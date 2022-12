IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? MA È L’ULTIMO DELL’ANNO… SI ASCOLTA IL DISCORSO DI MATTARELLA, SI FESTAGGIA, UN PANETTONE. PERCHÉ VOLETE VEDERE FILM? DETTO QUESTO, IN CHIARO, CI SAREBBE IL CAPOLAVORO ANIMATO “GLI ARISTOGATTI” - SE PREFERITE, C’È “LA MANDRAKATA” DEI VANZINA, SEQUEL DI “FEBBRE DA CAVALLO. UN BUON FILM, PER FORTUNA CHE VENNE FATTO. OGGI NON SAREBBE PIÙ POSSIBILE. O “CHLOE. TRA SEDUZIONE E INGANNO” DI ATOM EGOYAN. GRANDE PROVA DI AMANDA SEYFRIED IN UN RUOLO EROTICO CON SCENE DI NUDO – E DOPO? DOPO SI FESTEGGIA. BUON 2023 A TUTTI! - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Ma è l’ultimo dell’anno… Si ascolta il discorso di Mattarella, si festaggia, un panettone. Perché volete vedere film? Detto questo, in chiaro, ci sarebbe su Rai Due alle 21, 20 “Gli aristogatti”, capolavoro animato diretto da Wolfgang Reitherman con la famiglia di gatti aristocratici che ereditano una fortuna dalla loro padron, ma vengono rapiti e abbandonati dal cattivissimo maggiordomo.

febbre da cavallo. la mandrakata

Le aiuto un gattone randagio irlandese, O’Malley, che nell’edizione italiana, doppiato da Renzo Montagnani, diventa Romeo il mejo gatto der Colosseo. Molto divertente. Se preferite, c’è “La mandrakata” dei Vanzina, sequel di “Febbre da cavallo”, con Gigi Proietti come Mandrake, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Carlo Buccirosso, e il grande ritorno di Enrico Montesano come Er Pomata, Cine 34 alle 21.

rivelazioni film 3

Non solo è decorso, è proprio un buon film, anche se qualche fan del primo film ebbe da dire (ma de che?), e mancava Catherine Spaak, qui sostituita da Nancy Brilli. Ma se la prese parecchio Catherine Spaak. Ma per fortuna che venne fatto. Oggi non sarebbe più possibile.Non ho visto “Rivelazioni” di Barry Levinson con Michael Douglas in carriera nel mondo dei computer, accusato da Demi Moore di violenza carnale, Donald Sutherland vecchio boss.

l aereo piu pazzo del mondo… sempre piu pazzo 3

Su Canale 27 alle 21, 10 “L’aereo più pazzo del mondo… sempre più pazzo” di Ken Finkleman con Robert Hays, Julie Hagerty, Raymond Burr, Lloyd Bridges, Chad Everett, Chuck Connors, Rip Torn, John Vernon, William Shatner, sequel del celebre film comico demenziale, costruito sulla stessa linea, ma senza il brio degli autori originali, i fratelli Zucker e Jim Abrahams, e senza il loro consenso. Alla fine viene lanciata una parte tre che, per i magri incassi di questo sequel, non arriverà mai.

risate di gioia

Su Rai Storia alle 21, 10 passa “Risate di gioia” di Mario Monicelli con Anna Magnani, Totò, Ben Gazzara, Fred Clark, Toni Ucci. E’ un progetto offerto a Luigi Comencini e da lui rifiutato tratto da un paio di racconti di Alberto Moravia. Lo accetta Monicelli, che ha già lavorato con Totò, e lo scrivono Age e Scarpelli. La Magnani pensa di proseguire così la sua carriera americana, aveva recitato con Marlon Brando, le andava bene Ben Gazzara, ma non aveva grande voglia di far coppia di nuovo con Totò, che aveva lasciato ai tempi di guerra.

risate di gioia 1

Monicelli si impone con lei e alla fine abbassa le pretese. E’ un piccolo film, una commedia neorealista piuttosto amara, dove fanno due generici di Cinecittà che si arrangiano per campare. Il numero che tutti ricordiamo è quello di “Geppina” cantato da Totò e Anna Magnani, un omaggio al varietà. “Pensavo avrebbe avuto un grande successo”, ricordava Monicelli, “proprio perché c’era questa coppia molto popolare. La Magnani era un grande nome però la gente non la andava a vedere.

ANNA MAGNANI E TOTO' IN RISATE DI GIOIA

Totò al contrario aveva un pessimo nome però la gente entrava al cinema. Il pubblico era un po’ prevenuto nei confronti della Magnani, aveva fatto dei film in America che avevano deluso la gente. Io volevo un’altra Magnani, quella dei vecchi tempi”.

sacro e profano 2

“Sacro e Profano” di John Sturges, Rai Movie alle 21, 10, è un film che Frank Sinatra accetta di fare solo per incontrare Gina Lollobrigida. Ci riesce tramite Judy Garland, amica della Lollo. Non è un grande film, non funziona, malgrado il buon cast, ci sono anche Peter Lawford, Charles Bronson, Richard Johnson e un giovane Steve McQueen, che prese il posto di Sammy Davis, punito per aver detto in un’intervista di cantare meglio di Sinatra. Ahi! Già nel trailer americano il lancio è “Sinatra Meets Lollobrigida”.

chloe tra seduzione e inganno

Su Cielo alle 21, 15 trovate “Chloe. Tra seduzione e inganno” di Atom Egoyan con Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried. E’ il remake americano del film francese “Nathalie” di Ann Fontaine. Julianne Moore, per scoprire se il marito le è fedele, si serve di una giovane escort, Amanda Seyfried. Ma poi la storia procede in maniera inaspettata e Chloe seduce tutti, tranne il marito. Grande prova di Amanda Seyfried in un ruolo erotico con scene di nudo.

robin hood la leggenda 1

Su Canale Nove alle 21, 25 trovate un raro “Robin Hood. La leggenda” diretto da John Irvin con Patrick Bergin, Uma Thurman, Edward Fox, Jürgen Prochnow, Jeroen Krabbe. Non mi sembrava male, ma venne massacrato dal Robin Hood con Kevin Costner. Fin troppo la scelta tra i film per tutta la famiglia.

williams in mrs doubtfire

“Poliziotto Superpiù” di Sergio Corbucci con Terence Hill, Ernest Borgnine, Sal Borgese, Joanne Dru, Herb Goldstein su Rete 4 alle 21, 30, “Mrs Doubtfire” di Chris Columbus con Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein su Italia 1 alle 21, 30, “La famiglia Addams” di i Barry Sonnenfeld con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci, Carel Struycken, su TV8 alle 21, 30. Finiamola qui. Dopo si festeggia. Buon 2023 a tutti!

