DEL MALE

Ero interessato a “Poliziotti fuori” diretto dal Kevin Smith con Bruce Willis, Tracy Morgan, Adam Brody, Seann William Scott, Canale 27 alle 21, 10, ma ha pessime critiche. Alternative? Ci sarebbe un lontano “Amy”, film Disney diretto nel 1981 da Vincent McEveety interpretato da Jenny Agutter, Barry Newman, Kathleen Nolan, Chris Robinson, Lou Fant, Margaret O'Brien, Tv2000 alle 21, dove la mamma di un bambino morto malato di sordità diventa insegnante di bambini sordi. Su Cine 34 alle 21 la commedia con truffe e truffati “loro chi?” diretta da Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè con Marco Giallini, Edoardo Leo, Catrinel Marlon, Lisa Bor, Ivano Marescotti, e il mitico G-Max.

Su Iris alle 21 il thriller spionistico di Ridley Scott “Nessuna verità” con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Golshifteh Farahani, Mark Strong, Vince Colosimo. Non è male, ma nessuno si ricorda mai di averlo visto. Ci sarà un motivo… Su Canale 20 alle 21, 05 occhio al “Watchmen” di Zack Snyder con Malin Akerman, Jackie Earle Haley, Carla Gugino, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Goode, prima ambiziosissima trasposizione del contorto fumetto di Alan Moore in cinema. Non tutto riuscito, ma molto affascinante.

tutti contro tutti

Su Rai Storia alle 21, 10 abbiamo l’ottimo, amatissimo dai critici, “Bye Bye Germany”, thriller-giallo diretto da Sam Garbarski (“Irina Palm”) con Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Anatole Taubman, Mark Ivanir, Jeanne Werner, Joel Basman, dove nella Francoforte del 1946 un gruppo di ebrei reduci dai campi cerca di andare in America, ma c’è chi indaga, una cacciatrice di nazisti, su uno di loro…

tutti contro tutti

Passiamo alla seconda serata con “Tutti contro tutti”, commedia romana particolarmente riuscita diretta da Rolando Ravello con Rolando Ravello, Kasia Smutniak, Marco Giallini, Stefano Altieri, Lidia Vitale, Cine 34 alle 22, 55. Questa la storia, presa dalla realtà. Una famigliola romana, che vive in una casa abusiva, esce dal proprio appartamento per la prima comunione del ragazzino. Quando tornano per festeggiare trovano la casa occupata da altri disperati che non se ne vogliono andare.

tutti contro tutti

Siamo già in un nuovo tipo di commedia “de sinistra” romana, popolare e parolacciara, spinta soprattutto dalla penna di Max Bruno, che ha scritto col regista soggetto e sceneggiatura di questo film e, soprattutto, il testo del monologo da cui il film è tratto, dove lo stesso Ravello interpretava tutti i personaggi coinvolti. Curiosamente questa nuova commedia romana coatta è molto simile, per temi, modelli recitativi e ricerca continua di gag, a quella di Pippo Franco e Bombolo diretti da Pingitore negli anni ’70 (“L’imbranato”, “Il casinista”, ovviamente “Sfrattato cerca casa equo canone”). Per non parlare di parolacce.

piedone a hong kong

Qua si naviga da un “attaccati al cornicione der cazzo” ai vari “porcoddue”, “pipparolo”, ecc. che segnano il trionfo di un vecchio attore di teatro, il mitico Stefano Altieri, da trent’anni in compagnia con Attilio Corsini, pochissimo visto al cinema (“Vado a vivere da solo”, “Il generale dorme in piedi”), che, nel ruolo del nonno della famigliola sfrattata, ruba la scena a tutti con una serie di battute coatte di serie A. Rai Movie alle 23, 05 presenta “piedone a Hong Kong” di Steno con Bud Spencer, Al Lettieri, Enzo Cannavale, Renato Scarpa, Francesco De Rosa. Mica male, eh?

sex crimes

Rai4 alle 23, 25 ripropone “Sex Crimes. Giochi pericolosi” di John McNaughton con Matt Dillon e Kevin Bacon non poco turbati dalle bellissime Neve Campbell e Denise Richards, che allora avevano 24 e 27 anni, ma dovevano sembrare molto più piccole, Theresa Russell, Bill Murray e Robert Wagner. Pieno di scene sexy, come sapete benissimo, che fecero il successo del film. A cominciare dal bacio che si scambiano le due ragazzine protagoniste. Neve Campbell non poteva spogliarsi, aveva un contratto molto rigido con la serie “Party of Five” che le impediva di farle, ma Denise Richards non aveva nessun contratto riguardo alle scene di nudo. In realtà quello che funzionò fu l’alchimia lesbichella tra le due ragazze.

sex crimes 1

Su Tv8 alle 23, 30 avete le vecchie spie ancora in azione in “Red 2” diretto da Dean Parisot con Bruce Willis, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Helen Mirren, John Malkovich. Insomma,,, Iris alle 23, 40 propone il drammatico “The Next Three Days” di Paul Haggis con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Jonathan Tucker, Brian Dennehy, RZA, Lennie James, dove la protagonista è accusata di omicidio e il marito cercherà ogni mezzo per farla uscire. Così così. Tra tante repliche di film visti e rivisti allora meglio buttarsi su Rai Movie all’1, 05 sul più originale “Pane e tulipani”, una delle migliori commedie italiane di questi anni diretta da Silvio Soldini con Licia Maglietta che scappa dal marito e incontra l’uomo della sua vita, Bruno Ganz.

mark wahlberg boogie nights

Ottimi ruoli anche per Marina Massironi e Giuseppe Battiston, qui particolarmente in luce. Ma sono i due protagonisti a far faville. I fan di John Holmes e quelli di Paul Thomas Anderson non si perderanno di certo il favoloso “Boogie Nights”, clamorosa opera prima di Paul Thomas Anderson sul porno in America e l’arrivo di John Holmes sulle scene, con Burt Reynolds, Mark Wahlberg, Heather Graham, Julianne Moore, William H. Macy. Non perdetevi l’ultima inquadratura con lo svelamento dell’unica grande qualità della pornostar. Su Rete 4 alle 2, 55 la commedia franco-belga “Emotivi anonimi” d Jean-Pierre Améris con Benoît Poelvoorde, Isabelle Carré, Lorella Cravotta, Lise Lamétrie, Swann Arlaud.

boogie nights 1

Su Rai Tre alle 3, 15 è un po’ tardino per vedere il bellissimo documentario di Agnes Varda su di sé, “Varda par Agnès”. Chiudo con un vecchio film diu Yves Allegret che mi piacerebbe recuperare, “I miracoli non si ripetono” con Yves Allégret con Alida Valli, Jean Marais, Marcelle Arnold, Dedi Ristori, Nada Fiorelli, Iris alle 4, 45. Ci sarebbe anche il remake americano di “Gloria”, cioè “Gloria Bell”, commedia sentimentale diretta in tutte e due le versioni da Sebastián Lelio e qui interpretata da Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius, Michael Cera, Brad Garrett, Rai Movie alle 5.

