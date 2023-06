IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? TANTO LO SO CHE AVETE GIÀ VISTA L’ULTIMA PUNTATA DI “THE IDOL” E NON POTETE CHE ESSERE IMPAZZITI PER LE MUTANDE BORCHIATE DI LILY ROSE DEPP E PER LA PIPA GIGANTE DA OPPIO DI MIKE DEAN - POSSO PROPORVI ANCHE LA BELLA SERIE FANTASY DEL MAESTRO DELL’HORROR SPAGNOLO ALEX DE LA IGLESIA “30 DENARI" DOVE LA RICERCA DEI 30 DENARI GUADAGNATI DA GIUDA PER TRADIRE GESÙ FANNO DA MOLLA PER SCATENARE UN ESORCISTA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the idol 5

Che vediamo stasera? Tanto lo so che avete già vista l’ultima puntata di “The Idol” e non potete che essere impazziti per le mutande borchiate di Lily Rose Depp e per la pipa gigante da oppio di Mike Dean. Posso proporvi anche la bella serie fantasy del maestro dell’horror spagnolo Alex De La Iglesia “30 denari”, in onda su Warner tv /Discovery con Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez, Pepón Nieto, dove la ricerca dei 30 denari guadagnati da Giuda per tradire Gesù Cristo fanno da molla per scatenare un esorcista ex-boxer ex-galeotto che si era ritirato a vita privata a rimettere le cose a posto. In tutto sono otto episodi distribuiti dalla HBO in America.

IDRIS ELBA Hijack.

Confesso invece che non sta andando avanti con grande voglia su Apple tv con "The Crowded Room" con Tom Holland e Amanda Seyfried, fino a qui davvero inutile. Da domani 28 giugno parte su Apple tv la serie thriller con Idris Elba “Hijack”, dove Elba è un negoziatore che cerca, in sette ore, pari ai sette episodi, di convincere il dirottatore a non far saltare l’aereo della tratta Dubai – Londra.

Il cane che dorme

Mi ha un po’ annoiato, invece, la nuova serie Netflix tedesca “Il cane che dorme” con Max Riemelt nei panni di un ispettore che ha forti problemi con la memoria e vive lontano da casa come un barbone, ma cerca lo stesso di risolvere un caso che lo ha molto turbato e che ha portato alla morte due musulmani, il primo per un dubbio suicidio in carcere e il secondo con un pallettone in testa che non si sa chi gli abbia tirato. A parte la trovate dell’ispettore che dorme all’addiaccio e si porta dietro il carrello della spesa come un barbone, gran noia.

