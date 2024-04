IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA STRAVACCATI SUL DIVANO? CHI LEGGE “LIBERO” È GIÀ PRONTO PER "DON CAMILLO MONSIGNORE... MA NON TROPPO". AI CINEFILI DURI E PURI PROPONGO “LA PAURA”, CAPOLAVORO DI ROBERTO ROSSELLINI - PER I TARANTINIANI IL FILM DA VEDERE È PERÒ IL THRILLER VIOLENTO "GIUSTIZIA A TUTTI I COSTI", DEL FAVOLOSO JOHN FLYNN, CON L'INUTILE STEVEN SEAGAL E L'ITALIANA JO CHAMPA – SEGNALO ANCHE "ELENA SÌ MA DI TROIA" VOLGARISSIMA COMMEDIA SPORCACCIONA CON CHRISTA L'INFERMIERA E DON BACKY… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

don camillo... monsignore ma non troppo 3

Che vediamo stasera stravaccati sul divano? Chi legge Libero è già pronto per "Don Camillo monsignore... ma non troppo" di Carmine Gallone con Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Saro Urzi', Valeria Ciangottini e la strepitosa Gina Rovere, Rete 4 alle 21, 20.

Prima, ai tempi di Berlusconi, ce lo facevano passare come pamphlet anticomunista e lo trasmettevano come antipasto della campagna elettorale di Forza Italia. Ora, senza Berlusconi, la programmazione da propaganda elettorale non cambia. Ma non è proprio una serie fascista, anzi. Si proponeva come superamento dello scontro frontale cattolici - comunisti. Anni di programmazione a Rete 4 ce lo hanno reso fastidioso come un programma di Del Debbio o un editoriale di Mario Sechi.

ingrid bergman la paura

Ai cinefili duri e puro propongo "La paura", uno dei capolavori non capiti, alla loro uscita, di Roberto Rossellini con Ingrid Bergman e Mathias Wieman, tratto da un racconto di Stefan Zweig, Rai Storia alle 21,05, seguito alle 22,30 dal documentario "Io sono Ingrid" di Stig Bjorkman sua stessa Rete.

Per i cinefili tarantiniani il film da vedere è però il thriller violento, Canale 20 alle 21, 05, "Giustizia a tutti i costi" del favoloso John Flynn, regista riscoperto ora da Tarantino ma già molto amato dagli spettatori più attenti, con l'inutile Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach e l'italiana Jo Champa, che ebbe un breve periodo da attrice a Hollywood e sposò un ricco americano non giovanissimo.

tutte lo vogliono 1

Su Canale 27 alle 21, 10 occhio alla stravaganza di John Waters che ha appena compiuto 80 anni, "La signora ammazzatutti" con Kathleen Turner Sam Waterston Ricki Lake. Cine 34 alle 21, 15 propone "Sbirri", poliziesco italiano di Roberto Burchielli con Raoul Bova, Alessandro Sperduti e Luca Angelini. Chissà se è meglio della commedia "Tutte lo vogliono" di Alessio Maria Federici con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti e Ilaria Spada, Rai Movie alle 21, 10.

kill me if you can

Davvero modesto il thriller soporifero "Il caso Thomas Crawford" diretto da Gregory Hoblit con Anthony Hopkins,Ryan Gosling e Rosamund Pike Iris alle 21. Su Mediaet Italia 2 alle 21, 15 mi incuriosisce "Oscure presenze", horror di Kevin Greutert con Sarah Snook.

Per gli orfani del cinema erotico di Joe D'Amato ci sarebbe su Cielo alle 21, 20 "La iena” con Cinzia Roccaforte e David D'Ingeo. Un curioso tardo family, "Una ragazza, un maggiordomo e una lady" lo trovate su Tv2000 alle 21 20. Lo dirige Norman Tokar e lo interpretano David Niven, Helen Hayes e Jodie Foster. Una super super super stravaganza.

il caso thomas crawford

Su Italia 1 alle 21, 20 fa molto ridere "Madagascar 2". Passiamo alla seconda serata con "Jumanji Benvenuti nella giungla " di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Karen Gilla Kevin Hart Jack Black, Rai Movie alle 22, 35. Non male "State of Play" di Kevin Macdonald con Rachel McAdams, Ben Affleck, Russell Crowe, Robin Wright. Su Rai 3 alle 0 30 passa il documentario di Alex Infascelli "Kill Me If You Can" vera storia di uno strampalato dirottatore di Boeing.

johnny mnemonic

Su Rai Movie alle 0,35 avete il sofisticato "Like Me Back" di Leonardo Guerra Serragnoli con tre belle ragazze in una vacanza non così tranquilla Denise Tantucci, Angela Fontana e Blu Yoshimi. Pochissimo visto. Girato nello stesso yacht, di sua proprietà, dove aveva girato il suo primo film.

elena di troia 5

Bellissimo l'horror di Paco Plaza "La abuela" con Karina Kolokolchykova r Almudena Amor come la vecchia terribile ninna Rai4 alle 1,05. Fa paura. Rai 3 all4 2, 25 propone un film di Tonino De Bernardi "Serva e padrona" con Rossella D'assunzione e Silvia Vanessa. Da vedere o rivedere l'unico film dell 'artista americano Robert Longo, il fantascientifico "Johnny Mnemonic" con Keanu Reeves e Dolph Lundgren Italia 1 alle 2, 55. Non funzionò benissimo.

elena di troia 3

Molto carino "L'uomo fedele" commedia sentimentale di e con Louis Garrel con Laetitia Casta e Lily Rose Depp Rai Movie alle 4. Avete ancora tempo per farvi quattro risate alle 4,15 su Iris (alle 4,15?) Con "Louis De Funes e il nonno surgelato" di Edoaurd Molinaro con De Funes Michael Lonsdale Claude Gensac e su Cine 34 alle 4 15 con "Elena si ma di Troia" volgarissima commedia sporcacciona con Christa L'infermiera Don Backy e Peter Landes. L'ho visto. Non be lo consiglio.

