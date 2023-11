IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? OVVIAMENTE VI CONSIGLIO DI BUTTARVI A CAPOFITTO SU SKY NELLA QUINTA STAGIONE DI “FARGO”, SEMPRE SEGUENDO L’ISPIRAZIONE DEL FILM DEI FRATELLI COEN, CON UNA AMBIENTAZIONE INVERNALE, UNA SERIE DI DELITTI E QUALCHE CATTIVO EFFERATO CHE SI SCONTRERÀ PRIMA O POI CON UN PERSONAGGIO APPARENTEMENTE FRAGILE - DICIAMO CHE NON C’È NULLA CHE NON ABBIAMO GIÀ VISTO, MA LA SCRITTURA È PERFETTA E GLI ATTORI SONO FAVOLOSI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Ovviamente vi consiglio di buttarvi a capofitto su Sky nella nuova stagione di “Fargo”, la quinta, sempre scritta e diretta da Noah Hawley sempre seguendo l’ispirazione del celebre film dei Fratelli Coen, che prevedono una ambientazione invernale, una serie di delitti, una poliziotta locale forte che si muove in mezzo a uomini un po’ stupidi che pensano che lei non sia all’altezza, qualche cattivo efferato che si scontrerà prima o poi con un personaggio apparentemente fragile che non lo è per niente.

In questo caso il personaggio solo apparentemente fragile è la spettacolare Juno Temple nel ruolo di Dorothy Lyon detta “Dot”, moglie del patatone Wayne Lyon di David Rysdahl, a sua volta figlio castratissima della potente e ricchissima Lorraine Lyon di Jennifer Jason Leigh, l’eroina di “The Hateful Eight” (nel caso ve ne fosse scordati). Dot ha qualcosa da nascondere, è l’ex moglie in fuga del terribile sceriffo Roy Tillman, interpretato dal bisteccone Jon Hamn di “Mad Men”, che la cerca per portarla a casa da anni. Nel momento in cui fa un passo falso, rivelandosi violenta e pericolosa come in effetti è, lo sceriffo le manda due sicari per riportarla a casa.

Uno di questi è il monumentale Ole Munch di Sam Spruell che vi sognerete di notte. Ma non sottovalutate Dot. E non sottovalutate la valorosa poliziotta nativa che ha in cura il caso quando iniziano a fioccare i morti ammazzati, cioè Richa Moorjani, solo apparentemente goffa. Diciamo che non c’è nulla che non abbiamo già visto, è vero. Ma la scrittura è perfetta e gli attori sono favolosi. A un certo punto si confrontano Juno Temple e Jennifer Jason Leigh e capiamo che è una grande stagione perché ci sono grandi attori e grandi personaggi. I critici americani la adorano.

